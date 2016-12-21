Контрафактные костюмы «Adidas» продавали в Южно-Сахалинске

Владелица магазина оштрафована на 25 тысяч рублей

За продажу спортивных костюмов «Adidas» без документов, подтверждающих законность их изготовления, оштрафована предпринимательница из Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Продажа шла в Доме Торговли. Прокурор города обратился в суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ (производство в целях сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

Решением суда предприниматель привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.