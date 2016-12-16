Ты мне очень нужен...

Здравствуйте!

И снова "порция" очаровательных зверюшек, которые очень нуждаются в хозяине и доме.

Посмотрите на это чудо, надо же было природе так постараться!!!

Спотти очень активный, игривый и благодарнейший котик, к тому же очень забавный. Возраст 4-5 месяцев, ещё совсем ребёнок. Избавлен от всех паразитов. Знает для чего нужен лоток и исправно делает все свои грязные делишки в него. Привит.

По вопросам усыновления звоните 8-924-185-39-58.

Две девочки срочно ищут передержку, а ещё лучше постоянный дом.

Они совсем ещё трусишки, но любовь и ласка сделают своё дело.

По всем вопросам звоните 8-924-482-04-33.

Маркиз - молодой паренёк с шикарными усами.

Возраст 3-4 месяца. Весел и всеяден. Лоточек знает, а главное, что знает для чего он. Паразиты потравлены.

Захотели забрать Маркиза себе? Обязательно звоните 8-924-185-39-58.

Этих чудесных малышей уже 4 месяца пытаются пристроить, но всё тщетно.

Щеникам 5 месяцев, мама родила их на улице и им совершенно негде жить. Всего 8 щенков: 1 сучка и 7 кобельков.

Возьмите доброго друга себе в дом и спасите его жизнь от голодной смерти и холодной зимы...

По всем вопросам звоните 8-962-116-98-39, Наталья.

Знакомьтесь, это Акира.

Акира взрослая и вполне себе самодостаточная дама, всё чего ей не хватает для полного счастья это СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА. Грациозна, умеет держать себя, но так любит внимание и ласку.

Стерилизована, без паразитов и приучена к лоточку. Скоро вакцинация.

Хотите взять эту необычную кошечку себе и подарить себе и ей счастье? Звоните 8-924-185-39-58.

Во дворы домов прибилась вот эта замечательная барышня.

Добрая и очень ласковая, скорее всего была домашней.

Возьмите эту чУдную леди себе, не пожалеете!

По всем вопросам звонить по номеру 8-962-103-39-07.

Эта зеленоглазая прелестница тоже ищет дом.

Возраст около 5 месяцев. Когда-то и у неё был дом, в квартире быстро освоилась и ничего не боится.

Может кому приглянулась эта милая мордаха? Обязательно звоните 8-924-186-86-16, обещают доставку.

Этим собачьим подросткам всего 6 месяцев, но они уже вовсю проявляют охранные качества.

Обе сучки. Кушают, что предложат. Будут среднего размера.

Захотели забрать одну из этих девочек? Звоните 8-924-198-31-11.