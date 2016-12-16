ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня День работника органов безопасности
А еще Международный день солидарности людей
А теперь новости.
Ученые: Рок-музыка побуждает людей играть в настольные игры
Учёные из США провели ряд тестов, в которых изучалось воздействие различной музыки на организм и действия человека. В результате исследований установлено, что рок пробуждает азарт и заставляет играть в настольные игры.
О медитативных и лечебных свойствах звуков известно довольно давно. Некоторые лечебные учреждения даже включают в программу восстановления прослушивание различных музыкальных композиций. В этот раз учёные из Нью-Йорка решили проверить более ритмичные жанры, включая рок и хип-хоп.
Оказалось, что последний воздействует на мыслительные процессы мозга и повышает его активность, что не всегда хорошо. Рок-композиции активизируют в организме совершенно другие центры. В частности те части головного мозга, которые отвечают за энергию и азарт. Именно поэтому человек, при прослушивании рока, отмечает повышенное желание действовать и играть в настольные игры.
Подобное открытие позволяет учёным создавать наиболее благоприятные музыкальные треки, помогающие стимулировать человека к действию и бороться с ленью. Исследователи продолжают изучать тесное взаимодействие музыки на мозг человека и его мыслительные процессы.
Источник: http://vistanews.ru/science/99548
Японский кондитер делает мужские туфли из шоколада
Шоколатье Мотохиро Окай из бутика «L’éclat» в Осаке создал коллекцию мужских туфель из неожиданного материала – из шоколада. Туфли выглядят удивительно реалистично: лаковая поверхность кожи, подошва и шнурки неотличимы от настоящих, хотя полностью изготовлены из шоколада. Коллекция состоит из ботинок разных оттенков: темно-коричневый, светло-коричневый и красно-коричневый. Длина шоколадных ботинок – 26 см, что соответствует 40 размеру. Каждая пара продается вместе в ложкой для обуви и баночкой крема – тоже шоколадными. Выпущено всего 9 пар шоколадных ботинок, каждая оценивается в 258 долларов.
Источник: http://kedem.ru/news/n2016-12-17-16-00-42/
Вопрос на сегодня:
А вы перед новым годом читаете гороскопы с предсказаниями? Верите в них?
А теперь очередь подборочки.
Фотографу и цифровому художнику Карен Олсоп (Karen Alsop) захотелось в это Рождество и Новый год подарить больным деткам дух настоящего зимнего праздника, для этого она воспользовалась всеми своими навыками и знаниями в редактировании фотографий, и перенесла маленьких людей с проблемным здоровьем в сказочные места. Свой проект она назвала «The Christmas Wish Project».
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Всех с праздниками!!!
Я не верю в гороскопы, т. к. ни один, никогда не сбывался ни хороший, ни плохой Сейчас я в них и не заглядываю.
Фотограф молодец, столько радости подарил детям и фото замечательные
Подпись: У лукоморья дуб спилили
Всем удачи и много денег
Гороскопы читаю,но не очень в них
верю!
Фотопроект замечательный!
Название:"Пока Шарик на корпоративе!"
Я в гороскопы не особо верю, хотя с годами реально проявляются в людях черты характера, присущие тому или иному знаку. Но предпочитаю гороскопы не читать, чтоб не создавать себе подсознательный настрой.
Фотограф с подручными воплотили замечательную задумку, подарили ребятам сказку. Радует, что и наш АСТВ, и отдельные пользователи по мере сил стараются делать то же самое, пусть и в другом ракурсе.
Подпись: Собака у нас не особо злая, потому я за нее. Не впечатляю? Сейчас попугая позову, тот вообще зверь!
Я делаю уборку и отчеты только под рок.В игры давно не гамаю и не тянет,хотя в свое время залипала конкретно.Вот и делаем выводы.
Фотографы просто волшебники.Я была восхищена их работой на дне рождения Вики.Сказочный проект и море радости.Я плакала наблюдая преображение ребят.
Гороскопы читаю по той же причине,почему не хожу к гадалкам (противоречиво,да?).Ща объясню почему.К гадалкам не хожу,т.к. боюсь,что она скажет мне что-то плохое и я буду ждать и бояться,что предсказанное сбудется. А гороскопы всегда сулят хорошее.Вот и программирую себя, таким образом, на позитив.
Картинка:На полставки.
Хорошего вам дня и отличного настроения!
Гороскопы слушаю по радио и телевизору.
На название отвечу картинкой - см. Ниже!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
С праздником органов гос безопасности.
Шоколадные туфли...прикольно.
Гороскоп читаю перед НГ, но особо в него не верю.
Очень нужный фотопроект для людей. Хорошее дело делает фотограф.
Название: А собака где?
- Кот- я за нее...
Всем хорошего дня.
Сегодня еще днюха у Оли ! Олечка, еще раз с праздником!!!
Гороскоп в прошлом году меня удивил конечно, мне предсказали пополнение, переезд или глобальный ремонт. Если считать что мы сделали ремонт и обновили мебель во всех комнатах и конечно же появление в нашей семье еще одного малыша- то в гороскопы я теперь верю! Танюш, подборка класс, спасибо!!!
Название крутое у Натали!
Всем хорошего дня!
И правда, с такими событиями как у вас, на все 100% поверишь в гороскоп!
Гороскопы не читаю и к гадалкам не хожу. Гороскопы как и кроссворды для развлечения.))
Надпись к картинке :
"Лукоморья больше нет,
Дубы с годились на паркет,
Все чинуши там живут
Сладко спят и вкусно жрут...
Цепь злотую попилили,
Землю в ТОРы превратили.
Разделили меж собой
И своею всей родней.
А ученого Кота,
Пушкинского старика,
Поселили у барака
И живет он как собака
На цепи простой в халупе,
Потому, что он в з...
На всех тех кто у руля,
Видит Бог, учился зря!
Мог бы в мэрии служить,
А потом в коттедже жить. "
Спасибо!!!)))
Перед новым годом читаю не гороскопы а традиции, которые хотелось бы соблюсти в Новогоднюю ночь. Например, что сулит нам год грядущий, или что стоит приготовить на праздничный ужин. В этом году нашла страничку на просторах всемирного. Кому интересно, делюсь. http://god2017.com/novogodnij-stol
Подборка не просто волшебная, она просто восхитительная, трогательная, и такая волшебная!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Давайте верить в чудеса, и они обязательно сбудутся!
Счастья, здоровья, удачи, любви и всего самого доброго!
Сегодня ночь матери и день ярких шарфов.)
А ты Т.М. гороскопы читаешь?