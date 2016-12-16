Срочно в блог!!!
Честно говоря, я в таком шоке, что даже и не знаю что писать. Начну сначала.
Этого чудного мальчика мы прозвали Лаки. А как же ещё назвать пёсика, которого ВЫКИНУЛИ С ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА и который, каким-то чудесным образом, не получил серьёзных увечий!? Счастливчик он и есть - Лаки!
Заранее прошу прощения за сумбурный рассказ, но эмоции берут верх и не могу сосредоточиться.
В ночь с 14 на 15 декабря в 00.30 с балкона по адресу пр-т Победы дом № 8 выкинули этого чудного пёсика. Люди увидели, что вытряхивают одеяло, но оказалось, что вытряхивают не одеяло, а Лаки с него.
Семья, увидевшая этот ужас, сразу же побежала вниз, подобрала пёсика и принесла его к себе домой.
Пёс находился в болевом шоке, ещё бы, упасть с четвёртого этажа.
Днём собачонку повезли по ветклиникам (были в трёх). У Лаки не диагностировали ни одного перелома, только ушибы и ожирение (может оно его и спасло от серьёзных травм).
По зубкам врач определил, что нашему счастливчику 3-4 года.
Сегодня первая ночь, когда Лаки спокойно спал. Всё время дрожит и очень боится, судя по всему его очень обижали бывшие хозяева.
Что такое улица и для чего она, он понял только сегодня ночью.
Но оказалось, что это было разово. Прудит лужи где попало и быстренько прячется под кровать и даже не просится в туалет на улицу. С приучением к выгулу придётся повозиться, похоже, что с ним вообще никогда не гуляли.
Лаки метис, скорее всего с Ши-тцу (на фото ниже).
От своего спасителя Лаки не отходит, всё время крутится под ногами и лезет целоваться, очень преданно заглядывает в глаза, он ооооочень ласковый и добрый пёсик, только зашуган очень.
Добрые люди не могут оставить его у себя (у них есть домашний питомец и не один, назревает война), поэтому ищем Лаки самого лучшего хозяина в мире, по понятным причинам с отслеживанием судьбы.
По всем вопросам пишите мне в личку, в комменты, на эл.почту: ri_valeri.83@mail.ru
Как можно такое чудо выкинуть с 4 этажа, такое могли сделать только больные на голову люди.
Надеюсь Лаки заберут хорошие и добрые люди, которые станут для него верными друзьями.
Безмозглые! Сами когда-нибудь вывалятся... только вряд ли так повезёт, как этой собаке.
Тело есть, а человека, управляющего им нет, просто набор программ...
Если бы не боялись тюрьмы, они абсолютно так же поступали бы со всеми другими людьми.
А за собачку-то не посадят в тюрьму, значит можно.
Ценностей внутри нет, есть беспросветная тупость и эгоизм.
Мне стало интересно...У них дети есть?
Насчёт дел своих на улице. Потихоньку приучают, но ещё не победа. Собе пока трудно понять, что улица для этого нужна, да это и неудивительно...
Обязательно отпишемся, когда найдём ему хорошего хозяина)