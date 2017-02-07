блоги
блоги
Регистрация
Зверьё мое
Очень хотим домой!

Очень хотим домой!

Здравствуйте!

Как же это здОрово прийти домой, а тебя там ждут четыре пары глаз. Глаз, которые не могут без тебя; глаз, которые не представляют свою жизнь без тебя; глаз, таких скучающих и любящих тебя; любящих не за что-то, а просто потому, что ты есть!

Если вы не поняли о чём я и о ком, поясню:

Вот они - мои чучундры! Не представляю своей жизни без них, а они без меня!

Если вам ещё так не повезло и у вас нет дома существа, которое безгранично вас любит - вы по адресу.

Предлагаю вашему вниманию животинок, которым ты, да-да, ТЫ, очень нужен!

 

Пеппа, Пеппочка - ласковая и нежная мурлыка.

Пеппа домашняя и семейная кошечка, очень ласковая и озорная, а затейница какая. Возраст 8-9 месяцев, ещё сущий ребёнок.

Пеппа необычная кошечка с необычными глазками. Бельмо обоих глаз - таков диагноз. 

Бельмо (или лейкома) – это глазное заболевание, для которого характерно помутнение роговицы. Оно развивается вследствие травм, частого засорения глаз инородными телами, воспалительных процессов в роговице (источник).

Для кого-то такие глазки это неэстетично, а кто-то и не заметит, ведь у этой маленькой леди столько достоинств. 

Имя Пеппа эта очаровашка носит неспроста, по словам куратора, она лопает всё подряд, как свинка.

Пеппочка с июня ищет постоянный дом и очень верит в то, что и для неё найдётся СВОЙ ЧЕЛОВЕК!

По вопросам удочерения звоните 8-924-192-64-76, Алёна.

 

Этой малышне не повезло в жизни, но ещё не всё потеряно.

Две сучки и один кобелёк ищут дом и хозяина. 

Замерзающих щенков спасли, их вытащили из под досок. Малыши не ели и не пили, а только жались друг к другу, дабы сохранить ещё еле-еле оставшееся тепло. Их шестеро братиков и сестрёнок лежали рядом, но уже до костей промёрзшие и... мёртвые.

Даже представить страшно, что испытывали и чувствовали эти крошечные создания...

Эти собачьи детки очень-очень нуждаются в доме и в любящем хозяине, что поможет навсегда забыть тот ужас, который они пережили.

По всем вопросам звоните 8-914-087-46-54, Людмила или Александр.

 

Этот замечательный молодой человек пёс тоже ничей.

Настоящий мужчина ещё пока не в полном расцвете сил, ведь ему всего-то ещё 8 месяцев - расти и расти. Крупный, умный и ооооочень любит женщин! Уехал на кастрацию. Просто замечательный партнёр и друг!

Приглянулся? Звоните 8-962-115-64-97.

 

Ищем дом мягонькому Дживсику.

Очень спокойный и ласковый мальчик. Абсолютно дружелюбен с другими собаками и кошками. Спокойно ведёт себя дома, знает место, ничего не портит и не грызёт, приучен ходить на поводке, размером ниже спаниельки. Паразиты протравлены, в плане прививка и кастрация. 

Дживсик отличный вариант для тех, кто ищет собачку для проживания в квартире на диване.

По вопросам усыновления Дживсика звоните 8-924-284-23-31, Кристина.

 

Эту кошачью прелестницу нашли на дороге, где она бегала абсолютно никому ненужная.

Отмыли и откормили. На вид ей месяца 2 или 3.

Готова к переезду в постоянный дом.

Контактный телефон 8-924-199-66-65.

 

Это чудо мужского полу ищет дом.

Непредсказуемый котик 9-10 месяцев от роду. В еде непривередлив. Грязные делишки исключительно в лоток. Кастрат.

Моська такая хулиганская у него, не могу!

По всем вопросам звоните 8-962-581-04-09, Надежда.

 

Миниатюрная кошечка ищет дом.

Подобрали на улице, возраст около 1,5 лет. Осмотр у врача прошла, блох/глистов потравили, впереди стерилизация (17 февраля). Девочка настоящая неженка, к людям тянется, очень мягенькая и очаровательная трёхцветочка. Ищем для Мадам ответственных и добрых хозяев. На данный момент кошулечка живет на передержке с другими котами и очень надеется, что скоро будет нежиться на диване со своим человеком.

Отдаем кису после стерилизации с возможностью отслеживать судьбу. Ладит с другими котами, добрая и нежная! 

Контактные телефоны 8-962-111-12-88, Даша; 8-962-414-56-73, Таня и 8-962-106-69-09, Марина.

 

Если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом,  или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:33 +7
Еще в этом блоге
Ищем дом!
На любой вкус и цвет - выбирайте скорее! P.S.Разбирают, поторопитесь!
Собачья жизнь...
Кто-то дома, а кто-то нет...
Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:58
Так хочется, что бы у каждого щенка или котенка был СВОЙ ЧЕЛОВЕК! Ау, ЧЕЛОВЕКИ, вас очень ждут!!!
Ответить
+5
Online
Наталья Варламова Online
Написано сегодня, в 15:10 Отредактированно сегодня, в 15:35
Пользуясь случаем, прошу о помощи для частного приюта, который содержит Яна в Корсакове.
http://astv.ru/club/blog/zvere-moe/okVOsjVEMUyvzdu..

Там начались работы по восстановлению и замене будок/вольеров для четвероногих. Все там было построено из того, что было найдено на старых дачах и пр., поэтому со временем приходит в негодность. Очень нужен стройматериал! Ну, или денежная помощь на эти цели. Люди! Не проходим мимо, поможем, чем сможем! Контактный телефон или номер карты Яны по запросу напишу в личку. Не оставайтесь в стороне, кроме нас, неравнодушных, помочь некому!
Ответить
0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 15:25
Наталья Варламова, Наташ, а ссылка битая. Не то что-то скопировала.
Ответить
0
Online
Наталья Варламова Online
Написано сегодня, в 15:34
Сергей Маслаков, сейчас гляну
Ответить
0
Online
Наталья Варламова Online
Написано сегодня, в 15:35
Сергей Маслаков, исправила. Что-то пошло не так
Ответить
0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:13
Ответить
+7
Online
Наталья Варламова Online
Написано сегодня, в 15:55
Яне уже поступает помощь, сегодня у третьей собачки - новоселье вот в такой будке)
Ответить
+4
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ищем дом!
Ищем дом!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru