Дорожное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новым днем!
Особых праздничков сегодня, вроде как, в России не отмечают, поэтому сразу перехожу к новостям.
Девушка-змея станцевала с подносами под днищем автомобиля.
Обладательница мирового рекорда за самое "низкое" исполнение танца лимбо американка Шемика Чарльз станцевала под днищем внедорожника, не выпуская из рук подносов со стаканами воды. Феноменально гибкая девушка умудрилась не только залезть под машину, не ложась на пол, но и не пролить ни капли.
В Японии продают золотые роллы на удачу
В начале февраля в Японии принято есть большие роллы - эхомаки, чтобы привлечь удачу в свою жизнь и отпугнуть несчастья. Для тех, кто хочет наверняка привлечь удачу, компания «Shinjuku Isetan» выпустила специальные «счастливые суши-роллы», покрытые листом съедобного золота вместо водорослей. Помимо золота в их состав входят 12 лучших японских продуктов: тунец, лосось, креветки, мидии, морские ежи, крабы, икра и прочие эксклюзивные дары моря. Стоимость ролла удачи – 10 000 йен, что составляет 96 долларов.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-14-16-00-43/
Вопрос на сегодня:
Какую любимую вещь вы не променяете даже на новую?
А теперь очередь подборочки.
Дороги — очень важный показатель качества жизни в любой стране мира. Комплексный подход к решению постоянных проблем с дорожным полотном помогает государству становиться сильнее, ведь чем быстрее бежит по венам кровь — тем больше энергии получает весь организм. К сожалению, нашей стране до реализации подобной концепции еще очень далеко. По качеству дорог мы, в этом году, заняли 136 место. А вот и более полный рейтинг, где можно увидеть самые лучшие и худшие дороги со всего мира.
Дорога Смерти
Боливия
Скользкий, покрытый мокрой грязью спуск длиной в несколько километров — вот, что представляет собой знаменитая The North Yungas Road, боливийская дорога смерти. Каждый год на узкой (здесь просто не разъедутся два автомобиля) тропе гибнет до пятисот людей.
М56 «Лена»
Россия
Протяженность трассы М56 составляет целых 1235 километра. Эта дорога по праву считается самой грязной и неприятной во всем мире. Федеральная трасса, на которой будет неуютно и БелАзу, меняться не думает: асфальт здесь лежит лишь на некоторых участках, большая же часть «Лены» напоминает страшный сон автомобилиста.
Перевал Стельвио
Италия
Может быть, трасса, идущая через перевал Стельвио и не выглядит самой пугающей — однако, мало кому понравится этот участок дороги, где ветер норовит скинуть в пропасть даже тяжелый грузовик. Всего три километра пути воспринимаются водителями как тяжелое испытание: крутые повороты, плохое качество покрытия и ветер выматывает почище городских гонок.
Панамериканское шоссе
США
Этот хайвей опасен на всем протяжении: вы можете прокатиться на четырех колесах чуть ли не 70 000 километров, от Аляски до Южной Америки — конечно, стоит ждать некоторых проблем! Многие участки шоссе находятся в крайне плачевном положении. Не столько из-за попустительства местных служб, сколько благодаря постоянно меняющимся (но всегда неприятным) погодным условиям.
Шоссе Сычуань-Тибет
Китай
7 500 смертей на каждые 100 000 водителей: после такой мрачной статистики поневоле станешь опасаться этой, чуть ли не самой опасной дороги в мире. Внезапные оползни, снежные лавины и переменчивая погода — соваться сюда из любопытства просто не стоит.
Великая Океанская Дорога
Австралия
Великая Океанская Дорога проходит у самого побережья, давая водителю возможность наслаждаться окружающей красотой. Покрытие хайвея все еще оставляет желать лучшего, но удобство и безопасность остаются на достаточно высоком уровне.
Дубай
ОАЭ
Дороги Дубая заслуживают отдельной главы. Автомагистрали строятся по технологиям, пришедшим из Германии. Многоярусные трассы проектировали лучшие инженеры и архитекторы со всего мира: неудивительно, что именно эта страна считается новоявленным законодателем мод — по крайней мере, в дорожной сфере.
Сингапур
Сингапур — настоящая жемчужина в короне азиатского Дракона. Город-государство тратит огромные деньги на поддержание дорог в отличном состоянии и вот уже который год попадает в шорт-лист лучших хайвеев мира.
Лиссабон
Португалия
Как ни странно, но Лиссабон занимает почти высшую точку рейтинга. Португальцы смогли обойти даже немцев, чьи автобаны всегда считались настоящим эталоном производства.
Париж
Франция
Париж, безусловно, остается хозяином лучших дорог в стране, но и в самых отдаленных участках Франции вы с легкостью сможете дождаться техслужбы, если таковая понадобится. Даже бесплатные дороги страны отличаются прекрасным дорожным покрытием.
Нашла тут.
Предлагаю ненадолго вернуться в СССР. Кто может - сделать зарядку, кто нет - просто посмотреть видео, вспомнить свое прошлое, а совсем молодым - узнать чуть-чуть о том, что было:
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и отличного настроения!
Только вчера на ютюбе смотрела про эту девушку, зачётная гибкость
Я даже не знаю какую бы вещь не променяла бы на новую
Дороги конечно жесть, ни по одной из них нет желания проехать...
Подпись: Да не переведутся богатыри на земле русской
Всем отличного дня и здоровья!!!
От меня - дорога смерти в Индии. У них там таких дорог полно
Девочка чудо какая гибкая и сильная, нужно иметь стальные мышцы ног и спины для этого.
Золотыми роллами нас не удивить. Ностальжи порадовало. Дороги... Эта беда в России останется до тех пор, пока в них не будут другую беду закатывать
Подпись: Мы тут, в Челябинске, с КАМАЗами не церемонимся.
Всем хорошего дня!
Старая вещь?Есть у меня такой свитерок.Ему уже лет 17.Но он такой удобный и уютный.
Название:"Всё равно моё будет!Я из него бассейн сделаю!"
Сёдни утро нервное.
Все как на ножах.
Склоки, выяснения
Кто же виноват?
Я сижу тихонечко
И пишу стишок
Щас допью вот кофию
И пошлю всех в жоп....
У меня есть моя школьная, парадная кадетская форма, а к ней фуражка. В этой форме проходил два года с 8-9 класс. Ни на чтобы её не променял, это символ моей юности.
Да уж, дороги у нас не просто плохие, а ужасные. Как то ехали с Москвы в Тверь на машине, проваливались в грязь по самое дно машины. Дорога в районе Победино ещё просто сказка.
Название: В России мужик должен воспитать сына, построить дом, посадить дерево, а ещё и менять колёса на КАМАЗе.
Всем хорошего дня.
пысы. А пацанчик автослесарь - молоток, батин помощник растет ))
Гибкость конечно впечатляющая... Золотые роллы и все прочие золотые сумасшествия современного мира воспринимаю только как понты и рекламу..... Дороги необычные, страшнова-то по некоторым ездякать
Самая старая вещь ,школьное платье. Раньше были вещи вдруг похудею
Картинка : суровый русский мужик! Рождается с монтировкой!
Чудо инженерной мысли в США.Транспортная развязка в Лос-Анджелесе..Это практически завязка )))))
Какую вещь бы я никогда не поменяла на новую?Даже и не знаю что сказать.Есть вещи,которые мне очень дороги...у меня есть деревянный божок,которого мне когда-то подарила моя хорошая приятельница.Так вот -наверное это единственная вещица в моем обиходе,которую я очень берегу.И даже иногда как положено,подкармливаю его ароматизированным маслицем.Как бы ни было смешно,но иногда(ну это конечно я так думаю) мне этот деревянный истуканчик помогает в моих делах,если я его попрошу и смажу его пузяку маслом.Это целый ритуал)))))
К картинке....
Вот у нас картинка,
А на ней машинка,
Но не легковая,
Машинка-грузовая.
А колеса то большие,
А колеса заводные,
Я колеса прикручу,
Стать водителем хочу.
Всем прекрасного рабочего дня.
Надпись к картинке :
"Не подкрутишь не поедешь,
Всё приходится делать самому! "))))
Спасибо!)))
По натуре консервативна, поэтому расставаться с чем либо для меня тягостно.
Подпись к картинке " вот блин, как папка их закручивал???"
Кстати, про Панамериканское шоссе....там таки 7000 км, а не 70000.....70000км это почти два раза вокруг Земли.