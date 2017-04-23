ДетскоПлощадочное доброутреннее с конкурсом)

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С добрым утром, друзья!

Сегодня Международный День ДНК

 День дочери

У православных  день поминовения усопших - Радоница

И Всемирный день борьбы против малярии

 

А теперь новости)

Ученые: самый сексуальный акцент - у ирландцев

Для женщин голосовые способности мужчины находятся далеко не на последнем месте и, исходя из этого, ученым удалось выяснить, какие представители сильной половины обладают самым сексуальным голосом в мире, как пишет ladyportal.info. 

Долгое время французский бархатный акцент считался одним из самых соблазнительных, но согласно недавним исследованиям, проведенным среди 5000 женщин, французы уступили свое первенство ирландцам. 

Самым сексуальным среди прекрасной половины был признан грубоватый ирландский акцент. Как свидетельствуют результаты исследований, мужчины с таким произношением буквально могут свести с ума большинство женщин. 

Вторую позицию голосового рейтинга заняли знойные итальянцы, третью — шотландцы. А французы оказались лишь на четвертом месте. Далее следуют: австралийцы, англичане, шведы, испанцы, валлийцы и американцы. 

Также ученые выяснили, что 60% женщин легко поддаются соблазнению, если мужчина обладает приятным голосом, а 40% дам скорее пошли бы на секс с обладателем красивого соблазнительного акцента, чем с обладателем грубого неприятного голоса, независимо от его внешних данных.

Источник: http://mignews.com/news/lifestyle/world/230417_142100_57694.html

Шуба пассажирки Титаника ушла с молотка за 150 тысяч фунтов

Лот в виде шубы пассажирки Титаника ушел с молотка за 150 тысяч фунтов стерлингов. Это манто, выполненное из меха ягненка, являлось знаковым, поскольку именно в нем перебывала 33-летня Мэйбел Беннетт во время спасительной операции на судне.

Бывшей владелице шуба принесла удачу, поскольку около 100 лет назад в ночь с 14 на 15 апреля Беннетт удалось сохранить свою жизнь. Женщина выскочила из своей каюты первого класса, расположенной на борту идущего ко дну гигантского корабля «Титаник» в тонкой ночной рубашке с наброшенным поверх манто, и смогла занять место в спасительной шлюпке. В итоге она прожила долгую жизнь, скончавшись в 1974 году в возрасте 96 лет.

Шубу перешла племяннице Беннетт, однако та в силу далеко неюного возраста, не могла ее носить, завещав своим родственникам, которые выставили доху на продажу в рамках американской выставки.

По истечению 20 лет знаковая верхняя одежда «всплыла» в Великобритании в графстве Уилтшир, где ее реализовали на аукционе за сумму, превышающую изначальную стоимость в два раза.

Источник: https://svopi.ru/allworld/175498

 

Вопрос на сегодня: 

Какие домашние заботы вы бы скинули на робота или прислугу?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Креативные площадки для детей от датских специалистов

Компанию MONSTRUM основали бывшие театральные декораторы Оле Барслунд Нильсен и Кристиан Йенсен. Они занимаются дизайном, проектированием и производством необычных детских площадок с 2003 года. Огромный кашалот, башня принцессы и даже космическая ракета — все эти площадки построены на радость детям в Дании, Швеции, Египте и даже в России.

 

Лисеберг

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Добро пожаловать на нашу игровую площадку в Лисеберге, Тиволи в Готенбурге! Качайтесь в гигантских сетях, лазайте так высоко, как только сможете (взрослые тоже могут соблазниться), и наслаждайтесь близким общением с солнечными зайчиками и огромными птицами».

Кривые башни

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Давным-давно в 1800-каком-то году, когда Брамблби находился в сельской местности, там была молочная ферма и скотобойня. Идея игровой площадки — воссоздать кусочек старого Брамблби, чтобы напомнить о его чудесной истории».

Синий кит

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Разве может быть что-то лучше, чем в воскресным утром оказаться в пасти синего кита? Можно взобраться на спину киту, если проползти через его пасть и оказаться у него в животе. Также можно пролезть через боковое отверстие на балкон на спине у кита. Отсюда можно скатиться вниз по горке».

Зоопарк Оденсе

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«История происходит в африканской саванне. Лев Чунга удобно лежит, прячась от маленьких козочек, и мечтает о следующем обеде. Сквозь траву видны очертания старой хижины на дереве с двумя огромными горками».

Угорь и маяк

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Прямо рядом с Национальным музеем Бермуд находится огромный зеленый угорь, обвившийся вокруг маяка».

Дракон

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Большой дракон поселился в парке Мулигедернес в Алборге. Приходите, дети, поиграть, если не боитесь!»

Футуроскоп

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Вы когда-нибудь мечтали стать размером с насекомое? Площадка “Футуроскоп” дополняет это приключение высокой травой, огромными цветами и гигантским муравьем».

Детская железнодорожная станция

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Детская железнодорожная станция — это внутренняя игровая площадка в Датском музее железной дороги в Оденсе. Площадка вдохновлена вокзалом Оденсе 1960-х годов».

Кристинебергс Слоттспарк

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«По всей большой игровой площадке в Кристинебергс Слоттспарк не утихает постоянное движение. Две огромные совы по 5,5 метров высотой — король и королева площадки. Они правят на большой площадке с горками, заманивая любопытных мальчиков и девочек взбираться на высокую и на низкую горки».

Кашалот

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Кашалот был в центре многих удивительных историй на протяжении столетий — от «Пророка Ионы и кита» до «Моби Дика» и «Пиноккио».

Бермудский треугольник

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Пилот отправился в долгую экспедицию через Бермудский треугольник, чтобы исследовать множество историй о кораблях и самолетах, которые таинственным образом исчезают в этом месте».

Глобус

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«В DOKK1 (новая центральная библиотека и центр обслуживания граждан Архуса) вы найдете игровую площадку Kloden (“Глобус”). Проект выполнен в сотрудничестве с бюро Schmidt / Hammer / Lassen Architects и Kristine Jensen Architects. Проект финансировал фонд Хермана Саллинга».

Ракета и башня принцессы

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«В прошлом у отцов-основателей MONSTRUM — строительство декораций для театров Копенгагена. Как и дизайн сцены, игровая площадка должна обладать вдохновляющим внешним видом, чтобы привлекать детей, и функциональным содержанием с возможностью лазанья, катания с горок и отдыха».

Щука

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Щука — очень прожорливая рыба, которая ест все что угодно. В 1230 году германский император поймал щуку, которая была более пяти метров в длину и весила больше 1/4 тонны».

Башни

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Если вы в детстве хотели почувствовать себя большим, отправляйтесь в “Фелледпаркен” в Копенгагене и посетите игровую площадку “Башня” с бесконечными возможностями физической активности и технологического взаимодействия».

Тервилль

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«В Тервилле большая лягушка выглядывает из воды. Она пытается ловить мух языком. Будьте осторожны, чтобы вас не съели: она может решить, что вы муха».

Космос

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Идея игровой площадки (которая находится в Москве на территории ВВЦ. — Прим. ред.) — путешествие по российской космической программе. Познакомьтесь с собаками Лайкой, Белкой и Стрелкой и запрыгните на “Спутник”, ракету-носитель Р-7 “Семерка” и “Луноход-1″».

Город-крепость

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Город-крепость разработан как небольшое место для приключений, где дети могут прятаться и играть в ролевые игры».

Подводная лодка и маяк

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Внутреннее пространство подводной лодки разделено шлюзом с круглыми смотровыми отверстиями. На навигационную палубу можно попасть по лестнице в башне подводной лодки. Дети постарше могут пролезть с навигационной палубы в корпус субмарины».

Рыбалка и морской музей

Креативные площадки для детей от датских специалистов

«Вероятно, два корабля застряли на маленьком острове с маяком и маленьким домом смотрителя маяка? Может быть, их туда заманили островитяне?»

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотографии: 

Прекрасного дня вам!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +11
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:10
Доброе утро, Сахалин!
С невероятным удовольствием переложила бы на прислугу/робота глажку, пока удалось спихнуть на дочку только вещи мужа)))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:26
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+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 13:15
Татьяна Сергеева, спасибушки)))взаимно)))
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:23 Отредактированно сегодня, в 07:24
Доброе всем утро! С праздниками, кого они касаются! Ох, что сегодня будет на подъездах к кладбищенским комплексам...
Приятный голос - это очень много значит. Есть у меня знакомый, далеко не красавец, маленького роста, но пользуется успехом у женщин, в том числе благодаря бархатному голосу и умению поддержать любую беседу
а бывают вроде интересные и приятные по переписке люди, но услышишь голос - и не то
женщины любят ушами все же.
Манто за такую сумму - кому-то понты дороже денег

Я терпеть не могу мыть посуду. А посудомойки нет.
и ставить некуда. Еще глажку ненавижу... Тут вообще деваться некуда

Площадки отличные! Но действительно бросается в глаза: если за рубежом они в виде зоопарков, сказок и природы, то у нас опять субмарина... Остальное неплохо, особенно космос, но где сказочные горки? Или персонажей не хватает?
Подпись: Дорогая, ты не передашь кислородную маску?
Всем удачного дня!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:27
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:27
НюНик_просто_Анна, привет! Посудомойки есть по размеру 2-Х микроволновок! А я люблю мыть посуду! Ополоснёшь, намылишь и ополоснёшь! Агата Кристи дедекиивы сочиняла за мытьем посуды ;-)
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+6
Еще 7 комментариев
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Всю домашнюю работу люблю делать сама!
Название: - "Муж захотел ПЫШНУЮ свадьбу, или я что- то не поняла???"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:27
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 11:21
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:24
Рыжова Светлана, подпись класс
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 08:35
Доброе утро друзья. Для меня оно так себе. Сына с истериками одела в сад, мозг вынес жестко. Не представляю, что в такие моменты думают соседи,
когда он так орет
.
Для меня голос не показатель, я вообще всегда смотрела на обувь парня, чтоб не зачуханая была и симпатичная.
, самая ужастная обувь была у моего супруга когда мы познакомились

Я бы приглашала помощницу только гладить рубашки и мужские костюмы, наверное это единственое, что я терпеть ненавижу делать, но приходится если нужно.
Какие сказочно красивые детские площадки, куда уж нам до таких.
Подпись к картинке: А мне пофиг, я ФФФея

Хорошего всем дня.
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:29
Mopsik, у меня внуча устраивала адские истерики, от визга закладывало уши. Постепенно перестала. Самый жуткий период был в 2,5-3 года... Сейчас норма.
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 12:38
НюНик_просто_Анна, дык прошли те времена истерик по утрам адских когда в сад нужно вставать
, а сегодня видать не с той ноги встал и выдал маме тратата, чтоб не раслаблялась
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:11
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+1
Еще 1 комментарий
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:58
Привет! Сегодня ещё день весенних цветов)
Спихивала бы иногда на помощницу-готовку и уборку дома)))
А ты Т.М.?)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:12
чeLOVEк NaStRoEniE, все, кроме готовки бы спихнула)
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+1
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 10:38 Отредактированно сегодня, в 10:41
Всем привет! Скучали по мне? А я по вам да!
Голос без сомнения много значит. Акцент... я бы не сказала. У итальянцев вообще смешной акцент, если они по английски говорят.
мне бы няню... своих спиногрызиков бы ей иногда спихивала. Остальное сама. Убираться я люблю. Особенно после того как меня укусит Золушка
.
Площадки чумовые. Мои бы оценили. Только в нашей стране этому всему быстро бошку открутят.
Картинка: дорогой, нука подвинься, че расселся?
Всем короткого вторинка!
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:31 Отредактированно сегодня, в 12:31
Елена Кириченко, мало того, что бошку открутят... В нашей стране определенный сорт людей, еще не исчезнувший, любое закрытое пространство воспринимает как личную уборную. И плевать им на детей.
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:13
Елена Кириченко, очень-очень скучали!!!!
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0
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 12:16
Всем привет!) Всех мамочек дочек поздравляю!)Подборка прикольная, сама бы полазила в таких городках) Робота поставила на самое главное, это уборка кошачьего лотка, ну а так же мытье посуды и глажку. Название к картинке: " И помни золушка, в полдень тебя разнесет на всю карету!")) Всем хорошего дня!)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:14
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+1
ManakoMidori
Написано сегодня, в 14:18
Всем доброго денька
. Площадки классные, я бы сама там не прочь поиграть
.
Название: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, 18 мне уже
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 14:19
Всем Добрый день!
Всех девочек - дочечек с праздником, вы самые любимые у мам

Помянуть усопших святое дело, надо в церковь сегодня обязательно сходить.
Я бы глажку на работа кинула, не люблю гладить

Подпись: Щастья с неба привалило

Отличного всем настроения!
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+2
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