На любой вкус и цвет - выбирайте скорее! P.S.Разбирают, поторопитесь!

Доброго времени суток!

Очередная "порция" зверуличек, которые очень нуждаются в постоянном доме, ну, или хотя бы в передержке.

Это Борис и таким его нашли.

Вне стен клетки Борис очень общительный и мегаласковый кот, которому ничего не нужно в этой жизни, кроме как дремать на коленках у волонтёров и урчать-урчать-урчать.

Сейчас Борюсику приходится сидеть в маленькой коробке в одном помещении с собаками из-за чего кот впадает в депрессию.

Борька много перенес за свою короткую жизнь. Был он когда-то домашним, но его предали и накануне зимы выкинули на улицу. В результате у него развилась тяжёлая форма гриппа и стоматит. Из-за жуткого стоматита котейке пришлось удалить все зубы, кроме клыков. Сильное истощение, из-за отсутствия обоняния он не ел. Но Бориска всё стойко перенёс и сейчас он очень нуждается в тепле вашего сердца и дома для восстановления.

Так Борис выглядит сейчас.

Волонтёры очень просят помощи в передержке, а лучше постоянного дома.

Остался небольшой насморк, но это поправимо. Лоток на отлично, ест, естественно, только мягкую пищу.

Все расходы на время передержки волонтёры берут на себя.

Подарите Борису дом, счастье и жизнь.

Контактный телефон 8-962-153-59-32, Лера.

НАШЛИСЬ ХОЗЯЕВА!!!

Вчера в Песчанском в районе рыбцехов нашли пса, который очень похож на шарпея, только очень истощавшего.

Пёсик незлобный, напуганный, очень долго находился на улице. На вид лет 6.

Ищем добрых заботливых хозяев.

Контактный телефон 8-924-284-91-41, Анна.

ЗАВТРА ЗАБИРАЮТ НА ПМЖ!

Этого котишку нашли возле помойки в коробке с оригинальной надписью: Отдам кота - черного нет. 1000$.

Как вы можете видеть, кот очень напуган и весь покрылся инеем. Потом он пропал и его не могли найти. Пропажу, слава богу, нашли и отловили, но его совершенно некуда девать.

Сейчас он в кошколовке катается в машине.

Срочно нужна передержка или постоянный дом.

Контактный телефон 8-924-185-39-58, Марина.

Эта малышня тоже ищет постоянный дом.

Девчонкам 2 месяца, от крупных родителей. Привиты, без паразитов. Очень контактные, смышлёные и смешные девуськи.

Контактный номер 8-914-757-36-86, 8-924-185-39-58.

Этого мальчишку добрая женщина подобрала на улице, но возможности оставить его у себя нет.

Щенок очень крупный - настоящий богатырь. На вид месяца 2 или 3.

Контактный номер 8-924-881-28-90, Ольга или 8-924-483-97-95.

Малыша забрали на ПМЖ. УРАААААА!

Всем этим усато-хвостатым нужна передержка, а лучше, конечно же, дом.

Этого блондинистого парня ЗАБРАЛИ!!!

Эту смешнючку ЗАБРАЛИ!

Эту деваху ЗАБРАЛИ!!!

По всем вопросам обращаться 8-924-185-39-58, Марина; 8-924-281-64-92, Рита; 8-924-192-64-76, Алёна.

На сегодня всё!

Выбирайте и забирайте их скорее!