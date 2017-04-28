блоги
блоги
Регистрация
Зверьё мое
Хозяин, где ты?

Хозяин, где ты?

Так странно: они нас искренне любят, а мы их предаём; они нам служат верой и правдой, а мы их выбрасываем.

Просматривая многочисленные истории брошенных и выброшенных животных, у меня волосы дыбом встают. Выбрасывают беспородных и породистых, просто потому, что чем-то не угодили или наигрались.

Люди, миленькие, не выбрасывайте животных! Стерилизуйте и кастрируйте своих питомцев, если не планируете заниматься их потомством. Всё в этом мире тленно и всё возвращается бумерангом!

Публикую очередную подборку обалденных зверюшек, которые ждут своего Человека.

 

Марта. Милая, маленькая и такая смешнючая Марта.

Не хочется напоминать её грустную историю, но вдруг кто-то не видел и хочет знать (посмотрите здесь).  Время идёт, Марта растёт и уже так похожа на самую настоящую лаечку. Хвостик крендельком, плюшевая шерстка, толстенькие лапки, милый пухлячок, задорный характер, устойчивая психика. 

Она бесстрашная, совсем ничего не боится. Для неё не существует преград: есть цель - будет сделано. В машине ведёт себя будто всю жизнь только в ней и ездила. 

Марта очень славная девочка. Она будет настоящим другом, партнёром, компаньоном. С головой окунётся в любую вашу затею: охота, рыбалка, игры. Будет отличной охранницей вас и вашего имущества, ведь она дочь самой настоящей мамы-лайки.

Если вы хотите подарить Марте дом, тепло и заботу, обязательно звоните - 8-984-181-55-36, Любовь.

 

Муля и Черныш - они как инь и ян.

Муля спокойная, тихая, ласковая и добрая девочка.

Для вас она станет лучшей подругой, которая будет рядом и в горе, и в радости.

Черныш, как батарейка.

Очень весёлый и игривый паренёк, на всех нападает. С таким другом никогда не будет скучно. Он сможет поднять настроение даже в самые печальные моменты, защитит от любого грозного противника, не смотря на свои миниатюрные размеры.

Малышам всего 2 месяца. Вырастут небольшими. Оба здоровые и ухоженные. Очень тянутся к людям.

Если вам приглянулся кто-то из этих малышей, звоните 8-914-758-95-60, Эльвира.

 

Кошка по имени Счастье.

Солнечная девочка очень добрая и нежная по характеру. Любопытна, как все представители кошачьих.

Любит проводить время с детьми, но не терпит агрессивные игры. Грязные делишки исключительно в лоток. Стерилизована, проблем с загулами не будет.

Номер телефона для потенциального хозяина Счастья 8-962-111-82-50.

 

Лора -крошка с кошку.

Очень ласковая и милая собачка. Ей всего 4 месяца, ещё совсем ребёнок.

Лора была рождена с другими щенками под бетонной плитой. Их мама отдала все силы на выхаживание своих малышей и умерла. Щенки бы тоже погибли, но им повезло - их нашли добрые Люди и приютили. Лоре посчастливилось не только выжить, но и получить шанс найти своего единственного Человека. Вырастет небольшой.

Если вам понравилась Лора, обязательно звоните по номеру 8-914-758-95-60, Эльвира

 

 

 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:20 +4
Еще в этом блоге
Мы хотим быть хозяйскими!
Им без нас никак... Собаки ищут дом
Ты мне очень нужен - собаки ищут дом
Мать...
Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:36
Полностью согласна со словами "Так странно: они нас искренне любят, а мы их предаём; они нам служат верой и правдой, а мы их выбрасываем..."
Ответить
+2
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:37
А Марта подросла, хорошенькая такая!
Ответить
+1
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:45
Напиши про маму Марты, как она теперь живет.
Ответить
0
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 15:48
Русалка Обыкновенная, Обязательно напишу, но в следующем блоге!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Мы хотим быть хозяйскими!
Мы хотим быть хозяйскими!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru