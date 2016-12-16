Срочно в блог!!!

Честно говоря, я в таком шоке, что даже и не знаю что писать. Начну сначала.

Этого чудного мальчика мы прозвали Лаки. А как же ещё назвать пёсика, которого ВЫКИНУЛИ С ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА и который, каким-то чудесным образом, не получил серьёзных увечий!? Счастливчик он и есть - Лаки!

Заранее прошу прощения за сумбурный рассказ, но эмоции берут верх и не могу сосредоточиться.

В ночь с 14 на 15 декабря в 00.30 с балкона по адресу пр-т Победы дом № 8 выкинули этого чудного пёсика. Люди увидели, что вытряхивают одеяло, но оказалось, что вытряхивают не одеяло, а Лаки с него.

Семья, увидевшая этот ужас, сразу же побежала вниз, подобрала пёсика и принесла его к себе домой.

Пёс находился в болевом шоке, ещё бы, упасть с четвёртого этажа.

Днём собачонку повезли по ветклиникам (были в трёх). У Лаки не диагностировали ни одного перелома, только ушибы и ожирение (может оно его и спасло от серьёзных травм).

По зубкам врач определил, что нашему счастливчику 3-4 года.

Сегодня первая ночь, когда Лаки спокойно спал. Всё время дрожит и очень боится, судя по всему его очень обижали бывшие хозяева.

Что такое улица и для чего она, он понял только сегодня ночью.

Но оказалось, что это было разово. Прудит лужи где попало и быстренько прячется под кровать и даже не просится в туалет на улицу. С приучением к выгулу придётся повозиться, похоже, что с ним вообще никогда не гуляли.

Лаки метис, скорее всего с Ши-тцу (на фото ниже).

От своего спасителя Лаки не отходит, всё время крутится под ногами и лезет целоваться, очень преданно заглядывает в глаза, он ооооочень ласковый и добрый пёсик, только зашуган очень.

Добрые люди не могут оставить его у себя (у них есть домашний питомец и не один, назревает война), поэтому ищем Лаки самого лучшего хозяина в мире, по понятным причинам с отслеживанием судьбы.

По всем вопросам пишите мне в личку, в комменты, на эл.почту: ri_valeri.83@mail.ru