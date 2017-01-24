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Утро с АСТВ
ИллюзорноДоброутреннее с конкурсом)

ИллюзорноДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятничкой!

Начну с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

И Международный день памяти жертв Холокоста 

В субботу Международный день защиты персональных данных

И Новый год по лунному календарю

А в воскресенье Международный День БЕЗ интернета

И День мобилизации против угрозы ядерной войны

 

А теперь новости:

Китаец месяц ехал по стране на велосипеде не в ту сторону

Житель Китая, решивший поехать домой в другую провинцию страны на Лунный Новый Год на велосипеде, ошибся маршрутом и месяц ехал не в ту сторону, пока не был остановлен полицейскими.

20 января дорожные патрульные города Уху в провинции Аньхой в центре Китая заметили на одной из скоростных автомагистралей велосипедиста, сообщает портал Sina.com. Им оказался житель северной провинции Хэйлунцзян, который, как выяснилось, ехал к себе домой из города Жичжао в провинции Шаньдун встречать Новый год по лунному календарю, но при этом двигался в совершенно противоположном от дома направлении.

 

Путешественник рассказал полицейским, что в Шаньдуне он занимался временными подработками и практически все свободные деньги тратил в интернет-кафе, в результате чего у него не оказалось средств, чтобы купить билет домой на поезд или самолет.

Не имея других возможностей, житель Китая решил отправиться домой в город Цицикар на велосипеде, выехав заблаговременно, еще за месяц до наступления Нового года. Дорогу он спрашивал у встречных водителей, в итоге практически сразу ошибся поворотом и вместо севера направился на юг, проехав в неправильном направлении примерно 500 километров и оказавшись в итоге в Аньхое.

По сообщению источника, дорожные патрульные и служащие близлежащего пункта сбора платы за въезд на автомагистраль собрали незадачливому путешественнику деньги на билет на поезд в Хэйлунцзян.

Новый год по лунному календарю, который в этом году приходится на 28 января, традиционно является одним из самых важных праздников для китайцев. Жители Поднебесной обычно стараются провести его в родительских домах или используют новогодние каникулы для путешествий, что ежегодно вызывает серьезные транспортные затруднения по всей стране.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2847069

В Техасе торнадо унес женщину в ванне

Пожилая женщина из Техаса выжила после того, как торнадо разрушил ее дом и унес ванну, в которой она пыталась укрыться от стихии, в лес, сообщает Washington Post со ссылкой на доклад Национальной метеорологической службы США.

В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что торнадо, ширина которого достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, вырвал из дома ванну с прячущейся в ней пожилой женщиной и забросил в лес недалеко от ее дома.

Эту историю одному из составителей доклада, метеорологу Джеймсу Хэнсфорду, поведала по телефону сама пострадавшая. По ее словам, услышав предупреждение о торнадо, женщина спряталась в ванне, так как знала, что это самое безопасное укрытие в подобной ситуации. Однако вихрь огромной силы не только полностью разрушил ее дом, но и сумел оторвать ванну и пронести ее по воздуху до леса.

Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина, к счастью, почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, сообщил Хэнсфорд. "Это одна из самых удивительных историй о выживании людей в торнадо", — отмечает журналист Washington Post.

Источник: https://ria.ru/world/20170125/1486477576.html

 

Вопрос на сегодня:

Сколько бумажных книг в вашем доме? Какие из них самые любимые?

 

А теперь очередь подборочки.Сегодня  - оптические иллюзии.

Человеческий мозг обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает! Вот и наш замечательный мозг, бывает, "глючит". Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит и всё тут!…
 

1. Эти машины одинакового размера

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2. А это — обычные люди

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3. Срываем покровы

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4. А это даже немного пугает…

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5. Плавный переход

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6. Выход за пределы экрана

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7. Как это возможно?

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8. И это не спецэффекты!

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9. Вы хотите сказать, что все это один и тот же цвет?

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10. Это потребовало много времени и усилий

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11. Бесконечность

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12. Смотрите на точку посредине

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13. Смотрим в центр верхней картинки 30 секунд, и переводим взгляд на нижнюю. Почему движутся светила на картине "Звёздная ночь" Ван Гога?

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14. Это по-настоящему демоническая маска

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15. Профиль или анфас?

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16. Боже, он, что не видит?!

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17. Поймайте момент искажения пространства.

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18. Да-а, это никогда не понять!

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19. Неправильный стул

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20. Так вот как делают фокусы!

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Суперских выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:23 +7
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 06:40
Доброй пятнички!!!
У меня дома только детские книги и учебники
А читать люблю Чейза и Эрл Стэнли Гарднера.
Блин, торнадо это страшно...
Я раньше увлекалась иллюзорными картинками, у меня их целая куча была, потом видать надоело...
Подпись: Ты никогда не отмоешься от грязи, если сам создаёшь эту грязь.
Всем отличных выходных!!!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:17
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+6
Triton
Написано сегодня, в 06:51
прямо не знаю, столько праздников
как теперь работать. Прямо хоть иди требуй отгул и пиши служебку на выпивку
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:17
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+6
mitja
Написано сегодня, в 07:33
Здрямки всем.Книги(бумажные) для меня прошли уже,как переехал на другое ПМЖ,я их и не брал. 21-ый век как ни как...Всё и везде инет.
к фото "Русская сауна..."
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:18
mitja, хорошего дня!
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 07:51
Книги бумажные есть полки 4, ещё изредка даже покупаю.
Некоторые потом дарю, некоторые просто выношу в подъезд и их там разбирают.

Тоже оптическая иллюзия
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:19
sasch, хорошего дня!
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:27
Татьяна Сергеева,

Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада.

Светлана Тимакова
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
sasch, вот тоже хорошее стихотворение
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:10
Доброе утро!
Книг дома штук 30. Любимая - Доминик Уэбб "Добейтесь успеха Я ТАК ХОЧУ"
Название: - " Щас я приму УВАННУ И УВЫПЬЮ ЧАШЕЧКУ КОФЭ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:19
Ответить
+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:10
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 08:17
Доброе утро. В моем доме преобладает литература исторического жанра (в силу моего увлечения историей еще со школьных лет). Название картинки: "Водные процедуры на свежем воздухе".
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:45
Кто-то ещё помнит, что у некоторых жлобов книги были как украшение какой-нибудь чехословацкой стенки в зале, наряду с хрусталём и привезёнными ракушками с Чёрного моря.
Их даже не читали, они обложками создавали имидж хозяина

Сейчас не лучше времена, книги опять не читают, а используют как дизайнерский изыск.
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+6
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 09:36
sasch, Хороший пылесборник)))
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0
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 09:34
Доброе утро! Светлая память блокадникам...такое мужество, героизм...сомневаюсь, что такое было бы возможно сейчас... а концлагерь ... нечеловеческая жестокость фашистов ужасающа

Книги при переезде с собой не брали, но и здесь уже обросли ими!
Подпись - если вас унес торнадо, то попытайтесь расслабиться и получить удовольствие!!!
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+2
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:34
Мужик приходит к врачу и говорит: — Доктор, моя жена впала в детство! — А в чём дело? — Когда я купаюсь в ванной, она топит моих уточек!
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:37
Ответить
+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 09:46
Василиса_Я ^.^,
- Доктор, я постоянно ошибаюсь в людях!
- Я не доктор!
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 09:52
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+2
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:36
Привет! Погодка класс!))))
Книг у нас в доме сейчас не так много, в основном по шитью, кройке, оригами ( это свекрови),книги с рецептами всякие есть, детские книги есть и какие-то романы.))) Не много книг у нас. А вот у папы моего дома, там для книг целая комната выделена, их там просто у него МНОГО! (Любимых книг сейчас нет)
Подборка интересная!
А у тебя Т.М. что там с книгами?
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+1
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:40
Доброе утро!
Я сегодня быстренько
работы
вагон и маленькая тележка

Всех причастных с праздниками.
Книги в доме есть. От сказок до энциклопедий, словарей и учебников (отрок студент). Правда вчера пришлось скачать из инета два экземпляра по трудовому и гражданскому праву т.к. в библиотеке их не оказалось.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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lvista Online
Написано сегодня, в 09:44
Василиса_Я ^.^, Танюша!!! С крайним днем перед отпуском!!! А трудовое и гражданское право каждый месяц надо скачивать
. Меняются не по дням, а по часам
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:48
Доброе утро,мои дорогие!У моих родителей была хорошая библиотека.Сейчас дома только учебные книги дочери.Давно уже мною позабыто "запойное" чтение за столом и еще в одном месте
.Сейчас если что-то интересно,или хочется просто прочесть,читаю в электронной библиотеке.А мы что-то говорим о детях,они не читают,глядя на нас.
Недавно работала на дне рождении.Теперь книги-это украшение стен....
какая великолепная "библиотека"(((((
К картинке...да простят меня мужчины,но речь пойдет о них..любимых..

На мужчинах природа не то издевается, не то отдыхает.


Всем прекрасных выходных!!!!
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lvista Online
Написано сегодня, в 09:51
Ogonek, чудесные детки! Видно, что ты их повеселила как следует! Настроение чувствуется!
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 09:56 Отредактированно сегодня, в 09:57
Доброе утречко! Из-за переездов книги таскать за собой не стали. Уж много места они занимают в нашей небольшой квартирке. Есть несколько книг, которые хранятся в выдвижной полке. Так же имеется детская литература, но больше предпочитаем брать книги с библиотеки.
Интересная подборочка, посидела минут пять поглючила)))
Подпись- кому скажи не поверят))
Хороших выходных! Берегите себя и близких!
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