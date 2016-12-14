Дом елочной игрушки в доброутреннем с конкурсом)

С добрым утречком, солнышки! С началом новой недели вас!

Сегодня Международный день помощи бедным

День святителя Николая Чудотворца

День военной контрразведки в России

И День снабженца

А теперь новости:

Язычник добился разрешения сфотографироваться на документы с рогами на голове

Язычник из американского города Портленд, штат Мэн через суд добился разрешения сфотографироваться на водительские права с рогами на голове. Филан Мунсонг является почитателям бога Пана и ходит с козьими рогами на голове с 2007 года, сообщает Metro.

О победе над американским правосудием язычник написал в своем "Фейсбуке".

Мунсонг подал в суд на власти штат, заручившись поддержкой местного Союза гражданских свобод, и победил. О "рогатом" язычнике написали многие мировые СМИ.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2833463

В Белоруссии появится «Теплое» мороженое

«Могилёвская фабрика мороженого» выпустила необычный десерт – «Теплое» мороженое, аналогов которому еще нет. Сообщается, что новое мороженое может продолжительное время храниться при комнатной температуре, а качество и вкус такого мороженого совершенно не поменяются, даже если не положить его в холодильник. Более того, при нагревании в микроволновке десерт по-прежнему останется мороженым, приобретя еще более нежный вкус, напоминающий суфле. Такую новинку, прежде всего, оценят мамы, которые опасаются давать своим малышам холодный десерт из-за боязни возникновения ангины.

Источник: http://kedem.ru/news/n2016-12-14-12-00-06/

Вопрос на сегодня:

Вспомните, пожалуйста, самый запоминающийся день, когда вы наряжали елку. Чем он запомнился?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Дом елочной игрушки

Чтобы усилить атмосферу зимы и приближающегося праздника, покатавшись на вагончике фуникулера, мы отправились на старейшую российскую фабрику ёлочных игрушек, где несколько лет назад открыли Дом ёлочной игрушки с магазином и помещениями для проведения мастер-классов. И здесь же проводят экскурсии по настоящим цехам, где рождается ёлочная игрушка.





Конечно, на экскурсию на фабрику можно попасть только с группой. У нас же группы не было, поэтому я заранее еще из Москвы списалась с экскурсионным отделом и нас просто согласились присоединить к группе школьников в означенное время. В Доме ёлочной игрушки всегда Новый год. За стеклянными витринами выставлены примеры новогодних украшений от древности до наших дней.

Это коллекция с дореволюционными жителями Нижнего Новгорода.



"Шоколадная" коллекция. Не думайте, здесь все из стекла. Но как же здорово стилизовано!



Коллекция с героями сказок.



А на магазинном прилавке глаза разбегаются и хочется купить абсолютно все.



Но цены на ёлочные игрушки ручной работы, конечно, не маленькие.



Зато красота какая. Каждый шар - произведение искусства!



Мы ограничились покупкой трех шаров с видами достопримечательностей Нижнего Новгорода и красивым подсвечником.



А потом подошло время нашей экскурсии. Вместе со школьной группой из города Саров мы разместились в большом зале, где экскурсовод рассказала нам всю историю создания ёлочной игрушки.



В старину ёлочку украшали в основном сладостями, какими-то самодельными игрушками. Первая стеклянная игрушка появилась в Германии в середине 19 века. Тогда она была тяжелой, из толстого стекла. Тонкое стекло научились делать значительно позже, к 20 веку. Изначально игрушки делали не только стеклянные, но и из картона. Я даже такие игрушки помню у моей бабушки в виде композиции гуси-лебеди.



Первые стеклянные игрушки в России стали делать в период Первой мировой войны в Клину. Изначально мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для аптек, но пленные немцы научили их выдувать шары и бусы. И дело пошло!



Нам рассказали про популярность в советские годы тематической ёлочной игрушки.



Игрушка трансформировалась под влиянием времени.

Самыми ранними популярными игрушками были стеклянные овощи и фрукты, то, чего очень не хватало на праздничных столах зимой. У меня еще несколько назад была "жива" такая старинная клубничка. Выпускали в виде игрушки даже огурец, в том числе малосольный - деликатес же! В хрущевские времена популярной игрушкой был, конечно, початок кукурузы. После выхода на экраны фильма "Карнавальная ночь", где героиня Людмилы Гурченко пела про свои знаменитые 5 минут у огромного циферблата, любимой игрушкой стали часы со стрелкой, остановившейся за 5 минут до 12 часов.



Когда Гагарин полетел в Космос, в игрушках стала преобладать космическая тематика - ракеты, космонавты. У нас дома тоже есть два старинных космонавта, выцветших уже за эти годы до белесого состояния.



Всегда были и остаются популярными игрушки в виде шишек, сосулек, домиков, а также мишек. Экскурсовод рассказала, что после присоединения Крыма экскурсанты сметают с полок мишек в матросских тельняшках - так называемых севастопольских мишек.



Сейчас очень популярны коллекции фигурных игрушек или шаров, связанных единой темой.

Например, вот коллекция, посвященная московскому метрополитену.



Конечно, Нижний Новгород растиражирован ни в одной коллекции.



Не только шары, но и самовары, медальоны, колокольчики.



Другие российские города также присутствуют в коллекциях и вполне узнаваемы.







Вот шикарный Президентский набор. Коробку с такими игрушками Президент вручает под Новый год на торжественном приеме.



Фабрика делает на заказ коллекции для разных стран мира - нам показали коллекцию для Франции, Германии, Великобритании с местными пейзажами и достопримечательностями. Вот Баварская коллекция.



А это прямо сувенирный набор для баварского короля Людвига с его любимым замком.



После знакомства с уже готовыми ёлочными игрушками нам поведали тайну их изготовления с самого начала процесса - от работы стеклодувов, до нагревания стекла на огне, когда оно становится эластичным и податливым, и создания из него не только шаров и сосулек, но и самых причудливых форм. Ну и наконец последняя стадия - окрашивание и ручное нанесение рисунка и блесток.



А затем началось самое интересное - нас повели в святая святых - непосредственно в цеха.

Особенное впечатление на нас произвела работа мастеров-стеклодувов. Здесь мастер выдувает форму одной игрушки и одновременно нагревает заготовку для другой.



Опасная работа с открытым огнем требует максимальной точности, как отработаны все движения.

Малейшая оплошность и ладно, если испорченная игрушка, а не рука...



В цеху шумно, жарко, да еще наша толпа. Недаром это одно из самых вредных производств. 7 лет работы - и ты на заслуженной пенсии "по вредности".



Снимать со вспышкой здесь запрещено, поэтому мы снимали на камеру, это фото из "горячего" цеха с камеры, поэтому качество не очень :(. Странно, конечно, в нашем веке наблюдать, что все эти процессы - не работа машин, а человеческий опасный труд как 80 лет назад, а именно столько исполнилось в этом году этой ёлочной фабрике. Мы как завороженные смотрели на искусную работу реально героических женщин.



Потом мы оказались в цеху художников и понаблюдали поистине за сказочным процессом превращения стекла в разноцветную игрушку. Тоже быстро и аккуратно.



Ювелирная работа художников, просто создатели чуда!



Ну и под конец нас ждал собственный мастер-класс по росписи стеклянной игрушки.



Нас рассадили за столы, раздали нам шарики на подставке, краски и кисти, воду, салфетки, палитру, и процесс творчества пошел. Вот тут то мы и убедились как сложно сделать такую красоту.



Наши шарики нам потом упаковали в красивые новогодние коробочки и они благополучно добрались до Москвы и ждут своего часа, чтобы украсить домашнюю ёлочку.



В общем, фабрика - прекрасное место, в котором можно зарядиться новогодним настроением и с этого момента начать отсчитывать дни до нашего любимого праздника.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасного дня вам и легкой недели!