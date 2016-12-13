КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, любимки!
Сегодня, пятница, а значит расскажу о предстоящих праздниках. Сегодня особых дат в России не отмечают.
В субботу День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
И День риэлтора в России
А в воскресенье День работников органов ЗАГСа в России
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации
И Международный день мигранта
А теперь новости:
Ученые выяснили, что сильнее всего влияет на ощущение счастья
Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что человеческое счастье в большей степени зависит от социальных взаимоотношений и состояния психического и физического здоровья, чем от экономических факторов.
Такие выводы они сделали на основе анализа опроса 200 тысяч человек из разных стран.
Как показывают данные, сильнее всего на уровень счастья влияло психическое здоровье, пишет MedDaily.ru.
Выяснилось, что удвоение зарплаты увеличивало уровень счастья менее чем на 0,2 пункта (по шкале от 1 до 10), тогда как наличие партнера - уже на 0,6.
Депрессия и тревожные расстройства, которые наблюдались чаще, чем проблемы с безработицей, понижали уровень счастья на целых 0,7 пункта.
По мнению исследователей, устранение данных проблем с психикой может делать людей на 20% счастливее, а вот борьба с бедностью - всего на 5%.
Ученые отметили, что уровень счастья выше в тех обществах, где люди доверяют друг другу. Также на ощущение счастья влияет свобода.
Источник: https://rg.ru/2016/12/14/uchenye-vyiasnili-chto-silnee-vsego-vliiaet-na-oshchushchenie-schastia.html
Автомобилист из Омска взял кредит, чтобы дать взятку гаишникам
Омской области суд оштрафовал на 200 тысяч рублей местного жителя, который пытался дать взятку начальнику ГИБДД. Для этого мужчина оформил кредит в банке.
Как установило следствие, молодые люди проводили выходные на реке Иртыш. Когда спиртное закончилось, они поехали в магазин. Находящийся в состоянии опьянения 23-летний молодой человек передал свой автомобиль под управление нетрезвому знакомому. Однако по пути их остановили сотрудники полиции и составили протокол об административном правонарушении.
Позже, пока владелец забирал автомобиль с штрафстоянки, его приятель попытался договориться с начальником районного отдела ГИБДД о том, чтобы дело не направляли в суд. Полицейский предупредил молодого человека об ответственности за взяточничество. Но тот все равно решил дать взятку и направился в банк, чтобы взять кредит — 100 тысяч рублей, сообщает Лента.Ру.
Положив деньги в Уголовный кодекс, он оставил их в кабинете начальника ГИБДД, однако сотрудник сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть.
"Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, поскольку сотрудник полиции не принял взятку и пресек противоправные действия", — сообщает пресс-служба СК.
В итоге на 22-летнего молодого человека завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд оштрафовал его на 200 тысяч. Также суд постановил конфисковать взятку в пользу государства.
Кстати, этой осенью осужденный лишился прав на полтора года.
Источник: http://www.pravda.ru/news/accidents/factor/crime/14-12-2016/1320220-omsk-0/
Вопрос на сегодня:
Моя мечта, чтобы каждое утро в моем холодильнике... Закончите фразу.
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Самые большие в мире ёлочные игрушки
Десять ёлочных игрушек, которые вы сейчас увидите, настолько большие, что для них понадобилась бы стальная ёлка!
Вот почему они не свисают с новогодней ёлки, а лежат на полу (в подавляющем большинстве), будто покрытые блёстками шары (пожалуйста, обратите внимание: они не расположены в порядке возрастания — просто десять самых больших в мире).
Такой шар диаметром около 60 сантиметров идеален для праздничных мероприятий и вечеринок, но не совсем подходит в качестве ёлочной игрушки.
Ищете оригинальные праздничные садовые украшения? Эти 60-сантиметровые блестящие и светящиеся шары должны вам понравиться!
Хотя этих полутораметровых игрушек больше нет в продаже, они были самыми крупными ёлочными игрушками, которые когда-то можно было купить даже на «Амазоне»!
В Австралии любят всё большое, и когда дело доходит до праздничных украшений, они восхищают действительно огромными новогодними игрушками, как, например, вот этим 6-метровым шаром!
Самые крупные из тех, которые каждый год украшают собой рынок Ковент-гарден (Великобритания), достигают 3,66 метра и больше.
Будучи высотой всего 3 метра, эти новогодние игрушки образуют собой башню, высота которой составляет более 6 метров. Вряд ли это можно использовать для украшения центра праздничного стола!
Будучи почти 3 метра высотой, эта игрушка, безусловно, привлекает большое внимание многих жителей и гостей города Буффало, США.
Эта гигантская и религиозно выглядящая игрушка высотой 4 с лишним метра была изготовлена из оцинкованной стали Серхио Родригесом (Sergio Rodríguez) из Сан-Педро-Гарса-Гарсия (San Pedro Garcia), штат Нуэво (Nuevo), Мексика.
Это ли самая большая игрушка в мире? Да, это она! Будучи более 8 метров высотой, эта новогодняя игрушка возвышается над всеми остальными, которые мы здесь видели, правда, она, в отличие от них, надувная.
Будучи высотой 64 сантиметра, это — самая большая стеклянная новогодняя игрушка и, вероятно, одна из самых тяжёлых.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:
Прекрасной вам пятницы! Замечательных выходных!
Каждое утро я хотела б находить в холодильнике 2 яйца "в мешочек", надоело варить, а есть привыкла))))
Очень красивые шарики страдающих гигантоманией творцов ну, зато видны издалека
Подпись: Вчера сказала Мурка, что надо мне худеть... На беговой дорожке приходится потеть
Всех с пятницей!
Чот я представила как мигранты веселуху затеют на свой праздник
Ёлочные игрушки на фото красивые, в реале, наверное, ещё красивее. Раньше обожала покупать ёлочные шары и украшения.
Я хочу что бы в холодильнике всегда было мороженое мандаринки, киви и салат Оливье
Подпись: в инете поговаривают, что он до сих пор так бегает
Всем отличного настроения!!!
Спасибо за букеты!!!
Эээххх.... Какая прелесть!!!
Моя мечта, чтобы каждое утро в моем холодильнике всегда было вкусненькое, в том числе яйцо, сметана, творог, мёд…
"...в моем хлолдильнике было МОЛОКО!"
Название: - "Ой "ГОНЮ, ГОНЮ, ГОНЮ" - ВСЕ РАВНО Я ДОГОНЮ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
С завтаешнего дня я в ОТПУСКЕ!!! ;-)))
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Я фанат говядины и картофеля, поэтому хочу находить в холодильнике именно их в виде гуляша и пюре соответственно))) на цитрусовые у меня аллергия, поэтому из фруктов согласна находить арбузы и такую тарелку, какую слопала в одиночку в выходные)))
Всем хорошего дня и отличного настроения!)))
С утра прям сразу говядину ? )))Я бы вот от таких ягодок каждое утро не отказалась.))
Ну вот. А говорят счастье не в деньгах)). Всё правильно в их количестве
Моя мечта, что бы в моём холодильнике, каждое утро, да и вообще круглые сутки не кончались продукты .
Название к гифке: Как же они с этой штуки катаются!!!))))
Улыбок на весь день!
А вообще с утра к холодильнику равнодушна))
Моя мечта, чтоб в холодильнике каждое утро сыр был.
Подпись: помогите, кто нибудь, остановился.
Добра всем
Я благосклонно отношусь к сыру, больше всего люблю козий, моцареллу, камамбер и сбрынц)))
Высылаю Вам к завтраку сбрынц, приятного утра)))
Всех, кто имеет отношение к праздникам, с праздниками.
А у меня вчера племянник родился, вес 4200, рост 56 см. Богатырь.
И 100 тысяч банку должен, и еще 200 государству. Кому лучше-то сделал.
Я хочу, чтобы каждое утро в моем холодильнике лежали свежие фрукты и овощи...а вечером коробка мороженого.
Новогодние шары прикольные, хотел бы я парачку таких во двор поставить.
Название: фитнес по кошачьи.
Всем хорошего дня и веселых выходных.
Поддержу Алексея Поэтому я бы хотела, чтобы в моем холодильнике всегда был вкуснючий сыр а уж в каком виде его употреблять-это дело третье
Подборка классная новогодняя Танюша, спасибо!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Кредит ради взятки?! -.....даже сказать нечего.....
В холодильнике бы чтоб всё по щучьему велению по Ксюшиному хотению... Чтоб в магазин не бегать. Сын наверно думает что так оно и есть, каждые 10 минут заглядывает , и наш холодильник набирает просмотров как ролик на ютьюбе .
Шары конечно супер, там даже сарайчик внутри сделать можно.
Картинка : вечный двигатель
Утром надо пить чай с удовольствием ... и с конфетами!
Подпись: Карьерная лестница.
Всем удачи!
Я хочу чтобы в моём холодильнике жил Дед Мороз ! Вот !!
И каждое утро я бы загадывал ему по одному желанию )) Вот !
А Снегурочка чтобы их исполняла Вот ! )))
Тогда и со жратвой всё будет отлично.
Подпись: "Побег из Шарикшенка"
Всем-всем ! Радостных и солнечных выходных !!!!
Спасибо!!! Так же спасибо, родным и близким, друзьям и знакомым, а так же недругам, если такие есть.))))
Асса...