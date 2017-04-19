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Зверьё мое
Мы хотим быть хозяйскими!

Мы хотим быть хозяйскими!

На днях я прочитала замечательный стих Игоря Мазунина под названием Уродливый кот. Меня тронуло до глубины души, честно, я расплакалась.

Не могу не поделиться с вами этим замечательным произведением и выложу его в конце блога.

Но сначала о главном. Выкладываю очередную "порцию" зверюшек, которые всё ещё ищут дом.

 

Милейший парень Нолик для души!

Нолик небольшого росточка и ласкового нрава, умён и артистичен, умело строит глазки. Безобиден для кошек, собак и деток.

Несмотря на свою миниатюрность Нолик крепкий сахалинский парень, спокойно зимует в будке. Он не будет нахлебником, а будет честно зарабатывать себе на хлеб, работая звоночком во дворе.

Контактный телефон для "работодателей" 8-914-648-68-87, Александр.

 

Кузя - артист по природе.

Маленький паренёк с волевым характером и нравом. Очень любит внимание. Не для квартиры. Кузя взрослый мужчина семи лет, но в нём по-прежнему живёт юношеский максимализм и задор.

Кузя мечтает о доме и хозяине!

По всем вопросам усыновления Кузи обращаться по тел. 8-914-757-36-86, Дмитрий

 

Пуфик молод, незатейлив и ленив, недаром он носит такое символическое имя.

Котик, который просто обожает, когда его тискают. Спокоен, размерен и абсолютно уверен в себе. В лоточек с наполнителем на отлично. Кастрирован.

По вопросам о Пуфике обращаться к Дмитрию по номеру 8-914-757-36-86.

 

Наоми - чёрная пантера.

Роскошная непоседа в мягкой шубке. Очень любит играть, может и немного пошалить. При всём этом ласковая и душевная кошечка. Сложностей с ней никаких нет: что делать с лотком отлично знает, привита, стерилизована.

Единственное, чего не хватает Наоми - это своего Человека.

Если вам приглянулась эта чУдная девочка, Дмитрий вам всё про неё расскажет. Звоните 8-914-757-36-86.

 

Джуди - трёхцветная красавица, а как известно, трёхцветные кошки приносят удачу.

Украшение дома! Стерилизована, привита, все свои "грязные" делишки исключительно в лоток.

Номер телефона для потенциальных хозяев 8-924-185-39-58.

 

Ася - золотая девочка!

Активный и позитивный ребёнок-бесёнок в поиске семьи. Игривая, озорная, беззаботная. Нет только мамы и папы. Стерилизована, лоток на отлично.

Телефон для хозяев Аси 8-962-123-58-53, Алина.

 

Кити - девочка с маленькими ушками.

В жизни Кити радостных моментов было не так много. Её подбросили летом беременную к шашлычке по Охотской трассе, где она и родила своих деток. Но место очень опасное для малышей, - один погиб под колёсами, другой сильно пострадал и остался инвалидом, но ему посчастливилось оказаться в самых надёжных руках. Вот так и пришлось Кити выживать в одиночестве, с одной стороны опасная трасса, с другой - не менее опасные собаки. Внутрь заведения Кити не пускали, зимовала на улице, отсюда обмороженные ушки. Все это было в жизни Кити. Было и прошло... Теперь Кити сама ищет дом. Обладательница очень мягкой густой плюшевой шубки, красавица с огромными глазами просто хочет домашнего счастья. Спокойная, ласковая "тарахтелка" для домашнего уюта. Дружелюбна к другим кошачьим. Стерилизована, лоток на отлично.

Если вас заинтересовала это неимоверно умная кошечка, звоните 8-962-123-58-53.

 

3 июня благотворительный фонд "Помощь животным. Сахалин" отмечает свой первый День рождения и приглашает всех на большой праздник!

Ну, а теперь, как и обещала, стих (слабохарактерным не читать):

Когда-то давно жил я в стареньком доме.
С тех пор пролетел не один уже год.
И всем его жителям было известно
Насколько уродлив был местный наш кот.

Уродливый кот был всегда узнаваем –
Он был одноглазый и с ухом одним.
И знал он, как трудно на свете бывает,
Когда ты один и никем не любим.

Оторванный хвост, и поломана лапа
Срослась под каким-то неверным углом.
И множество шрамов.. А был он когда-то
Приятным на вид полосатым котом.

Кота никогда и никто не касался.
Бутылки и камни бросали в него.
Водой ледяной поливали из шланга.
Пытаясь прогнать со двора своего.

И лапы ему защемляли дверями,
Когда он пытался войти в чей-то дом.
Страдая от боли, зализывал раны
Уже много раз он под чьим-то окном.

Но все удивлялись, насколько отважен
Был этот невзрачный уродливый кот.
И если из шланга его поливают –
Он мокнет покорно, но не отойдёт.

И даже когда в него что-то бросали,
Он тёрся о ноги о ласке прося.
Увидев детей, он бросался за ними.
Мечтал о заботе, да только вот зря..

Не мог он понять, почему в целом мире
Не встретить того, кто бы смог приютить.
И хоть он уродлив и грязен снаружи,
Но с чистой душой и умеет любить.

Однажды кота покусали собаки,
Что жили напротив в соседнем дворе.
Послышался лай и о помощи крики.
Спустился я вниз – кот лежал на земле..

Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.

Он знал - наступает конец грустной жизни.
И след от слезы пересёк его лоб.
Я нёс его в дом, он хрипел, задыхался.
Мне стало вдруг плохо, меня бил озноб..

Я чувствовал то, как ему было больно.
И как тяжело ему просто вздохнуть.
Но вдруг он к лицу моему потянулся
И робко меня попытался лизнуть.

От слёз задыхаясь, к нему я прижался.
Прильнул он к ладони моей головой.
Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся –
И кот замурлыкал, почти неживой..

И даже сквозь самые сильные боли
Просил этот кот лишь о капле любви.
О капле сочувствия, что в этой жизни
Мы доброе сердце сберечь не смогли.

Я в этот момент неожиданно понял,
Что самый красивый и любящий тот,
Кто смотрит сейчас на меня, умирая,
Обычный уродливый уличный кот.

Впервые он чувствовал чью-то заботу.
Нашёл он того, кто сумел полюбить.
И счастлив, что встретил того, кто смягчает,
А не пытается боль причинить…

Он умер чуть раньше, чем мы были дома.
Я сел у подъезда с котом на руках.
Держал его долго, пока не стемнело.
В душе поселились тревога и страх.

Ведь я осознал, что несчастный калека
Меня изменил за один только миг.
Он мне сообщил о страдании больше,
Чем тысячи лекций, уроков и книг.

Он мне расцарапал не тело, а душу.
И пусть в моей жизни немало забот,
Но я к одному только буду стремиться -
Учиться любить как Уродливый Кот...
 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:04 +2
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