Ты нам нужен, Человек

Здравствуйте!

Спешу поделиться радостной новостью: малышка Альфа из прошлого блога обрела дом и свою семью.

Женщина, взявшая Альфу на передержку, решила, что это её собачка и только её!

Очень рада за эту маленькую собачку! Ура!

Есть и те, которые всё ещё в поисках дома и того самого единственного человека, который будет любить и ухаживать.

Смотрите и выбирайте, хвостатые на любой вкус и цвет!

Этих малышей "бережно" в ведре оставили у церкви.

Добрая женщина не смогла пройти мимо этих крох и забрала на передержку к себе домой.

В итоге: одного щенулю решили оставить себе, а двух пристроили, но...

Эту деваху забрали самой первой и отдали спустя 5 дней назад вот такую.

Демодекоз не приговор,а диагноз.

Демодекоз у собак считается одной из самых распространённых болезней.

Считается, что для каждого вида животных существует специфический возбудитель демодекоза. Однако у больных демодекозом собак выделен не только «свой» клещ, но и кошачий и даже человеческий. Вопреки предрассудкам врачей, возбудитель «собачьего» демодекоза у людей не встречается. Болезнь передаётся в местах обитания бродячих животных. Возбудитель очень подвижен; домашней собаке можно принести клеща на обуви, наступив на шерсть больного животного.

Болезнь возникает на фоне ослабленного иммунитета.

К счастью, большинство болезней наших питомцев лечатся, не исключение и демодекоз.

Лекарства её уже все дали, скоро эта смешная девочка обрастёт новой красивой шёрсткой.

Собачонке очень нужна передержка, а лучше постоянный дом. На данный момент она живёт в переноске: днём в подъезде, ночью в ней же, но в машине. Разве это условия для ребёнка?

По всем вопросам обращаться по телефону 8-924-283-90-10.

Прекрасная Леся с незабываемыми глазами тоже в поисках дома.

Кошечка очень контактная, ласковая и мягонькая, грациозная и кокетливая.

Настоящая красотка. Стерилизована, отлично знает для чего нужен лоток.

Родителям Леси обращаться по телефону 8-962-123-58-53.

Бонечка – любимица волонтеров и звезда интернета всё ещё в поисках того самого единственного человека.

Невозможно посмотреть на её фотографии и не улыбнуться. Как говорит сама Любовь: Мама такса - папа заяц)))

Умничка, красотка, милая и игривая – а что еще для счастья надо? Ходит дома на пеленочку, к уличному выгулу с огромным успехом приучается! Ладит с другими животными. Кушает все! Не собачка – а кладезь достоинств! Честно говоря, удивляюсь, как эту смешнючку ещё не забрали?

Если вы ищете идеального маленького друга, то Бонечка самый лучший выбор! Звоните, она ждет именно вас - 8-984-181-55-36, Любовь.

Мечтаете об идеальном котике? О ласковом, игривом, который не портит мебель? Чтобы любил деток, был отличным охотником, исправно ходил в лоток? Кушал абсолютно всё и даже капусту?

Есть такой! Малой - мечты сбываются!

Этому миниатюрному мальчишке 11 месяцев. Здоровый, красивый, а главное оооочень умный. Кастрирован.

Хотите забрать Малого себе? Звоните! Евгения вам всё расскажет, пришлю массу фоток и видео. Телефон 8-924-282-08-40, Евгения.

Ласковая молодая девочка по имени Агра ищет своего человека.

Агра необыкновенно нежная и трогательная, при поглаживании закрывает глаза и замирает от удовольствия. Немного робкая, но очень любит внимание и принимает его с благодарностью.

Возраст около года, привита, к выгулу приучена. Окажут помощь в стерилизации.

За более подробной информацией обращайтесь телефонам: 8-914-759-37-37, Алёна и 25-26-74, 27-36-86 Дмитрий.

В подвале нашли трёх маленьких котят, едва открывших глазки.

Где мама-кошка малюток неизвестно, они остались одни одинёшеньки, поэтому ищут своих родителей людей.

Потенциальным родителям обращаться по номеру 8-962-580-25-56.

Голубоглазая блондинка Айка в поисках дома. Айка метис хаски, возраст примерно 3 месяца. На днях её притащили "любящие" хозяева пьющему мужчине, сказав, что надоела, слишком активная и всё в этом духе. А этому мужчине она не нужна, самому есть нечего.

Отдаётся только заботливым людям и знающим, что такое хаски.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-984-181-55-36, Любовь.

Марта. Милая, маленькая и такая смешнючая Марта.

Не хочется напоминать её грустную историю, но вдруг кто-то не видел и хочет знать (посмотрите здесь). Время идёт, Марта растёт и уже так похожа на самую настоящую лаечку. Хвостик крендельком, плюшевая шерстка, толстенькие лапки, милый пухлячок, задорный характер, устойчивая психика.

Она бесстрашная, совсем ничего не боится. Для неё не существует преград: есть цель - будет сделано. В машине ведёт себя будто всю жизнь только в ней и ездила.

Марта очень славная девочка. Она будет настоящим другом, партнёром, компаньоном. С головой окунётся в любую вашу затею: охота, рыбалка, игры. Будет отличной охранницей вас и вашего имущества, ведь она дочь самой настоящей мамы-лайки.

Если вы хотите подарить Марте дом, тепло и заботу, обязательно звоните - 8-984-181-55-36, Любовь.

Напоминаю, что у нас на сайте проходит замечательный фотоконкурс под названием "Кто в доме хозяин?".

Посмотрите на эти счастливые лица и морды.

Вы тоже можете принять участие в конкурсе вместе со своим питомцем, всего-то кликните на картинку и вперёд!

Поторопитесь, времени приёма фотографий осталось совсем чуть - до 26 мая.