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Утро с АСТВ
БумажноПтичье доброутреннее с конкурсом)

БумажноПтичье доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день борьбы с астмой 

 

А теперь новости

Злоумышленник побрил семь котов в американском городе

Владельцы домашних животных в американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния, обеспокоены действиями злоумышленника, бреющего котов. Об этом сообщает Associated Press.

С декабря неизвестный поймал семь котов, обрил им лапы или брюхо, после чего отпустил. Капитан полиции Келли Уокер (Kelly Walker) утверждает, что в остальном животные не пострадали, хотя некоторые из них после возвращения имели взволнованный вид. По его словам, все питомцы, ставшие жертвами злоумышленника, были ухоженными и носили ошейники.

Он пояснил, что узнал о проблеме лишь на этой неделе, когда к нему обратился местный житель, желающий расклеить объявления с просьбой сообщать полиции информацию о вредителе.

Уокер затруднился назвать преступление, в котором можно обвинить человека, бреющего котов без разрешения, но заявил, что владельцы животных хотели бы, чтобы это прекратилось.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/28/shave/

Ученые обнаружили положительное влияние кофе на любовные отношения

Ученые Мерилендского Университета выяснили, что кофе может положительно влиять на любовные отношения. Согласно результатам исследования, люди, которые чаще употребляют кофе, получают большее удовлетворение от отношений со своим партнером.

В настоящее время существует множество сведений о пользе кофе. Ученые утверждают, что кофе способен не только бодрить по утрам, но и позволяет предотвратить появление некоторых заболеваний, а также улучшает когнитивные способности человека. Теперь стало известно об еще одном полезном свойстве кофе. Оказывается, истинные кофеманы получают больше удовлетворения от романтических отношений. Такие выводы сделали научные сотрудники после исследования, в котором приняли участие 70 молодоженов. Все они на протяжении семи дней рассказывали о своей жизни, в частности о событиях в семейной жизни.

Специалисты выяснили, что счастливыми себя считали те участники эксперимента, которые хорошо высыпались. Тем же людям, которые испытывали недостаток сна, приходил на помощь кофе. Именно бодрящий напиток помогал им выполнять саморегулирование и влиял на депривацию. Таким образом, кофе позволяет людям улучшать свое настроение, самочувствие, а это положительно отражается на удовлетворенности в отношениях.

Источник: https://vistanews.ru/science/137844

 

Вопрос на сегодня:

А вы пойдете в этом году вместе с бессмертным полком?

 

А теперь очередь подброчки:

Художница и дизайнер из Колумбии Диана Белтран Херрера (Diana Beltran Herrera) с детства очарована птицами. Эту любовь она воплощает в своих реалистичных работах сделанных из цветной бумаги. 

Официальный сайт тут. Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:32 +9
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 06:57 Отредактированно сегодня, в 07:20
Доброе всем утро! Ответ на вопрос - да! Птичками этими уже любовались, но с удовольствием полюбуюсь снова

Вот гад, что за хобби - котов брить?
но мужик явно кошатник, поскольку побрил семерым БРЮХО без урона для себя. Моя б Мася его порвала на американский флаг (то есть на звездочки и полоски)

Подпись: Айсберга не видать?
Всем отличного дня!
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:20
НюНик_просто_Анна, уже были ее работы, но большинство в этой подборке - новые: http://astv.ru/club/blog/utro/YBsJPfD-k0yS2AcUeH6Z..
Сравни)
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:11
Татьяна Сергеева, и я тебе, роднуля
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+3
Еще 1 комментарий
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:11
Доброе утро, Сахалин! Обожаю кофе с
))) ответ- нет, у нас ходит дочь, я ежегодно смотрю Парад с Красной площади.
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:25
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+9
LyiraTula
Написано сегодня, в 12:13
Татьяна Сергеева, спасибо))) пусть начнётся с доброты, несмотря на то, что вчера я была пиратом
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:19
LyiraTula, ух ты! Это ты где?
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+2
Еще 3 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34 Отредактированно сегодня, в 07:36
Доброе утро!
Постараюсь пойти на площадь, просто положить цветы деду, защищавшего Сахалин - Якубенко Фёдор Андреевич. Погиб под Леонидово.
Название: - "Танцуют ВСЕ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
sasch
Написано сегодня, в 08:23
Рыжова Светлана,
Геройский у вас дед! Хорошо, что знаете где погиб. А у меня один с войны вернулся, а другой без вести пропал. Предполагаю, что где-то под Ржевом. Там такое творилось, что немудрено было сгинуть без следа.
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+9
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:19
Татьяна Сергеева, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ОЧЕНЬ ФКУСНЕНЬКО!!! И ВАМ ОТ МЕНЯ!!!
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 07:46
Доброе утро!
Обязательно пойду.
Картинка: Титаник начало.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+10
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 08:32
Татьяна Сергеева, взаимно, Танечка!
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:46
Василиса_Я ^.^, с победой дня! Танцы ниже)
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+3
Еще 4 комментария
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 08:53
Доброе утро. С короткой неделей вас!
Участвовать не будем. Один дед был трудовиком. Второй с войны не вернулся и фотографии его нет. Не сохранилась.
Птички классные. Тоже бумажными подклками увлекалась раньше!
Картинка: раз, два, три , четыре - лапы выше, крылья шире!
Всем хорошего вторника!
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+8
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 09:46
Татьяна Сергеева,
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+4
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:33
Доброе утро! Пойти навряд ли удастся. Наш прадед и прабабушка еще живы, живут в городе Волжске, воевали в той же области. Очень жаль что связь с ними прервана, надо бы как то раздобыть их контакты, последний раз в гостях у них была когда мне было лет 10. Подборка прикольная, пташки милашки)) Название к картинке: " Вдох глубокий крылья шире, полетели три четыре!" Всем хорошего дня и отличного настроения!)
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:45
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+4
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 13:13
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+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:34 Отредактированно сегодня, в 09:34
Всем привет! Подпись к картинке: Ой, Вань, вчера фильм видела про любовь...Ну, прям, как у нас... Она крылья вот так расставила и летят...А потом резвились между льдин...Класс....
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 14:07
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+4
sasch
Написано сегодня, в 14:38
Григорий Смекалов, Точно подмечено.
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+2
Еще 1 комментарий
Лёха
Написано сегодня, в 10:37
доброутрие. птички , как живые. очень красиво. всех с майскими праздниками.
к картинке: спина к спине. враг не пройдёт.
всем удачи и море солнца.
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+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:46
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+4
Лёха
Написано сегодня, в 13:38
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+1
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 11:40
Бумажные птички понятно, называются оригами...А вот из травы, например... как?
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:58
Я задумался...
Наверное надо начинать, а то что-то часто пропускать стал отмечать"взятие Бастилии"
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:48
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 15:55
Добрый день всем!!! Ну во первых всех с отличной погодкой!!!
Подборка уже была такая, но новые картинки есть. Красиво и правдоподобно!
Ответ на вопрос: пойдем только на парад и возложим цветы на плащади Славы!
Подпись: дорогая, прыгай, я прикрою!
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+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:43
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 18:21
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+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:46
Победитель дня сегодня Василиса_Я ^.^ ! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
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КомнатноРастительное инопланетное доброутреннее)
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