Ясли брошенных детей!

Господи! Смотрю на сегодняшних зверюшек и сердце кровью обливается. Совсем крошечные детки и уже совсем никому не нужны!

На носу Новый Год и это ли не время творить чудеса?

Присмотритесь внимательнее, может именно ваш зверёчек сейчас смотрит на вас со страницы этого блога, а может вы всю жизнь мечтали именно о нём и наконец-то нашли друга?

Смотрите и выбирайте! Им очень нужны дом и хозяин!

Три милых и очень умненьких котомальчика ищут ответсвенных и добрых хозяев.

Им всего 1,5 месяца отроду, но уже исправно ходят на лоточек. В еде непривередливы и лопают всё, что им предложат.

По вопросам усыновления звоните 8-914-640-51-38

Этих собачьих малышей, как ненужную тряпку выкинули на улицу.

Двое настощих мужчин ищут дом и любящую семью. Ребята активные, очень игручие. Всю ненужную живность у них вывели, кушают хорошо, уже проявляют охранные качества, возраст примерно 2-3 месяца. Крупными не вырастут, будут не больше спаниеля. Два их братика уже обрели дом и они очень хотят.

По всем вопросам звонить 8-914-747-92-09, Наталья. Доставка гарантируется.

Эти чудные малыши тоже ищут дом и семью, где будут любить и заботиться о них.

Будут небольшими. Есть сучка и кобельки (только кто из них кто я не знаю).

По всем вопросам звоните 8-962-108-89-91