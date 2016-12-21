Руководитель сахалинской строительной компании может попасть в колонию на 10 лет

Его обвиняют в крупном мошенничестве при возведении жилых домов в селе Чир –Унвд

В суд направлено уголовное дело по обвинению руководителя строительной компании в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что при возведении фундаментов домов в селе Чир –Унвд использовались старые сборные бетонные блоки от разрушающегося здания, расположенного рядом со строительной площадкой. При этом, руководитель подрядной организации в сметной документации указал о приобретении новых блоков на общую сумму 1 миллион 347 тысяч рублей, что явилось основанием для необоснованного перечисления из местного бюджета указанной суммы.

Прокурором в суд с уголовным делом направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

Обвиняемому за совершение данного преступления грозит до 10 лет лишения свободы.