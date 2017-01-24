ИллюзорноДоброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья! С пятничкой!
Начну с праздников на сегодня и выходные.
Сегодня День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
И Международный день памяти жертв Холокоста
В субботу Международный день защиты персональных данных
И Новый год по лунному календарю
А в воскресенье Международный День БЕЗ интернета
И День мобилизации против угрозы ядерной войны
А теперь новости:
Китаец месяц ехал по стране на велосипеде не в ту сторону
Житель Китая, решивший поехать домой в другую провинцию страны на Лунный Новый Год на велосипеде, ошибся маршрутом и месяц ехал не в ту сторону, пока не был остановлен полицейскими.
20 января дорожные патрульные города Уху в провинции Аньхой в центре Китая заметили на одной из скоростных автомагистралей велосипедиста, сообщает портал Sina.com. Им оказался житель северной провинции Хэйлунцзян, который, как выяснилось, ехал к себе домой из города Жичжао в провинции Шаньдун встречать Новый год по лунному календарю, но при этом двигался в совершенно противоположном от дома направлении.
Путешественник рассказал полицейским, что в Шаньдуне он занимался временными подработками и практически все свободные деньги тратил в интернет-кафе, в результате чего у него не оказалось средств, чтобы купить билет домой на поезд или самолет.
Не имея других возможностей, житель Китая решил отправиться домой в город Цицикар на велосипеде, выехав заблаговременно, еще за месяц до наступления Нового года. Дорогу он спрашивал у встречных водителей, в итоге практически сразу ошибся поворотом и вместо севера направился на юг, проехав в неправильном направлении примерно 500 километров и оказавшись в итоге в Аньхое.
По сообщению источника, дорожные патрульные и служащие близлежащего пункта сбора платы за въезд на автомагистраль собрали незадачливому путешественнику деньги на билет на поезд в Хэйлунцзян.
Новый год по лунному календарю, который в этом году приходится на 28 января, традиционно является одним из самых важных праздников для китайцев. Жители Поднебесной обычно стараются провести его в родительских домах или используют новогодние каникулы для путешествий, что ежегодно вызывает серьезные транспортные затруднения по всей стране.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2847069
В Техасе торнадо унес женщину в ванне
Пожилая женщина из Техаса выжила после того, как торнадо разрушил ее дом и унес ванну, в которой она пыталась укрыться от стихии, в лес, сообщает Washington Post со ссылкой на доклад Национальной метеорологической службы США.
В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что торнадо, ширина которого достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, вырвал из дома ванну с прячущейся в ней пожилой женщиной и забросил в лес недалеко от ее дома.
Эту историю одному из составителей доклада, метеорологу Джеймсу Хэнсфорду, поведала по телефону сама пострадавшая. По ее словам, услышав предупреждение о торнадо, женщина спряталась в ванне, так как знала, что это самое безопасное укрытие в подобной ситуации. Однако вихрь огромной силы не только полностью разрушил ее дом, но и сумел оторвать ванну и пронести ее по воздуху до леса.
Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина, к счастью, почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, сообщил Хэнсфорд. "Это одна из самых удивительных историй о выживании людей в торнадо", — отмечает журналист Washington Post.
Источник: https://ria.ru/world/20170125/1486477576.html
Вопрос на сегодня:
Сколько бумажных книг в вашем доме? Какие из них самые любимые?
А теперь очередь подборочки.Сегодня - оптические иллюзии.
Человеческий мозг обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает! Вот и наш замечательный мозг, бывает, "глючит". Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит и всё тут!…
1. Эти машины одинакового размера
2. А это — обычные люди
3. Срываем покровы
4. А это даже немного пугает…
5. Плавный переход
6. Выход за пределы экрана
7. Как это возможно?
8. И это не спецэффекты!
9. Вы хотите сказать, что все это один и тот же цвет?
10. Это потребовало много времени и усилий
11. Бесконечность
12. Смотрите на точку посредине
13. Смотрим в центр верхней картинки 30 секунд, и переводим взгляд на нижнюю. Почему движутся светила на картине "Звёздная ночь" Ван Гога?
14. Это по-настоящему демоническая маска
15. Профиль или анфас?
16. Боже, он, что не видит?!
17. Поймайте момент искажения пространства.
18. Да-а, это никогда не понять!
19. Неправильный стул
20. Так вот как делают фокусы!
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Суперских выходных!
У меня дома только детские книги и учебники
Блин, торнадо это страшно...
Я раньше увлекалась иллюзорными картинками, у меня их целая куча была, потом видать надоело...
Подпись: Ты никогда не отмоешься от грязи, если сам создаёшь эту грязь.
Всем отличных выходных!!!
к фото "Русская сауна..."
Некоторые потом дарю, некоторые просто выношу в подъезд и их там разбирают.
Тоже оптическая иллюзия
Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада.
Светлана Тимакова
Книг дома штук 30. Любимая - Доминик Уэбб "Добейтесь успеха Я ТАК ХОЧУ"
Название: - " Щас я приму УВАННУ И УВЫПЬЮ ЧАШЕЧКУ КОФЭ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Их даже не читали, они обложками создавали имидж хозяина
Сейчас не лучше времена, книги опять не читают, а используют как дизайнерский изыск.
Книги при переезде с собой не брали, но и здесь уже обросли ими!
Подпись - если вас унес торнадо, то попытайтесь расслабиться и получить удовольствие!!!
- Доктор, я постоянно ошибаюсь в людях!
- Я не доктор!
Книг у нас в доме сейчас не так много, в основном по шитью, кройке, оригами ( это свекрови),книги с рецептами всякие есть, детские книги есть и какие-то романы.))) Не много книг у нас. А вот у папы моего дома, там для книг целая комната выделена, их там просто у него МНОГО! (Любимых книг сейчас нет)
Подборка интересная!
А у тебя Т.М. что там с книгами?
Я сегодня быстренько
Всех причастных с праздниками.
Книги в доме есть. От сказок до энциклопедий, словарей и учебников (отрок студент). Правда вчера пришлось скачать из инета два экземпляра по трудовому и гражданскому праву т.к. в библиотеке их не оказалось.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Недавно работала на дне рождении.Теперь книги-это украшение стен....
К картинке...да простят меня мужчины,но речь пойдет о них..любимых..
На мужчинах природа не то издевается, не то отдыхает.
Всем прекрасных выходных!!!!
Интересная подборочка, посидела минут пять поглючила)))
Подпись- кому скажи не поверят))
Хороших выходных! Берегите себя и близких!