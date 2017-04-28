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Утро с АСТВ
КоробочноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

КоробочноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, солнышки!

Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день акушерки

День водолаза в России

А еще День шифровальщика в России

 

А теперь новости:
В Лондоне появятся офисы с кнопками вызова шампанского и икры

В лондонском Сохо может появиться первый в мире офисный комплекс с возможностью вызова шампанского, черной икры, суши или коктейлей прямо на рабочее место. Деликатесы будут поставляться в офисы из ресторанов, расположенных на первом этаже здания. О строительстве комплекса заявила компания «Enstar Capital», которая специализируется на возведении роскошного жилья. Стоимость комплекса составляет более 100 млн. фунтов стерлингов.  

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/02/v-londone-poyavyatsya-ofisy-s-knopkami-vyzova-shampanskogo-i-ikry/

Врачи назвали три самых полезных продукта для ежедневного рациона

Американские ученые выяснили, какие три продукта следует ежедневно употреблять в пищу, чтобы улучшить самочувствие.
 
По их мнению, для укрепления здоровья человеку необходимы яблоки. В них содержится большое количество природных веществ, способных предотвратить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
 
Кроме того, необыкновенно полезной медики назвали морковь: она положительно влияет на систему пищеварения и способствует стабильной работе кишечника.
 
Грецкие орехи, в свою очередь, нормализуют артериальное давление.
 
Диетологи утверждают, что яблоки, морковь и грецкие орехи способны естественным образом восстанавливать клетки человеческого организма. Также они богаты витаминами и хорошо утоляют чувство голода.
 
Источник: http://www.rosbalt.ru/style/2017/04/29/1611842.html
 
 

 Вопрос на сегодня:

Какой звездой вы восхищались, когда были ребенком?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные скульптуры из картонных коробок

Почему-то все воспринимают картонные коробки по-разному. Некоторые люди рассматривают их как место для хранения вещей, некоторые кошки считают их идеальным домом, а японская художница Монами Оно полагает, что это прекрасный строительный материал для удивительных трехмерных скульптур.

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

А всё началось во время учебы в Осакском университете искусств, где девушка решила специализироваться на трехмерной анимации.

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Однако для покупки необходимого программного обеспечения требуется немалая сумма денег.

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Именно поэтому, решив сэкономить, студентка начала использовать немалые запасы пустых ящиков Amazon, лежащих без дела вокруг, для оттачивания своих навыков 3D-моделирования.

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Но со временем то, что должно было быть просто упражнением, превратило её в «художника по картону»!

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Ведь пустые коробки стали холстом, который теперь может трансформироваться буквально во всё: от звездолетов, оружия и персонажей поп-культуры до еды!

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Удивительные скульптуры из картонных коробок

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:30 +10
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КомнатноРастительное инопланетное доброутреннее)
Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 06:42
Доброе пятничное утро!
Всех с наступившими праздниками!
Я блоки люблю, нравится сорт Цвиг, Белый налив, Фуджи китайские
ем ежедневно...
В детстве кумирами были Пугачёва, Ротару, Чепрага, Як Йола, Тынис Мяги
но Пугачёва главнее

Подпись даже придумывать не буду, настолько позитивное и милое дитя, аж настроение поднялось, дай Бог этому дитю отличный улов на всю жизнь и только золотых рыбок!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:27
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+8
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 07:35
Доброе утро, Сахалин! В детстве не было кумиров, а в юности обожала Майкла Дудикоффа и Микки Рурка
Подпись: Вы меня нежнее гладьте, только складки не разгладьте)))
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:52
LyiraTula, а мне Ален Делон в юности нравился)))))
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+7
Mopsik
Написано сегодня, в 07:41 Отредактированно сегодня, в 07:41
Доброе утро друзья. С праздниками тех к кому они относятся.
Мне нравилась Наталья Орейро, со школы бежала сломя голову, чтоб посмотреть этот сериал.
Ого, из чего угодно человек может сделать такой шедевр. Блин подборочка прикольная

К картинке: сейчас как поймаю золотую рыбку
, мои желанья берегитесь

С сегодняпятницей, урааааа выходные.
Хорошего всем дня
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:52
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+7
Mopsik
Написано сегодня, в 10:05
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+3
sasch
Написано сегодня, в 07:58 Отредактированно сегодня, в 07:58
Я любил не звезду, а целое созвездие - Большая Медведица!


Подпись к моей картинке: Моё утро!

Тыркни по картинке, для лучшего понимания
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:01
sasch, хорошего дня!
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:03 Отредактированно сегодня, в 08:09
Доброго всем позитивного утра! С праздниками акушеров, водолазов и борцов за права инвалидов!
+-}€?$&+<>*";$#&&^}=}]@, шифровальщики!

Офис не впечатлил, у нас в каждом учреждении такие офисы, что хочешь, можно заказать, были бы деньги

В детстве умирала по Яку Йоале, а из актеров - по Юозасу Киселюсу, играл Артура в "Долгая дорога в дюнах". Вот почему-то привлекали прибалты

Перехожу на яблочно-морковно -грецкоореховую диету! Вприкуску с мясом

Художница впечатлила, шикарные фигуры, главное - очень реалистичные и с обилием мелких деталей.
Подпись: В картинке
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+9
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 10:51
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:03
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:28
Татьяна Сергеева, спасибо, обожулька
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+1
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:26
Доброе утро! В детстве нравилась Бритни Спирс, Алсу, группа Smash и многие другие, у меня вся комната была обклеена постерами певцов и актеров. Подборка талантливых людей
Название к картинке: "Ловись рыбка большая и маленькая!" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+8
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:04
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+3
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 10:57
Доброго всем утра!!! Всех с праздниками!!!
Подборка классная, реалистичные некоторые поделки, остальные просто интересные!
В детстве было много кумиров и среди певцов и среди актеров.
Боярский, Алферова, даже Дин Рид, нравилось творчество Джо Коккера, и до сих пор обожаю слушать, очень много талантливых людей нравились.
Подпись к картинке: и где ж ты рыба моей мечты??!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:23
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+2
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 13:40
Татьяна Сергеева, спасибки солнышко наше
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 11:02 Отредактированно сегодня, в 13:25
Доброе утро!
У меня сегодня праздник! Я акушерка!!!
Восхищения были от голоса Сенчиной! "-Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне!"
Название: - " три в одном! Загар, купания и ловля!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:24
Рыжова Светлана, с праздником, солнышко!!!!
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 13:25
Рыжова Светлана, удалил фото детской пипирки...а то в интернетах сейчас за такое ататат проводят )
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:32
Рыжова Светлана, с праздником!
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:21
Всем привет и с пятницей вас друзья!
В детстве очень любила Майкла Джексона, а его движения были просто не реальными.
Подборочка классная
умеют же люди)))
Всем самого доброго дня и отличного настроения. Приятных-солнечных выходных.

Наткнулась в сети очень трогательный ролик

Чтобы удивить глухого парня, целый городок выучил язык жестов.
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:33
Василиса_Я ^.^, ты постоянно такие ролики находишь... А я потом плачь на работе
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+3
багз-банни
Написано сегодня, в 12:35
Василиса_Я ^.^, как трогательно!
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:24
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+2
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С открытиями доброутреннее)
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