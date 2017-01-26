Ищем дом!

Здравствуйте!

Вы всё ещё живёте без верного и преданного друга?! Тогда этот блог для вас!

Очередная порция бездомышей, которые очень-очень хотят стать домашними.

Очаровательные детишки (метисы таксы) очень срочно ищут дом.

Мальчишки живут совсем одни, им холодно и страшно, каждый день для них может стать последним.

Может это ваш ребёнок?

Контактный телефон 8-984-181-55-36.

Сима очень скромная и послушная кошечка.

Ещё в ноябре девушка увидела чУдную кошку на улице и не смогла пройти мимо.

Симу вылечили и стерилизовали.

Кошечка не сразу доверится новому человеку. Недоверие - последствия тяжёлой жизни на улице и жестокости людей.

Хозяину придётся проявить терпение, а главное - любовь, ведь только любовь сможет растопить её ледяное сердечко.

Ищем для Симы опытных кошкомаму или кошкопапу!

Контактный телефон 8-924-281-64-92.

Этого красавца нашли на улице в чрезвычайно плохом состоянии. Он был очень истощён, плюс к этому его облили водой и он уже превратился в сосульку.

Невероятно ласковый, так охарактеризовали этого паренька. Обладатель глаз, в которые просто невозможно не влюбиться. Похоже, что парень метис сиама. Человек для него всё! В лоток ходит без промахов, кушает всё. В ближайшее время его кастрируют. Окрас очень необычный - серо/бежевый с белым. Фотографии не передают всю прелесть этого котика.

Пристраивается к людям, желательно без других животных, так как возможны драки. Хотя, как по мне, так это не проблема и всё можно скорректировать.

Контактный телефон 8-914-761-11-16 или 8-924-195-11-11.

Лора - чУдная малышка четырёх месяцев от роду.

Похожа на маленькую овчарочку.

Жутко сообразительная и смышленая девочка, привита.

Контактный телефон 8-914-758-95-60.

Этих малышей подкинули в подвал, там они до сих пор и живут.

Чёрная - девочка, коричневый - мальчик.

На вид им 2-3 месяца. Очень тянутся к людям, любят, когда с ними играют. Могут стать отличными охранниками.

Усыновителям помогут с транспортировкой.

Контактный телефон 8-924-281-08-96, Наталья.

Эта прелестница тоже пока ничья.

Бобтейл, стерилизована.

Красивая леди.

Контактный телефон 8-924-192-64-76.

Самодостаточная гражданочка ищет дом.

Честно скажем, что у неё нелёгкий характер. Она не признаёт других животных. Царственная особа, которая сама решит, когда её можно погладить. Взять на ручки и потискать это не про неё. Украшение для дома. Ей нужен такой хозяин, который сможет с ней справиться - истинный вожак. Такой, который сможет приручить этот грозный темперамент.

Эта барышня полная противоположность предыдущей.

Очень ласковая и нежная девочка. Отлично ладит с другими кошками и собаками. Само спокойствие. Очень... нет... ОЧЕНЬ крупная. С первого взгляда кажется, что перед вами кот, а не кошка.

Если вам приглянулась какая-то из этих двух королевишн, звоните. Контактный телефон 8-924-184-85-74, Ирина.

Контактный телефон, для тех, кто заинтересовался этими мордахами 8-924-192-64-76.

Напоминаю, что если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".