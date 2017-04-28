КоробочноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)
Доброе утро, солнышки!
Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов
Международный день акушерки
День водолаза в России
А еще День шифровальщика в России
А теперь новости:
В Лондоне появятся офисы с кнопками вызова шампанского и икры
В лондонском Сохо может появиться первый в мире офисный комплекс с возможностью вызова шампанского, черной икры, суши или коктейлей прямо на рабочее место. Деликатесы будут поставляться в офисы из ресторанов, расположенных на первом этаже здания. О строительстве комплекса заявила компания «Enstar Capital», которая специализируется на возведении роскошного жилья. Стоимость комплекса составляет более 100 млн. фунтов стерлингов.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/02/v-londone-poyavyatsya-ofisy-s-knopkami-vyzova-shampanskogo-i-ikry/
Врачи назвали три самых полезных продукта для ежедневного рациона
Вопрос на сегодня:
Какой звездой вы восхищались, когда были ребенком?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные скульптуры из картонных коробок
Почему-то все воспринимают картонные коробки по-разному. Некоторые люди рассматривают их как место для хранения вещей, некоторые кошки считают их идеальным домом, а японская художница Монами Оно полагает, что это прекрасный строительный материал для удивительных трехмерных скульптур.
А всё началось во время учебы в Осакском университете искусств, где девушка решила специализироваться на трехмерной анимации.
Однако для покупки необходимого программного обеспечения требуется немалая сумма денег.
Именно поэтому, решив сэкономить, студентка начала использовать немалые запасы пустых ящиков Amazon, лежащих без дела вокруг, для оттачивания своих навыков 3D-моделирования.
Но со временем то, что должно было быть просто упражнением, превратило её в «художника по картону»!
Ведь пустые коробки стали холстом, который теперь может трансформироваться буквально во всё: от звездолетов, оружия и персонажей поп-культуры до еды!
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Всех с наступившими праздниками!
Я блоки люблю, нравится сорт Цвиг, Белый налив, Фуджи китайские
В детстве кумирами были Пугачёва, Ротару, Чепрага, Як Йола, Тынис Мяги
Подпись даже придумывать не буду, настолько позитивное и милое дитя, аж настроение поднялось, дай Бог этому дитю отличный улов на всю жизнь и только золотых рыбок!
Подпись: Вы меня нежнее гладьте, только складки не разгладьте)))
Мне нравилась Наталья Орейро, со школы бежала сломя голову, чтоб посмотреть этот сериал.
Ого, из чего угодно человек может сделать такой шедевр. Блин подборочка прикольная
К картинке: сейчас как поймаю золотую рыбку
С сегодняпятницей, урааааа выходные.
Хорошего всем дня
Подпись к моей картинке: Моё утро!
Тыркни по картинке, для лучшего понимания
+-}€?$&+<>*";$#&&^}=}]@, шифровальщики!
Офис не впечатлил, у нас в каждом учреждении такие офисы, что хочешь, можно заказать, были бы деньги
В детстве умирала по Яку Йоале, а из актеров - по Юозасу Киселюсу, играл Артура в "Долгая дорога в дюнах". Вот почему-то привлекали прибалты
Перехожу на яблочно-морковно -грецкоореховую диету! Вприкуску с мясом
Художница впечатлила, шикарные фигуры, главное - очень реалистичные и с обилием мелких деталей.
Подпись: В картинке
Подборка классная, реалистичные некоторые поделки, остальные просто интересные!
В детстве было много кумиров и среди певцов и среди актеров.
Боярский, Алферова, даже Дин Рид, нравилось творчество Джо Коккера, и до сих пор обожаю слушать, очень много талантливых людей нравились.
Подпись к картинке: и где ж ты рыба моей мечты??!
У меня сегодня праздник! Я акушерка!!!
Восхищения были от голоса Сенчиной! "-Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне!"
Название: - " три в одном! Загар, купания и ловля!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
В детстве очень любила Майкла Джексона, а его движения были просто не реальными.
Подборочка классная
Всем самого доброго дня и отличного настроения. Приятных-солнечных выходных.
Наткнулась в сети очень трогательный ролик
Чтобы удивить глухого парня, целый городок выучил язык жестов.