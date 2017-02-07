Очень хотим домой!
Здравствуйте!
Как же это здОрово прийти домой, а тебя там ждут четыре пары глаз. Глаз, которые не могут без тебя; глаз, которые не представляют свою жизнь без тебя; глаз, таких скучающих и любящих тебя; любящих не за что-то, а просто потому, что ты есть!
Если вы не поняли о чём я и о ком, поясню:
Вот они - мои чучундры! Не представляю своей жизни без них, а они без меня!
Если вам ещё так не повезло и у вас нет дома существа, которое безгранично вас любит - вы по адресу.
Предлагаю вашему вниманию животинок, которым ты, да-да, ТЫ, очень нужен!
Пеппа, Пеппочка - ласковая и нежная мурлыка.
Пеппа домашняя и семейная кошечка, очень ласковая и озорная, а затейница какая. Возраст 8-9 месяцев, ещё сущий ребёнок.
Пеппа необычная кошечка с необычными глазками. Бельмо обоих глаз - таков диагноз.
Бельмо (или лейкома) – это глазное заболевание, для которого характерно помутнение роговицы. Оно развивается вследствие травм, частого засорения глаз инородными телами, воспалительных процессов в роговице (источник).
Для кого-то такие глазки это неэстетично, а кто-то и не заметит, ведь у этой маленькой леди столько достоинств.
Имя Пеппа эта очаровашка носит неспроста, по словам куратора, она лопает всё подряд, как свинка.
Пеппочка с июня ищет постоянный дом и очень верит в то, что и для неё найдётся СВОЙ ЧЕЛОВЕК!
По вопросам удочерения звоните 8-924-192-64-76, Алёна.
Этой малышне не повезло в жизни, но ещё не всё потеряно.
Две сучки и один кобелёк ищут дом и хозяина.
Замерзающих щенков спасли, их вытащили из под досок. Малыши не ели и не пили, а только жались друг к другу, дабы сохранить ещё еле-еле оставшееся тепло. Их шестеро братиков и сестрёнок лежали рядом, но уже до костей промёрзшие и... мёртвые.
Даже представить страшно, что испытывали и чувствовали эти крошечные создания...
Эти собачьи детки очень-очень нуждаются в доме и в любящем хозяине, что поможет навсегда забыть тот ужас, который они пережили.
По всем вопросам звоните 8-914-087-46-54, Людмила или Александр.
Этот замечательный молодой
человек пёс тоже ничей.
Настоящий мужчина ещё пока не в полном расцвете сил, ведь ему всего-то ещё 8 месяцев - расти и расти. Крупный, умный и ооооочень любит женщин! Уехал на кастрацию. Просто замечательный партнёр и друг!
Приглянулся? Звоните 8-962-115-64-97.
Ищем дом мягонькому Дживсику.
Очень спокойный и ласковый мальчик. Абсолютно дружелюбен с другими собаками и кошками. Спокойно ведёт себя дома, знает место, ничего не портит и не грызёт, приучен ходить на поводке, размером ниже спаниельки. Паразиты протравлены, в плане прививка и кастрация.
Дживсик отличный вариант для тех, кто ищет собачку для проживания в квартире на диване.
По вопросам усыновления Дживсика звоните 8-924-284-23-31, Кристина.
Эту кошачью прелестницу нашли на дороге, где она бегала абсолютно никому ненужная.
Отмыли и откормили. На вид ей месяца 2 или 3.
Готова к переезду в постоянный дом.
Контактный телефон 8-924-199-66-65.
Это чудо мужского полу ищет дом.
Непредсказуемый котик 9-10 месяцев от роду. В еде непривередлив. Грязные делишки исключительно в лоток. Кастрат.
Моська такая хулиганская у него, не могу!
По всем вопросам звоните 8-962-581-04-09, Надежда.
Миниатюрная кошечка ищет дом.
Подобрали на улице, возраст около 1,5 лет. Осмотр у врача прошла, блох/глистов потравили, впереди стерилизация (17 февраля). Девочка настоящая неженка, к людям тянется, очень мягенькая и очаровательная трёхцветочка. Ищем для Мадам ответственных и добрых хозяев. На данный момент кошулечка живет на передержке с другими котами и очень надеется, что скоро будет нежиться на диване со своим человеком.
Отдаем кису после стерилизации с возможностью отслеживать судьбу. Ладит с другими котами, добрая и нежная!
Контактные телефоны 8-962-111-12-88, Даша; 8-962-414-56-73, Таня и 8-962-106-69-09, Марина.
Если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".
http://astv.ru/club/blog/zvere-moe/okVOsjVEMUyvzdu..
Там начались работы по восстановлению и замене будок/вольеров для четвероногих. Все там было построено из того, что было найдено на старых дачах и пр., поэтому со временем приходит в негодность. Очень нужен стройматериал! Ну, или денежная помощь на эти цели. Люди! Не проходим мимо, поможем, чем сможем! Контактный телефон или номер карты Яны по запросу напишу в личку. Не оставайтесь в стороне, кроме нас, неравнодушных, помочь некому!