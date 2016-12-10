ДевизноИзИгрПрестолов доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, солнышки!
Особых праздников в России сегодня, вроде, нет. Так что перехолжу к новостям.
Австралийка переодела и избавила кукол Bratz от косметики
Жительница Сиднея (Австралия) переодела кукол Bratz, производимых компанией MGA Entertainment, и представила их без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.
Мим Хэммодс (Mim Hammonds), мать двоих детей, захотела, чтобы игрушки больше напоминали настоящих девочек. Она избавила Bratz от косметики, нарядив их в одежду, которая скрывала бы неестественную худобу кукол.
Хэммодс выбирает костюмы и прически, которые более приближенные к реальным детским образам. «Это способ показать детям, что они должны любить себя такими, какие они есть», — сказала австралийка.
Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/12/bratz/
В Швеции построили магазины для мышей
Анонимные художники из шведского Мальме построили в городе магазины и кафе для мышей. Раскиданные по городу ресторанчики и лавки представляют собой сильно уменьшенные копии "человеческих" заведений подобного рода. Авторы необычного проекта называют себя Anonymouse, сообщает Metro.
Появившиеся в Швеции магазинчики и кафе для грызунов продуманы до мелочей. На их стенах висят расписания концертов для мышей, а на полках лежит корм, специально предназначенный для хвостатых "покупателей".
По словам представителей Anonymouse (от английских слов "аноним" и "мышь"), идею мышиных магазинов они подсмотрели в Париже в прошлом году, где местные художники сооружали миниатюрные лавки и кафе.
Представители Anonymouse опасаются излишнего внимания СМИ и грозятся закрыть проект, если про них и дальше будут рассказывать все новые сайты, телеканалы и печатные издания.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2832009&cid=520
Вопрос на сегодня:
А вы знаете, кто именно дал вам имя? Расскажите
А теперь очередь подборочки. Нынче это сатирически-пародийные принты, где девизы лордов из сериала "Игра престолов", какие-то шутники поместили на "щиты" российских министерств и ведомств. Что из этого получилось, смотрите сами...
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:
Прекрасного вам дня! Отличного настроения!
Кто дал мне имя - я не знаю... Родители вместе решили, я думаю. Анонимаусы посмешили, хотела бы выпить чашечку чаю с Джерри)))
Подборка просто огонь!
Подпись: Убери, хозяйка, нож - я его щаз, как мышь, задушу!
Всем доброго дня, а я домой - и спать
«1917 год. Внучка декабриста слышит шум на улице
и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается.
- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был
революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых.
- Странно. А мой дедушка хотел, чтобы бедных не было.»
Подпись к картинке: Не съем так надкусаю...
Назвал меня ПАПА.
Название - "МОЁ, МОЁ, МОЕ! Не подходите Ё - моё!'
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Идея создания мышиных магазинов для меня полный бред.Но как говорится:чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало.Хозяин барин..Следом за мышиными магазинами пойдут столовые для крыс.
К картинке...
Коту хозяин мяч купил...
Лучше б больше он не пил.......
Всем хорошего дня!!!!!!!!!
Мамочка умочка! Читала уже ранее на просторах эту новость про кукол. Я за то, что бы этих разукрашенных кукол, и монстров вообще убрали с продажи.
Имя мне дали оба родителя. Отец хотел мальчика Дениса, а вышла девочка Алёнка. Почему именно Алёнка рассказывать долго
Подборка особенно понравилась почта России
Название к гифке- И как они это жрут!
Имя мне долго не могли дать. Мама говорит о нескольких неделях. Пришла тётка в гости и предложила назвать в честь Банивура, фильм про которого тогда все смотрели. Мама согласилась.
Подпись: Жирная однако мышь нынче пошла! ( видимо в шведских магазинах мышей отъедаются)....
Успехов!
Кто вообще придумал продавать такие страшные куклы? Вот раньше советские куклы были, самые лучшие.
Кафешки для мышей прикольно. Интересно, а сами мышки туда ходят, или бояться, что там ловушка стоит?
Имя мне дал дедушка, он сказал, если родится мальчик-будет Ярослав, а если девочка-Ярослава.
Вот так мне и досталось такое имя.
Подборка сегодня прикольная...есть доля правды в этих названиях.
Название: Вот это мячик, не откусить и не покатать.
Всем хорошего дня.
Имя. Так как я уже родился при отчиме,он когда женился не знал,что уже является счастливым обладателем меня. Да и я тоже до 20 лет не знал,что он не мой отец. Вот в его честь то и назвали меня так.
Так я и стал Владимир Владимирович.
Куклы какие то фигнянские. Вот у меня кукла,так кукла. Ей уже 45 лет. Не кукла,а королева.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Принты прикольные, как в жизни.
Надпись к картинке :
"Моой, слааааденькиий! ")))
Забежала поздоровкаться!
Всем здоровья!!! Много-много витаминок!!! Любви и счастья!!!
Название к картинке:"Мышербуз!"
Бахчевой проныра,
Но заботой полон рот -
Как проделать дыры ?!" )
Всем хорошего безветренного денёчка !
А ветреным килькам - "буря мглою небо кроет" ! )))
Ваша Килька)