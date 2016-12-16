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Утро с АСТВ
ХудожественноНовогоднее доброутреннее с конкурсом)

ХудожественноНовогоднее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, солнышки!

Особых праздников в России сегодня, вроде, нет. Так что сразу перехожу к новостям.

Пожилой китайский мусорщик заблокировал неправильно припаркованный автомобиль с помощью 40 баков

Пожилой китайский мусорщик из провинции Аньхой оригинально наказал водителя неправильно припаркованного автомобиля, заблокировав его транспортное средство с помощью 40 баков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина был очень расстроен тем, что автомобиль загораживал пожарный выход и въезд на мусорную площадку. Машина стояла на дороге уже несколько часов и мусорщик решил преподать урок водителю.

По периметру автомобиля он расставил 40 баков с отходами, полностью заблокировав подход к транспортному средству. О реакции водителя не сообщается.

Источник: https://tjournal.ru/38888-pozhiloi-kitaiskii-musorshik-zablokiroval-nepravilno-priparkovannii-avtomobil-s-pomoshu-40-bakov

Британец подготовил рождественские подарки для тысячи своих коллег

57-летний британец Стивен Ньюман 7 лет подряд покупает своим коллегам по работе подарки на Рождество, тратя при этом в среднем по 200-300 фунтов ($248-372).

В 2016 году он приготовил подарки для тысячи человек, сообщает Daily Mail

Мужчина занимает высокую должность в Управлении по регулированию ядерной промышленности.

Идея ежегодно дарить подарки коллегам пришла в голову Ньюману 7 лет назад, когда он работал в маленьком отделе, число сотрудников которого не превышало 12 человек. Однажды он заглянул на закрывающийся сайт, который распродавал шапки. Они приглянулись Ньюману, и он купил несколько, потратив тогда на каждый подарок по одному фунту.

Сотрудники управления были в восторге от сюрприза и решили утвердить идею Ньюмана как традицию.

С годами традиция продолжалась, и к 2011 году Ньюман готовил сюрпризы уже для 50 его коллег. А к 2015 году, получив очередное повышение, он раздал подарки 500 товарищам по работе.

Мужчина признался, что обожает видеть улыбку на лицах своих коллег.

“Работа в атомной отрасли — серьёзное ремесло, но подарки возвращают людей к детским воспоминаниям, вызывая улыбку на лице”, — рассказал Ньюман.

Его маленькая традиция разрослась до таких масштабов, что люди часто подходят к нему на работе и спрашивают, когда же начнется раздача сюрпризов. И хотя людей в управлении работает много, иногда у Ньюмана даже остаются лишние подарки.

Возможно, это благодаря умению экономить и находить выгодные предложения. Ньюман покупает подарки на протяжении всего года, в итоге тратя не больше 300 фунтов ($372). В подготовке ему помогают жена Джина, дочь Эмми и внучка Алесса.

Директор отдела кадров в Управлении по регулированию ядерной промышленности Дэйв Катон на вопрос о его отношении к деятельности Ньюмана ответил, что все в управлении благодарны ему за бескорыстную доброту.

Источник: http://www.forumdaily.com/britanec-podgotovil-rozhdestvenskie-podarki-dlya-tysyachi-svoix-kolleg/

 

Вопрос на сегодня:

А у вас в семье есть какие-то свои новогодние традиции?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это новогодняя тематика в живописи.

Поутру постою у окна,
Подышу на искристые льдинки.
Снова улица стала видна:
В белых пачках танцуют снежинки,

 

Новый год начинает разбег.
Небеса потемнели — к ненастью.
Как торжественно падает снег!

Как мучительно хочется счастья.

 

Ирина Касаткина

Nicky Boehme

Выпал снег — и все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок
Красотою древнерусской
Обновился городок.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу…
Ну и ладно! И добро.

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Николай Рубцов

 

А. Гуляев. Новый Год

Снег идет, снег идет.

К белым звездочкам в буране

Тянутся цветы герани

За оконный переплет.

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Снег идет, и все в смятеньи,

Bсе пускается в полет,

Черной лестницы ступени,

Перекрестка поворот.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься и святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год

Следуют, как снег идет,

Или как слова в поэме?

Превью 132859248_1__8_ (532x65, 12Kb)

Снег идет, снег идет,

Снег идет, и все в смятеньи:

Убеленный пешеход,

Удивленные растенья,

Перекрестка поворот.

Борис Пастернак

Превью 130205033_0_a8745_c22e03c6_orig (98x120, 17Kb)

Thomas Kinkade

Linda Nelson

Liza Blowers

Художник Toth Gabor

Donald Zolan

Lisi Martin

Antonio Garcia Y. Mencia (Spain, 1853 - 1915)

Сергей Васильевич Иванов

Ruth Sanderson

Robert Duncan

Kathy Goff

Josephine Wall

Шевелев Александр Викторович

Нашла тут.

 

А теперь вернемся сразу и к классике, и советскому прошлому и к настоящему) Мне, например, понравился новый взгляд на старую песню. Если кто не слышал - SILENZIUM

 

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, 21 декабря, в 06:45 +14
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 07:01 Отредактированно 21 декабря, в 08:39
Доброе утро всем! В подборке стихи Б. Пастернака, мне так по душе песня на них, которую исполняли Татьяна и Сергей Никитины в к/ф "Старый новый год"

Особых традиций на НГ в нашей семье нет...
Дедушка молоток, конечно. Дарить и отдавать для меня тоже очень радостно, не менее, а порой и более, чем получать

Подборка сказочная

Подпись:
- Что это с Васей?
- Да ерунда... Два дня прожил в клетке с нашим попугаем...
Всем доброго дня, не забывайте, что среда - это маленькая пятница!
Ответить
+11
Натали)))
Написано 21 декабря, в 07:12
Всем Доброе утро!
Особых традиций в нашей семье нет, разве только то, что Новый год мы всегда встречаем у мамы

Подборка красивая, вроде уже и появляется ощущение праздника

Подпись: Упс, кто-то будет искать новый дом
По коту справа видно, что он первый это осознал

Всем добра, тепла и уюта!
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:33
Ответить
+2
Натали)))
Написано 21 декабря, в 11:50
Ответить
+1
багз-банни
Написано 21 декабря, в 07:15
Доброго утречка всем!
Дарить подарки-это тоже приятно!Дедуля молодец!Но интересно,ему кто-нибудь в ответ подарил подарочек?!
Особых новогодних традиций у нас в семье нет.
Название:"Мойщики окон!"
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+12
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:34
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+2
Хронос
Написано 21 декабря, в 07:44
Доброе утро всем!!!)
Надпись к картинке :
- "Ну как сэнсэй, получилось? "
Ответить
+8
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:35
Ответить
+2
Хронос
Написано 21 декабря, в 18:30
Татьяна Сергеева,
Спасибо Татьяна!!!))
Ответить
0
Рыжова Светлана
Написано 21 декабря, в 07:51 Отредактированно 21 декабря, в 07:53
Доброе утро!
Традиция - дарить подарки за новогодним столом.
Название: - " Я и МОЙ ТЭНЬ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
Ответить
+8
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 17:17
Рыжова Светлана, с победой дня! Танцы ниже
Ответить
+6
VULKAN
Написано 21 декабря, в 18:08
Рыжова Светлана, С победой дня!!!
Ответить
+2
Еще 7 комментариев
Ярославчик
Написано 21 декабря, в 08:01
Доброго утра, друзья.
Китаец молодец, вот так надо проучить нарушителя.
Дедуля красавчик, дарить безвозмездно подарки коллегам это хорошо. Я тоже коллегам дарю подарки, хорошо, чтоу меня всего 14 человек.
Новый год мы всегда встречаем дома у мамы, 1 января едим с семьей на горку кататься, а вечером собираемся в доме у сестры.
Обязательно дарим друг другу подарки.
Подборка праздничная, сразу настроение новогоднее поднимается.
Название: Котэ-акробаты.
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:36
Ответить
+3
Рыжова Светлана
Написано 21 декабря, в 08:05 Отредактированно 21 декабря, в 08:07
И ещё: - " А где подарки?"
Ответить
+6
багз-банни
Написано 21 декабря, в 18:16
Рыжова Светлана, поздравляю!!!
Ответить
+2
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано 21 декабря, в 08:50 Отредактированно 21 декабря, в 08:51
Всем всего! Новый взгляд на Советское прошлое! Я далеко уже не патриот но как ни старался как ни боролся, ни крепился потекли солёнинькие!!! Пришлось отворачиваться чтоб жена не увидела накатившихся!!!
Подпись:А где наша Килька!!!
Ответить
+8
V.K.
Написано 21 декабря, в 09:02
И всё-таки мощнейшая музыка! Вот прямо сейчас хочется встать и пойти строить БАМ!
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:38
V.K.,
Ответить
+2
Анонимный
Написано 21 декабря, в 09:03
День зимнего солнцестояния сегодня
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:40
Ответить
+1
Катерина90
Написано 21 декабря, в 09:03
Доброе утро! Подборочка сказочная) Новогодней традицией могу назвать, готовка кучу салатов)) Ну и конечно же дарить подарки! Название к картинке: " Для нас нет преград, когда под елкой мармелад"
)
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:40
Ответить
+4
V.K.
Написано 21 декабря, в 09:09
К картинке : Фокусы братьев Сафроновых.

Китайский дворник молодец. Но пластиковые контейнеры на колёсиках. В 11 микрорайоне дворник нашими, железными огородил. Картинки найти не могу.
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 11:25
V.K., тоже помню этот случай
только не только дворник, там еще водила мусоровоза участвовал, обставил авто пустыми, но тяжелыми железными баками
так и не узнала, как водитель-нарушитель их перетаскивал.
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+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 21 декабря, в 09:43
Доброе морозное утро!!!!День горячего шоколада сегодня!..Особых традиций нет на НГ у нас.. Единственное наверно, что его надо встречать дома с родными, близкими людьми.. А у тебя Т.М.!?)
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:41
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 21 декабря, в 11:52
Ответить
+1
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:59
чeLOVEк NaStRoEniE, мы каждый год с соседями в час ночи идем к "Радуге", там представления новогодние)
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+3
KsuKsu
Написано 21 декабря, в 09:58
Всем доброго времени суток! Утро пока радует, надеюсь настроение никто не испортит! Уборщик молодец! И ядерщик не менее крут! Я тоже дарю сувениры на работе, и как правильно замечено, приятно сделать приятное! Традиция семейная- загадывать желание под бой курантов ,сжигая бумажку и выпивая пепел с шампанским !
Картинка : Вася и Мася кошачий спецназ! В доме полнейший атас!
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 11:41
Ответить
+3
KsuKsu
Написано 21 декабря, в 11:47
Ответить
+1
VULKAN
Написано 21 декабря, в 12:41
С наступающим Новым годом!!!

https://youtu.be/QTcdkPXnrnU
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+2
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 13:28
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+2
Татьяна Сергеева
Написано 21 декабря, в 17:17
Победитель дня сегодня Рыжова Светлана! Поздравляем! Танцуют все!
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+7
Рыжова Светлана
Написано 21 декабря, в 19:07
УРЯ! ;-)))
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0
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