КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, любимки!

Сегодня, пятница, а значит расскажу о предстоящих праздниках. Сегодня особых дат в России не отмечают.

В субботу День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы

И День риэлтора в России

А в воскресенье День работников органов ЗАГСа в России

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

И Международный день мигранта

А теперь новости:

Ученые выяснили, что сильнее всего влияет на ощущение счастья

Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что человеческое счастье в большей степени зависит от социальных взаимоотношений и состояния психического и физического здоровья, чем от экономических факторов.

Такие выводы они сделали на основе анализа опроса 200 тысяч человек из разных стран.

Как показывают данные, сильнее всего на уровень счастья влияло психическое здоровье, пишет MedDaily.ru.

Выяснилось, что удвоение зарплаты увеличивало уровень счастья менее чем на 0,2 пункта (по шкале от 1 до 10), тогда как наличие партнера - уже на 0,6.

Депрессия и тревожные расстройства, которые наблюдались чаще, чем проблемы с безработицей, понижали уровень счастья на целых 0,7 пункта.

По мнению исследователей, устранение данных проблем с психикой может делать людей на 20% счастливее, а вот борьба с бедностью - всего на 5%.

Ученые отметили, что уровень счастья выше в тех обществах, где люди доверяют друг другу. Также на ощущение счастья влияет свобода.

Источник: https://rg.ru/2016/12/14/uchenye-vyiasnili-chto-silnee-vsego-vliiaet-na-oshchushchenie-schastia.html

Автомобилист из Омска взял кредит, чтобы дать взятку гаишникам

Омской области суд оштрафовал на 200 тысяч рублей местного жителя, который пытался дать взятку начальнику ГИБДД. Для этого мужчина оформил кредит в банке.

Как установило следствие, молодые люди проводили выходные на реке Иртыш. Когда спиртное закончилось, они поехали в магазин. Находящийся в состоянии опьянения 23-летний молодой человек передал свой автомобиль под управление нетрезвому знакомому. Однако по пути их остановили сотрудники полиции и составили протокол об административном правонарушении.

Позже, пока владелец забирал автомобиль с штрафстоянки, его приятель попытался договориться с начальником районного отдела ГИБДД о том, чтобы дело не направляли в суд. Полицейский предупредил молодого человека об ответственности за взяточничество. Но тот все равно решил дать взятку и направился в банк, чтобы взять кредит — 100 тысяч рублей, сообщает Лента.Ру.

Положив деньги в Уголовный кодекс, он оставил их в кабинете начальника ГИБДД, однако сотрудник сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, поскольку сотрудник полиции не принял взятку и пресек противоправные действия", — сообщает пресс-служба СК.

В итоге на 22-летнего молодого человека завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд оштрафовал его на 200 тысяч. Также суд постановил конфисковать взятку в пользу государства.

Кстати, этой осенью осужденный лишился прав на полтора года.

Источник: http://www.pravda.ru/news/accidents/factor/crime/14-12-2016/1320220-omsk-0/

Вопрос на сегодня:

Моя мечта, чтобы каждое утро в моем холодильнике... Закончите фразу.

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Самые большие в мире ёлочные игрушки

Десять ёлочных игрушек, которые вы сейчас увидите, настолько большие, что для них понадобилась бы стальная ёлка!

Вот почему они не свисают с новогодней ёлки, а лежат на полу (в подавляющем большинстве), будто покрытые блёстками шары (пожалуйста, обратите внимание: они не расположены в порядке возрастания — просто десять самых больших в мире).

Такой шар диаметром около 60 сантиметров идеален для праздничных мероприятий и вечеринок, но не совсем подходит в качестве ёлочной игрушки.

Ищете оригинальные праздничные садовые украшения? Эти 60-сантиметровые блестящие и светящиеся шары должны вам понравиться!

Хотя этих полутораметровых игрушек больше нет в продаже, они были самыми крупными ёлочными игрушками, которые когда-то можно было купить даже на «Амазоне»!

В Австралии любят всё большое, и когда дело доходит до праздничных украшений, они восхищают действительно огромными новогодними игрушками, как, например, вот этим 6-метровым шаром!

Самые крупные из тех, которые каждый год украшают собой рынок Ковент-гарден (Великобритания), достигают 3,66 метра и больше.

Будучи высотой всего 3 метра, эти новогодние игрушки образуют собой башню, высота которой составляет более 6 метров. Вряд ли это можно использовать для украшения центра праздничного стола!

Будучи почти 3 метра высотой, эта игрушка, безусловно, привлекает большое внимание многих жителей и гостей города Буффало, США.

Эта гигантская и религиозно выглядящая игрушка высотой 4 с лишним метра была изготовлена из оцинкованной стали Серхио Родригесом (Sergio Rodríguez) из Сан-Педро-Гарса-Гарсия (San Pedro Garcia), штат Нуэво (Nuevo), Мексика.

Это ли самая большая игрушка в мире? Да, это она! Будучи более 8 метров высотой, эта новогодняя игрушка возвышается над всеми остальными, которые мы здесь видели, правда, она, в отличие от них, надувная.

Будучи высотой 64 сантиметра, это — самая большая стеклянная новогодняя игрушка и, вероятно, одна из самых тяжёлых.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасной вам пятницы! Замечательных выходных!