БумажноПтичье доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день борьбы с астмой

А теперь новости

Злоумышленник побрил семь котов в американском городе

Владельцы домашних животных в американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния, обеспокоены действиями злоумышленника, бреющего котов. Об этом сообщает Associated Press.

С декабря неизвестный поймал семь котов, обрил им лапы или брюхо, после чего отпустил. Капитан полиции Келли Уокер (Kelly Walker) утверждает, что в остальном животные не пострадали, хотя некоторые из них после возвращения имели взволнованный вид. По его словам, все питомцы, ставшие жертвами злоумышленника, были ухоженными и носили ошейники.

Он пояснил, что узнал о проблеме лишь на этой неделе, когда к нему обратился местный житель, желающий расклеить объявления с просьбой сообщать полиции информацию о вредителе.

Уокер затруднился назвать преступление, в котором можно обвинить человека, бреющего котов без разрешения, но заявил, что владельцы животных хотели бы, чтобы это прекратилось.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/28/shave/

Ученые обнаружили положительное влияние кофе на любовные отношения

Ученые Мерилендского Университета выяснили, что кофе может положительно влиять на любовные отношения. Согласно результатам исследования, люди, которые чаще употребляют кофе, получают большее удовлетворение от отношений со своим партнером.

В настоящее время существует множество сведений о пользе кофе. Ученые утверждают, что кофе способен не только бодрить по утрам, но и позволяет предотвратить появление некоторых заболеваний, а также улучшает когнитивные способности человека. Теперь стало известно об еще одном полезном свойстве кофе. Оказывается, истинные кофеманы получают больше удовлетворения от романтических отношений. Такие выводы сделали научные сотрудники после исследования, в котором приняли участие 70 молодоженов. Все они на протяжении семи дней рассказывали о своей жизни, в частности о событиях в семейной жизни.

Специалисты выяснили, что счастливыми себя считали те участники эксперимента, которые хорошо высыпались. Тем же людям, которые испытывали недостаток сна, приходил на помощь кофе. Именно бодрящий напиток помогал им выполнять саморегулирование и влиял на депривацию. Таким образом, кофе позволяет людям улучшать свое настроение, самочувствие, а это положительно отражается на удовлетворенности в отношениях.

Источник: https://vistanews.ru/science/137844

Вопрос на сегодня:

А вы пойдете в этом году вместе с бессмертным полком?

А теперь очередь подброчки:

Художница и дизайнер из Колумбии Диана Белтран Херрера (Diana Beltran Herrera) с детства очарована птицами. Эту любовь она воплощает в своих реалистичных работах сделанных из цветной бумаги.

Официальный сайт тут. Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!