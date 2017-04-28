Хозяин, где ты?

Так странно: они нас искренне любят, а мы их предаём; они нам служат верой и правдой, а мы их выбрасываем.

Просматривая многочисленные истории брошенных и выброшенных животных, у меня волосы дыбом встают. Выбрасывают беспородных и породистых, просто потому, что чем-то не угодили или наигрались.

Люди, миленькие, не выбрасывайте животных! Стерилизуйте и кастрируйте своих питомцев, если не планируете заниматься их потомством. Всё в этом мире тленно и всё возвращается бумерангом!

Публикую очередную подборку обалденных зверюшек, которые ждут своего Человека.

Марта. Милая, маленькая и такая смешнючая Марта.

Не хочется напоминать её грустную историю, но вдруг кто-то не видел и хочет знать (посмотрите здесь). Время идёт, Марта растёт и уже так похожа на самую настоящую лаечку. Хвостик крендельком, плюшевая шерстка, толстенькие лапки, милый пухлячок, задорный характер, устойчивая психика.

Она бесстрашная, совсем ничего не боится. Для неё не существует преград: есть цель - будет сделано. В машине ведёт себя будто всю жизнь только в ней и ездила.

Марта очень славная девочка. Она будет настоящим другом, партнёром, компаньоном. С головой окунётся в любую вашу затею: охота, рыбалка, игры. Будет отличной охранницей вас и вашего имущества, ведь она дочь самой настоящей мамы-лайки.

Если вы хотите подарить Марте дом, тепло и заботу, обязательно звоните - 8-984-181-55-36, Любовь.

Муля и Черныш - они как инь и ян.

Муля спокойная, тихая, ласковая и добрая девочка.

Для вас она станет лучшей подругой, которая будет рядом и в горе, и в радости.

Черныш, как батарейка.

Очень весёлый и игривый паренёк, на всех нападает. С таким другом никогда не будет скучно. Он сможет поднять настроение даже в самые печальные моменты, защитит от любого грозного противника, не смотря на свои миниатюрные размеры.

Малышам всего 2 месяца. Вырастут небольшими. Оба здоровые и ухоженные. Очень тянутся к людям.

Если вам приглянулся кто-то из этих малышей, звоните 8-914-758-95-60, Эльвира.

Кошка по имени Счастье.

Солнечная девочка очень добрая и нежная по характеру. Любопытна, как все представители кошачьих.

Любит проводить время с детьми, но не терпит агрессивные игры. Грязные делишки исключительно в лоток. Стерилизована, проблем с загулами не будет.

Номер телефона для потенциального хозяина Счастья 8-962-111-82-50.

Лора -крошка с кошку.

Очень ласковая и милая собачка. Ей всего 4 месяца, ещё совсем ребёнок.

Лора была рождена с другими щенками под бетонной плитой. Их мама отдала все силы на выхаживание своих малышей и умерла. Щенки бы тоже погибли, но им повезло - их нашли добрые Люди и приютили. Лоре посчастливилось не только выжить, но и получить шанс найти своего единственного Человека. Вырастет небольшой.

Если вам понравилась Лора, обязательно звоните по номеру 8-914-758-95-60, Эльвира.