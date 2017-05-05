Они хотят жить - жить достойно!

Многие животные оказываются на улице только потому, что люди наигрались, потому что люди не оценили свои силы и возможности, потому что не модно!

Сколько по городу и его окрестностям бегает хаски или почти хаски, беспородные щенки с голубыми глазами. Сердце кровью обливается глядя на то, как люди безответственно относятся к животным.

Понять не могу, как можно отпустить домашнего любимца погулять самостоятельно?! А потом никому не нужные щенки, болезни и травмы.

Грязные, замученные, истощённые, заморенные голодом и паразитами, покалеченные и никому не нужные. Их подбирают, лечат, откармливают и пристраивают. На улице они обречены, обречены на смерть!

Здравствуйте!

Как вы уже поняли, речь пойдёт о замечательных зверюшках, которые очень нуждаются в заботе и ХОЗЯИНЕ, ответственном и уважающем право зверика на достойную жизнь.

Ищет дом и самого заботливые и ответственного хозяина миниатюрная девочка по имени Мускат.

Природа наградила ее весёлым нравом, шикарными ушками и стройными ножками.

Как и все девочки любит объятия и поцелуи. Родилась в октябре 2016 года. Ждёт своего единственного и преданного друга.

Привита по возрасту. При достижении половозрелости будет оказана помощь в стерилизации.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8-914-759-3737 Алёна, 25-26-74, 27-36-86 Дмитрий.

Вы мечтали о большом и солидном Коте? Тогда, возможно, это Ваш кот! И именно сейчас он ищет самого лучшего в мире хозяина.

Совсем недавно он не просто сидел, он жил на крыльце магазина в морозы и стужу. Но ему несказанно повезло, его забрали на передержку. Теперь этот котофей в тепле, ему не нужно выпрашивать еду, мёрзнуть и пытаться обратить на себя внимание. Теперь ему нужен только дом и самый лучший в мире хозяин. Пуркай молодой (1,5-2 года) и солидный парень, но вместе с тем очень ласковый, а местами даже нежный. Не привередлив в еде. Чистоплотен, все грязные делишки исключительно в лоток. Кастрирован, так что проблем с загулами не будет. Пуркай всегда поддержит Вас в трудную минуту и никогда не предаст.

Если Вам понравился Пуркай и Вы хотите подарить ему тепло своего сердца - звоните, пишите, шлите СМС: 8-962-154-26-13, 48-26-13, Виктория.

Прекрасная двочка породы далматин срочно ищет передержку, а лучше постоянный дом.

Эту двухгодовалую собачку "любящие" хозяева отдали на съедение, в прямом смысле этого слова.

Помогите Пятнышку, по всем вопросам по телефону 8-962-118-23-69, Заряна.

ОЧЕНЬ пушистый и ОЧЕНЬ жизнерадостный котик Сильвер ищет своего личного хозяина!

Сильвер очень любит играть и исследовать всё новое, но, к сожалению, большую часть своей (не уличной жизни) он находится в клетке. Ему крайне необходим дом, хотя бы временный, чтобы проявить свою юношескую любознательность и активность в бОльших просторах, чем клетка. Он не робкий, уверенный в себе парень, около года от роду. Отлично знает для чего лоточек. Кастрирован. Очень забавный игривый котёнок!

Звоните, пишите: 8-900-426-00-73, 8-924-188-19-53, Оксана или 8-924-281-64-92, Рита.

Мишка ищет дом и любящих хозяев!

Своим прошлым хозяевам он мешал и они отдали его на усыпление. Мишка юный и смышленый паренёк, ему нет еще и года. Когда он только родился, его хотели утопить, но он выскальзывал из под палки и выпрыгивал из ведра. Поэтому его бросили на землю и сказали - ну живи! Не дожив до года, ему снова пришлось чудом спастись от смерти.

Мишаня очень хорошо охраняет! Приучен к цепи. Жил на улице в будке. Кастрирован, в еде не привередлив (его вообще кормили помоями и сырыми картофельными очистками), ростом примерно до колена. Подойдет в частный дом на охрану тем, кому нужен звоночек, но небольшой.

Отдается, по понятным причинам, с отслеживанием судьбы!

Вы хозяин Мишки? Звоните 8-914-759-45-53, Вера.

Красавец мужчина преклонных лет ищет женщину для совместного проживания.

Желательно без детей, полностью самостоятельную, с собственной жилой площадью, самодостаточную. Не важно какой возраст, цвет волос, фигура - главное чтобы кормила каждый день, гладила, чесала и никогда не ругалась.

Взамен Семён будет шикарным диванным залёживателем, муркательным котейкой, тихим и спокойным мужчиной, но с характером.

Дорогие дамы, Сёма ждёт вашего звонка по телефону 8-914-761-11-16, Анна.