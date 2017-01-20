В стаканах шедевральное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, с новой неделей, друзья!
Сегодня День ручного письма (День почерка)
А теперь новости:
В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией
В Германии наладили производство нижнего белья с кодовым замком и сигнализацией. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Необычное белье изготовлено из прочного материала, который не рвется и его трудно разрезать. Чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если встроенные датчики зафиксируют попытку несанкционированного доступа, включится сирена громкостью 130 децибел.
Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия. Компания ссылается на события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.
Сайт 20min.ch отмечает, что глава фирмы Tecos Сандра Зальц (Sandra Seilz) начала разработку защищенных леггинсов после неприятного инцидента, произошедшего, когда она готовилась к марафону. Позднее компания расширила ассортимент трусами, устроенными по тому же принципу.
В интернет-магазине Safe Shorts трусы с сигнализацией можно купить за 99,99 евро, а леггинсы — за 149,94 евро.
В 2016 году сообщалось, что итальянские пожарные освободили женщину, застрявшую в поясе верности. Ей не удалось найти ключ от него, и она решила обратиться за помощью к профессионалам.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/20/safe_shorts/
Интернет покорили кадры телепортации молодого человека в Японии
Телепортация – один из феноменов, который остается неподвластен человеку. Но все-таки в разных уголках земного шара происходят странные явления, которые никак не может объяснить современная наука. Очередной странный случай произошел в Японии, где на автомобильный видеорегистратор видно, как парень телепортировался на дорогу перед едущей машиной. Об этом сообщает издание ?Российский Диалог?.
Предоставленный видеоматериал вызвал небывалую дискуссию в интернет-пространстве. И все же никто так и не смог обнаружить на кадрах из видео доказательств того, что парень в спортивной одежде и рюкзаком за плечами падал с моста или из проезжающей машины. Согласно полученному видеоматериалу, можно заметить, как в считанные секунды появляется свечение над головой молодого человека, затем очертания фигуры, а в последний момент- материализация и падение на асфальт.
После своего внезапного появления на дороге парень, лица которого не видно, быстро поднимается и убегает, словно ничуть не удивлен происходящим. Следует отметить, что движения молодого человека свободны, а хромоты и вовсе нет.
Ранее ученые рассказали, как через 20 лет в мире появится телепортация.
Научные деятели из США заявили, что к 2040 году человечество будет беспрепятственно преодолевать любое расстояние на земном шаре. Физики уже давно занимаются проблемой перемещения различных объектов в пространстве. Теоретически это возможно, но на практике ученые до сих пор не могут воплотить идею телепортации на расстояние.
Источник: https://www.rusdialog.ru/news/93910_1484963861
Вопрос на сегодня:
Что было сегодня у вас на завтрак?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это знаменитые стаканы Александра Вершинина
Более 210 лет назад мастер Александр Петрович Вершинин (1765-1828) изготовил свой знаменитый двухслойный стакан (1802 г.)
Много талантливых людей породила Никольская земля. Но в памяти никольчан идеалом, «вершинным» мастеровым был и остается Александр Вершинин. Крепостной по рождению, этот уникальный человек проявил себя не только как искусный стекольных дел мастер, но и как химик, блестящий живописец и проектировщик сервизов.
Крепостная семья Вершининых работала на заводе более столетия, и представители ее были мастерами и управляющими с конца XVIII до начала XX века. Александр Вершинин в начале XIX века был лучшим мастером на заводе, в 1807 году император Александр I за хорошую работу пожаловал ему золотые часы. Тогда же друг владельца завода, Николая Алексеевича Бахметева, Ф.П. Лубяновский писал ему о Вершинине из Петербурга «...мастер ваш человек препочтенный. Любопытство его не знает никаких границ; все рассматривает, все хочет списывать и непраздно провел время в столице».
В советские времена в музее хранилась его работа, которая говорила о Вершинене не только как об искусном мастере, но и талантливом изобретателе. Дело в том, что мастер-стеклодув сумел между стенками стакана запечатлеть усадьбу Бахметьева с парком и прудом, по парку гуляют гости — кавалеры и дамы, а вдали — фигуры играющих детей. На ветках деревьев сидят птицы, а на пруду плавают гуси, утки. Напротив господского дома виднеются крестьянские избушки. Но самым удивительным было то, что вся эта композиция сделана из пуха, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги. Каким образом мастер смог разместить эти макеты и не сжечь их при изготовлении стакана, остается загадкой.
В то время стеклодувы работали без газовых горелок, возле раскаленных печей, где изделия нагревались и плавились целиком.
Стакан Вершинина с видами усадьбы Бахметевых и надписью внутри: «Ра. Александръ Вершининъ, № 10, 1802 г.». в 1996 году был украден из Музея хрусталя и стекла в городе Никольске. Местонахождение неизвестно.
Александр Вершинин был несомненно талантливым и разносторонним мастером. С большой долей вероятности его руке приписывается стакан синего стекла с миниатюрной росписью золотом и серебром в мягкой, живописной манере, с надписью «Вид наполдень охотника стреляющего птиц» и датой «1797», хранящийся в коллекции Алексея Викуловича Морозова.
Сейчас в музейных собраниях известно восемь подобных уникальнейших стаканов, приписываемых Вершинину, сюжет декора ни на одном из них не повторяется. В Кусково есть еще два стакана выполненные в той же технике, поступившие из разных источников, однако художественное качество их заметно ниже. Вероятно, они были выполнены учениками Вершинина. Ни при жизни, ни после смерти Вершинина никто не смог воссоздать подобные сосуды. Именно поэтому они очень дороги.
Александр Вершинин создавал предметы, которые сегодня мечтают заполучить крупнейшие музеи.
В Егорьевском художественно-историческом музее:
В Музее Тропинина в Москве:
в Америке:
Сегодня никто не знает, сколько стаканов Вершинина «спрятано» в личных коллекциях. Об их существовании становится известно, когда они появляются на крупнейших мировых аукционах Сотби или Кристи. Большая удача, если стакан на аукционе покупает какой-то музей. К сожалению, нередко он переходит к владельцу, не желающему оглашать свое имя. Последняя известная нашим специалистам продажа работы Вершинина состоялась на лондонском аукционе Кристи в 2000 году. Выставленный там стакан купили за 28 тыс. фунтов стерлингов (около 45 тыс. долларов США) при первоначальной оценке в 10–15 тыс. фунтов. Кто приобрел и где сейчас хранится этот неизвестно.
Почти доподлинно известно, что в одной московской семье хранится даже не двухслойный, а трехслойный стакан, выполненный Вершининым. Сведения о нем — строжайшая тайна, что, зная о ценах на раритеты, вполне понятно.
Похоже, и через 200 лет после своей смерти русский мастер способен удивить нас новыми открытиями в художественном творчестве. И в особенности, когда ученым и широкой публике станет доступен его трехслойный стакан.
Нашла тут.
А еще предлагаю вам 5 минут почувствовать - посмотреть короткометражку "Что это?". В лучшем качестве не нашла. Но дело не в качестве, а в смысле....
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой гифке:
Прекрасного вам дня, легкой недели!
На завтрак у меня сегодня было НИЧЕГО потому что я не завтракаю. Приеду на работу, выпью кружку кофе
Стаканы красЯвые. Я бы хотела себе стакан, который в Егорьевском музее.
Подпись: Когда учуял запах чужого парфюма
Всем хорошей недели, здоровья и добра!!!
Пока выгуливала собачку, то мне мультиварка сварила кукурузную кашку, добавила молочка, чуть сахарочку и сливочного масличка и. ТАКАЯ НЯМА!
Название: -"Сначала я тебя, потом ты меня... потом ОБА МЫ -РАЗГУЛЯЕМСЯ..."
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
На завтрак у меня была каша и яйцо, чай с молоком. Как всегда.
Стаканы очень красивые.
Что толку в этом дорогущем белье с сигнализацией, если нет полицейского, который прищемит преступника? А в Кельне так и было...
Телепортация, хм... Не дай бог в плохих руках и умах. Простор для преступлений невероятный.
Подпись: - Люблю тебя, дорогая!
- Сильно, любимый? - Как сметану... - Понятно теперь, кто ее стрескал!
Энтони Хопкинс написал вальс, бывает такое!
Ах, да поклонники рэпа могут не слушать
Что у меня было на завтрак?Ещё ничего небыло!Я ещё в постельке валяюсь!И сына посапывает в своей комнате.Отдыхаем после вчерашних соревнований!Мы первые!Ура!
Телепортация-классная вещь!Раз-и ты в Индии,два-в Норвегии!Здорово!
Стаканы очень красивые!
Название:"Лапочка,лапочка!Фу,половая тряпочка!"
С праздником почерка всех.
Чего только не придумают...слишком дороговато бельишко.
Я по утрам не завтракаю, выпиваю стакан воды и еду на работе. На работе уже могу сьесть чего-нибудь.
Стаканы красивые, вот это мастер.
Всем хорошего дня.
23-30))) воскресенье))исчо ужин сытный не переварился, так шо Киля не завтракамши)) позавтракаю через 9 часиков) Бутики с фермерским зельце и кофеёк)) Исчо иичко сварю))шоб совсем хорошо было)
Я б хотела телепортироваться на Сахалин. Прям вот сразу к невельской, шоб её так ошарашить всю))Очень хочу))
Спасибо за подборочку стакашек))Миленько, необычно) Душечно и чаёвно))
Всех с понедельником и новой трудовой неделей.
На завтрак,сто пятьдесят грамм водки,два бокала пива и не закусывая. Русские не закусывают.Вот такой лёгкий завтрак.
Стаканы очень за чётные.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
К подборке..Она просто замечательная.Я- посудница..О как себя обозвала...Я очень люблю красивую посуду.А здесь она не просто красивая,а необычная.С такой то и выпить простой водицы не грех...
На завтрак у нас сегодня были отварные яйца и горячие бутерброды с сыром.
К картинке очень просто: От любви до ненависти один мах....
Всем хорошего солнечного денечка....
Подборка понравилась!)) Короткометражка потрясающая! Прям ком к горлу подкатил. Вчера ходила на премьеру - "рай". Тоже глубокий фильм, который нужно понять, хотя и растянули сильно.
Подпись к гифке- От любви до ненависти одно мгновенье
Прекрасного настроение, и всем вкусного и полезного завтрака! У меня сегодня мюсли и банан.))
Трусы с сигнализацией...точно не для меня!!!я склерозница и код точно забуду!
Телепортация сильная вещь! Но и опасная...а если б он метр левее упал?
Доброго всем дня и легкой недели!