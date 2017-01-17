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Зверьё мое
На любой вкус и цвет - выбирайте скорее! P.S.Разбирают, поторопитесь!

На любой вкус и цвет - выбирайте скорее! P.S.Разбирают, поторопитесь!

Доброго времени суток!

Очередная "порция" зверуличек, которые очень нуждаются в постоянном доме, ну, или хотя бы в передержке.

 

Это Борис и таким его нашли.

Вне стен клетки Борис очень общительный и мегаласковый кот, которому ничего не нужно в этой жизни, кроме как дремать на коленках у волонтёров и урчать-урчать-урчать.

Сейчас Борюсику приходится сидеть в маленькой коробке в одном помещении с собаками из-за чего кот впадает в депрессию.

Борька много перенес за свою короткую жизнь. Был он когда-то домашним, но его предали и накануне зимы выкинули на улицу. В результате  у него развилась тяжёлая форма гриппа и стоматит. Из-за жуткого стоматита котейке пришлось удалить все зубы, кроме клыков. Сильное истощение, из-за отсутствия обоняния он не ел. Но Бориска всё стойко перенёс и сейчас он очень нуждается в тепле вашего сердца и дома для восстановления.

Так Борис выглядит сейчас.

Волонтёры очень просят помощи в передержке, а лучше постоянного дома.

Остался небольшой насморк, но это поправимо. Лоток на отлично, ест, естественно, только мягкую пищу. 

Все расходы на время передержки волонтёры берут на себя.

Подарите Борису дом, счастье и жизнь.

Контактный телефон 8-962-153-59-32, Лера.

 

НАШЛИСЬ ХОЗЯЕВА!!!

Вчера в Песчанском в районе рыбцехов нашли пса, который очень похож на шарпея, только очень истощавшего.

Пёсик незлобный, напуганный, очень долго находился на улице. На вид лет 6.

Ищем добрых  заботливых хозяев.

Контактный телефон 8-924-284-91-41, Анна.

 

ЗАВТРА ЗАБИРАЮТ НА ПМЖ!

Этого котишку нашли возле помойки в коробке с оригинальной надписью: Отдам кота - черного нет. 1000$.

Как вы можете видеть, кот очень напуган и весь покрылся инеем. Потом он пропал и его не могли найти. Пропажу, слава богу, нашли и отловили, но его совершенно некуда девать.

Сейчас он в кошколовке катается в машине.

Срочно нужна передержка или постоянный дом.

Контактный телефон 8-924-185-39-58, Марина.

 

Эта малышня тоже ищет постоянный дом.

Девчонкам 2 месяца, от крупных родителей. Привиты, без паразитов. Очень контактные, смышлёные и смешные девуськи.

Контактный номер 8-914-757-36-86, 8-924-185-39-58.

 

Этого мальчишку добрая женщина подобрала на улице, но возможности оставить его у себя нет.

Щенок очень крупный - настоящий богатырь. На вид месяца 2 или 3.

Контактный номер 8-924-881-28-90, Ольга или 8-924-483-97-95.

Малыша забрали на ПМЖ. УРАААААА!

 

Всем этим усато-хвостатым нужна передержка, а лучше, конечно же, дом.

 

Этого блондинистого парня ЗАБРАЛИ!!!

Эту смешнючку ЗАБРАЛИ!

Эту деваху ЗАБРАЛИ!!!

По всем вопросам обращаться 8-924-185-39-58, Марина; 8-924-281-64-92, Рита; 8-924-192-64-76, Алёна.

На сегодня всё!

Выбирайте и забирайте их скорее!

 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:23 +16
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 16:28
Разноглазая кошка очень красивая!
Жаль что у меня уже есть кот.
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+9
Ри Валерия
Написано сегодня, в 16:31
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+5
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 16:32
Ри Валерия, красивый,хоть и грустный.
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+9
Ри Валерия
Написано сегодня, в 16:34
Забанен администрацией, очень грустный, хозяина-то нет, чему тут радоваться... Они все такие печальные, у меня сердце разрывается за всех. Мои животинки, как чувствуют, пока блог пишу все около мамки сидят, сочувствуют!
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+6
Еще 6 комментариев
Ogonek
Написано сегодня, в 16:35
Посмотрела материал....Всегда,когда читаю про брошенных животных душа рвется...А здесь еще и фото...Глазенки котят,щенков...Они прямо как будто просят:"Возьмите меня.Я-хороший".............
Такая тоска в них и печалька.....Говорят,что не существует бездомных животных, существуют бессердечные люди…Пусть им повезет и они найдут себе дом....
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+10
lvista
Написано сегодня, в 16:48
Ogonek, у кошек мне глазки кажутся обиженными, а у собачек полными надежды...
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+5
НКолчина
Написано сегодня, в 16:38
жестокость человеческая не знает границ... так печально...
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+5
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:52
всем сердцем желаю что бы все милые создания нашли своих добрых, заботливых хозяев.
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+8
НКолчина
Написано сегодня, в 21:50 Отредактированно сегодня, в 21:50
ЧЕЛОВЕКИ, настоящие, любящие, сострадательные... СПАСИБО Вам! Спасибо, что Вы есть!
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+1
Ри Валерия
Написано сегодня, в 21:54
НКолчина, Я сегодня самая счастливая!!!
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 22:39
Как же жаль зверушек... У всех такие грустные, выразительные глаза - без слез смотреть невозможно...
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