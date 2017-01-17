На любой вкус и цвет - выбирайте скорее! P.S.Разбирают, поторопитесь!
Доброго времени суток!
Очередная "порция" зверуличек, которые очень нуждаются в постоянном доме, ну, или хотя бы в передержке.
Это Борис и таким его нашли.
Вне стен клетки Борис очень общительный и мегаласковый кот, которому ничего не нужно в этой жизни, кроме как дремать на коленках у волонтёров и урчать-урчать-урчать.
Сейчас Борюсику приходится сидеть в маленькой коробке в одном помещении с собаками из-за чего кот впадает в депрессию.
Борька много перенес за свою короткую жизнь. Был он когда-то домашним, но его предали и накануне зимы выкинули на улицу. В результате у него развилась тяжёлая форма гриппа и стоматит. Из-за жуткого стоматита котейке пришлось удалить все зубы, кроме клыков. Сильное истощение, из-за отсутствия обоняния он не ел. Но Бориска всё стойко перенёс и сейчас он очень нуждается в тепле вашего сердца и дома для восстановления.
Так Борис выглядит сейчас.
Волонтёры очень просят помощи в передержке, а лучше постоянного дома.
Остался небольшой насморк, но это поправимо. Лоток на отлично, ест, естественно, только мягкую пищу.
Все расходы на время передержки волонтёры берут на себя.
Подарите Борису дом, счастье и жизнь.
Контактный телефон 8-962-153-59-32, Лера.
НАШЛИСЬ ХОЗЯЕВА!!!
Вчера в Песчанском в районе рыбцехов нашли пса, который очень похож на шарпея, только очень истощавшего.
Пёсик незлобный, напуганный, очень долго находился на улице. На вид лет 6.
Ищем добрых заботливых хозяев.
Контактный телефон 8-924-284-91-41, Анна.
ЗАВТРА ЗАБИРАЮТ НА ПМЖ!
Этого котишку нашли возле помойки в коробке с оригинальной надписью: Отдам кота - черного нет. 1000$.
Как вы можете видеть, кот очень напуган и весь покрылся инеем. Потом он пропал и его не могли найти. Пропажу, слава богу, нашли и отловили, но его совершенно некуда девать.
Сейчас он в кошколовке катается в машине.
Срочно нужна передержка или постоянный дом.
Контактный телефон 8-924-185-39-58, Марина.
Эта малышня тоже ищет постоянный дом.
Девчонкам 2 месяца, от крупных родителей. Привиты, без паразитов. Очень контактные, смышлёные и смешные девуськи.
Контактный номер 8-914-757-36-86, 8-924-185-39-58.
Этого мальчишку добрая женщина подобрала на улице, но возможности оставить его у себя нет.
Щенок очень крупный - настоящий богатырь. На вид месяца 2 или 3.
Контактный номер 8-924-881-28-90, Ольга или 8-924-483-97-95.
Малыша забрали на ПМЖ. УРАААААА!
Всем этим усато-хвостатым нужна передержка, а лучше, конечно же, дом.
Этого блондинистого парня ЗАБРАЛИ!!!
Эту смешнючку ЗАБРАЛИ!
Эту деваху ЗАБРАЛИ!!!
По всем вопросам обращаться 8-924-185-39-58, Марина; 8-924-281-64-92, Рита; 8-924-192-64-76, Алёна.
На сегодня всё!
Выбирайте и забирайте их скорее!
Такая тоска в них и печалька.....Говорят,что не существует бездомных животных, существуют бессердечные люди…Пусть им повезет и они найдут себе дом....