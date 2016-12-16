ХудожественноНовогоднее доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, солнышки!
Особых праздников в России сегодня, вроде, нет. Так что сразу перехожу к новостям.
Пожилой китайский мусорщик заблокировал неправильно припаркованный автомобиль с помощью 40 баков
Пожилой китайский мусорщик из провинции Аньхой оригинально наказал водителя неправильно припаркованного автомобиля, заблокировав его транспортное средство с помощью 40 баков. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мужчина был очень расстроен тем, что автомобиль загораживал пожарный выход и въезд на мусорную площадку. Машина стояла на дороге уже несколько часов и мусорщик решил преподать урок водителю.
По периметру автомобиля он расставил 40 баков с отходами, полностью заблокировав подход к транспортному средству. О реакции водителя не сообщается.
Источник: https://tjournal.ru/38888-pozhiloi-kitaiskii-musorshik-zablokiroval-nepravilno-priparkovannii-avtomobil-s-pomoshu-40-bakov
Британец подготовил рождественские подарки для тысячи своих коллег
57-летний британец Стивен Ньюман 7 лет подряд покупает своим коллегам по работе подарки на Рождество, тратя при этом в среднем по 200-300 фунтов ($248-372).
В 2016 году он приготовил подарки для тысячи человек, сообщает Daily Mail.
Мужчина занимает высокую должность в Управлении по регулированию ядерной промышленности.
Идея ежегодно дарить подарки коллегам пришла в голову Ньюману 7 лет назад, когда он работал в маленьком отделе, число сотрудников которого не превышало 12 человек. Однажды он заглянул на закрывающийся сайт, который распродавал шапки. Они приглянулись Ньюману, и он купил несколько, потратив тогда на каждый подарок по одному фунту.
Сотрудники управления были в восторге от сюрприза и решили утвердить идею Ньюмана как традицию.
С годами традиция продолжалась, и к 2011 году Ньюман готовил сюрпризы уже для 50 его коллег. А к 2015 году, получив очередное повышение, он раздал подарки 500 товарищам по работе.
Мужчина признался, что обожает видеть улыбку на лицах своих коллег.
“Работа в атомной отрасли — серьёзное ремесло, но подарки возвращают людей к детским воспоминаниям, вызывая улыбку на лице”, — рассказал Ньюман.
Его маленькая традиция разрослась до таких масштабов, что люди часто подходят к нему на работе и спрашивают, когда же начнется раздача сюрпризов. И хотя людей в управлении работает много, иногда у Ньюмана даже остаются лишние подарки.
Возможно, это благодаря умению экономить и находить выгодные предложения. Ньюман покупает подарки на протяжении всего года, в итоге тратя не больше 300 фунтов ($372). В подготовке ему помогают жена Джина, дочь Эмми и внучка Алесса.
Директор отдела кадров в Управлении по регулированию ядерной промышленности Дэйв Катон на вопрос о его отношении к деятельности Ньюмана ответил, что все в управлении благодарны ему за бескорыстную доброту.
Источник: http://www.forumdaily.com/britanec-podgotovil-rozhdestvenskie-podarki-dlya-tysyachi-svoix-kolleg/
Вопрос на сегодня:
А у вас в семье есть какие-то свои новогодние традиции?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это новогодняя тематика в живописи.
Поутру постою у окна,
Подышу на искристые льдинки.
Снова улица стала видна:
В белых пачках танцуют снежинки,
Новый год начинает разбег.
Небеса потемнели — к ненастью.
Как торжественно падает снег!
Как мучительно хочется счастья.
Ирина Касаткина
Nicky Boehme
Выпал снег — и все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.
Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок
Красотою древнерусской
Обновился городок.
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.
Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу…
Ну и ладно! И добро.
Николай Рубцов
А. Гуляев. Новый Год
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и все в смятеньи,
Bсе пускается в полет,
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
Борис Пастернак
Thomas Kinkade
Linda Nelson
Liza Blowers
Художник Toth Gabor
Donald Zolan
Lisi Martin
Antonio Garcia Y. Mencia (Spain, 1853 - 1915)
Сергей Васильевич Иванов
Ruth Sanderson
Robert Duncan
Kathy Goff
Josephine Wall
Шевелев Александр Викторович
Нашла тут.
А теперь вернемся сразу и к классике, и советскому прошлому и к настоящему) Мне, например, понравился новый взгляд на старую песню. Если кто не слышал - SILENZIUM
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Особых традиций на НГ в нашей семье нет...
Дедушка молоток, конечно. Дарить и отдавать для меня тоже очень радостно, не менее, а порой и более, чем получать
Подборка сказочная
Подпись:
- Что это с Васей?
- Да ерунда... Два дня прожил в клетке с нашим попугаем...
Всем доброго дня, не забывайте, что среда - это маленькая пятница!
Особых традиций в нашей семье нет, разве только то, что Новый год мы всегда встречаем у мамы
Подборка красивая, вроде уже и появляется ощущение праздника
Подпись: Упс, кто-то будет искать новый дом По коту справа видно, что он первый это осознал
Всем добра, тепла и уюта!
Дарить подарки-это тоже приятно!Дедуля молодец!Но интересно,ему кто-нибудь в ответ подарил подарочек?!
Особых новогодних традиций у нас в семье нет.
Название:"Мойщики окон!"
Надпись к картинке :
- "Ну как сэнсэй, получилось? "
Спасибо Татьяна!!!))
Традиция - дарить подарки за новогодним столом.
Название: - " Я и МОЙ ТЭНЬ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
Китаец молодец, вот так надо проучить нарушителя.
Дедуля красавчик, дарить безвозмездно подарки коллегам это хорошо. Я тоже коллегам дарю подарки, хорошо, чтоу меня всего 14 человек.
Новый год мы всегда встречаем дома у мамы, 1 января едим с семьей на горку кататься, а вечером собираемся в доме у сестры.
Обязательно дарим друг другу подарки.
Подборка праздничная, сразу настроение новогоднее поднимается.
Название: Котэ-акробаты.
Подпись:А где наша Килька!!!
Китайский дворник молодец. Но пластиковые контейнеры на колёсиках. В 11 микрорайоне дворник нашими, железными огородил. Картинки найти не могу.
Картинка : Вася и Мася кошачий спецназ! В доме полнейший атас!
https://youtu.be/QTcdkPXnrnU