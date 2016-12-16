блоги
блоги
Регистрация
Зверьё мое
Срочно в блог!!!

Срочно в блог!!!

Честно говоря, я в таком шоке, что даже и не знаю что писать. Начну сначала.

Этого чудного мальчика мы прозвали Лаки. А как же ещё назвать пёсика, которого ВЫКИНУЛИ С ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА и который, каким-то чудесным образом, не получил серьёзных увечий!? Счастливчик он и есть - Лаки!

Заранее прошу прощения за сумбурный рассказ, но эмоции берут верх и не могу сосредоточиться.

В ночь с 14 на 15 декабря в 00.30 с балкона по адресу пр-т Победы дом № 8 выкинули этого чудного пёсика. Люди увидели, что вытряхивают одеяло, но оказалось, что вытряхивают не одеяло, а Лаки с него.

Семья, увидевшая этот ужас, сразу же побежала вниз, подобрала пёсика и принесла его к себе домой. 

Пёс находился в болевом шоке, ещё бы, упасть с четвёртого этажа.

Днём собачонку повезли по ветклиникам (были в трёх). У Лаки не диагностировали ни одного перелома, только ушибы и ожирение (может оно его и спасло от серьёзных травм).

По зубкам врач определил, что нашему счастливчику 3-4 года. 

Сегодня первая ночь, когда Лаки спокойно спал. Всё время дрожит и очень боится, судя по всему его очень обижали бывшие хозяева.

Что такое улица и для чего она, он понял только сегодня ночью. 

Но оказалось, что это было разово. Прудит лужи где попало и быстренько прячется под кровать и даже не просится в туалет на улицу. С приучением к выгулу придётся повозиться, похоже, что с ним вообще никогда не гуляли.

Лаки метис, скорее всего с Ши-тцу (на фото ниже).

От своего спасителя Лаки не отходит, всё время крутится под ногами и лезет целоваться, очень преданно заглядывает в глаза, он ооооочень ласковый и добрый пёсик, только зашуган очень.

Добрые люди не могут оставить его у себя (у них есть домашний питомец и не один, назревает война), поэтому ищем Лаки самого лучшего хозяина в мире, по понятным причинам с отслеживанием судьбы.

По всем вопросам пишите мне в личку, в комменты, на эл.почту: ri_valeri.83@mail.ru

Автор: Ри Валерия, 17 декабря, в 16:32 +15
Еще в этом блоге
Ты мне очень нужен...
Ясли брошенных детей!
«Зимнее шоу-2016». Собакевичи)
На чудеса из вас способны многие, лишь братьям меньшим нашим помогите!
Комментарии
НКолчина
Написано 17 декабря, в 17:21
Как так? КАК? Нынче тварям уже в подъезды сложно подкинуть, с окна выкинули собачку! ТВАРИ...
Ответить
+7
Ярославчик
Написано 17 декабря, в 17:28
Люди хуже животных.
Как можно такое чудо выкинуть с 4 этажа, такое могли сделать только больные на голову люди.
Надеюсь Лаки заберут хорошие и добрые люди, которые станут для него верными друзьями.
Ответить
+16
Ри Валерия
Написано 17 декабря, в 18:20
Ярославчик, господи, как я на это надеюсь! Досталось уже пареньку в этой жизни, хватит!
Ответить
+12
IgorSport
Написано 17 декабря, в 18:50
Ярославчик, по закону сложно наказать таких тварей! А хочется не по закону выкинуть тех кто это сделал!
Ответить
+6
Ярославчик
Написано 18 декабря, в 09:49
Ри Валерия, Надеюсь его заберут в хорошую семью.
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано 17 декабря, в 18:02
Неужели ничего нельзя сделать, привлечь этих скотов как-то? Какие все же люди отвратные, жестокие, сволочные существа по сравнению с животными... Лаки желаю найти терпеливых и любящих хозяев
Ответить
+13
Ри Валерия
Написано 17 декабря, в 18:22
НюНик_просто_Анна, тех, кто захочет его забрать, не смутят его мелкие недостатки и они его всему научат! Я очень на это надеюсь!
Ответить
+10
НюНик_просто_Анна
Написано 17 декабря, в 18:50
Ри Валерия, он такой милый
а научить можно любое животное. Я ж смогла переучить взрослую кошку, ходила потом только в лоток. А до того - на балкон!!! Ужас был ужасный
Ответить
+8
Olga77
Написано 19 декабря, в 20:08
Ри Валерия, Здравствуйте, а Вы собачку уже отдали?
Ответить
+1
Еще 3 комментария
Василиса_Я ^.^
Написано 17 декабря, в 18:45
Нет слов!
Ответить
+10
Русалка Обыкновенная
Написано 17 декабря, в 18:46
Гулять-то выводить не надо. Лень задницу с дивана поднять! Проще бить постоянно за лужи или с балкона "вывести".

Безмозглые! Сами когда-нибудь вывалятся... только вряд ли так повезёт, как этой собаке.
Ответить
+8
Veronika1211
Написано 18 декабря, в 02:24
Кошмар... Как можно было так поступить с животным... Полагаю, такой поступок указывает на явные проблемы с рассудком сделавшего это...
Ответить
+3
Veronika1211
Написано 18 декабря, в 02:41
Уверена, у этого счастливчика обязательно появятся добрые, заботливые хозяева - впереди у него только счастливая, спокойная жизнь, а все мытарства и потрясения остались в ПРОШЛОМ...
Ответить
+3
Veronika1211
Написано 18 декабря, в 02:54
Какой все-таки милый, симпатичный песик - просто картинка! Все у него будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО в жизни, я в этом уверена...
Ответить
+3
Натали)))
Написано 18 декабря, в 09:08
Такие существа называются НЕВЕЖДЫ, то есть не ведающие что творят.
Тело есть, а человека, управляющего им нет, просто набор программ...
Если бы не боялись тюрьмы, они абсолютно так же поступали бы со всеми другими людьми.
А за собачку-то не посадят в тюрьму, значит можно.
Ценностей внутри нет, есть беспросветная тупость и эгоизм.
Мне стало интересно...У них дети есть?
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано 18 декабря, в 17:03
Натали))), надеюсь, что нет
Ответить
+3
Наталья Варламова
Написано 19 декабря, в 10:54
Тварь, гнида, урод.
Ответить
+2
Натали)))
Написано 20 декабря, в 21:59
Наталья Варламова, нашлись хозяева?
Ответить
+4
Наталья Варламова
Написано 21 декабря, в 08:11
Натали))), пока нет. Его вчера возили ещё в одну клинику. Он лапы зализывает постоянно, оказалось, что это аллергия. Предположили, что на куриное мясо.
Насчёт дел своих на улице. Потихоньку приучают, но ещё не победа. Собе пока трудно понять, что улица для этого нужна, да это и неудивительно...
Обязательно отпишемся, когда найдём ему хорошего хозяина)
Ответить
+4
Натали)))
Написано 21 декабря, в 10:51
Наталья Варламова, моя мама хочет взять, только если он не вырастит большим, ну в Невельск привезти надо. Она может взять не только именно его, можно другую маленькую собачку, кобелька.
Ответить
+1
Еще 7 комментариев
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ты мне очень нужен...
Ты мне очень нужен...
Ясли брошенных детей!
Ясли брошенных детей!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru