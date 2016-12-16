ХудожественноНовогоднее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, солнышки!

Особых праздников в России сегодня, вроде, нет. Так что сразу перехожу к новостям.

Пожилой китайский мусорщик заблокировал неправильно припаркованный автомобиль с помощью 40 баков

Пожилой китайский мусорщик из провинции Аньхой оригинально наказал водителя неправильно припаркованного автомобиля, заблокировав его транспортное средство с помощью 40 баков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина был очень расстроен тем, что автомобиль загораживал пожарный выход и въезд на мусорную площадку. Машина стояла на дороге уже несколько часов и мусорщик решил преподать урок водителю.

По периметру автомобиля он расставил 40 баков с отходами, полностью заблокировав подход к транспортному средству. О реакции водителя не сообщается.

Источник: https://tjournal.ru/38888-pozhiloi-kitaiskii-musorshik-zablokiroval-nepravilno-priparkovannii-avtomobil-s-pomoshu-40-bakov

Британец подготовил рождественские подарки для тысячи своих коллег

57-летний британец Стивен Ньюман 7 лет подряд покупает своим коллегам по работе подарки на Рождество, тратя при этом в среднем по 200-300 фунтов ($248-372).

В 2016 году он приготовил подарки для тысячи человек, сообщает Daily Mail.

Мужчина занимает высокую должность в Управлении по регулированию ядерной промышленности.

Идея ежегодно дарить подарки коллегам пришла в голову Ньюману 7 лет назад, когда он работал в маленьком отделе, число сотрудников которого не превышало 12 человек. Однажды он заглянул на закрывающийся сайт, который распродавал шапки. Они приглянулись Ньюману, и он купил несколько, потратив тогда на каждый подарок по одному фунту.

Сотрудники управления были в восторге от сюрприза и решили утвердить идею Ньюмана как традицию.

С годами традиция продолжалась, и к 2011 году Ньюман готовил сюрпризы уже для 50 его коллег. А к 2015 году, получив очередное повышение, он раздал подарки 500 товарищам по работе.

Мужчина признался, что обожает видеть улыбку на лицах своих коллег.

“Работа в атомной отрасли — серьёзное ремесло, но подарки возвращают людей к детским воспоминаниям, вызывая улыбку на лице”, — рассказал Ньюман.

Его маленькая традиция разрослась до таких масштабов, что люди часто подходят к нему на работе и спрашивают, когда же начнется раздача сюрпризов. И хотя людей в управлении работает много, иногда у Ньюмана даже остаются лишние подарки.

Возможно, это благодаря умению экономить и находить выгодные предложения. Ньюман покупает подарки на протяжении всего года, в итоге тратя не больше 300 фунтов ($372). В подготовке ему помогают жена Джина, дочь Эмми и внучка Алесса.

Директор отдела кадров в Управлении по регулированию ядерной промышленности Дэйв Катон на вопрос о его отношении к деятельности Ньюмана ответил, что все в управлении благодарны ему за бескорыстную доброту.

Источник: http://www.forumdaily.com/britanec-podgotovil-rozhdestvenskie-podarki-dlya-tysyachi-svoix-kolleg/

Вопрос на сегодня:

А у вас в семье есть какие-то свои новогодние традиции?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это новогодняя тематика в живописи.

Поутру постою у окна,

Подышу на искристые льдинки.

Снова улица стала видна:

В белых пачках танцуют снежинки,

Новый год начинает разбег.

Небеса потемнели — к ненастью.

Как торжественно падает снег!

Как мучительно хочется счастья.

Ирина Касаткина

Nicky Boehme

Выпал снег — и все забылось,

Чем душа была полна!

Сердце проще вдруг забилось,

Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой

Чистый мчится ветерок

Красотою древнерусской

Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,

На детей, а их не счесть

Снег летит по всей России,

Словно радостная весть.

Снег летит — гляди и слушай!

Так вот, просто и хитро,

Жизнь порой врачует душу…

Ну и ладно! И добро.

Николай Рубцов

А. Гуляев. Новый Год

Снег идет, снег идет.

К белым звездочкам в буране

Тянутся цветы герани

За оконный переплет.

Снег идет, и все в смятеньи,

Bсе пускается в полет,

Черной лестницы ступени,

Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься и святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год

Следуют, как снег идет,

Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,

Снег идет, и все в смятеньи:

Убеленный пешеход,

Удивленные растенья,

Перекрестка поворот.

Борис Пастернак

Thomas Kinkade

Linda Nelson

Liza Blowers

Художник Toth Gabor

Donald Zolan

Lisi Martin

Antonio Garcia Y. Mencia (Spain, 1853 - 1915)

Сергей Васильевич Иванов

Ruth Sanderson

Robert Duncan

Kathy Goff

Josephine Wall

Шевелев Александр Викторович

Нашла тут.

А теперь вернемся сразу и к классике, и советскому прошлому и к настоящему) Мне, например, понравился новый взгляд на старую песню. Если кто не слышал - SILENZIUM

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!