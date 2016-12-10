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Утро с АСТВ
ДевизноИзИгрПрестолов доброутреннее с конкурсом)

ДевизноИзИгрПрестолов доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Особых праздников в России сегодня, вроде, нет. Так что перехолжу к новостям.

Австралийка переодела и избавила кукол Bratz от косметики

Жительница Сиднея (Австралия) переодела кукол Bratz, производимых компанией MGA Entertainment, и представила их без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Мим Хэммодс (Mim Hammonds), мать двоих детей, захотела, чтобы игрушки больше напоминали настоящих девочек. Она избавила Bratz от косметики, нарядив их в одежду, которая скрывала бы неестественную худобу кукол.

Хэммодс выбирает костюмы и прически, которые более приближенные к реальным детским образам. «Это способ показать детям, что они должны любить себя такими, какие они есть», — сказала австралийка.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/12/bratz/

В Швеции построили магазины для мышей

Анонимные художники из шведского Мальме построили в городе магазины и кафе для мышей. Раскиданные по городу ресторанчики и лавки представляют собой сильно уменьшенные копии "человеческих" заведений подобного рода. Авторы необычного проекта называют себя Anonymouse, сообщает Metro.

Появившиеся в Швеции магазинчики и кафе для грызунов продуманы до мелочей. На их стенах висят расписания концертов для мышей, а на полках лежит корм, специально предназначенный для хвостатых "покупателей".

По словам представителей Anonymouse (от английских слов "аноним" и "мышь"), идею мышиных магазинов они подсмотрели в Париже в прошлом году, где местные художники сооружали миниатюрные лавки и кафе.

"Нам нравится идея мира, в котором маленькие существа живут рядом с нами", — говорят авторы проекта.
 

Представители Anonymouse опасаются излишнего внимания СМИ и грозятся закрыть проект, если про них и дальше будут рассказывать все новые сайты, телеканалы и печатные издания.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2832009&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

А вы знаете, кто именно дал вам имя? Расскажите

 

А теперь очередь подборочки. Нынче это сатирически-пародийные принты, где девизы лордов из сериала "Игра престолов", какие-то шутники поместили на "щиты" российских министерств и ведомств. Что из этого получилось, смотрите сами...



















Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке: 

Прекрасного вам дня! Отличного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, 14 декабря, в 06:55 +15
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 14 декабря, в 07:05 Отредактированно 14 декабря, в 07:16
Доброе утро! Буду кратка! Куколуи получились очень милые, гораздо милее расфуфыренных.
Кто дал мне имя - я не знаю... Родители вместе решили, я думаю. Анонимаусы посмешили, хотела бы выпить чашечку чаю с Джерри)))
Подборка просто огонь!

Подпись: Убери, хозяйка, нож - я его щаз, как мышь, задушу!
Всем доброго дня, а я домой - и спать
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+14
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 08:49
НюНик_просто_Анна,
Ответить
+6
НюНик_просто_Анна
Написано 14 декабря, в 13:47
Татьяна Сергеева, спасибо, зая
выспалась...
Ответить
+3
Григорий Смекалов
Написано 14 декабря, в 07:06
Всем привет! ИмЯчко мне, без вариантов , дали дедовское (и я не против)
Из дат надо бы вспомнить декабристов:

«1917 год. Внучка декабриста слышит шум на улице
и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается.
- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был
революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых.
- Странно. А мой дедушка хотел, чтобы бедных не было.»
Подпись к картинке: Не съем так надкусаю...
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+14
VULKAN
Написано 14 декабря, в 07:52
Григорий Смекалов, Богатых дельцов единицы, а бедных, работающих за похлёбку у этих богатых, миллионы...
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+6
Еще 3 комментария
Григорий Смекалов
Написано 14 декабря, в 07:50
нахожусь в дальнем родстве с другом А.С.Пушкина декабристом В.Ф.Раевским. Он таки оживил жизнь на берегу Ангары. Открыл для моих прадедов школу. Женился на крещеной бурятке и завещал себя похоронить в Олонках (там же). Тяга к справедливости у меня оттуда видимо....
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+10
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 08:51
Григорий Смекалов, вполне возможно)
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+3
Рыжова Светлана
Написано 14 декабря, в 08:11
Доброе утро!
Назвал меня ПАПА.
Название - "МОЁ, МОЁ, МОЕ! Не подходите Ё - моё!'
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+11
Рыжова Светлана
Написано 14 декабря, в 19:27
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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0
Ogonek
Написано 14 декабря, в 08:16
Доброе утро!!!Перевоплощенные куколки смахивают на наши советские...из детства..Кукла Даша
.Простые..без всяко разно ..как сын мой говорил..огромных страшных глазов...Имя мне дала моя любимая и дорогая бабуля.Сейчас ее уже нет..увы..Ирина..мирная...Еще и первая внучка..первая племянница..первая дочь..Мама говорит ни о каком другом имени даже речь не стояла..Как бабуля сказала..так и будет..Бабуля у нас была ух!!!!!!!!!
Идея создания мышиных магазинов для меня полный бред.Но как говорится:чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало.Хозяин барин..Следом за мышиными магазинами пойдут столовые для крыс.

К картинке...
Коту хозяин мяч купил...
Лучше б больше он не пил.......


Всем хорошего дня!!!!!!!!!
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+13
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 08:52
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+5
Ogonek
Написано 14 декабря, в 08:56
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+7
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 14 декабря, в 08:24 Отредактированно 14 декабря, в 08:26
Доброе утречко!
Мамочка умочка! Читала уже ранее на просторах эту новость про кукол. Я за то, что бы этих разукрашенных кукол, и монстров вообще убрали с продажи.
Имя мне дали оба родителя. Отец хотел мальчика Дениса, а вышла девочка Алёнка. Почему именно Алёнка рассказывать долго

Подборка
особенно понравилась почта России

Название к гифке- И как они это жрут!
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+10
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 08:53
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+7
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано 14 декабря, в 08:35
Здравствуйте!
Имя мне долго не могли дать. Мама говорит о нескольких неделях. Пришла тётка в гости и предложила назвать в честь Банивура, фильм про которого тогда все смотрели. Мама согласилась.
Подпись: Жирная однако мышь нынче пошла! ( видимо в шведских магазинах мышей отъедаются)....

Успехов!
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+8
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано 14 декабря, в 08:57
Татьяна Сергеева, Спасибо за кофеёчек!!!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 14 декабря, в 15:40
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, очень извиняюсь... Но либо Виталий БанЕвур, настоящее имя, либо Бонивур, как представил его в своей книге "Сердце Бонивура" Дмитрий Нагишкин. Книга была у меня настольной, отец подарил...
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+5
Ярославчик
Написано 14 декабря, в 08:41
Доброе утро, друзья.
Кто вообще придумал продавать такие страшные куклы? Вот раньше советские куклы были, самые лучшие.
Кафешки для мышей прикольно. Интересно, а сами мышки туда ходят, или бояться, что там ловушка стоит?
Имя мне дал дедушка, он сказал, если родится мальчик-будет Ярослав, а если девочка-Ярослава.
Вот так мне и досталось такое имя.
Подборка сегодня прикольная...есть доля правды в этих названиях.
Название: Вот это мячик, не откусить и не покатать.
Всем хорошего дня.
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+14
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 08:56
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+6
LyiraTula
Написано 14 декабря, в 09:10
Ярославчик, моего племяша зовут Ярослав, имя он получил на редкость просто, мы с мужем и мой родной брат со своей глубоко беременной Яричеком супругой были в ресторане, а там управляющим был молодой мужчина лет 27-30, безумно красивый и на редкость аристократичный и эрудированный, звали его как не трудно догадаться Ярослав. Мы сидели и рассуждали, какие вот ребята есть интересные и мой брат нам сообщил, что его сын будет не хуже. Я в шутку предложила и назвать ребенка также, этим советом родители нашего Яра и воспользовались))) имя кстати, красивое
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+9
V.K.
Написано 14 декабря, в 09:02
Порча России! Делаем всё, кроме доставки почты! С 9 декабря лежит посылка на складе EMS! Сегодня утром позвонил курьер. Думаете назначил время? Ага! :))) Сказал до 14 будет.
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 09:19
V.K.,
Ответить
+4
VLадимир
Написано 14 декабря, в 09:02
Всем бодродоброго утра!!!
Имя. Так как я уже родился при отчиме,он когда женился не знал,что уже является счастливым обладателем меня. Да и я тоже до 20 лет не знал,что он не мой отец. Вот в его честь то и назвали меня так.
Так я и стал Владимир Владимирович.
Куклы какие то фигнянские. Вот у меня кукла,так кукла. Ей уже 45 лет. Не кукла,а королева.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Ответить
+15
Ogonek
Написано 14 декабря, в 09:03
VLадимир, красотка
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+4
VLадимир
Написано 14 декабря, в 09:05
Ogonek, спасибо. Какая жена,такая и кукла.
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 09:20
VLадимир, у тебя же жена ее обшивает, насколько я помню?
Ответить
+4
Еще 4 комментария
VLадимир
Написано 14 декабря, в 09:04
Танюшка лови,это тебе.
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 09:20
VLадимир, пасибки)
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+3
Катерина90
Написано 14 декабря, в 09:19
Всем доброе утро!) Монстрические куклы с большими бошками и огромными глазами на пол лица мне не нравятся. По мне так наши куклы были круче всех этих монстров хай. Назвала меня мама, скорее всего в честь тетки Екатерины. Тетка очень хотела чтобы меня назвали Катей. Название к картинке: " Сейчас я тебя проглочу" Всем удачного дня!)
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 10:20
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 14 декабря, в 15:44
Катерина90, уже проглотил!
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+3
Рыжова Светлана
Написано 14 декабря, в 19:28
Катерина90, У Ж А С!!!!
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0
Хронос
Написано 14 декабря, в 09:40
Всем доброго утра и дня!!!
Принты прикольные, как в жизни.
Надпись к картинке :
"Моой, слааааденькиий! "
)))
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+7
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 10:21
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+3
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 17:05
Хронос, с победой дня! Танцы ниже)
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+6
Online
Poseidon Online
Написано 14 декабря, в 17:17
Хронос, Поздравляшки с Победой !
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+5
Еще 11 комментариев
Натали)))
Написано 14 декабря, в 10:03
Всем Доброго пребодрого утра!
Забежала поздоровкаться!
Всем здоровья!!! Много-много витаминок!!! Любви и счастья!!!
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 10:21
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+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 14 декабря, в 11:37
Вот я и вернулась)) ( Хотела написать сперва..: "домой"
)). Болела бронхитом сперва, всё как-то навалилось сразу... потом у мужа дедушка умер, сидели у его кровати до последнего... потом собака укусила за коленку, вчера ходила прививку делала от столбняка))) Болит теперь зараза укольчее место)))..... Подборка классная, современные куклы страшные стали.))) Имя мне дал папа, вообще ждали мальчика, но родилась я- девочка, не знали как назвать, а по телевизору в тот момент когда имя придумывали- пела Алла Пугачева, вот и решили меня Аллой назвать))). А у тебя Т.М.?
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 11:54
чeLOVEк NaStRoEniE, приветики) А меня папа с сестрой назвали)
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+4
VLадимир
Написано 14 декабря, в 12:03
чeLOVEк NaStRoEniE, с возвращеньецем.
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+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 14 декабря, в 14:51
VLадимир, спасибо)))
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+3
багз-банни
Написано 14 декабря, в 12:44
Добрый всем денёчек!Меня назвал отец.Хорошо,что он плохо знал историю.
Назвал меня,как дочь Спартака-это он так думал!

Название к картинке:"Мышербуз!"
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 13:24
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 14 декабря, в 16:04 Отредактированно 14 декабря, в 16:21
багз-банни, и слава богу, а то звали б Постумией сейчас
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+4
багз-банни
Написано 14 декабря, в 16:38
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+2
Online
Poseidon Online
Написано 14 декабря, в 14:39
"В боулинг собрался кот,
Бахчевой проныра,
Но заботой полон рот -
Как проделать дыры ?!"
)

Всем хорошего безветренного денёчка !

А ветреным килькам - "буря мглою небо кроет" ! )))
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+4
Балтийская Мурзилка
Написано 14 декабря, в 16:40
Poseidon, кофе пить вредно)
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+2
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 17:01
Ответить
+2
Балтийская Мурзилка
Написано 14 декабря, в 14:52
Всем добрым, смешливым, позитивным островяшечкам доброго дня!
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+5
VLадимир
Написано 14 декабря, в 14:53
Балтийская Мурзилка, а как быть с остальными?
Ответить
+3
Балтийская Мурзилка
Написано 14 декабря, в 16:31
VLадимир, А остальным счастья в Новом году!
Ваша Килька)
Ответить
+4
Еще 1 комментарий
Балтийская Мурзилка
Написано 14 декабря, в 16:40
Ой, а у меня одной всё слетает на сайте или как?
Ответить
+6
VLадимир
Написано 14 декабря, в 17:19
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано 14 декабря, в 17:04
Победитель дня сегодня Хронос! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
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