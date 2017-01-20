В стаканах шедевральное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, с новой неделей, друзья!

Сегодня День ручного письма (День почерка)

А теперь новости:

В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией

В Германии наладили производство нижнего белья с кодовым замком и сигнализацией. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Необычное белье изготовлено из прочного материала, который не рвется и его трудно разрезать. Чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если встроенные датчики зафиксируют попытку несанкционированного доступа, включится сирена громкостью 130 децибел.

Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия. Компания ссылается на события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.

Сайт 20min.ch отмечает, что глава фирмы Tecos Сандра Зальц (Sandra Seilz) начала разработку защищенных леггинсов после неприятного инцидента, произошедшего, когда она готовилась к марафону. Позднее компания расширила ассортимент трусами, устроенными по тому же принципу.

В интернет-магазине Safe Shorts трусы с сигнализацией можно купить за 99,99 евро, а леггинсы — за 149,94 евро.

В 2016 году сообщалось, что итальянские пожарные освободили женщину, застрявшую в поясе верности. Ей не удалось найти ключ от него, и она решила обратиться за помощью к профессионалам.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/20/safe_shorts/

Интернет покорили кадры телепортации молодого человека в Японии

Телепортация – один из феноменов, который остается неподвластен человеку. Но все-таки в разных уголках земного шара происходят странные явления, которые никак не может объяснить современная наука. Очередной странный случай произошел в Японии, где на автомобильный видеорегистратор видно, как парень телепортировался на дорогу перед едущей машиной. Об этом сообщает издание ?Российский Диалог?.

Предоставленный видеоматериал вызвал небывалую дискуссию в интернет-пространстве. И все же никто так и не смог обнаружить на кадрах из видео доказательств того, что парень в спортивной одежде и рюкзаком за плечами падал с моста или из проезжающей машины. Согласно полученному видеоматериалу, можно заметить, как в считанные секунды появляется свечение над головой молодого человека, затем очертания фигуры, а в последний момент- материализация и падение на асфальт.

После своего внезапного появления на дороге парень, лица которого не видно, быстро поднимается и убегает, словно ничуть не удивлен происходящим. Следует отметить, что движения молодого человека свободны, а хромоты и вовсе нет.

Ранее ученые рассказали, как через 20 лет в мире появится телепортация.

Научные деятели из США заявили, что к 2040 году человечество будет беспрепятственно преодолевать любое расстояние на земном шаре. Физики уже давно занимаются проблемой перемещения различных объектов в пространстве. Теоретически это возможно, но на практике ученые до сих пор не могут воплотить идею телепортации на расстояние.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/93910_1484963861

Вопрос на сегодня:

Что было сегодня у вас на завтрак?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это знаменитые стаканы Александра Вершинина

Более 210 лет назад мастер Александр Петрович Вершинин (1765-1828) изготовил свой знаменитый двухслойный стакан (1802 г.)

Много талантливых людей породила Никольская земля. Но в памяти никольчан идеалом, «вершинным» мастеровым был и остается Александр Вершинин. Крепостной по рождению, этот уникальный человек проявил себя не только как искусный стекольных дел мастер, но и как химик, блестящий живописец и проектировщик сервизов.

Крепостная семья Вершининых работала на заводе более столетия, и представители ее были мастерами и управляющими с конца XVIII до начала XX века. Александр Вершинин в начале XIX века был лучшим мастером на заводе, в 1807 году император Александр I за хорошую работу пожаловал ему золотые часы. Тогда же друг владельца завода, Николая Алексеевича Бахметева, Ф.П. Лубяновский писал ему о Вершинине из Петербурга «...мастер ваш человек препочтенный. Любопытство его не знает никаких границ; все рассматривает, все хочет списывать и непраздно провел время в столице».

В советские времена в музее хранилась его работа, которая говорила о Вершинене не только как об искусном мастере, но и талантливом изобретателе. Дело в том, что мастер-стеклодув сумел между стенками стакана запечатлеть усадьбу Бахметьева с парком и прудом, по парку гуляют гости — кавалеры и дамы, а вдали — фигуры играющих детей. На ветках деревьев сидят птицы, а на пруду плавают гуси, утки. Напротив господского дома виднеются крестьянские избушки. Но самым удивительным было то, что вся эта композиция сделана из пуха, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги. Каким образом мастер смог разместить эти макеты и не сжечь их при изготовлении стакана, остается загадкой.

В то время стеклодувы работали без газовых горелок, возле раскаленных печей, где изделия нагревались и плавились целиком.

Стакан Вершинина с видами усадьбы Бахметевых и надписью внутри: «Ра. Александръ Вершининъ, № 10, 1802 г.». в 1996 году был украден из Музея хрусталя и стекла в городе Никольске. Местонахождение неизвестно.

Александр Вершинин был несомненно талантливым и разносторонним мастером. С большой долей вероятности его руке приписывается стакан синего стекла с миниатюрной росписью золотом и серебром в мягкой, живописной манере, с надписью «Вид наполдень охотника стреляющего птиц» и датой «1797», хранящийся в коллекции Алексея Викуловича Морозова.

Сейчас в музейных собраниях известно восемь подобных уникальнейших стаканов, приписываемых Вершинину, сюжет декора ни на одном из них не повторяется. В Кусково есть еще два стакана выполненные в той же технике, поступившие из разных источников, однако художественное качество их заметно ниже. Вероятно, они были выполнены учениками Вершинина. Ни при жизни, ни после смерти Вершинина никто не смог воссоздать подобные сосуды. Именно поэтому они очень дороги.

Александр Вершинин создавал предметы, которые сегодня мечтают заполучить крупнейшие музеи.

В Егорьевском художественно-историческом музее:

В Музее Тропинина в Москве:

в Америке:

Сегодня никто не знает, сколько стаканов Вершинина «спрятано» в личных коллекциях. Об их существовании становится известно, когда они появляются на крупнейших мировых аукционах Сотби или Кристи. Большая удача, если стакан на аукционе покупает какой-то музей. К сожалению, нередко он переходит к владельцу, не желающему оглашать свое имя. Последняя известная нашим специалистам продажа работы Вершинина состоялась на лондонском аукционе Кристи в 2000 году. Выставленный там стакан купили за 28 тыс. фунтов стерлингов (около 45 тыс. долларов США) при первоначальной оценке в 10–15 тыс. фунтов. Кто приобрел и где сейчас хранится этот неизвестно.

Почти доподлинно известно, что в одной московской семье хранится даже не двухслойный, а трехслойный стакан, выполненный Вершининым. Сведения о нем — строжайшая тайна, что, зная о ценах на раритеты, вполне понятно.

Похоже, и через 200 лет после своей смерти русский мастер способен удивить нас новыми открытиями в художественном творчестве. И в особенности, когда ученым и широкой публике станет доступен его трехслойный стакан.

Нашла тут.

А еще предлагаю вам 5 минут почувствовать - посмотреть короткометражку "Что это?". В лучшем качестве не нашла. Но дело не в качестве, а в смысле....

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасного вам дня, легкой недели!