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Контрафактные костюмы «Adidas» продавали в Южно-Сахалинске

Контрафактные костюмы «Adidas» продавали в Южно-Сахалинске

Владелица магазина оштрафована на 25 тысяч рублей

За продажу спортивных костюмов «Adidas» без документов, подтверждающих законность их изготовления, оштрафована предпринимательница из Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Продажа шла в Доме Торговли. Прокурор города обратился в  суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ (производство в целях сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

Решением суда предприниматель привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:23 +1
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Комментарии
LMS
Написано сегодня, в 13:37
А так то везде продают настоящие Adidas!
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+8
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 17:23
LMS, вы шо-в области нет контрафакту. Это фсё поклёп

Да ей этот штраф...
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0
Hana
Написано сегодня, в 13:39
Ну вот началось!
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0
forsen
Написано сегодня, в 13:39
эх,.. а ведь не так давно ,в лихие 90-е, на китайском рынке все адидасы с документами были. :))
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+7
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:41
forsen, у нас и сейчас на китайке только "аригинал"
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+10
forsen
Написано сегодня, в 13:44
Игорь Иванов, главное что для карефана десёва :))
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+5
alex8665
Написано сегодня, в 14:35
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+2
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 14:47
это ж кому-то не угодила мадам. Этих адиков и найков ариджинал полный Сахалин
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+3
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 16:26
Четких пацанчиков лишили одежки,осталось контрафактные семки найти
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+1
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:28
Какие-какие костюмы?
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+1
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