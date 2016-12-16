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Утро с АСТВ
ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)

ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня День работника органов безопасности 

А еще Международный день солидарности людей

 

А теперь новости.

Ученые: Рок-музыка побуждает людей играть в настольные игры

Учёные из США провели ряд тестов, в которых изучалось воздействие различной музыки на организм и действия человека. В результате исследований установлено, что рок пробуждает азарт и заставляет играть в настольные игры.

О медитативных и лечебных свойствах звуков известно довольно давно. Некоторые лечебные учреждения даже включают в программу восстановления прослушивание различных музыкальных композиций. В этот раз учёные из Нью-Йорка решили проверить более ритмичные жанры, включая рок и хип-хоп.

Оказалось, что последний воздействует на мыслительные процессы мозга и повышает его активность, что не всегда хорошо. Рок-композиции активизируют в организме совершенно другие центры. В частности те части головного мозга, которые отвечают за энергию и азарт. Именно поэтому человек, при прослушивании рока, отмечает повышенное желание действовать и играть в настольные игры.

Подобное открытие позволяет учёным создавать наиболее благоприятные музыкальные треки, помогающие стимулировать человека к действию и бороться с ленью. Исследователи продолжают изучать тесное взаимодействие музыки на мозг человека и его мыслительные процессы.

Источник: http://vistanews.ru/science/99548

Японский кондитер делает мужские туфли из шоколада

Шоколатье Мотохиро Окай из бутика «L’éclat» в Осаке создал коллекцию мужских туфель из неожиданного материала – из шоколада. Туфли выглядят удивительно реалистично: лаковая поверхность кожи, подошва и шнурки неотличимы от настоящих, хотя полностью изготовлены из шоколада. Коллекция состоит из ботинок разных оттенков: темно-коричневый, светло-коричневый и красно-коричневый. Длина шоколадных ботинок – 26 см, что соответствует 40 размеру. Каждая пара продается вместе в ложкой для обуви и баночкой крема – тоже шоколадными. Выпущено всего 9 пар шоколадных ботинок, каждая оценивается в 258 долларов.  

Источник: http://kedem.ru/news/n2016-12-17-16-00-42/

 

Вопрос на сегодня:

А вы перед новым годом читаете гороскопы с предсказаниями? Верите в них?

 

А теперь очередь подборочки. 

Фотографу и цифровому художнику Карен Олсоп (Karen Alsop) захотелось в это Рождество и Новый год подарить больным деткам дух настоящего зимнего праздника, для этого она воспользовалась всеми своими навыками и знаниями в редактировании фотографий, и перенесла маленьких людей с проблемным здоровьем в сказочные места. Свой проект она назвала «The Christmas Wish Project».

Для осуществления своей задумки Олсоп проведала Monash Children’s Hospital в Мельбурне (Австралия), где оборудовала импровизированную студию в самой обычной пустой палате. В эту комнату, специально для детей, она пригласила Санта-Клауса.


Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом
 

К некоторым же деткам, которые не в состоянии были покинуть свои больничные места, Санта и Олсоп приходили лично.


Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом
 

После того, как Олсоп и ее помощники отсняли 30 кадров, они принялись редактировать фотографии в Фотошоп, превращая снимки, сделанные в палате, в сюрреалистические, волшебные и сказочные миры, в которых дети побывали вместе с Сантой-Клаусом. В целом на проект было затрачено около 15 часов.


Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом
 

«В то время как весь мир радостно поет, существует много семей, которые борются изо всех сил каждую ночь, они не знают, что ожидает их в будущем. Мне захотелось подарить им подарок, который способен дать надежду, немного отвлечь, хотя бы творчески, от их IV линий, мониторов, границ больничной палаты, а также от их реальной ситуации, — пишет Олсоп. — Моей главной целью было возродить их веру в то, что у каждого из них есть будущее.»


Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом

Фотограф превращает снимки больных детей волшебные фото с Сантой-Клаусом
 

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, 20 декабря, в 06:56 +19
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Комментарии
Натали)))
Написано 20 декабря, в 07:04
Доброго утра!!!
Всех с праздниками!!!
Я не верю в гороскопы, т. к. ни один, никогда не сбывался
ни хороший, ни плохой
Сейчас я в них и не заглядываю.
Фотограф молодец, столько радости подарил детям и фото замечательные

Подпись: У лукоморья дуб спилили

Всем удачи и много денег
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+15
точка_G
Написано 20 декабря, в 07:35
Натали))), подпись к картинке
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 11:47
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+3
Натали)))
Написано 20 декабря, в 11:50
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+1
Еще 9 комментариев
багз-банни
Написано 20 декабря, в 07:28
Доброго утречка всем!!!
Гороскопы читаю,но не очень в них
верю!
Фотопроект замечательный!

Название:"Пока Шарик на корпоративе!"
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+14
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 11:51
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 20 декабря, в 07:35
Доброе всем утречко! С праздником работников госбезопасности (они сами знают, о ком я) и всех остальных!
Я в гороскопы не особо верю, хотя с годами реально проявляются в людях черты характера, присущие тому или иному знаку. Но предпочитаю гороскопы не читать, чтоб не создавать себе подсознательный настрой.
Фотограф с подручными воплотили замечательную задумку, подарили ребятам сказку. Радует, что и наш АСТВ, и отдельные пользователи по мере сил стараются делать то же самое, пусть и в другом ракурсе.
Подпись: Собака у нас не особо злая, потому я за нее. Не впечатляю? Сейчас попугая позову, тот вообще зверь!
Ответить
+14
точка_G
Написано 20 декабря, в 09:22
НюНик_просто_Анна,
попугаю даже цепь не выдали
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано 20 декабря, в 09:25
точка_G, а не удержит - зверь же
Ответить
+5
Еще 1 комментарий
точка_G
Написано 20 декабря, в 07:45
Доброе утро,лапотуни и лапотуны

Я делаю уборку и отчеты только под рок.В игры давно не гамаю и не тянет,хотя в свое время залипала конкретно.Вот и делаем выводы.
Фотографы просто волшебники.Я была восхищена их работой на дне рождения Вики.Сказочный проект и море радости.Я плакала наблюдая преображение ребят.
Гороскопы читаю по той же причине,почему не хожу к гадалкам (противоречиво,да?).Ща объясню почему.К гадалкам не хожу,т.к. боюсь,что она скажет мне что-то плохое и я буду ждать и бояться,что предсказанное сбудется. А гороскопы всегда сулят хорошее.Вот и программирую себя, таким образом, на позитив.

Картинка:На полставки.
Хорошего вам дня и отличного настроения!
Ответить
+15
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 11:56
точка_G, энергична и азартна?))) Это я выводы сделала)
Ответить
+5
точка_G
Написано 20 декабря, в 12:09
Татьяна Сергеева, непоавильные выволы,Михална.Я вообще неазартна и соседи меня ненавидят
Ответить
+3
Рыжова Светлана
Написано 20 декабря, в 07:47
Доброе утро!
Гороскопы слушаю по радио и телевизору.
На название отвечу картинкой - см. Ниже!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 11:56
Рыжова Светлана, доброй зимы!
Ответить
+3
Рыжова Светлана
Написано 20 декабря, в 18:19
Ответить
0
Ярославчик
Написано 20 декабря, в 08:16
Доброе утро, друзья.
С праздником органов гос безопасности.
Шоколадные туфли...прикольно.
Гороскоп читаю перед НГ, но особо в него не верю.
Очень нужный фотопроект для людей. Хорошее дело делает фотограф.
Название: А собака где?
- Кот- я за нее...
Всем хорошего дня.
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 12:00
Ярославчик, сказочной зимы!
Ответить
+7
Елена Кириченко
Написано 20 декабря, в 08:56
Доброе утро! Сто лет тут не была! Что никто не ведет обратный отчет? Ну тогда я буду. 11 дней осталось, господа!
Сегодня еще днюха у Оли ! Олечка, еще раз с праздником!!!
Гороскоп в прошлом году меня удивил конечно, мне предсказали пополнение, переезд или глобальный ремонт. Если считать что мы сделали ремонт и обновили мебель во всех комнатах и конечно же появление в нашей семье еще одного малыша- то в гороскопы я теперь верю! Танюш, подборка класс, спасибо!!!
Название крутое у Натали!
Всем хорошего дня!
Ответить
+12
Оля Нагаева
Написано 20 декабря, в 09:10
Ответить
+7
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 20 декабря, в 09:15
Елена Кириченко, я вчера начала отсчет

И правда, с такими событиями как у вас, на все 100% поверишь в гороскоп!
Ответить
+9
Елена Кириченко
Написано 20 декабря, в 09:21
Василиса_Я ^.^, это точно
Ответить
+5
Еще 5 комментариев
Хронос
Написано 20 декабря, в 08:56
Всем прекрасного доброго утра!!!
Гороскопы не читаю и к гадалкам не хожу. Гороскопы как и кроссворды для развлечения.))
Надпись к картинке :
"Лукоморья больше нет,
Дубы с годились на паркет,
Все чинуши там живут
Сладко спят и вкусно жрут...
Цепь злотую попилили,
Землю в ТОРы превратили.
Разделили меж собой
И своею всей родней.
А ученого Кота,
Пушкинского старика,
Поселили у барака
И живет он как собака
На цепи простой в халупе,
Потому, что он в з...
На всех тех кто у руля,
Видит Бог, учился зря!
Мог бы в мэрии служить,
А потом в коттедже жить. "
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 12:02
Ответить
+3
Хронос
Написано 20 декабря, в 12:39
Татьяна Сергеева,
Спасибо!!!)))
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 20 декабря, в 09:07 Отредактированно 20 декабря, в 09:09
Доброе утро! До Нового года осталось 11 дней!
Перед новым годом читаю не гороскопы а традиции, которые хотелось бы соблюсти в Новогоднюю ночь. Например, что сулит нам год грядущий, или что стоит приготовить на праздничный ужин. В этом году нашла страничку на просторах всемирного. Кому интересно, делюсь.
http://god2017.com/novogodnij-stol
Подборка не просто волшебная, она просто восхитительная, трогательная, и такая волшебная!

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Давайте верить в чудеса, и они обязательно сбудутся!
Ответить
+11
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 20 декабря, в 10:18
Василиса_Я ^.^, мне в этом году готовить на нг не придётся. Едем на всё готовое))
Ответить
+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 20 декабря, в 10:28
чeLOVEк NaStRoEniE, здорово
везет же некоторым
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 20 декабря, в 10:48
Василиса_Я ^.^, Год Петуха следующий? Прикольно! Не надо думать на какие шиши стол новогодний накрывать! Рассыпал по столу пачку пшена... в тазик водички налил... И кукарекай всю ночь
Ответить
+6
Еще 3 комментария
НюНик_просто_Анна
Написано 20 декабря, в 09:07
Олечка , с днем рождения тебя! Желаю сбычи мечт, любви и всяческих свершений, и даже во сто лет встречать без страха день рожденья!
Ответить
+11
Оля Нагаева
Написано 20 декабря, в 09:11
НюНик_просто_Анна, спасибо, дорогая!!! Так невероятно приятно получать поздравления с родного города!!
Ответить
+6
Рыжова Светлана
Написано 20 декабря, в 09:18
Оля Нагаева, ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ И ДАРЮ Я ВАМ ЦВЕТЫ!
Ответить
+6
Игорь Иванов
Написано 20 декабря, в 09:33
Оля Нагаева, Поздравляю)))
Ответить
+7
Еще 15 комментариев
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 20 декабря, в 09:12
Оленька , С Днем Рождения тебя!

Счастья, здоровья, удачи, любви
и всего самого доброго!
Ответить
+11
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 20 декабря, в 10:17
Привет!!!!!! Снег когда будет!?? Многие говорят, что 23 метель будет.. К гадалкам не хожу, а гороскопы мне сами на глаза всегда попадаются.. иногда верю в них иногда нет)))) Как-то особо не придаю значения им.
Сегодня ночь матери и день ярких шарфов.)
А ты Т.М. гороскопы читаешь?
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 12:05
чeLOVEк NaStRoEniE, читаю, но не верю))) Уютной тебе зимы!
Ответить
+7
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 20 декабря, в 10:20 Отредактированно 20 декабря, в 10:21
а 2017 год- мой год, я родилась в год петуха.. только водяного конечно...только воду не очень люблю((
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 20 декабря, в 17:59
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+3
max7676
Написано 20 декабря, в 14:31
Доброго всем дня , да хорошего настроения ! Гороскоп не читаю , так мельком могу посмотреть коль на глаза попадётся . Как всегда буду краток ...Подборка
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 16:59
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+4
Татьяна Сергеева
Написано 20 декабря, в 17:02
Победитель дня сегодня Натали))) Поздравляем! Танцуют все!
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+6
Натали)))
Написано 20 декабря, в 18:34
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+2
Рыжова Светлана
Написано 20 декабря, в 18:21
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
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+1
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