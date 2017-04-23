ДетскоПлощадочное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Международный День ДНК

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У православных день поминовения усопших - Радоница

И Всемирный день борьбы против малярии

А теперь новости)

Ученые: самый сексуальный акцент - у ирландцев

Для женщин голосовые способности мужчины находятся далеко не на последнем месте и, исходя из этого, ученым удалось выяснить, какие представители сильной половины обладают самым сексуальным голосом в мире, как пишет ladyportal.info.



Долгое время французский бархатный акцент считался одним из самых соблазнительных, но согласно недавним исследованиям, проведенным среди 5000 женщин, французы уступили свое первенство ирландцам.



Самым сексуальным среди прекрасной половины был признан грубоватый ирландский акцент. Как свидетельствуют результаты исследований, мужчины с таким произношением буквально могут свести с ума большинство женщин.



Вторую позицию голосового рейтинга заняли знойные итальянцы, третью — шотландцы. А французы оказались лишь на четвертом месте. Далее следуют: австралийцы, англичане, шведы, испанцы, валлийцы и американцы.



Также ученые выяснили, что 60% женщин легко поддаются соблазнению, если мужчина обладает приятным голосом, а 40% дам скорее пошли бы на секс с обладателем красивого соблазнительного акцента, чем с обладателем грубого неприятного голоса, независимо от его внешних данных.

Источник: http://mignews.com/news/lifestyle/world/230417_142100_57694.html

Шуба пассажирки Титаника ушла с молотка за 150 тысяч фунтов

Лот в виде шубы пассажирки Титаника ушел с молотка за 150 тысяч фунтов стерлингов. Это манто, выполненное из меха ягненка, являлось знаковым, поскольку именно в нем перебывала 33-летня Мэйбел Беннетт во время спасительной операции на судне.

Бывшей владелице шуба принесла удачу, поскольку около 100 лет назад в ночь с 14 на 15 апреля Беннетт удалось сохранить свою жизнь. Женщина выскочила из своей каюты первого класса, расположенной на борту идущего ко дну гигантского корабля «Титаник» в тонкой ночной рубашке с наброшенным поверх манто, и смогла занять место в спасительной шлюпке. В итоге она прожила долгую жизнь, скончавшись в 1974 году в возрасте 96 лет.

Шубу перешла племяннице Беннетт, однако та в силу далеко неюного возраста, не могла ее носить, завещав своим родственникам, которые выставили доху на продажу в рамках американской выставки.

По истечению 20 лет знаковая верхняя одежда «всплыла» в Великобритании в графстве Уилтшир, где ее реализовали на аукционе за сумму, превышающую изначальную стоимость в два раза.

Источник: https://svopi.ru/allworld/175498

Вопрос на сегодня:

Какие домашние заботы вы бы скинули на робота или прислугу?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Креативные площадки для детей от датских специалистов

Компанию MONSTRUM основали бывшие театральные декораторы Оле Барслунд Нильсен и Кристиан Йенсен. Они занимаются дизайном, проектированием и производством необычных детских площадок с 2003 года. Огромный кашалот, башня принцессы и даже космическая ракета — все эти площадки построены на радость детям в Дании, Швеции, Египте и даже в России.

Лисеберг

«Добро пожаловать на нашу игровую площадку в Лисеберге, Тиволи в Готенбурге! Качайтесь в гигантских сетях, лазайте так высоко, как только сможете (взрослые тоже могут соблазниться), и наслаждайтесь близким общением с солнечными зайчиками и огромными птицами».

Кривые башни

«Давным-давно в 1800-каком-то году, когда Брамблби находился в сельской местности, там была молочная ферма и скотобойня. Идея игровой площадки — воссоздать кусочек старого Брамблби, чтобы напомнить о его чудесной истории».

Синий кит

«Разве может быть что-то лучше, чем в воскресным утром оказаться в пасти синего кита? Можно взобраться на спину киту, если проползти через его пасть и оказаться у него в животе. Также можно пролезть через боковое отверстие на балкон на спине у кита. Отсюда можно скатиться вниз по горке».

Зоопарк Оденсе

«История происходит в африканской саванне. Лев Чунга удобно лежит, прячась от маленьких козочек, и мечтает о следующем обеде. Сквозь траву видны очертания старой хижины на дереве с двумя огромными горками».

Угорь и маяк

«Прямо рядом с Национальным музеем Бермуд находится огромный зеленый угорь, обвившийся вокруг маяка».

Дракон

«Большой дракон поселился в парке Мулигедернес в Алборге. Приходите, дети, поиграть, если не боитесь!»

Футуроскоп

«Вы когда-нибудь мечтали стать размером с насекомое? Площадка “Футуроскоп” дополняет это приключение высокой травой, огромными цветами и гигантским муравьем».

Детская железнодорожная станция

«Детская железнодорожная станция — это внутренняя игровая площадка в Датском музее железной дороги в Оденсе. Площадка вдохновлена вокзалом Оденсе 1960-х годов».

Кристинебергс Слоттспарк

«По всей большой игровой площадке в Кристинебергс Слоттспарк не утихает постоянное движение. Две огромные совы по 5,5 метров высотой — король и королева площадки. Они правят на большой площадке с горками, заманивая любопытных мальчиков и девочек взбираться на высокую и на низкую горки».

Кашалот

«Кашалот был в центре многих удивительных историй на протяжении столетий — от «Пророка Ионы и кита» до «Моби Дика» и «Пиноккио».

Бермудский треугольник

«Пилот отправился в долгую экспедицию через Бермудский треугольник, чтобы исследовать множество историй о кораблях и самолетах, которые таинственным образом исчезают в этом месте».

Глобус

«В DOKK1 (новая центральная библиотека и центр обслуживания граждан Архуса) вы найдете игровую площадку Kloden (“Глобус”). Проект выполнен в сотрудничестве с бюро Schmidt / Hammer / Lassen Architects и Kristine Jensen Architects. Проект финансировал фонд Хермана Саллинга».

Ракета и башня принцессы

«В прошлом у отцов-основателей MONSTRUM — строительство декораций для театров Копенгагена. Как и дизайн сцены, игровая площадка должна обладать вдохновляющим внешним видом, чтобы привлекать детей, и функциональным содержанием с возможностью лазанья, катания с горок и отдыха».

Щука

«Щука — очень прожорливая рыба, которая ест все что угодно. В 1230 году германский император поймал щуку, которая была более пяти метров в длину и весила больше 1/4 тонны».

Башни

«Если вы в детстве хотели почувствовать себя большим, отправляйтесь в “Фелледпаркен” в Копенгагене и посетите игровую площадку “Башня” с бесконечными возможностями физической активности и технологического взаимодействия».

Тервилль

«В Тервилле большая лягушка выглядывает из воды. Она пытается ловить мух языком. Будьте осторожны, чтобы вас не съели: она может решить, что вы муха».

Космос

«Идея игровой площадки (которая находится в Москве на территории ВВЦ. — Прим. ред.) — путешествие по российской космической программе. Познакомьтесь с собаками Лайкой, Белкой и Стрелкой и запрыгните на “Спутник”, ракету-носитель Р-7 “Семерка” и “Луноход-1″».

Город-крепость

«Город-крепость разработан как небольшое место для приключений, где дети могут прятаться и играть в ролевые игры».

Подводная лодка и маяк

«Внутреннее пространство подводной лодки разделено шлюзом с круглыми смотровыми отверстиями. На навигационную палубу можно попасть по лестнице в башне подводной лодки. Дети постарше могут пролезть с навигационной палубы в корпус субмарины».

Рыбалка и морской музей

«Вероятно, два корабля застряли на маленьком острове с маяком и маленьким домом смотрителя маяка? Может быть, их туда заманили островитяне?»

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотографии:

Прекрасного дня вам!