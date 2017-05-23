Нам нужен хозяин

Здравствуйте!

Всё собираюсь написать счастливые истории о зверюхах, которые обрели дом и семью, но никому ненужных так много, что всё время откладываю это дело на потом. Ну, ничего, скоро обязательно напишу.

А пока, пока истории тех, кто всё ещё надеется обрести Хозяина.

Эту собачку бросили хозяева при переезде.

Она была с огромной опухолью, её успешно прооперировали. Собака очень старая, но всё ещё живёт.

Зимой её сбила машина, но она пережила и это. Хромает, но ходит. Только представьте, какая тяга к жизни!

Последнее время она жила в заброшенном сарае у дороги, там, где раньше стоял хозяйский дом.

Но недавно участок продали и сарай стали разбирать, очень скоро там всё сровняют с землёй и собачке совсем будет негде укрыться.

Может у кого найдётся место во дворе и в сердце, чтобы дожить этой старушке достойно? Очень ласковая и умная собака. Ей осталось совсем немного.

Всю жизнь верой и правдой, а с ней вот так!!!

По всем вопросам обращаться на номер WhatsApp 8-984-181-55-36.

На фото слева направо:

Тося - была найдена в сентябре на улице в очень плохом состоянии. После лечения, в ноябре, пережила неудачное пристройство. Активная и ласковая, шкодина. Стерилизована.

Малой - миниатюрный котик. В меру ласков, настоящий всеядный хищник. Эгоист и ревнивец. Идеален дом без других животных. Кастрат.

Макс - супергипермегаласковый кот. Всеяден. В туалетик на любой наполнитель. Очень любит спать. Мебель не портит. Кастрат.

Все трое ждут своего хозяина!

Справа Муха, мама Малого и Макса, но её не отдают.

Если вам приглянулся кто-нибудь из этой троицы, звоните 8-924-282-08-40, Евгения.

Вам нужен друг, компаньон и охранник? Тогда вам нужен Кучум!

Кучум в поисках дома и семьи, которых он будет любить и охранять. Ему почти 7 месяцев, ещё ребёнок. Вырастет умным и большим псом. У Кучума очень серьёзный и независимый характер, легко сходится с другими животными, но и в обиду себя не даёт. Парень умён не по возрасту: быстро понял, где границы двора и что за пределами - чужие.

Кучум уже может очень грозно лаять, но при этом со своими очень ласковый и нежный мальчик. Любит прогулки и подвижные игры. Паразиты потравлены, привит. Отдаётся не на дачу и не на базу на пожизненную цепную жизнь. Может прекрасно жить в доме.

Ищем заботливых хозяев, а не потребителей.

По всем вопросам обращаться на номер WhatsApp 8-984-181-55-36.

Рождение этих малышей можно назвать чудом.

Маму котят принесли на усыпление после того, как её сбила машина. Но судьба кошечки сложилась иначе: её спасли, провели операцию на тазовых костях и забрали в новый дом. Никто даже и не догадывался, что кошка может быть беременной. А она родила, родила 18 февраля САМА. Швы снимали уже после родов. Великолепная мама воспитала замечательных малышей. Котятам пора обрести свой дом и своего любящего хозяина.

Знакомьтесь:

Хулиганистый Борис

Пуговка

Дымка

Кнопа

Спешите обрести своё мяукающее счастье.

Звоните и пишите по номерам 8-914-755-50-96, Ирина и 8-924-282-08-40, Евгения.

Шикарный, ласковый и добрый пёс ищет заботливых хозяев.

На данный момент он находится в пункте передержки, но если в скором времени ему не найдут хозяев, его придётся выпустить на улицу в никуда.

Если этого мужчину привести в порядок: помыть, причесать или сделать стильную стрижку, то хоть на выставки ходи!

Номер телефона для потенциальных хозяев 8-934-482-04-33, Ксения.

Напоминаю, что у нас на сайте проходит замечательный фотоконкурс под названием "Кто в доме хозяин?".

Посмотрите на эти счастливые лица и морды. Началось голосование!

Уже в эту субботу состоится празднование первого дня рождения благотворительного фонда "Помощь животным. Сахалин".