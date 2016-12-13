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Утро с АСТВ
КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)

КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, любимки!

Сегодня, пятница, а значит расскажу о предстоящих праздниках. Сегодня особых дат в России не отмечают.

В субботу День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы

И День риэлтора в России

А в воскресенье День работников органов ЗАГСа в России

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

И Международный день мигранта

 

А теперь новости:

Ученые выяснили, что сильнее всего влияет на ощущение счастья

Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что человеческое счастье в большей степени зависит от социальных взаимоотношений и состояния психического и физического здоровья, чем от экономических факторов.

Такие выводы они сделали на основе анализа опроса 200 тысяч человек из разных стран.

Как показывают данные, сильнее всего на уровень счастья влияло психическое здоровье, пишет MedDaily.ru.

Выяснилось, что удвоение зарплаты увеличивало уровень счастья менее чем на 0,2 пункта (по шкале от 1 до 10), тогда как наличие партнера - уже на 0,6.

Депрессия и тревожные расстройства, которые наблюдались чаще, чем проблемы с безработицей, понижали уровень счастья на целых 0,7 пункта.

По мнению исследователей, устранение данных проблем с психикой может делать людей на 20% счастливее, а вот борьба с бедностью - всего на 5%.

 

Ученые отметили, что уровень счастья выше в тех обществах, где люди доверяют друг другу. Также на ощущение счастья влияет свобода.

Источник: https://rg.ru/2016/12/14/uchenye-vyiasnili-chto-silnee-vsego-vliiaet-na-oshchushchenie-schastia.html

Автомобилист из Омска взял кредит, чтобы дать взятку гаишникам

Омской области суд оштрафовал на 200 тысяч рублей местного жителя, который пытался дать взятку начальнику ГИБДД. Для этого мужчина оформил кредит в банке.

Как установило следствие, молодые люди проводили выходные на реке Иртыш. Когда спиртное закончилось, они поехали в магазин. Находящийся в состоянии опьянения 23-летний молодой человек передал свой автомобиль под управление нетрезвому знакомому. Однако по пути их остановили сотрудники полиции и составили протокол об административном правонарушении.

Позже, пока владелец забирал автомобиль с штрафстоянки, его приятель попытался договориться с начальником районного отдела ГИБДД о том, чтобы дело не направляли в суд. Полицейский предупредил молодого человека об ответственности за взяточничество. Но тот все равно решил дать взятку и направился в банк, чтобы взять кредит — 100 тысяч рублей, сообщает Лента.Ру.

Положив деньги в Уголовный кодекс, он оставил их в кабинете начальника ГИБДД, однако сотрудник сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, поскольку сотрудник полиции не принял взятку и пресек противоправные действия", — сообщает пресс-служба СК.

В итоге на 22-летнего молодого человека завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд оштрафовал его на 200 тысяч. Также суд постановил конфисковать взятку в пользу государства.

Кстати, этой осенью осужденный лишился прав на полтора года.

Источник: http://www.pravda.ru/news/accidents/factor/crime/14-12-2016/1320220-omsk-0/

 

Вопрос на сегодня:

Моя мечта, чтобы каждое утро в моем холодильнике... Закончите фразу.

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Самые большие в мире ёлочные игрушки

Десять ёлочных игрушек, которые вы сейчас увидите, настолько большие, что для них понадобилась бы стальная ёлка!

Вот почему они не свисают с новогодней ёлки, а лежат на полу (в подавляющем большинстве), будто покрытые блёстками шары (пожалуйста, обратите внимание: они не расположены в порядке возрастания — просто десять самых больших в мире).

Самые большие в мире ёлочные игрушки

Такой шар диаметром около 60 сантиметров идеален для праздничных мероприятий и вечеринок, но не совсем подходит в качестве ёлочной игрушки. Самые большие в мире ёлочные игрушки

Ищете оригинальные праздничные садовые украшения? Эти 60-сантиметровые блестящие и светящиеся шары должны вам понравиться! Самые большие в мире ёлочные игрушки

Хотя этих полутораметровых игрушек больше нет в продаже, они были самыми крупными ёлочными игрушками, которые когда-то можно было купить даже на «Амазоне»! Самые большие в мире ёлочные игрушки

В Австралии любят всё большое, и когда дело доходит до праздничных украшений, они восхищают действительно огромными новогодними игрушками, как, например, вот этим 6-метровым шаром! Самые большие в мире ёлочные игрушки

Самые крупные из тех, которые каждый год украшают собой рынок Ковент-гарден (Великобритания), достигают 3,66 метра и больше. Самые большие в мире ёлочные игрушки

Будучи высотой всего 3 метра, эти новогодние игрушки образуют собой башню, высота которой составляет более 6 метров. Вряд ли это можно использовать для украшения центра праздничного стола! Самые большие в мире ёлочные игрушки

Будучи почти 3 метра высотой, эта игрушка, безусловно, привлекает большое внимание многих жителей и гостей города Буффало, США. Самые большие в мире ёлочные игрушки

Эта гигантская и религиозно выглядящая игрушка высотой 4 с лишним метра была изготовлена из оцинкованной стали Серхио Родригесом (Sergio Rodríguez) из Сан-Педро-Гарса-Гарсия (San Pedro Garcia), штат Нуэво (Nuevo), Мексика. Самые большие в мире ёлочные игрушки

Это ли самая большая игрушка в мире? Да, это она! Будучи более 8 метров высотой, эта новогодняя игрушка возвышается над всеми остальными, которые мы здесь видели, правда, она, в отличие от них, надувная.

Самые большие в мире ёлочные игрушки

Будучи высотой 64 сантиметра, это — самая большая стеклянная новогодняя игрушка и, вероятно, одна из самых тяжёлых.

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасной вам пятницы! Замечательных выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, 16 декабря, в 06:43 +20
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 16 декабря, в 06:59
Доброе утро всем!!! С праздниками ракетчиков, фельдъегерей, СБшников, риэлторов и работников ЗАГСа (Мари , маму поздравь
)!
Каждое утро я хотела б находить в холодильнике 2 яйца "в мешочек", надоело варить, а есть привыкла))))
Очень красивые шарики страдающих гигантоманией творцов
ну, зато видны издалека

Подпись: Вчера сказала Мурка, что надо мне худеть... На беговой дорожке приходится потеть

Всех с пятницей!
Ответить
+17
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:32
НюНик_просто_Анна, хорошего дня, солнышко!
Ответить
+7
НюНик_просто_Анна
Написано 16 декабря, в 08:56
Татьяна Сергеева, спасибо, моя прелесть!
Ответить
+6
Натали)))
Написано 16 декабря, в 07:00
Добропятничного утреца!!!!
Чот я представила как мигранты веселуху затеют на свой праздник

Ёлочные игрушки на фото красивые, в реале, наверное, ещё красивее. Раньше обожала покупать ёлочные шары и украшения.
Я хочу что бы в холодильнике всегда было мороженое
мандаринки, киви и салат Оливье

Подпись: в инете поговаривают, что он до сих пор так бегает

Всем отличного настроения!!!
Ответить
+17
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:33
Ответить
+9
Натали)))
Написано 16 декабря, в 11:10
Ответить
+6
Online
Poseidon Online
Написано 16 декабря, в 16:26
Натали))), даааа ! ведро оливье каждый месяц и ведро окрошки, это было бы самое то
))
Ответить
+5
VULKAN
Написано 16 декабря, в 07:05
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:34
VULKAN, а где ответ на вопрос?)) Доброе утро!
Ответить
+8
VULKAN
Написано 16 декабря, в 08:59
Татьяна Сергеева, Оооййй..... Доброе утро Вам, сахалинцам и курильчанам!!!
Спасибо за букеты!!!
Эээххх.... Какая прелесть!!!

Моя мечта, чтобы каждое утро в моем холодильнике всегда было вкусненькое, в том числе яйцо, сметана, творог, мёд…
Ответить
+4
Рыжова Светлана
Написано 16 декабря, в 07:22
Доброе утро!
"...в моем хлолдильнике было МОЛОКО!"
Название: - "Ой "ГОНЮ, ГОНЮ, ГОНЮ" - ВСЕ РАВНО Я ДОГОНЮ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
С завтаешнего дня я в ОТПУСКЕ!!! ;-)))
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Ответить
+15
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 16 декабря, в 08:15
Рыжова Светлана, а что не с понедельника?
Ответить
+7
Рыжова Светлана
Написано 16 декабря, в 08:23
чeLOVEк NaStRoEniE, график работы2х2 выходит с понедельника ;-)))
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:35
Рыжова Светлана, с добрым утречком и с приближающимся отпуском, Светочка!
Ответить
+7
Еще 3 комментария
LyiraTula
Написано 16 декабря, в 07:38
Доброе утро, Сахалин! Везёт, уже через какие-то 9 часов у вас будут заслуженные выходные!))) у нас в Туле через 9 часов только начнётся рабочий день

Я фанат говядины и картофеля, поэтому хочу находить в холодильнике именно их в виде гуляша и пюре соответственно))) на цитрусовые у меня аллергия, поэтому из фруктов согласна находить арбузы и такую тарелку, какую слопала в одиночку в выходные)))
Всем хорошего дня и отличного настроения!)))
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+16
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 16 декабря, в 07:40 Отредактированно 16 декабря, в 07:43
LyiraTula, Ооооо! Вот это по нашему!

С утра прям сразу говядину ? )))Я бы вот от таких ягодок каждое утро не отказалась.))
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+10
LyiraTula
Написано 16 декабря, в 07:50
Barefoot person, да с утра прям говядину))) я не ем каши, не ем творог и пр.молочку, яйца редко...а мясо готова каждое утро, ну или через утро)))
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:36
Ответить
+6
Еще 4 комментария
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 16 декабря, в 07:39 Отредактированно 16 декабря, в 07:41
Доброе морозное утречко! С предстоящими праздниками, всех кто имеет к ним отношение.
Ну вот. А говорят счастье не в деньгах)). Всё правильно в их количестве

Моя мечта, что бы в моём холодильнике, каждое утро, да и вообще круглые сутки не кончались продукты
.

Название к гифке: Как же они с этой штуки катаются!!!))))
Улыбок на весь день!
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:37
Barefoot person, так не честно) Надо конкретный продукт)))
Ответить
+6
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 16 декабря, в 09:03
Татьяна Сергеева, Ладно. ))Тогда свежевыжатый сок.))
А вообще с утра к холодильнику равнодушна))
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+2
Лёха
Написано 16 декабря, в 07:56
Доброутрие. С пятницей. А у нас есть самый большой светильник. Его из далека видно, в тёмное время суток.
Моя мечта, чтоб в холодильнике каждое утро сыр был.
Подпись: помогите, кто нибудь, остановился.
Добра всем
Ответить
+12
LyiraTula
Написано 16 декабря, в 08:04
Лёха, у меня дочь сырная душа, если не склонность к полноте, она его точно ела бы тоннами)))
Я благосклонно отношусь к сыру, больше всего люблю козий, моцареллу, камамбер и сбрынц)))
Высылаю Вам к завтраку сбрынц, приятного утра)))
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 08:38
Лёха, доброго утра и хорошего дня!
Ответить
+8
НюНик_просто_Анна
Написано 16 декабря, в 08:43
LyiraTula, у нас о таком даже не слышали
ну, я, во всяком случае
Ответить
+5
Еще 5 комментариев
Ярославчик
Написано 16 декабря, в 08:02
Доброе утро, друзья.
Всех, кто имеет отношение к праздникам, с праздниками.
А у меня вчера племянник родился, вес 4200, рост 56 см. Богатырь.
И 100 тысяч банку должен, и еще 200 государству. Кому лучше-то сделал.
Я хочу, чтобы каждое утро в моем холодильнике лежали свежие фрукты и овощи...а вечером коробка мороженого.
Новогодние шары прикольные, хотел бы я парачку таких во двор поставить.
Название: фитнес по кошачьи.
Всем хорошего дня и веселых выходных.
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+15
LyiraTula
Написано 16 декабря, в 08:06
Ярославчик, такого богатыря сестра родила? Поздравляю с племяшем, а может ещё и в крестные пригласят!
Ответить
+10
Рыжова Светлана
Написано 16 декабря, в 08:22
Ярославчик, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
Ответить
+8
VLадимир
Написано 16 декабря, в 08:28
Ярославчик, с племянником Ярик,а когда со своими будем поздравлять?
Ответить
+8
Еще 35 комментариев
Катерина90
Написано 16 декабря, в 08:55
Всем доброе утро! Каждое утро в моем холодильнике должны быть всегда свежие и вкусные продукты
Новогодняя подборка с шариками прикольная, здорово смотрится! Название к картинке: " сейчас как прокачусь, только доберусь!"Всем хорошего дня и отличного настроения!)
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 09:37
Катерина90, а какие конкретно? Так не честно))) Нужна конкретика)))
Ответить
+4
Катерина90
Написано 19 декабря, в 09:25
Татьяна Сергеева, ну тогда мороженое))
Ответить
0
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 09:03
Доброе утро! Всех причастных с предстоящими праздниками!

Поддержу Алексея
Поэтому я бы хотела, чтобы в моем холодильнике всегда был вкуснючий сыр
а уж в каком виде его употреблять-это дело третье

Подборка классная
новогодняя
Танюша, спасибо!

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 09:37
Ответить
+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 09:48 Отредактированно 16 декабря, в 09:48
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
Ответить
+9
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 16 декабря, в 09:23
Привет!Я хочу чтобы у меня не утром, а вечером в холодильнике была приготовленная еда уже)))..Сегодня ещё день малинового варенья,ммнямк,обожаю его))). День покорения вершин и день лохматых)))). А у тебя Т.М.что с холодильником?)))
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 09:39
чeLOVEк NaStRoEniE, мне б мясо, вроде шашлыка)))
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+7
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 09:49 Отредактированно 16 декабря, в 09:50
Татьяна Сергеева, итишкина жизь
как я про него забыла?
Это все Алексей со своим сыром
Ответить
+7
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 16 декабря, в 09:56
Татьяна Сергеева, ябутылку просила)))а не цветы))
Ответить
+5
Еще 23 комментария
KsuKsu
Написано 16 декабря, в 09:27
Доброе пятничное утро! (маленький повод для счастья!) всех причастных с праздниками! Счастье у каждого своё, но главное не забывать что поводы для радости есть каждый день!
Кредит ради взятки?! -.....даже сказать нечего.....
В холодильнике бы чтоб всё по щучьему велению по Ксюшиному хотению... Чтоб в магазин не бегать. Сын наверно думает что так оно и есть, каждые 10 минут заглядывает , и наш холодильник набирает просмотров как ролик на ютьюбе .
Шары конечно супер, там даже сарайчик внутри сделать можно.
Картинка : вечный двигатель
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 09:40
KsuKsu, а если конкретно - что именно должно быть в холодильнике?
Ответить
+6
KsuKsu
Написано 16 декабря, в 09:43
Татьяна Сергеева, конкретно мясо и кефир, и я спасу мир
Ответить
+7
KsuKsu
Написано 16 декабря, в 09:44
Ответить
+8
Еще 2 комментария
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 16 декабря, в 10:44
Товарищи, где валенки в Южном продают??)) Может кто видел в продаже где!?)))
Ответить
+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 11:04
чeLOVEк NaStRoEniE, посмотри в СМС. И в Березке вроде были.
Ответить
+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 16 декабря, в 11:29
Василиса_Я ^.^, спасибочки))
Ответить
+2
Русалка Обыкновенная
Написано 16 декабря, в 11:03
Ну, и вопросик с утреца!
Утром надо пить чай с удовольствием
... и с конфетами!
Ответить
+7
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано 16 декабря, в 12:38
Всем привет! хочу чтоб в холодильнике всегда была трёхлитровая банка с томатом из Советского Союза, и я не желая ничего, всегда желал съесть несколько ложек томата!
Подпись: Карьерная лестница.
Всем удачи!
Ответить
+8
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 12:43
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, хорошего настроения на выходных)
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 17:27
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, с победой дня! Танцы ниже)
Ответить
+6
точка_G
Написано 16 декабря, в 17:36
Ответить
+6
Еще 4 комментария
max7676
Написано 16 декабря, в 14:12
Доброго дня друзья ! Всех с пятницей ! Ну и предстоящими праздниками конечно . Перейдём плавно к вопросу , чего бы я хотел видеть у себя в холодильнике ? Ответ очевиден , разумеется не мышь .
а вот что
Всем желаю отличных выходных , да хорошего настроения !
Ответить
+10
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 16:04
max7676, А что в кастрюльке? А что в сковороде?)
Ответить
+4
max7676
Написано 16 декабря, в 16:27
Татьяна Сергеева,
Х так я же не писал про одну мышь та , мне уж давай всё по полной программе , всего очень много, и причём всё сразу !
Без юмора простите не могу ....
Ответить
+5
Online
Poseidon Online
Написано 16 декабря, в 16:16 Отредактированно 16 декабря, в 16:18
Я хочу... я хочу...
Я хочу чтобы в моём холодильнике жил Дед Мороз ! Вот !!
И каждое утро я бы загадывал ему по одному желанию
)) Вот !
А Снегурочка чтобы их исполняла
Вот ! )))
Тогда и со жратвой всё будет отлично.
Подпись: "Побег из Шарикшенка"

Всем-всем ! Радостных и солнечных выходных !!!!
Ответить
+8
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 16:35 Отредактированно 16 декабря, в 16:35
Poseidon, Дед Мороз большой
пол холодильника займет
Лучше уж рабку золотую в холодильник, а Снегурку под бочок!
Ответить
+8
Online
Poseidon Online
Написано 16 декабря, в 16:53
Ответить
+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 17:04
Poseidon,
Ответить
+7
Еще 1 комментарий
Татьяна Сергеева
Написано 16 декабря, в 17:26
Победитель дня сегодня ^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, а победитель недели - Хронос! Поздравляем! Танцуют все!
Ответить
+8
Хронос
Написано 17 декабря, в 06:58
Татьяна Сергеева, вот не ожидал, так не ожидал?!)
Спасибо!!! Так же спасибо, родным и близким, друзьям и знакомым, а так же недругам, если такие есть.))))
Ответить
+2
VULKAN
Написано 16 декабря, в 19:23
Хронос, поздравляю с победой недели!!!
Ответить
+3
Хронос
Написано 17 декабря, в 06:59
VULKAN, Спасибо.
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано 16 декабря, в 20:15
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Ответить
+1
Хронос
Написано 17 декабря, в 07:00
Рыжова Светлана, Большое спасибо, Светлана!
Асса...
Ответить
+1
Хронос
Написано 17 декабря, в 07:15 Отредактированно 17 декабря, в 07:16
Танцуют Все, конец рабочей недели!!!)))
Ответить
+2
Хронос
Написано 17 декабря, в 07:16
Ахахахаха.
Ответить
+2
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