ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня День работника органов безопасности

А еще Международный день солидарности людей

А теперь новости.

Ученые: Рок-музыка побуждает людей играть в настольные игры

Учёные из США провели ряд тестов, в которых изучалось воздействие различной музыки на организм и действия человека. В результате исследований установлено, что рок пробуждает азарт и заставляет играть в настольные игры.

О медитативных и лечебных свойствах звуков известно довольно давно. Некоторые лечебные учреждения даже включают в программу восстановления прослушивание различных музыкальных композиций. В этот раз учёные из Нью-Йорка решили проверить более ритмичные жанры, включая рок и хип-хоп.

Оказалось, что последний воздействует на мыслительные процессы мозга и повышает его активность, что не всегда хорошо. Рок-композиции активизируют в организме совершенно другие центры. В частности те части головного мозга, которые отвечают за энергию и азарт. Именно поэтому человек, при прослушивании рока, отмечает повышенное желание действовать и играть в настольные игры.

Подобное открытие позволяет учёным создавать наиболее благоприятные музыкальные треки, помогающие стимулировать человека к действию и бороться с ленью. Исследователи продолжают изучать тесное взаимодействие музыки на мозг человека и его мыслительные процессы.

Источник: http://vistanews.ru/science/99548

Японский кондитер делает мужские туфли из шоколада

Шоколатье Мотохиро Окай из бутика «L’éclat» в Осаке создал коллекцию мужских туфель из неожиданного материала – из шоколада. Туфли выглядят удивительно реалистично: лаковая поверхность кожи, подошва и шнурки неотличимы от настоящих, хотя полностью изготовлены из шоколада. Коллекция состоит из ботинок разных оттенков: темно-коричневый, светло-коричневый и красно-коричневый. Длина шоколадных ботинок – 26 см, что соответствует 40 размеру. Каждая пара продается вместе в ложкой для обуви и баночкой крема – тоже шоколадными. Выпущено всего 9 пар шоколадных ботинок, каждая оценивается в 258 долларов.

Источник: http://kedem.ru/news/n2016-12-17-16-00-42/

Вопрос на сегодня:

А вы перед новым годом читаете гороскопы с предсказаниями? Верите в них?

А теперь очередь подборочки.

Фотографу и цифровому художнику Карен Олсоп (Karen Alsop) захотелось в это Рождество и Новый год подарить больным деткам дух настоящего зимнего праздника, для этого она воспользовалась всеми своими навыками и знаниями в редактировании фотографий, и перенесла маленьких людей с проблемным здоровьем в сказочные места. Свой проект она назвала «The Christmas Wish Project».

Для осуществления своей задумки Олсоп проведала Monash Children’s Hospital в Мельбурне (Австралия), где оборудовала импровизированную студию в самой обычной пустой палате. В эту комнату, специально для детей, она пригласила Санта-Клауса.







К некоторым же деткам, которые не в состоянии были покинуть свои больничные места, Санта и Олсоп приходили лично.







После того, как Олсоп и ее помощники отсняли 30 кадров, они принялись редактировать фотографии в Фотошоп, превращая снимки, сделанные в палате, в сюрреалистические, волшебные и сказочные миры, в которых дети побывали вместе с Сантой-Клаусом. В целом на проект было затрачено около 15 часов.







«В то время как весь мир радостно поет, существует много семей, которые борются изо всех сил каждую ночь, они не знают, что ожидает их в будущем. Мне захотелось подарить им подарок, который способен дать надежду, немного отвлечь, хотя бы творчески, от их IV линий, мониторов, границ больничной палаты, а также от их реальной ситуации, — пишет Олсоп. — Моей главной целью было возродить их веру в то, что у каждого из них есть будущее.»



































Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!