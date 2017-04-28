КоробочноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, солнышки!

Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день акушерки

День водолаза в России

А еще День шифровальщика в России

А теперь новости:

В Лондоне появятся офисы с кнопками вызова шампанского и икры

В лондонском Сохо может появиться первый в мире офисный комплекс с возможностью вызова шампанского, черной икры, суши или коктейлей прямо на рабочее место. Деликатесы будут поставляться в офисы из ресторанов, расположенных на первом этаже здания. О строительстве комплекса заявила компания «Enstar Capital», которая специализируется на возведении роскошного жилья. Стоимость комплекса составляет более 100 млн. фунтов стерлингов.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/02/v-londone-poyavyatsya-ofisy-s-knopkami-vyzova-shampanskogo-i-ikry/

Врачи назвали три самых полезных продукта для ежедневного рациона

Американские ученые выяснили, какие три продукта следует ежедневно употреблять в пищу, чтобы улучшить самочувствие.

По их мнению, для укрепления здоровья человеку необходимы яблоки. В них содержится большое количество природных веществ, способных предотвратить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Кроме того, необыкновенно полезной медики назвали морковь: она положительно влияет на систему пищеварения и способствует стабильной работе кишечника.

Грецкие орехи, в свою очередь, нормализуют артериальное давление.

Диетологи утверждают, что яблоки, морковь и грецкие орехи способны естественным образом восстанавливать клетки человеческого организма. Также они богаты витаминами и хорошо утоляют чувство голода.

Источник: http://www.rosbalt.ru/style/2017/04/29/1611842.html

Вопрос на сегодня:

Какой звездой вы восхищались, когда были ребенком?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные скульптуры из картонных коробок

Почему-то все воспринимают картонные коробки по-разному. Некоторые люди рассматривают их как место для хранения вещей, некоторые кошки считают их идеальным домом, а японская художница Монами Оно полагает, что это прекрасный строительный материал для удивительных трехмерных скульптур.

А всё началось во время учебы в Осакском университете искусств, где девушка решила специализироваться на трехмерной анимации.

Однако для покупки необходимого программного обеспечения требуется немалая сумма денег.

Именно поэтому, решив сэкономить, студентка начала использовать немалые запасы пустых ящиков Amazon, лежащих без дела вокруг, для оттачивания своих навыков 3D-моделирования.

Но со временем то, что должно было быть просто упражнением, превратило её в «художника по картону»!

Ведь пустые коробки стали холстом, который теперь может трансформироваться буквально во всё: от звездолетов, оружия и персонажей поп-культуры до еды!

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!