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Зверьё мое
Ясли брошенных детей!

Ясли брошенных детей!

Господи! Смотрю на сегодняшних зверюшек и сердце кровью обливается. Совсем крошечные детки и уже совсем никому не нужны! 

На носу Новый Год и это ли не время творить чудеса?
Присмотритесь внимательнее, может именно ваш зверёчек сейчас смотрит на вас со страницы этого блога, а может вы всю жизнь мечтали именно о нём и наконец-то нашли друга?
Смотрите и выбирайте! Им очень нужны дом и хозяин!
 
Три милых и очень умненьких котомальчика ищут ответсвенных и добрых хозяев.

Им всего 1,5 месяца отроду, но уже исправно ходят на лоточек. В еде непривередливы и лопают всё, что им предложат.
По вопросам усыновления звоните 8-914-640-51-38
 
Этих собачьих малышей, как ненужную тряпку выкинули на улицу.

Двое настощих мужчин ищут дом и любящую семью. Ребята активные, очень игручие. Всю ненужную живность у них вывели, кушают хорошо, уже проявляют охранные качества, возраст примерно 2-3 месяца. Крупными не вырастут, будут не больше спаниеля. Два их братика уже обрели дом и они очень хотят.
По всем вопросам звонить 8-914-747-92-09, Наталья. Доставка гарантируется.
 
Эти чудные малыши тоже ищут дом и семью, где будут любить и заботиться о них.

Будут небольшими. Есть сучка и кобельки (только кто из них кто я не знаю).
По всем вопросам звоните 8-962-108-89-91
 

Позавчера мне пришло "кричащее" сообщение с просьбой о помощи.

Добрый вечер! Нам в подъезд подкинули 13 щенков, они еще слепые. Помогите отдать в хорошие руки!

Блин, люди, ну как так-то?! Выкинули маленьких детей на произвол судьбы, они же не жильцы, если их не заберут!

Вот эти чудесные малыши:

По всем вопросам звонить 8-962-414-28-42, Евгения

 

Получила вот такое сообщение:

Отдам щенят, иначе их увезут куда-то и зачем-то на Горный воздух. Им примерно 3-4 месяца. Все 3 сучки, чёрненькая крупнее всех, а бело-чёрная совсем махонькая.

Я, конечно, догадываюсь с какой целью их хотят увезти - просто бросить на погибель.

По вопросам удочерения звоните 8-924-180-17-59

 

Два приблудыша - сучка и кобелёк ищут дом. Возраст около 5 месяцев. 

Дина очень умная и бойка деваха.

Арчи серьёзен и выдержан, как настоящий мужчина.

Живут они на улице, гд чутко охраняют границы временного  пристанища. К кошкам толерантны. Очень хорошо идут на контакт.

По всем вопросам звоните 8-914-085-60-12

 

Вот такая малышка мерзла на улице.

Добрые ЛЮДИ не прошли мимо и взяли пока себе, но своих питомцев у них очень много и поэтому эту чудную девочку они не могут оставить у себя насовсем. Ищем передержку или постоянный ДОМ.

Звонить по номеру 8-900-429-81-67

 

Пишу блог, а сообщения о брошенных животных продолжают и продолжают поступать.

ЛЮЮЮЮЮДИИИИИ! Ведь мы же люди, давайте ими и будем оставаться!!!

Не бросайте животных!!!

 
С 1 декабря стартовала акция «Стань Дедом Морозом» совместно с сетью зоомагазинов «Панда»! В сети зоомагазинов «Панда» можно приобрести корм, игрушки и сопутствующие товары для подопечных группы Животные.Территория спасения и оставить эти подарки в специальных корзинах!
Адреса магазинов: ул. Емельянова, 36, ТЦ Рояль, цокольный этаж; ул. Поповича, 65, ТК Славянский, цокольный этаж. Подарки под ёлкой помогут скрасить нашим хвостикам период ожидания встречи со своими любящими семьями!) #жтс #акция@sobaki_i_koshki
 

 
 
Напоминаю, что если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом,  или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".
 
Автор: Ри Валерия, 15 декабря, в 15:35 +15
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Комментарии
НКолчина
Написано 15 декабря, в 16:06
Боже ж мой, такие малипусечки! Так жалко всех!
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+4
Ри Валерия
Написано 15 декабря, в 16:23
НКолчина, не то слово
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+2
Русалка Обыкновенная
Написано 15 декабря, в 16:33
Надо в "Панду" заглянуть. Хоть чем-то...
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+4
Veronika1211
Написано 15 декабря, в 20:44
До слез жалко слепых щенков... Мне действительно непонятно, как люди могут так поступать с животными??!!
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+1
НКолчина
Написано 15 декабря, в 21:20
Veronika1211, так это и не люди, это твари!
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+3
Veronika1211
Написано 15 декабря, в 22:41
НКолчина, абсолютно лишенные совести и сострадания!
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+1
Veronika1211
Написано 15 декабря, в 22:55
Какие котомальчики чудесные))))
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0
Veronika1211
Написано 16 декабря, в 02:12
Зверушки все такие милые... Как же жаль их всех... Верю, что все малыши непременно обретут добрых, заботливых, любящих хозяев!
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+1
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