Ясли брошенных детей!
Господи! Смотрю на сегодняшних зверюшек и сердце кровью обливается. Совсем крошечные детки и уже совсем никому не нужны!
На носу Новый Год и это ли не время творить чудеса?
Присмотритесь внимательнее, может именно ваш зверёчек сейчас смотрит на вас со страницы этого блога, а может вы всю жизнь мечтали именно о нём и наконец-то нашли друга?
Смотрите и выбирайте! Им очень нужны дом и хозяин!
Три милых и очень умненьких котомальчика ищут ответсвенных и добрых хозяев.
Им всего 1,5 месяца отроду, но уже исправно ходят на лоточек. В еде непривередливы и лопают всё, что им предложат.
По вопросам усыновления звоните 8-914-640-51-38
Этих собачьих малышей, как ненужную тряпку выкинули на улицу.
Двое настощих мужчин ищут дом и любящую семью. Ребята активные, очень игручие. Всю ненужную живность у них вывели, кушают хорошо, уже проявляют охранные качества, возраст примерно 2-3 месяца. Крупными не вырастут, будут не больше спаниеля. Два их братика уже обрели дом и они очень хотят.
По всем вопросам звонить 8-914-747-92-09, Наталья. Доставка гарантируется.
Эти чудные малыши тоже ищут дом и семью, где будут любить и заботиться о них.
Будут небольшими. Есть сучка и кобельки (только кто из них кто я не знаю).
По всем вопросам звоните 8-962-108-89-91
Позавчера мне пришло "кричащее" сообщение с просьбой о помощи.
Добрый вечер! Нам в подъезд подкинули 13 щенков, они еще слепые. Помогите отдать в хорошие руки!
Блин, люди, ну как так-то?! Выкинули маленьких детей на произвол судьбы, они же не жильцы, если их не заберут!
Вот эти чудесные малыши:
По всем вопросам звонить 8-962-414-28-42, Евгения
Получила вот такое сообщение:
Отдам щенят, иначе их увезут куда-то и зачем-то на Горный воздух. Им примерно 3-4 месяца. Все 3 сучки, чёрненькая крупнее всех, а бело-чёрная совсем махонькая.
Я, конечно, догадываюсь с какой целью их хотят увезти - просто бросить на погибель.
По вопросам удочерения звоните 8-924-180-17-59
Два приблудыша - сучка и кобелёк ищут дом. Возраст около 5 месяцев.
Дина очень умная и бойка деваха.
Арчи серьёзен и выдержан, как настоящий мужчина.
Живут они на улице, гд чутко охраняют границы временного пристанища. К кошкам толерантны. Очень хорошо идут на контакт.
По всем вопросам звоните 8-914-085-60-12
Вот такая малышка мерзла на улице.
Добрые ЛЮДИ не прошли мимо и взяли пока себе, но своих питомцев у них очень много и поэтому эту чудную девочку они не могут оставить у себя насовсем. Ищем передержку или постоянный ДОМ.
Звонить по номеру 8-900-429-81-67
Пишу блог, а сообщения о брошенных животных продолжают и продолжают поступать.
ЛЮЮЮЮЮДИИИИИ! Ведь мы же люди, давайте ими и будем оставаться!!!
Не бросайте животных!!!
С 1 декабря стартовала акция «Стань Дедом Морозом» совместно с сетью зоомагазинов «Панда»! В сети зоомагазинов «Панда» можно приобрести корм, игрушки и сопутствующие товары для подопечных группы Животные.Территория спасения и оставить эти подарки в специальных корзинах!
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Напоминаю, что если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".