Ищем дом!
Здравствуйте!
Вы всё ещё живёте без верного и преданного друга?! Тогда этот блог для вас!
Очередная порция бездомышей, которые очень-очень хотят стать домашними.
Очаровательные детишки (метисы таксы) очень срочно ищут дом.
Мальчишки живут совсем одни, им холодно и страшно, каждый день для них может стать последним.
Может это ваш ребёнок?
Контактный телефон 8-984-181-55-36.
Сима очень скромная и послушная кошечка.
Ещё в ноябре девушка увидела чУдную кошку на улице и не смогла пройти мимо.
Симу вылечили и стерилизовали.
Кошечка не сразу доверится новому человеку. Недоверие - последствия тяжёлой жизни на улице и жестокости людей.
Хозяину придётся проявить терпение, а главное - любовь, ведь только любовь сможет растопить её ледяное сердечко.
Ищем для Симы опытных кошкомаму или кошкопапу!
Контактный телефон 8-924-281-64-92.
Этого красавца нашли на улице в чрезвычайно плохом состоянии. Он был очень истощён, плюс к этому его облили водой и он уже превратился в сосульку.
Невероятно ласковый, так охарактеризовали этого паренька. Обладатель глаз, в которые просто невозможно не влюбиться. Похоже, что парень метис сиама. Человек для него всё! В лоток ходит без промахов, кушает всё. В ближайшее время его кастрируют. Окрас очень необычный - серо/бежевый с белым. Фотографии не передают всю прелесть этого котика.
Пристраивается к людям, желательно без других животных, так как возможны драки. Хотя, как по мне, так это не проблема и всё можно скорректировать.
Контактный телефон 8-914-761-11-16 или 8-924-195-11-11.
Лора - чУдная малышка четырёх месяцев от роду.
Похожа на маленькую овчарочку.
Жутко сообразительная и смышленая девочка, привита.
Контактный телефон 8-914-758-95-60.
Этих малышей подкинули в подвал, там они до сих пор и живут.
Чёрная - девочка, коричневый - мальчик.
На вид им 2-3 месяца. Очень тянутся к людям, любят, когда с ними играют. Могут стать отличными охранниками.
Усыновителям помогут с транспортировкой.
Контактный телефон 8-924-281-08-96, Наталья.
Эта прелестница тоже пока ничья.
Бобтейл, стерилизована.
Красивая леди.
Контактный телефон 8-924-192-64-76.
Самодостаточная гражданочка ищет дом.
Честно скажем, что у неё нелёгкий характер. Она не признаёт других животных. Царственная особа, которая сама решит, когда её можно погладить. Взять на ручки и потискать это не про неё. Украшение для дома. Ей нужен такой хозяин, который сможет с ней справиться - истинный вожак. Такой, который сможет приручить этот грозный темперамент.
Эта барышня полная противоположность предыдущей.
Очень ласковая и нежная девочка. Отлично ладит с другими кошками и собаками. Само спокойствие. Очень... нет... ОЧЕНЬ крупная. С первого взгляда кажется, что перед вами кот, а не кошка.
Если вам приглянулась какая-то из этих двух королевишн, звоните. Контактный телефон 8-924-184-85-74, Ирина.
Контактный телефон, для тех, кто заинтересовался этими мордахами 8-924-192-64-76.
Напоминаю, что если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".