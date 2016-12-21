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Зверьё мое
Счастливые истории!!!

Счастливые истории!!!

Здравствуйте!

Сегодня не будет жалостливых фотографий бездомышей, которым очень нужны дом и хозяин. На носу Новый Год и поэтому я решила рассказать вам счастливые истории животных, которые раньше были ничьими.

 

Начну, конечно же, со своей кошечки. Здесь я писала про неё целый блог. 

В прошлом году умер мой любименький котишка Перселис и я решила, что больше никогда не заведу кошку. Но! Копашась в интернете я набрела на объявление волонтера о том, что пристраивается особенная кошечка и моё сердце дрогнуло. Ждала я свою Николетку больше месяца и дождалась.

Ниже фото первой встречи:

Ника и правда особенная кошечка, у нее была травма позвоночника, развивался рахит, да ещё и лишай этот. Спасла Нику её сестрёнка Мия (девчонок выбросили в подвал), а потом Марина.

Первую неделю Николетка жила у нас в ванной, дома же есть две собаки, которые не очень-то и хотели после Персика заводить себе новую кошку.

Потом девчонки поняли, что я никуда кошмарикуса не унесу и она будет жить с нами. Знакомство прошло без драк и истерик.

Сейчас у Ники всё отлично: у неё есть дом, любящие хозяева и две сестрёнки - лабрадорша Мисси и немка Джессика. О, с Джессикой они вообще подружки №1.

Если бы вы только видели, что устраивают дома эти две охломонки.

Кикирикики отличная охотница, извела всех мышей.

Она очень ласковая, правда хулиганистая кошечка. Деловая колбаса!

Мы её очень любим и рады, что взяли именно её!

 

Однажды, моя подруга пошла гулять со своим пёсиком, завернув за дом, они услышали истошный кошачий крик. Прямо под окнами в углу у стены дома, а перед домом полисадник, сидела и плакала малююююсенькая кошечка. Если бы не Фликер, котёнка и не увидели бы. 

Кошачьего ребёнка забрали домой, отмыли и стали выхаживать.

Господи, какая же она была страшненькая, кошечка эта. Моська облезлая, глаза ещё не совсем открылись, не иначе, как чудо-юдо.

Познакомилась и подружилась со своим старшим братцем породы Сибирский хаски.

Заморыш вырос в обалденную дамочку и имя её Алиса - Алиса в стране чудес!

 

Нашли котёночка слепым, глухим и не очень умным (девчонки так сказали), ещё бы, ему же всего дней 5 от роду.

Ох и натерпелись девчонки! Кормили это чудо каждые четыре часа

Учили писить и какать, нянчили, даже на работу приходилось его брать

Полную историю вы можете прочитать здесь.

Сейчас Жиробасик здоровенный и красивейший котяра (фотки у меня, к сожалению, нет).

 

Эту деваху нашёл коллега у своего дома.

Попросил о помощи в пристройстве. Написала про неё блог.

И! О, чудо! Малышку почти сразу же забрали и отправилась она жить в Корсаков!

 

Этот паренек тоже отправился в город с морем, в Невельск.

Его история душераздирающая, за ненадобностью Лаки просто выкинули с балкона четвертого этажа. 

Сейчас у Лаки всё хорошо, у него есть семья, а главное у него есть маленькая хозяйка, которая не хотела спускать Лаки с коленок. Счастливчик живёт у бабушки девочки, но она его навещает.

После страданий Лаки нашёл таки любящую его семью.

 

Пиксель не сразу нашёл свою семью. Его уже однажды брали, но через короткое время вернули в очень плачевном состоянии.

В парке проходила акция  "Возьми себе друга", так Наталья узнала о волонтерах Территории спасения. Проштудировала всю группу на сайте и.... нашла его.

Пиксель безо всяких колебаний был взят домой. Теперь у него есть кошачья сестрёнка Марфа, которую он, засранец, постоянно обижает, есть у него мама-Наташа, а ещё у него есть хозяйка-Юля, с которой они друг друга просто обожают.

Буратино ласково называет Наталья Пикселя.

 

Как-то в одном блоге я публиковала целый "ворох" котоособей, ищущих дом и хозяина. Был среди них и вот этот замечательный паренёк.

А уже на следующей неделе мне пришло вот такое сообщение: 

Валерия, спасибо вам огромное! Благодаря вашей статье, сегодня один из котов, который уже давно потерял надежду, обрёл хорошую семью. Спасибо вам от волонтёров и кота Серёги!

Так что, теперь и у Серёги есть теплый дом, любящие хозяева и стабильная жизнь!

 

А эта история одного красивейшего пса по кличке Блэк.

В 2006 году коллега по работе настоящей хозяки Блэка ждала прибавление в семье, внучку. Это чудесное ожидание огорчало только наличие пса ротвейлера по кличке Блэк.

Пес, со слов коллеги, был злым и семья переживала, что собака может навредить ребенку и они решили усыпить пса.

Несладко было семье, которая взяла уже взрослого пса, искусаны были все. Но любовь, ласка и забота сделали своё дело, Блэк стал настоящим другом и полноправным членом семьи.

Антонина и её семья ни разу не пожалели, что спасли этого чудесного друга от смерти.

Таких историй немало и от этого на душе становится тепло и легко.

Люди, пока мы помогаем животным, мы небезнадежны!

На носу Новый год и Рождество - самая пора для чудес и волшебства. Станьте добрым волшебником и спасите чью-нибудь, пока совсем никому ненужную, душу.

 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 18:19 +14
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Комментарии
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Olga_23 Online
Написано сегодня, в 18:27
Отличные новости!!!!
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+8
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евгений Online
Написано сегодня, в 18:39
А мы Никой внучку Веронику зовём. Кошка была, больше не хотим, слёз много после.. Ну а в общем, ВЫ молодцы.
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+6
Ри Валерия
Написано сегодня, в 18:50 Отредактированно сегодня, в 18:50
евгений, Она досталась нам уже Никой, а теперь она Кикитос, Николай, Кирикики, Никиланджело и много ещё кто)))
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+5
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 19:08
Ри Валерия, ну с вашей то фантазией
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 19:23
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+2
Еще 5 комментариев
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 19:17
Отличный блог! И это же ещё не все спасеныши? Очень надеюсь, что в наступающем году настоящих ЧЕЛОВЕКОВ для беззащитных животных будет гораздо больше! Не бойтесь брать таких животных!
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+5
Ри Валерия
Написано сегодня, в 19:23
НКолчина, нет, не все, есть еще и немало!
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+3
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:40
Лаки
Лаки стал Мухой, не знаю почему, но он окликается на Муху

Сегодня навещали, вот он на прогулке
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+9
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 19:44
Натали))), Красавчик какой!
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:41
Когда его берут на руки он так забавно хрюкает
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+9
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:41
Он любит солёные огурцы и помидоры
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+9
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 19:44
Натали))),
солёные огурцы!)))
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:49
Sade, ну я даже не удивилась
у нас Койла ким-чу лопает аж трясётся
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+5
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 19:51
Натали))), я думала, что тока я неправильная))а оказывается, собаки тоже)))
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+5
Еще 4 комментария
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:42
У него уже есть любимые игрушки
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+8
багз-банни
Написано сегодня, в 19:43
Натали))), счастливый пёсик!
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+5
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:42
.
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+7
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:43
С Прошей они уже подружились, спят рядом
Жаль не смогла заснять эту идиллию
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+8
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 19:53
Натали))),
картина маслом!
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+5
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 19:44
А ту игрушку он постоянно прячет деду под подушку
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+9
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 19:55
Хорошо, но мало!
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+5
Online
Нина Шалфей Online
Написано сегодня, в 21:36 Отредактированно сегодня, в 21:36
Всем привет от жиробаса))
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+6
Ри Валерия
Написано сегодня, в 21:50
Нина Шалфей, какой же он красавчик! Хороший паренёк вырос!!!
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+4
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 22:11
Нина Шалфей, даже не верится, что из маленькой несуразной козявки получился такой шикарный котяра!
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+1
Online
Нина Шалфей Online
Написано сегодня, в 22:12 Отредактированно сегодня, в 22:18
НКолчина, и мне не верится))) вот он с тётей Меламори. Достиг уже Ее размеров. Только у неё голова больше, а у этого - жопа)))
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+1
Online
Нина Шалфей Online
Написано сегодня, в 21:40 Отредактированно сегодня, в 21:40
И жестокое нападение жиробаса))
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 21:42 Отредактированно сегодня, в 21:42
Нина Шалфей, тыдыщ
и Жиробас побеждает!
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+6
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 21:46
НюНик_просто_Анна, Вот ещё прикольное видео
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 21:51
Нина Шалфей, получила? Будешь знать!!!
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+2
Еще 6 комментариев
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karsa Online
Написано сегодня, в 21:48
У нас на счету тоже один спасеныш в этом году. Малипуху подкинули в подъезд летом, два дня его кормила и "гуляла" целая бригада" девчонок во главе с моей дочуркой, писали волонтерам о нем, но их помощь даж не понадобилась- что то меня дернуло рассказать о котейке свекрови, которая несколько лет назад потеряла любимого питомца и слышать не хотела о появлении нового. И тут вдруг слышу: везите его мне! Итог -любовь с первого взгляда! Сейчас комок шерсти- роскошный парень по кличке Космо, в домашнем обиходе Сюсенька, обожаемый своей хозяйкой до потери сознания:))) Фотки где-то в телефоне есть, скину как-нибудь
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+4
Ри Валерия
Написано сегодня, в 22:04
Кикитос ловит мышей и несёт мне, а я боюсь их, простите, до усрачки!!!
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+1
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