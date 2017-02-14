Дорожное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

Особых праздничков сегодня, вроде как, в России не отмечают, поэтому сразу перехожу к новостям.

Девушка-змея станцевала с подносами под днищем автомобиля.

Обладательница мирового рекорда за самое "низкое" исполнение танца лимбо американка Шемика Чарльз станцевала под днищем внедорожника, не выпуская из рук подносов со стаканами воды. Феноменально гибкая девушка умудрилась не только залезть под машину, не ложась на пол, но и не пролить ни капли.

Чарльз держит в руках подносы со стаканами воды, а затем приседает настолько низко, что оказывается под днищем большого внедорожника. Жительница штата Нью-Йорк успешно проползает под автомобилем, не выпуская хрупкую ношу из рук. Чарльз является мировой чемпионкой по лимбо — возникшему в Тринидаде и Тобаго танцу, который заключается в проходе человека под заранее установленной планкой. Чем ниже планка, под которой танцору удастся пройти, не касаясь руками и спиной земли, тем выше ценится его мастерство. Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2854933&cid=520

В Японии продают золотые роллы на удачу

В начале февраля в Японии принято есть большие роллы - эхомаки, чтобы привлечь удачу в свою жизнь и отпугнуть несчастья. Для тех, кто хочет наверняка привлечь удачу, компания «Shinjuku Isetan» выпустила специальные «счастливые суши-роллы», покрытые листом съедобного золота вместо водорослей. Помимо золота в их состав входят 12 лучших японских продуктов: тунец, лосось, креветки, мидии, морские ежи, крабы, икра и прочие эксклюзивные дары моря. Стоимость ролла удачи – 10 000 йен, что составляет 96 долларов.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-14-16-00-43/

Вопрос на сегодня:

Какую любимую вещь вы не променяете даже на новую?

А теперь очередь подборочки.

Дороги — очень важный показатель качества жизни в любой стране мира. Комплексный подход к решению постоянных проблем с дорожным полотном помогает государству становиться сильнее, ведь чем быстрее бежит по венам кровь — тем больше энергии получает весь организм. К сожалению, нашей стране до реализации подобной концепции еще очень далеко. По качеству дорог мы, в этом году, заняли 136 место. А вот и более полный рейтинг, где можно увидеть самые лучшие и худшие дороги со всего мира.

Дорога Смерти

Боливия

Скользкий, покрытый мокрой грязью спуск длиной в несколько километров — вот, что представляет собой знаменитая The North Yungas Road, боливийская дорога смерти. Каждый год на узкой (здесь просто не разъедутся два автомобиля) тропе гибнет до пятисот людей.

М56 «Лена»

Россия

Протяженность трассы М56 составляет целых 1235 километра. Эта дорога по праву считается самой грязной и неприятной во всем мире. Федеральная трасса, на которой будет неуютно и БелАзу, меняться не думает: асфальт здесь лежит лишь на некоторых участках, большая же часть «Лены» напоминает страшный сон автомобилиста.

Перевал Стельвио

Италия

Может быть, трасса, идущая через перевал Стельвио и не выглядит самой пугающей — однако, мало кому понравится этот участок дороги, где ветер норовит скинуть в пропасть даже тяжелый грузовик. Всего три километра пути воспринимаются водителями как тяжелое испытание: крутые повороты, плохое качество покрытия и ветер выматывает почище городских гонок.

Панамериканское шоссе

США

Этот хайвей опасен на всем протяжении: вы можете прокатиться на четырех колесах чуть ли не 70 000 километров, от Аляски до Южной Америки — конечно, стоит ждать некоторых проблем! Многие участки шоссе находятся в крайне плачевном положении. Не столько из-за попустительства местных служб, сколько благодаря постоянно меняющимся (но всегда неприятным) погодным условиям.

Шоссе Сычуань-Тибет

Китай

7 500 смертей на каждые 100 000 водителей: после такой мрачной статистики поневоле станешь опасаться этой, чуть ли не самой опасной дороги в мире. Внезапные оползни, снежные лавины и переменчивая погода — соваться сюда из любопытства просто не стоит.

Великая Океанская Дорога

Австралия

Великая Океанская Дорога проходит у самого побережья, давая водителю возможность наслаждаться окружающей красотой. Покрытие хайвея все еще оставляет желать лучшего, но удобство и безопасность остаются на достаточно высоком уровне.

Дубай

ОАЭ

Дороги Дубая заслуживают отдельной главы. Автомагистрали строятся по технологиям, пришедшим из Германии. Многоярусные трассы проектировали лучшие инженеры и архитекторы со всего мира: неудивительно, что именно эта страна считается новоявленным законодателем мод — по крайней мере, в дорожной сфере.

Сингапур

Сингапур — настоящая жемчужина в короне азиатского Дракона. Город-государство тратит огромные деньги на поддержание дорог в отличном состоянии и вот уже который год попадает в шорт-лист лучших хайвеев мира.

Лиссабон

Португалия

Как ни странно, но Лиссабон занимает почти высшую точку рейтинга. Португальцы смогли обойти даже немцев, чьи автобаны всегда считались настоящим эталоном производства.

Париж

Франция

Париж, безусловно, остается хозяином лучших дорог в стране, но и в самых отдаленных участках Франции вы с легкостью сможете дождаться техслужбы, если таковая понадобится. Даже бесплатные дороги страны отличаются прекрасным дорожным покрытием.

Нашла тут.

Предлагаю ненадолго вернуться в СССР. Кто может - сделать зарядку, кто нет - просто посмотреть видео, вспомнить свое прошлое, а совсем молодым - узнать чуть-чуть о том, что было:

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и отличного настроения!