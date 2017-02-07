Очень хотим домой!

Здравствуйте!

Как же это здОрово прийти домой, а тебя там ждут четыре пары глаз. Глаз, которые не могут без тебя; глаз, которые не представляют свою жизнь без тебя; глаз, таких скучающих и любящих тебя; любящих не за что-то, а просто потому, что ты есть!

Если вы не поняли о чём я и о ком, поясню:

Вот они - мои чучундры! Не представляю своей жизни без них, а они без меня!

Если вам ещё так не повезло и у вас нет дома существа, которое безгранично вас любит - вы по адресу.

Предлагаю вашему вниманию животинок, которым ты, да-да, ТЫ, очень нужен!

Пеппа, Пеппочка - ласковая и нежная мурлыка.

Пеппа домашняя и семейная кошечка, очень ласковая и озорная, а затейница какая. Возраст 8-9 месяцев, ещё сущий ребёнок.

Пеппа необычная кошечка с необычными глазками. Бельмо обоих глаз - таков диагноз.

Бельмо (или лейкома) – это глазное заболевание, для которого характерно помутнение роговицы. Оно развивается вследствие травм, частого засорения глаз инородными телами, воспалительных процессов в роговице (источник).

Для кого-то такие глазки это неэстетично, а кто-то и не заметит, ведь у этой маленькой леди столько достоинств.

Имя Пеппа эта очаровашка носит неспроста, по словам куратора, она лопает всё подряд, как свинка.

Пеппочка с июня ищет постоянный дом и очень верит в то, что и для неё найдётся СВОЙ ЧЕЛОВЕК!

По вопросам удочерения звоните 8-924-192-64-76, Алёна.

Этой малышне не повезло в жизни, но ещё не всё потеряно.

Две сучки и один кобелёк ищут дом и хозяина.

Замерзающих щенков спасли, их вытащили из под досок. Малыши не ели и не пили, а только жались друг к другу, дабы сохранить ещё еле-еле оставшееся тепло. Их шестеро братиков и сестрёнок лежали рядом, но уже до костей промёрзшие и... мёртвые.

Даже представить страшно, что испытывали и чувствовали эти крошечные создания...

Эти собачьи детки очень-очень нуждаются в доме и в любящем хозяине, что поможет навсегда забыть тот ужас, который они пережили.

По всем вопросам звоните 8-914-087-46-54, Людмила или Александр.

Этот замечательный молодой человек пёс тоже ничей.

Настоящий мужчина ещё пока не в полном расцвете сил, ведь ему всего-то ещё 8 месяцев - расти и расти. Крупный, умный и ооооочень любит женщин! Уехал на кастрацию. Просто замечательный партнёр и друг!

Приглянулся? Звоните 8-962-115-64-97.

Ищем дом мягонькому Дживсику.

Очень спокойный и ласковый мальчик. Абсолютно дружелюбен с другими собаками и кошками. Спокойно ведёт себя дома, знает место, ничего не портит и не грызёт, приучен ходить на поводке, размером ниже спаниельки. Паразиты протравлены, в плане прививка и кастрация.

Дживсик отличный вариант для тех, кто ищет собачку для проживания в квартире на диване.

По вопросам усыновления Дживсика звоните 8-924-284-23-31, Кристина.

Эту кошачью прелестницу нашли на дороге, где она бегала абсолютно никому ненужная.

Отмыли и откормили. На вид ей месяца 2 или 3.

Готова к переезду в постоянный дом.

Контактный телефон 8-924-199-66-65.

Это чудо мужского полу ищет дом.

Непредсказуемый котик 9-10 месяцев от роду. В еде непривередлив. Грязные делишки исключительно в лоток. Кастрат.

Моська такая хулиганская у него, не могу!

По всем вопросам звоните 8-962-581-04-09, Надежда.

Миниатюрная кошечка ищет дом.

Подобрали на улице, возраст около 1,5 лет. Осмотр у врача прошла, блох/глистов потравили, впереди стерилизация (17 февраля). Девочка настоящая неженка, к людям тянется, очень мягенькая и очаровательная трёхцветочка. Ищем для Мадам ответственных и добрых хозяев. На данный момент кошулечка живет на передержке с другими котами и очень надеется, что скоро будет нежиться на диване со своим человеком.

Отдаем кису после стерилизации с возможностью отслеживать судьбу. Ладит с другими котами, добрая и нежная!

Контактные телефоны 8-962-111-12-88, Даша; 8-962-414-56-73, Таня и 8-962-106-69-09, Марина.

Если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".