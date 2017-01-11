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Утро с АСТВ
ЗимнеСказочное доброутреннее с конкурсом)

ЗимнеСказочное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня День детских изобретений

 

А теперь новости.

Ученые назвали подходящий возраст для покупки смартфона ребенку

Европейские эксперты считают, что первый мобильный телефон лучше дарить детям в возрасте не ранее 8-ми лет.

С целью выяснить, в каком возрасте родители покупают для ребенка первый гаджет, чешские специалисты провели опрос. В исследовании принимали участие более 1,5 тыс. человек.

Оказалось, что около 38 процентов респондентов вручают своему чаду телефон после 8-ми лет, 25 процентов опрошенных это делают, когда ребенок идет в первый класс, и 20 процентов - во второй. Тогда как 9 процентов приобретают средство связи значительно позже, считая, что дети в начальных классах могут вполне обойтись без гаджетов.

Социологи обратились за рекомендациями к ученым, которые в свою очередь подтвердили, что наиболее подходящий для первого смартфона возраст для ребенка – это 8-10 лет. При этом они отметили, что можно дарить телефон и раньше, если только ребенок демонстрирует ярко выраженные задатки к развитию способностей, обеспечивающих достижение выдающихся успехов.

Эксперты советуют дарить ребенку первый гаджет, который не будет очень дорогим и навороченным. Стоит помнить, чтобы мобильное устройство должно выполнять лишь основную функцию – поддерживать связь с родителями. В то время как видеокамера, интернет и различные приложения в данном случае являются лишь отвлекающими от учебы факторами.

Источник: http://mirnov.ru/lenta-novostej/uchenye-nazvali-podhodjaschii-vozrast-dlja-pokupki-smartfona-rebenku.html

Российские учёные создали метаматериал, делающий предметы невидимыми

Российские учёные из Национального исследовательского технологического университета создали новый материал, позволяющий делать предметы невидимыми. Метаматериал был создан на основе технологии СТЕЛС.

Об открытии российских ученых сообщил научный журнал Physical Review B. Новый метаматерил состоит из метамолекул и представляет собой плоскую решётку, переплетённую особым образом. Метамолекулы были получены из цельного листа стали. Как сообщил руководитель проекта, именно особое переплетение метамолекул и материал изготовления позволили создать этот метаматериал. Разработчики отмечают, что полученный материал можно будет использовать в мирной и военной промышленности. В будущем возможно будет сделать невидимую боевую машину.

Источник: http://svopi.ru/nauka/150552

 

Вопрос на сегодня. Продолжите фразу

Телесериал всех времен - это…

 

А теперь очередь подборочки. Нынче предлагаю посмотреть зимнюю сказку Игоря Приходкина.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +16
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:12 Отредактированно сегодня, в 07:14
Всем доброе утро! Технология метамолекул - это здорово. Расстраивает только, что опять на основе чужих разработок, т.е. СТЕЛС.
......."Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя"

Подборка мимимишная
Подпись: Как хорошо, что мне не 99)))))
Всем хорошего денька!
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+16
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:32
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+4
mitja
Написано сегодня, в 07:26
Всем здравия.Сериалы-это пустая трата времени.Их на пенсии только зырить,время скоротать да покимарить на них.
к фото "...Следующий раз огнетушитель давайте,а то щёки чуть не лопнули"
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+11
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:48
mitja, подпись
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:33
mitja, хорошего дня!
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 07:52
Всем доброго утра

Телесериал всех времён - это то, что я не смотрю
Не люблю сериалы...
Невидимая боевая машина...ай - яй - яй
С врагом надо выходить открыто драться, а не в невидимой машине.
Всем здоровья!
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:33
Натали))), прекрасного настроения!
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+5
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 08:12
Доброе утро! Телесериал всех времен - это мои соседи в общаге
. И любовь, и ненависть, и драки, и примирения.
Подпись придумалась моментально - Будущий пожарник: Предупреждал же, что открытый огонь в помещении может привести к беде! Фу, успел ликвидировать!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:34
lvista, прекрасного дня!
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+3
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 10:49
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 08:13
Картиночка заглавная хороша! Танюша, кинь ссылочку
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:35
lvista, нету. Костя нашел - дизайнер
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 10:48
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+1
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 08:17
Доброе утро, друзья.
С днем детских изобретений вас.
Ученые только военную промышленность развивают, а надо и медицину развивать.
Я думаю телесериал всех времен это Санта-Барбара....столько лет шел....столько роколений выросло...
Подборка радостная...такие картинки надо размещать на открытках...будет красиво.
Название: А где весь торт, почему только кусочек...
Всем удачного дня...
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+12
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:11
Ярославчик, и то есть сведения, что в России его начали показывать не с самой первой серии...
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+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 10:13
чeLOVEк NaStRoEniE, Ага...говорили по телеку.
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:35
Ярославчик, прекрасного настроения на весь день!
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+4
sasch
Написано сегодня, в 09:10
Из советских сериалов, это конечно: "про Штырлица" и "про Жеглова с Шараповым" Из иностранных "Lost" и "Breaking Bad"
из новых интригующий "Westworld" и "Game of Thrones"
Некоторые сериалы по качеству съёмок и набору классных актёров давно переплюнули полнометражные фильмы ИМХО.

Слава богу! Погасила!
Чуть мой тортик не сгорел!
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+7
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:15
sasch, заставляю себя в свободные минуты жизни смотреть "Игру престолов" исключительно с целью понять, в чем же заключается его массово-истерическая популярность. Досмотрел до 4 сезона - пока отрезанные головы и письки, сношения героев и скакание их же на лошадях - главное, что мне в нем запомнилось
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+7
sasch
Написано сегодня, в 09:26
Яков Максимов, Яш, я не являюсь поклонником фентези, но тем не менее смотрю с интересом. Что привлекает? А я не знаю, если честно.
И кровожадности у меня не столько, чтоб к психиатору идти, да и насчёт сисек-писек не озабочен настолько.
Больше всего в этих сериалах меня забавляет как хорошие герои (по прихоти авторов) вдруг становятся неприятными личностями, а мерзота, которую все на дух не переносили, вдруг начинает вызывать симпатии.
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+6
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:30
sasch, ага. Или вот - только успел привыкнуть к герою, понять зачем он нужен в этой сюжетной линии, как его тут же убили
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+3
Еще 6 комментариев
VLадимир
Написано сегодня, в 09:11
Всем бодроприятного утречка!!!
Я же заказывала восемь тортов и одну свечку.
Самый телесериал начался ещё в 68 году и продолжается до сих пор. Называется " Как ты всех задолбал".
Как то так.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
т. Таня это Вам.
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:37
VLадимир, хорошего дня, Володя!
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+5
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:11
Доброе утро, друзья! Здравствуйте!

Телесериал всех времен... Не знаю, каждому времени - свой сериал. Думаю, сериал моего времени еще не снят.
Отличного всем дня и замечательного настроения!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:38
Яков Максимов, и тебе прекрасного дня!
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+3
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 10:39
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:16
Доброе утро!
Хааааароший вопрос у тебя Танюшка
особенно для меня
Сейчас начну перечислять любимые сериалы, и забуду зачем пришла!
Поэтому даже коротко не смогу ответить.
Подборочка очень миленькая
спасибо большое.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка:
— Доченька, тебе торт на шесть кусков порезать или на четыре?
— На четыре, я шесть не съем...
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+10
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:33
Василиса_Я ^.^, подпись
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:35
Игорь Иванов, спасибо
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:39
Василиса_Я ^.^, класс))) Хорошего дня!
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+4
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:53
Доброе утро, Сахалин!
Мы дочери купили телефон, когда ей исполнилось 6 лет, она часто ездила с моими родителями и мы с мужем приняли решение, что ей надо быть на связи независимо от бабушки и дедушки))) а первый смартфон, 4-е яблоко у неё появился в 10 лет, мы ей его подарили на ДР в 2012г.
Мой любимый сериал- "Место встречи изменить нельзя"... Может, это моё правоохранительное прошлое так влияет)))
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:40
LyiraTula, уютного настроения!
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+4
LyiraTula
Написано сегодня, в 10:50
Татьяна Сергеева, спасибо, взаимно)))
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+1
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:12
Привет!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:40
чeLOVEк NaStRoEniE, здрасьте))))
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+4
Online
фeрм Online
Написано сегодня, в 11:34
мой любимый телесериал это - "Друзья". а все потому, что был влюблен там в Дженнифер Энистон бгг))
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:13
фeрм, если правильно понимаю - центр кадра внимание и притягивал
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:20
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0
Online
фeрм Online
Написано сегодня, в 13:25
НюНик_просто_Анна, ненене, лицо
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:13
Добрый день. Любимые сериалы... Наверное, "Гардемарины, вперед!", "Д'Артаньян и три мушкетера"... так сразу и не скажешь... Название картинки: "Сейчас ка-а-ак дуну - ни одной искорки не останется!"
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:21
Veronika1211, хорошего дня!
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 13:09
Доброе утро!
Сериал-"Санта БАРБАРА"!
Название: - " ФУ... -ЦЮ-ЛЮ-ЛИТ"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:22
Рыжова Светлана, хорошего дня, солнце!
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Потрясающее с дрона сфотанное доброутреннее)
Потрясающее с дрона сфотанное доброутреннее)
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