ЗимнеСказочное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новым днем!
Сегодня День детских изобретений
А теперь новости.
Ученые назвали подходящий возраст для покупки смартфона ребенку
Европейские эксперты считают, что первый мобильный телефон лучше дарить детям в возрасте не ранее 8-ми лет.
С целью выяснить, в каком возрасте родители покупают для ребенка первый гаджет, чешские специалисты провели опрос. В исследовании принимали участие более 1,5 тыс. человек.
Оказалось, что около 38 процентов респондентов вручают своему чаду телефон после 8-ми лет, 25 процентов опрошенных это делают, когда ребенок идет в первый класс, и 20 процентов - во второй. Тогда как 9 процентов приобретают средство связи значительно позже, считая, что дети в начальных классах могут вполне обойтись без гаджетов.
Социологи обратились за рекомендациями к ученым, которые в свою очередь подтвердили, что наиболее подходящий для первого смартфона возраст для ребенка – это 8-10 лет. При этом они отметили, что можно дарить телефон и раньше, если только ребенок демонстрирует ярко выраженные задатки к развитию способностей, обеспечивающих достижение выдающихся успехов.
Эксперты советуют дарить ребенку первый гаджет, который не будет очень дорогим и навороченным. Стоит помнить, чтобы мобильное устройство должно выполнять лишь основную функцию – поддерживать связь с родителями. В то время как видеокамера, интернет и различные приложения в данном случае являются лишь отвлекающими от учебы факторами.
Источник: http://mirnov.ru/lenta-novostej/uchenye-nazvali-podhodjaschii-vozrast-dlja-pokupki-smartfona-rebenku.html
Российские учёные создали метаматериал, делающий предметы невидимыми
Российские учёные из Национального исследовательского технологического университета создали новый материал, позволяющий делать предметы невидимыми. Метаматериал был создан на основе технологии СТЕЛС.
Об открытии российских ученых сообщил научный журнал Physical Review B. Новый метаматерил состоит из метамолекул и представляет собой плоскую решётку, переплетённую особым образом. Метамолекулы были получены из цельного листа стали. Как сообщил руководитель проекта, именно особое переплетение метамолекул и материал изготовления позволили создать этот метаматериал. Разработчики отмечают, что полученный материал можно будет использовать в мирной и военной промышленности. В будущем возможно будет сделать невидимую боевую машину.
Источник: http://svopi.ru/nauka/150552
Вопрос на сегодня. Продолжите фразу
Телесериал всех времен - это…
А теперь очередь подборочки. Нынче предлагаю посмотреть зимнюю сказку Игоря Приходкина.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
......."Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя"
Подборка мимимишная
Подпись: Как хорошо, что мне не 99)))))
Всем хорошего денька!
к фото "...Следующий раз огнетушитель давайте,а то щёки чуть не лопнули"
Телесериал всех времён - это то, что я не смотрю Не люблю сериалы...
Невидимая боевая машина...ай - яй - яй С врагом надо выходить открыто драться, а не в невидимой машине.
Всем здоровья!
Подпись придумалась моментально - Будущий пожарник: Предупреждал же, что открытый огонь в помещении может привести к беде! Фу, успел ликвидировать!
С днем детских изобретений вас.
Ученые только военную промышленность развивают, а надо и медицину развивать.
Я думаю телесериал всех времен это Санта-Барбара....столько лет шел....столько роколений выросло...
Подборка радостная...такие картинки надо размещать на открытках...будет красиво.
Название: А где весь торт, почему только кусочек...
Всем удачного дня...
из новых интригующий "Westworld" и "Game of Thrones"
Некоторые сериалы по качеству съёмок и набору классных актёров давно переплюнули полнометражные фильмы ИМХО.
Слава богу! Погасила!
Чуть мой тортик не сгорел!
И кровожадности у меня не столько, чтоб к психиатору идти, да и насчёт сисек-писек не озабочен настолько.
Больше всего в этих сериалах меня забавляет как хорошие герои (по прихоти авторов) вдруг становятся неприятными личностями, а мерзота, которую все на дух не переносили, вдруг начинает вызывать симпатии.
Я же заказывала восемь тортов и одну свечку.
Самый телесериал начался ещё в 68 году и продолжается до сих пор. Называется " Как ты всех задолбал".
Как то так.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
т. Таня это Вам.
Телесериал всех времен... Не знаю, каждому времени - свой сериал. Думаю, сериал моего времени еще не снят.
Отличного всем дня и замечательного настроения!
Хааааароший вопрос у тебя Танюшка особенно для меня Сейчас начну перечислять любимые сериалы, и забуду зачем пришла! Поэтому даже коротко не смогу ответить.
Подборочка очень миленькая спасибо большое.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка:
— Доченька, тебе торт на шесть кусков порезать или на четыре?
— На четыре, я шесть не съем...
Мы дочери купили телефон, когда ей исполнилось 6 лет, она часто ездила с моими родителями и мы с мужем приняли решение, что ей надо быть на связи независимо от бабушки и дедушки))) а первый смартфон, 4-е яблоко у неё появился в 10 лет, мы ей его подарили на ДР в 2012г.
Мой любимый сериал- "Место встречи изменить нельзя"... Может, это моё правоохранительное прошлое так влияет)))
Сериал-"Санта БАРБАРА"!
Название: - " ФУ... -ЦЮ-ЛЮ-ЛИТ"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.