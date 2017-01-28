АвтоЗамерзшее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром!

Сегодня Международный день ювелира

И День рождения русской водки

А теперь новости.

Исследование: женщинам необходимо играть в футбол

Датские ученые доказали, что игры в футбол полезны для женщин. Результаты необычного эксперимента опубликованы в скандинавском журнале Medicine and Science in Sports. По словам исследователей, одно из самых популярных спортивных увлечений – игра в футбол является настоящим лекарством для самих футболистов и особенно подходит для женщин.

Исследователи из датского университета уточняют, что речь идет именно о регулярных и интенсивных тренировках на футбольном поле. Добровольными подопытными стали женщины 35-50 лет, которые страдали повышенным кровяным давлением. Исследование проводила команда из 50 специалистов из 7 разных стран мира, которую возглавил профессор Петер Круструп. Ученый рассказал, что целью опыта стало изучение физиологического, социологического и психологического аспектов интенсивных футбольных тренировок.

Группе женщин было предложено тренироваться по 2-3 часа в течение 12 месяцев. За этот период показатели давления футболисток снизились на 9 мм ртутного столба. Кроме того, за счет тренировок участницам эксперимента удалось сбросить несколько лишних килограмм. Исследователи сделали вывод, что именно футбол способствовал улучшению обмена веществ, нормализации циркуляции крови, укреплению костной ткани и всех мышц организма. Благодаря тому, что процесс игры требует от участников выполнять разнообразные движения и приемы, футбол способствует также развитию ловкости и улучшению общей координации.

Результат опыта получился на столько удивительным, что скандинавский журнал Medicine and Science in Sports посвятил целый выпуск, посвященный пользе игры в футбол. В этом выпуске было опубликовано 14 статей, авторами которых выступили ученые из датского университета, проводившие этот удивительный эксперимент.

Теперь эксперты могут с уверенностью сказать, что игры в футбол действительно уменьшают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижают давление, выводят холестерин. Футбольные тренировки можно использовать для лечения и профилактики целого списка заболеваний, а также и для поддержания тонуса.

Напомним, что специалисты не рекомендуют увлекаться участием в футбольной игре при гипертонии, аритмии, стенокардии, различных болезнях вен, астме, хронической пневмонии, анемии, туберкулезе и ряде других заболеваний. Так что перед тем, как начинать интенсивные тренировки, следует проконсультироваться с врачом.

Источник: http://www.raut.ru/news/issledovanie_zhenshchinam_neobkhodimo_igrat_v_futbol.html

В Японии выпустили шоколадное оружие в подарок мужчинам

В Японии на День влюблённых принято дарить сладкие подарки и женщинам, и мужчинам. Чтобы любимый мужчина действительно был рад такому подарку, производитель сладостей «Mary’s» выпустил серию шоколада «Tsuwamono», что означает «воин». Помимо обычных конфет в неё входит шоколадное оружие: традиционный японский меч катана и комплект из 10 сюрикенов – метательного оружия скрытого ношения в виде звездочек. Стоимость меча, в переводе на рубли. составляет 618 рублей, комплекта сюрикенов – 730 рублей.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-29-14-00-49/

Вопрос на сегодня:

Вы сами встаете по утрам или с помощью будильника? Какая мелодия звучит в качестве звонка?

А теперь очередь подборочки.

има готовит множество сюрпризов для автолюбителей, и большинство из них, к сожалению, со знаком минус. Одна из распространенных проблем — обмерзание машины. Предлагаем взглянуть на эту неприятную ситуацию под другим углом, и постараться даже в ней увидеть что-то хорошее, например, полюбоваться удивительными арт-объектами, в которые иногда превращаются обычные автомобили благодаря морозу и влаге.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!