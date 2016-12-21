Счастливые истории!!!

Здравствуйте!

Сегодня не будет жалостливых фотографий бездомышей, которым очень нужны дом и хозяин. На носу Новый Год и поэтому я решила рассказать вам счастливые истории животных, которые раньше были ничьими.

Начну, конечно же, со своей кошечки. Здесь я писала про неё целый блог.

В прошлом году умер мой любименький котишка Перселис и я решила, что больше никогда не заведу кошку. Но! Копашась в интернете я набрела на объявление волонтера о том, что пристраивается особенная кошечка и моё сердце дрогнуло. Ждала я свою Николетку больше месяца и дождалась.

Ниже фото первой встречи:

Ника и правда особенная кошечка, у нее была травма позвоночника, развивался рахит, да ещё и лишай этот. Спасла Нику её сестрёнка Мия (девчонок выбросили в подвал), а потом Марина.

Первую неделю Николетка жила у нас в ванной, дома же есть две собаки, которые не очень-то и хотели после Персика заводить себе новую кошку.

Потом девчонки поняли, что я никуда кошмарикуса не унесу и она будет жить с нами. Знакомство прошло без драк и истерик.

Сейчас у Ники всё отлично: у неё есть дом, любящие хозяева и две сестрёнки - лабрадорша Мисси и немка Джессика. О, с Джессикой они вообще подружки №1.

Если бы вы только видели, что устраивают дома эти две охломонки.

Кикирикики отличная охотница, извела всех мышей.

Она очень ласковая, правда хулиганистая кошечка. Деловая колбаса!

Мы её очень любим и рады, что взяли именно её!

Однажды, моя подруга пошла гулять со своим пёсиком, завернув за дом, они услышали истошный кошачий крик. Прямо под окнами в углу у стены дома, а перед домом полисадник, сидела и плакала малююююсенькая кошечка. Если бы не Фликер, котёнка и не увидели бы.

Кошачьего ребёнка забрали домой, отмыли и стали выхаживать.

Господи, какая же она была страшненькая, кошечка эта. Моська облезлая, глаза ещё не совсем открылись, не иначе, как чудо-юдо.

Познакомилась и подружилась со своим старшим братцем породы Сибирский хаски.

Заморыш вырос в обалденную дамочку и имя её Алиса - Алиса в стране чудес!

Нашли котёночка слепым, глухим и не очень умным (девчонки так сказали), ещё бы, ему же всего дней 5 от роду.

Ох и натерпелись девчонки! Кормили это чудо каждые четыре часа

Учили писить и какать, нянчили, даже на работу приходилось его брать

Полную историю вы можете прочитать здесь.

Сейчас Жиробасик здоровенный и красивейший котяра (фотки у меня, к сожалению, нет).

Эту деваху нашёл коллега у своего дома.

Попросил о помощи в пристройстве. Написала про неё блог.

И! О, чудо! Малышку почти сразу же забрали и отправилась она жить в Корсаков!

Этот паренек тоже отправился в город с морем, в Невельск.

Его история душераздирающая, за ненадобностью Лаки просто выкинули с балкона четвертого этажа.

Сейчас у Лаки всё хорошо, у него есть семья, а главное у него есть маленькая хозяйка, которая не хотела спускать Лаки с коленок. Счастливчик живёт у бабушки девочки, но она его навещает.

После страданий Лаки нашёл таки любящую его семью.

Пиксель не сразу нашёл свою семью. Его уже однажды брали, но через короткое время вернули в очень плачевном состоянии.

В парке проходила акция "Возьми себе друга", так Наталья узнала о волонтерах Территории спасения. Проштудировала всю группу на сайте и.... нашла его.

Пиксель безо всяких колебаний был взят домой. Теперь у него есть кошачья сестрёнка Марфа, которую он, засранец, постоянно обижает, есть у него мама-Наташа, а ещё у него есть хозяйка-Юля, с которой они друг друга просто обожают.

Буратино ласково называет Наталья Пикселя.

Как-то в одном блоге я публиковала целый "ворох" котоособей, ищущих дом и хозяина. Был среди них и вот этот замечательный паренёк.

А уже на следующей неделе мне пришло вот такое сообщение:

Валерия, спасибо вам огромное! Благодаря вашей статье, сегодня один из котов, который уже давно потерял надежду, обрёл хорошую семью. Спасибо вам от волонтёров и кота Серёги!

Так что, теперь и у Серёги есть теплый дом, любящие хозяева и стабильная жизнь!

А эта история одного красивейшего пса по кличке Блэк.

В 2006 году коллега по работе настоящей хозяки Блэка ждала прибавление в семье, внучку. Это чудесное ожидание огорчало только наличие пса ротвейлера по кличке Блэк.

Пес, со слов коллеги, был злым и семья переживала, что собака может навредить ребенку и они решили усыпить пса.

Несладко было семье, которая взяла уже взрослого пса, искусаны были все. Но любовь, ласка и забота сделали своё дело, Блэк стал настоящим другом и полноправным членом семьи.

Антонина и её семья ни разу не пожалели, что спасли этого чудесного друга от смерти.

Таких историй немало и от этого на душе становится тепло и легко.

Люди, пока мы помогаем животным, мы небезнадежны!

На носу Новый год и Рождество - самая пора для чудес и волшебства. Станьте добрым волшебником и спасите чью-нибудь, пока совсем никому ненужную, душу.