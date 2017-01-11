ЗимнеСказочное доброутреннее с конкурсом)

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С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня День детских изобретений

А теперь новости.

Ученые назвали подходящий возраст для покупки смартфона ребенку

Европейские эксперты считают, что первый мобильный телефон лучше дарить детям в возрасте не ранее 8-ми лет.

С целью выяснить, в каком возрасте родители покупают для ребенка первый гаджет, чешские специалисты провели опрос. В исследовании принимали участие более 1,5 тыс. человек.

Оказалось, что около 38 процентов респондентов вручают своему чаду телефон после 8-ми лет, 25 процентов опрошенных это делают, когда ребенок идет в первый класс, и 20 процентов - во второй. Тогда как 9 процентов приобретают средство связи значительно позже, считая, что дети в начальных классах могут вполне обойтись без гаджетов.

Социологи обратились за рекомендациями к ученым, которые в свою очередь подтвердили, что наиболее подходящий для первого смартфона возраст для ребенка – это 8-10 лет. При этом они отметили, что можно дарить телефон и раньше, если только ребенок демонстрирует ярко выраженные задатки к развитию способностей, обеспечивающих достижение выдающихся успехов.

Эксперты советуют дарить ребенку первый гаджет, который не будет очень дорогим и навороченным. Стоит помнить, чтобы мобильное устройство должно выполнять лишь основную функцию – поддерживать связь с родителями. В то время как видеокамера, интернет и различные приложения в данном случае являются лишь отвлекающими от учебы факторами.

Источник: http://mirnov.ru/lenta-novostej/uchenye-nazvali-podhodjaschii-vozrast-dlja-pokupki-smartfona-rebenku.html

Российские учёные создали метаматериал, делающий предметы невидимыми

Российские учёные из Национального исследовательского технологического университета создали новый материал, позволяющий делать предметы невидимыми. Метаматериал был создан на основе технологии СТЕЛС.

Об открытии российских ученых сообщил научный журнал Physical Review B. Новый метаматерил состоит из метамолекул и представляет собой плоскую решётку, переплетённую особым образом. Метамолекулы были получены из цельного листа стали. Как сообщил руководитель проекта, именно особое переплетение метамолекул и материал изготовления позволили создать этот метаматериал. Разработчики отмечают, что полученный материал можно будет использовать в мирной и военной промышленности. В будущем возможно будет сделать невидимую боевую машину.

Источник: http://svopi.ru/nauka/150552

Вопрос на сегодня. Продолжите фразу

Телесериал всех времен - это…

А теперь очередь подборочки. Нынче предлагаю посмотреть зимнюю сказку Игоря Приходкина.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!