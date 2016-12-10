ДевизноИзИгрПрестолов доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Особых праздников в России сегодня, вроде, нет. Так что перехолжу к новостям.

Австралийка переодела и избавила кукол Bratz от косметики

Жительница Сиднея (Австралия) переодела кукол Bratz, производимых компанией MGA Entertainment, и представила их без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Мим Хэммодс (Mim Hammonds), мать двоих детей, захотела, чтобы игрушки больше напоминали настоящих девочек. Она избавила Bratz от косметики, нарядив их в одежду, которая скрывала бы неестественную худобу кукол.

Хэммодс выбирает костюмы и прически, которые более приближенные к реальным детским образам. «Это способ показать детям, что они должны любить себя такими, какие они есть», — сказала австралийка.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/12/bratz/

В Швеции построили магазины для мышей

Анонимные художники из шведского Мальме построили в городе магазины и кафе для мышей. Раскиданные по городу ресторанчики и лавки представляют собой сильно уменьшенные копии "человеческих" заведений подобного рода. Авторы необычного проекта называют себя Anonymouse, сообщает Metro.

Появившиеся в Швеции магазинчики и кафе для грызунов продуманы до мелочей. На их стенах висят расписания концертов для мышей, а на полках лежит корм, специально предназначенный для хвостатых "покупателей".

По словам представителей Anonymouse (от английских слов "аноним" и "мышь"), идею мышиных магазинов они подсмотрели в Париже в прошлом году, где местные художники сооружали миниатюрные лавки и кафе.

"Нам нравится идея мира, в котором маленькие существа живут рядом с нами", — говорят авторы проекта.

Представители Anonymouse опасаются излишнего внимания СМИ и грозятся закрыть проект, если про них и дальше будут рассказывать все новые сайты, телеканалы и печатные издания.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2832009&cid=520

Вопрос на сегодня:

А вы знаете, кто именно дал вам имя? Расскажите

А теперь очередь подборочки. Нынче это сатирически-пародийные принты, где девизы лордов из сериала "Игра престолов", какие-то шутники поместили на "щиты" российских министерств и ведомств. Что из этого получилось, смотрите сами...









































Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасного вам дня! Отличного настроения!