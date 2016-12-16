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Зверьё мое
Ты мне очень нужен...

Ты мне очень нужен...

Здравствуйте!

И снова "порция" очаровательных зверюшек, которые очень нуждаются в хозяине и доме.

Посмотрите на это чудо, надо же было природе так постараться!!!

Спотти очень активный, игривый и благодарнейший котик, к тому же очень забавный. Возраст 4-5 месяцев, ещё совсем ребёнок. Избавлен от всех паразитов. Знает для чего нужен лоток и исправно делает все свои грязные делишки в него. Привит.

По вопросам усыновления звоните 8-924-185-39-58.

 

Две девочки срочно ищут передержку, а ещё лучше постоянный дом.

Они совсем ещё трусишки, но любовь и ласка сделают своё дело. 

По всем вопросам звоните 8-924-482-04-33.

 

Маркиз - молодой паренёк с шикарными усами.

Возраст 3-4 месяца. Весел и всеяден. Лоточек знает, а главное, что знает для чего он. Паразиты потравлены.

Захотели забрать Маркиза себе? Обязательно звоните 8-924-185-39-58.

 

Этих чудесных малышей уже 4 месяца пытаются пристроить, но всё тщетно.

Щеникам 5 месяцев, мама родила их на улице и им совершенно негде жить. Всего 8 щенков: 1 сучка и 7 кобельков.

Возьмите доброго друга себе в дом и спасите его жизнь от голодной смерти и холодной зимы...

По всем вопросам звоните 8-962-116-98-39, Наталья.

 

Знакомьтесь, это Акира.

Акира взрослая и вполне себе самодостаточная дама, всё чего ей не хватает для полного счастья это СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА. Грациозна, умеет держать себя, но так любит внимание и ласку. 

Стерилизована, без паразитов и приучена к лоточку. Скоро вакцинация.

Хотите взять эту необычную кошечку себе и подарить себе и ей счастье? Звоните 8-924-185-39-58.

 

Во дворы домов прибилась вот эта замечательная барышня.

Добрая и очень ласковая, скорее всего была домашней.

Возьмите эту чУдную леди себе, не пожалеете!

По всем вопросам звонить по номеру 8-962-103-39-07.

 

Эта зеленоглазая прелестница тоже ищет дом.

Возраст около 5 месяцев. Когда-то и у неё был дом, в квартире быстро освоилась и ничего не боится.

Может кому приглянулась эта милая мордаха? Обязательно звоните 8-924-186-86-16, обещают доставку.  

 

Этим собачьим подросткам всего 6 месяцев, но они уже вовсю проявляют охранные качества.

Обе сучки. Кушают, что предложат. Будут среднего размера.

Захотели забрать одну из этих девочек? Звоните 8-924-198-31-11.

 

Хочу обратиться к тем, кто через наш блог приобрёл себе домашнего питомца и верного друга. А может вы подобрали животинку на улице и спасли от верной смерти? Фото и истории присылайте мне в личку или электронную почту ri_valeri.83@mail.ru

Автор: Ри Валерия, вчера, в 15:39 +13
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 16:02
Спотти - просто очарователен!!!
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 16:19
Маркиз - кот из сказки!
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+4
евгений
Написано вчера, в 18:51
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:13
Все просто чУдные ребятишки
муж говорит - слава богу, что свой дом не построили: все твои были бы
но переедем в двухкомнатную - я его добью
все равно еще кого-нибудь возьму
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+3
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