ИллюзорноДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! С пятничкой!

Начну с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

И Международный день памяти жертв Холокоста

В субботу Международный день защиты персональных данных

И Новый год по лунному календарю

А в воскресенье Международный День БЕЗ интернета

И День мобилизации против угрозы ядерной войны

А теперь новости:

Китаец месяц ехал по стране на велосипеде не в ту сторону

Житель Китая, решивший поехать домой в другую провинцию страны на Лунный Новый Год на велосипеде, ошибся маршрутом и месяц ехал не в ту сторону, пока не был остановлен полицейскими.

20 января дорожные патрульные города Уху в провинции Аньхой в центре Китая заметили на одной из скоростных автомагистралей велосипедиста, сообщает портал Sina.com. Им оказался житель северной провинции Хэйлунцзян, который, как выяснилось, ехал к себе домой из города Жичжао в провинции Шаньдун встречать Новый год по лунному календарю, но при этом двигался в совершенно противоположном от дома направлении.

Путешественник рассказал полицейским, что в Шаньдуне он занимался временными подработками и практически все свободные деньги тратил в интернет-кафе, в результате чего у него не оказалось средств, чтобы купить билет домой на поезд или самолет.

Не имея других возможностей, житель Китая решил отправиться домой в город Цицикар на велосипеде, выехав заблаговременно, еще за месяц до наступления Нового года. Дорогу он спрашивал у встречных водителей, в итоге практически сразу ошибся поворотом и вместо севера направился на юг, проехав в неправильном направлении примерно 500 километров и оказавшись в итоге в Аньхое.

По сообщению источника, дорожные патрульные и служащие близлежащего пункта сбора платы за въезд на автомагистраль собрали незадачливому путешественнику деньги на билет на поезд в Хэйлунцзян.

Новый год по лунному календарю, который в этом году приходится на 28 января, традиционно является одним из самых важных праздников для китайцев. Жители Поднебесной обычно стараются провести его в родительских домах или используют новогодние каникулы для путешествий, что ежегодно вызывает серьезные транспортные затруднения по всей стране.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2847069

В Техасе торнадо унес женщину в ванне

Пожилая женщина из Техаса выжила после того, как торнадо разрушил ее дом и унес ванну, в которой она пыталась укрыться от стихии, в лес, сообщает Washington Post со ссылкой на доклад Национальной метеорологической службы США.

В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что торнадо, ширина которого достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, вырвал из дома ванну с прячущейся в ней пожилой женщиной и забросил в лес недалеко от ее дома.

Эту историю одному из составителей доклада, метеорологу Джеймсу Хэнсфорду, поведала по телефону сама пострадавшая. По ее словам, услышав предупреждение о торнадо, женщина спряталась в ванне, так как знала, что это самое безопасное укрытие в подобной ситуации. Однако вихрь огромной силы не только полностью разрушил ее дом, но и сумел оторвать ванну и пронести ее по воздуху до леса.

Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина, к счастью, почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, сообщил Хэнсфорд. "Это одна из самых удивительных историй о выживании людей в торнадо", — отмечает журналист Washington Post.

Источник: https://ria.ru/world/20170125/1486477576.html

Вопрос на сегодня:

Сколько бумажных книг в вашем доме? Какие из них самые любимые?

А теперь очередь подборочки.Сегодня - оптические иллюзии.

Человеческий мозг обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает! Вот и наш замечательный мозг, бывает, "глючит". Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит и всё тут!…



1. Эти машины одинакового размера

2. А это — обычные люди

3. Срываем покровы

4. А это даже немного пугает…

5. Плавный переход

6. Выход за пределы экрана

7. Как это возможно?

8. И это не спецэффекты!

9. Вы хотите сказать, что все это один и тот же цвет?

10. Это потребовало много времени и усилий

11. Бесконечность

12. Смотрите на точку посредине

13. Смотрим в центр верхней картинки 30 секунд, и переводим взгляд на нижнюю. Почему движутся светила на картине "Звёздная ночь" Ван Гога?

14. Это по-настоящему демоническая маска

15. Профиль или анфас?

16. Боже, он, что не видит?!

17. Поймайте момент искажения пространства.

18. Да-а, это никогда не понять!

19. Неправильный стул

20. Так вот как делают фокусы!

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Суперских выходных!