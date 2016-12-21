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Руководитель сахалинской строительной компании может попасть в колонию на 10 лет

Руководитель сахалинской строительной компании может попасть в колонию на 10 лет

Его обвиняют в крупном мошенничестве при возведении жилых домов в селе Чир –Унвд

В суд направлено уголовное дело по обвинению руководителя строительной компании в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области.  

Установлено, что при возведении фундаментов домов в селе Чир –Унвд использовались старые сборные бетонные блоки от разрушающегося здания, расположенного рядом со строительной площадкой. При этом, руководитель подрядной организации в сметной документации указал о приобретении новых блоков на общую сумму 1 миллион 347 тысяч рублей, что явилось основанием для необоснованного перечисления из местного бюджета указанной суммы.

Прокурором в суд с уголовным делом направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

Обвиняемому за совершение данного преступления грозит до 10 лет лишения свободы. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:44 +2
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Комментарии
alex8665
Написано сегодня, в 14:30
супер
боримся с коррупцией и мошеничеством
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Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:00
Расстрэлять
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