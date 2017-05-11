Собаки ищут дом

Прямо распирает меня чувство радости за одну из собачек, которая публиковалась в прошлом блоге!

Прекрасная девочка породы далматин обрела дом.

Сначала её взяли, пообещали любить, холить и лелеять, но... через два часа вернули. И вот вчера чудная пятнистая гражданочка по кличке Альба обрела любящую хозяйку, теперь уже навсегда.

Счастья тебе Альба! Прекрасной хозяйке удачи и терпения - вы огромная молодец!

Здравствуйте!

Предлагаю вашему вниманию собачек, которым не повезло и они всё ещё в поисках дома, своего дома.

Выбирайте!

Бой - отличный парень!

Его бросили в Аниве в истощённом состоянии и с воспалёнными суставами. Этот великан бродил по улицам, заглядывая всем в глаза... Попав на передержку, пёс прошёл курс лечения и реабилитации. Парню около 2 лет, он адекватный и воспитанный пёс. Будет отличным охранником. Питомец передаётся только в ответственные руки с условием отслеживания его дальнейшей судьбы. Не на цепь!

Контактный телефон для хозяев Боя 8-924-482-04-33, Ксения.

Боня - взрослая дама породы шарпей.

Боня отлично ладит с людьми, но никак не хочет делить своего человека с другими животными, особенно с кошками. У этой плюшевой дамочки есть один небольшой минус, даже не минус, а особенность - она слепая на один глаз, но ей это ни в коем разе не мешает жить полноценной собачьей жизнью.

Контактный телефон для хозяина Бони 8-924-482-04-33, Ксения.

Голубоглазая блондинка Айка в поисках дома.

Айка метис хаски, возраст примерно 3 месяца. На днях её притащили "любящие" хозяева пьющему мужчине, сказав, что надоела, слишком активная и всё в этом духе. А этому мужчине она не нужна, самому есть нечего.

Отдаётся только заботливым людям и знающим, что такое хаски.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-984-181-55-36.

Этих малышей нашли в марте в количестве 6 штук в коробке у подъезда в 6 утра.

Люди, которые их нашли, не могли оставить их себе и стали искать им передержку, но брать собачьих подкидышей никто не хотел. Встал вопрос об усыплении, но нашлась добрая женщина, которая пожалела детёнышей и взяла себе.

Из шести штук остались две девчонки, вот эти:

Глисты протравлены, прививки по возрасту сделаны. Как и все дети, любят игры и забавы, дружат с детьми. Отлично подойдут, как для квартирного содержания, так и для жизни в частном доме. Возраст около 2,5 месяцев.

По вопросам удочерения звоните 8-924-491-77-64.

Малышка Альфа, скромная и очень добрая деваха.

Альфа, как и каждый ребёнок, хочет иметь своих собственных родителей, хочет играть с ними, любить их, служить им верой и правдой, хочет чтобы её выгуливали, баловали, учили командам и много ещё чего хочет. Порода друг или настоящий и чистокровный двортерьер (дворняжка). Возраст примерно 3 месяца. Здорова, в туалет ходит на пелёнку и на улицу. Отдаётся по договору ответственного содержания с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-914-742-29-02, Любовь.

Эту малышню какой-то "добрый" человек выкинул в частном секторе, заботливо соорудив крышу над головой.

Теперь эта детвора скитается там по всему периметру, благо, что сейчас уже нет морозов и их подкармливают. Ищем каждому из пятерых своего хозяина, который будет заботиться и не выбросит на улицу.

Мне так нравится, суку не стерилизовали, дали ей погулять, выносить и родить щенков, позволили им дожить до данного возраста и выкинули, как ненужный хлам. Знайте - вы убийца, а ваша псевдогуманность никому не нужна!

Если вам приглянулся кто-нибудь из щенков или знаете кому приглянётся, то обязательно звоните 8-962-104-11-44, Наталья.

Напоминаю, что

у нас на сайте проходит замечательный фотоконкурс под названием "Кто в доме хозяин?".

Посмотрите на эти счастливые лица и морды.

Вы тоже можете принять участие в конкурсе вместе со своим питомцем, всего-то кликните на картинку и вперёд!

Поторопитесь!