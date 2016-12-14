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Утро с АСТВ
Дом елочной игрушки в доброутреннем с конкурсом)

Дом елочной игрушки в доброутреннем с конкурсом)

С добрым утречком, солнышки! С началом новой недели вас!

Сегодня Международный день помощи бедным

День святителя Николая Чудотворца

День военной контрразведки в России

И День снабженца

 

А теперь новости:

Язычник добился разрешения сфотографироваться на документы с рогами на голове

Язычник из американского города Портленд, штат Мэн через суд добился разрешения сфотографироваться на водительские права с рогами на голове. Филан Мунсонг является почитателям бога Пана и ходит с козьими рогами на голове с 2007 года, сообщает Metro.

О победе над американским правосудием язычник написал в своем "Фейсбуке".

Мунсонг подал в суд на власти штат, заручившись поддержкой местного Союза гражданских свобод, и победил. О "рогатом" язычнике написали многие мировые СМИ.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2833463

В Белоруссии появится «Теплое» мороженое

«Могилёвская фабрика мороженого» выпустила необычный десерт – «Теплое» мороженое, аналогов которому еще нет. Сообщается, что новое мороженое может продолжительное время храниться при комнатной температуре, а качество и вкус такого мороженого совершенно не поменяются, даже если не положить его в холодильник. Более того, при нагревании в микроволновке десерт по-прежнему останется мороженым, приобретя еще более нежный вкус, напоминающий суфле. Такую новинку, прежде всего, оценят мамы, которые опасаются давать своим малышам холодный десерт из-за боязни возникновения ангины. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2016-12-14-12-00-06/

 

Вопрос на сегодня:

Вспомните, пожалуйста, самый запоминающийся день, когда вы наряжали елку. Чем он запомнился?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Дом елочной игрушки

Чтобы усилить атмосферу зимы и приближающегося праздника, покатавшись на вагончике фуникулера, мы отправились на старейшую российскую фабрику ёлочных игрушек, где несколько лет назад открыли Дом ёлочной игрушки с магазином и помещениями для проведения мастер-классов. И здесь же проводят экскурсии по настоящим цехам, где рождается ёлочная игрушка.
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Конечно, на экскурсию на фабрику можно попасть только с группой. У нас же группы не было, поэтому я заранее еще из Москвы списалась с экскурсионным отделом и нас просто согласились присоединить к группе школьников в означенное время. В Доме ёлочной игрушки всегда Новый год. За стеклянными витринами выставлены примеры новогодних украшений от древности до наших дней.
Это коллекция с дореволюционными жителями Нижнего Новгорода.
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"Шоколадная" коллекция. Не думайте, здесь все из стекла. Но как же здорово стилизовано!
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Коллекция с героями сказок.
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А на магазинном прилавке глаза разбегаются и хочется купить абсолютно все. 
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Но цены на ёлочные игрушки ручной работы, конечно, не маленькие.
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Зато красота какая. Каждый шар - произведение искусства!
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Мы ограничились покупкой трех шаров с видами достопримечательностей Нижнего Новгорода и красивым подсвечником. 
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А потом подошло время нашей экскурсии. Вместе со школьной группой из города Саров мы разместились в большом зале, где экскурсовод рассказала нам всю историю создания ёлочной игрушки. 
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В старину ёлочку украшали в основном сладостями, какими-то самодельными игрушками. Первая стеклянная игрушка появилась в Германии в середине 19 века. Тогда она была тяжелой, из толстого стекла. Тонкое стекло научились делать значительно позже, к 20 веку. Изначально игрушки делали не только стеклянные, но и из картона. Я даже такие игрушки помню у моей бабушки в виде композиции гуси-лебеди.
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Первые стеклянные игрушки в России стали делать в период Первой мировой войны в Клину. Изначально мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для аптек, но пленные немцы научили их выдувать шары и бусы. И дело пошло!
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Нам рассказали про популярность в советские годы тематической ёлочной игрушки.
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Игрушка трансформировалась под влиянием времени.
Самыми ранними популярными игрушками были стеклянные овощи и фрукты, то, чего очень не хватало на праздничных столах зимой. У меня еще несколько назад была "жива" такая старинная клубничка. Выпускали в виде игрушки даже огурец, в том числе малосольный - деликатес же! В хрущевские времена популярной игрушкой был, конечно, початок кукурузы. После выхода на экраны фильма "Карнавальная ночь", где героиня Людмилы Гурченко пела про свои знаменитые 5 минут у огромного циферблата, любимой игрушкой стали часы со стрелкой, остановившейся за 5 минут до 12 часов. 
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Когда Гагарин полетел в Космос, в игрушках стала преобладать космическая тематика - ракеты, космонавты. У нас дома тоже есть два старинных космонавта, выцветших уже за эти годы до белесого состояния.
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Всегда были и остаются популярными игрушки в виде шишек, сосулек, домиков, а также мишек. Экскурсовод рассказала, что после присоединения Крыма экскурсанты сметают с полок мишек в матросских тельняшках - так называемых севастопольских мишек.
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Сейчас очень популярны коллекции фигурных игрушек или шаров, связанных единой темой.
Например, вот коллекция, посвященная московскому метрополитену.
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Конечно, Нижний Новгород растиражирован ни в одной коллекции.
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Не только шары, но и самовары, медальоны, колокольчики.
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Другие российские города также присутствуют в коллекциях и вполне узнаваемы.
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Вот шикарный Президентский набор. Коробку с такими игрушками Президент вручает под Новый год на торжественном приеме.
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Фабрика делает на заказ коллекции для разных стран мира - нам показали коллекцию для Франции, Германии, Великобритании с местными пейзажами и достопримечательностями. Вот Баварская коллекция.
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А это прямо сувенирный набор для баварского короля Людвига с его любимым замком.
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После знакомства с уже готовыми ёлочными игрушками нам поведали тайну их изготовления с самого начала процесса - от работы стеклодувов, до нагревания стекла на огне, когда оно становится эластичным и податливым, и создания из него не только шаров и сосулек, но и самых причудливых форм. Ну и наконец последняя стадия - окрашивание и ручное нанесение рисунка и блесток.
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А затем началось самое интересное - нас повели в святая святых - непосредственно в цеха.
Особенное впечатление на нас произвела работа мастеров-стеклодувов. Здесь мастер выдувает форму одной игрушки и одновременно нагревает заготовку для другой. 
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Опасная работа с открытым огнем требует максимальной точности, как отработаны все движения.
Малейшая оплошность и ладно, если испорченная игрушка, а не рука...
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В цеху шумно, жарко, да еще наша толпа. Недаром это одно из самых вредных производств. 7 лет работы - и ты на заслуженной пенсии "по вредности". 
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Снимать со вспышкой здесь запрещено, поэтому мы снимали на камеру, это фото из "горячего" цеха с камеры, поэтому качество не очень :(. Странно, конечно, в нашем веке наблюдать, что все эти процессы - не работа машин, а человеческий опасный труд как 80 лет назад, а именно столько исполнилось в этом году этой ёлочной фабрике. Мы как завороженные смотрели на искусную работу реально героических женщин.
01030[(002222)23-36-56] - РєРѕРїРёСЏ (700x393, 219Kb) 
Потом мы оказались в цеху художников и понаблюдали поистине за сказочным процессом превращения стекла в разноцветную игрушку. Тоже быстро и аккуратно. 
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Ювелирная работа художников, просто создатели чуда!
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Ну и под конец нас ждал собственный мастер-класс по росписи стеклянной игрушки.
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Нас рассадили за столы, раздали нам шарики на подставке, краски и кисти, воду, салфетки, палитру, и процесс творчества пошел. Вот тут то мы и убедились как сложно сделать такую красоту.
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Наши шарики нам потом упаковали в красивые новогодние коробочки и они благополучно добрались до Москвы и ждут своего часа, чтобы украсить домашнюю ёлочку.
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В общем, фабрика - прекрасное место, в котором можно зарядиться новогодним настроением и с этого момента начать отсчитывать дни до нашего любимого праздника. 

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке: 

Прекрасного дня вам и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, 19 декабря, в 06:10 +14
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ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)
КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Натали)))
Написано 19 декабря, в 07:14
Всем доброго понедельника

Забежала потрямкаться
и бегом на работу

Всем отличного предновогоднего настроения, много улыбок и бесплатных мандаринок
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+10
Online
Алёна Online
Написано 19 декабря, в 08:33
Натали))), ох я тут на днях отведала мандаринок. Полночи провела не в кровати, а рядом с белым другом.
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+3
Василиса_Я ^.^
Написано 19 декабря, в 08:52
Алёна, неужели отравление?
Аленушка, как себя чувствуешь?
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 09:52
Ответить
+3
Еще 3 комментария
Online
Алёна Online
Написано 19 декабря, в 08:17
Доброе утро всем!!!
С праздникаии! Я в свое время тоже пару лет посвятила работе в отделе снабжения))
Елочные игрушки красивые какие!!! Рисованные прям вообще прелесть. Я так рисовать не могу, но в этом году игрушки оформила по новому для своей елки, бантами и кружевом.
Хорошего дня всем и отличного настроения на всю предпоследнюю рабочую неделю этого года!!!)))
Ответить
+10
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 09:54
Алёна, красотища!!!!
Ответить
+4
Василиса_Я ^.^
Написано 19 декабря, в 09:59
Алёна, умеют же люди

Очень красивые игрушки получились!

Нашла на просторах всемирного
Снеговик
из пластиковых стаканчиков.
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+7
Online
Алёна Online
Написано 19 декабря, в 10:42
Василиса_Я ^.^, спасибо Танюша! До пластиковой посуды я тоже добралась))) Елку вот такую из ложек делала в школу на выставку)))
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+4
Еще 7 комментариев
VULKAN
Написано 19 декабря, в 08:26
Всем, всем, всем, доброе утро!!!


Поздравляю Всех, кто причастен к праздникам!!!


В день моего рождения для ВАС звучит музыка...

https://youtu.be/SRbMnbgWvrU
Ответить
+10
Angela
Написано 19 декабря, в 08:32
VULKAN, оно разве не 1 января? Поздравляю с Днём Рождения, если сегодня!
Ответить
+3
Ярославчик
Написано 19 декабря, в 08:36
VULKAN, С днем рождения.
Ответить
+5
VULKAN
Написано 19 декабря, в 08:43
Ответить
+6
Еще 13 комментариев
Angela
Написано 19 декабря, в 08:28
Всех с новым днём!
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 09:55
Angela, хорошего дня!
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+3
Григорий Смекалов
Написано 19 декабря, в 08:34
Всем привет! 19 декабря день рождения неординарного человека. без него история бы шла иначе... Как у любого политика у Брежнева сотни "скелетов в шкафу", но я с удовлетворением отмечу - годы его руководства страной лично у меня в жизни лучшие...
Подпись к картинке: российские ученые, наконец, изобрели 100% вид контрацепции
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+8
VULKAN
Написано 19 декабря, в 11:42
Григорий Смекалов, Кстати, он тоже 19 декабря родился
Ответить
+2
Григорий Смекалов
Написано 19 декабря, в 09:16
Лучшее в празднике Новый год это его ожидание....
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+9
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 19 декабря, в 09:51
Григорий Смекалов, мне кажется ёлка совсем не меняется в алексе))Сказали, что у вас в этом году там красиво будет всё украшено
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+5
Еще 2 комментария
Ярославчик
Написано 19 декабря, в 09:31
Доброе утро, друзья.
Не от большого ума американец фотографировался с рожками. Ей богу как дурак.
Теплое мороженое, это что-то новенькое. Хотел бы попробовать.
Наряжать елку дома у нас всегда целая традиция. Вот вчера поставили елку, украсили ее только шарами двух цветов: красные и золотые. А вообще мне нравилось наряжать елку в детстве. Раньше всегда живую елку ставили. Было много стеклянных игрушек.
Хотел бы я на эту фабрику попасть, в июне будутв Нижнем Новгороде может и попаду.
Всем удачного дня.
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 09:56
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+5
Катерина90
Написано 19 декабря, в 09:36
Доброе утро! Конечно запоминающий день стал из детства, когда мы семьей наряжали елку, в детстве все казалось таким сказочным
Мастера новогодних игрушек, напоминают мне фей и эльфов, которые трудятся не покладая рук, чтобы подарить улыбку людям.) Название к гифке "раскривушка" Всем хорошего дня!)
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+8
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 09:56
Ответить
+6
Хронос
Написано 19 декабря, в 09:47
Всем Доброго Утра!!!
На фото радиола Урал,у нас такая была вспомнил детство,аж потеплело в душе,спасибо!!!
Название к картинке:
" Еще одну позу в Камо Сутре, обнаружили недавно ученые"
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 09:57
Ответить
+4
Online
Ostrov15 Online
Написано 19 декабря, в 11:44
Хронос,
А та, что на ножках внизу - радиола "Беларусь", такая была у моих родителей. Действительно, потеплело как от встречи со старой знакомой.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 19 декабря, в 17:15
Хронос, и у нас был. У деда
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+2
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 19 декабря, в 09:55 Отредактированно 19 декабря, в 09:56
Привет! Раньше всегда с мамой вместе наряжали ёлку, для меня это было событие уходящего года всегда))) Потом мамы не стало, приходилось одной наряжать, т.к. папа не любитель и не спец в этом деле. Всегда почти ставили живую ёлку, только последние несколько лет искусственную.. Но заказала папе на этом Нг живую ёлку, долго отнекивался, пришлось шантажировать тем что если не будет живой ёлки- не приедем
, а то надоели эти искусственные.Хотя вчера сами поставили одну искусственную в холле на втором этаже, а на первом в зале- планируем живую. Ну на фото конечно, ещё это не завершённый вариант)))
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+6
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 10:13
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 10:14
чeLOVEк NaStRoEniE, классная елочка
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+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 19 декабря, в 10:20
Татьяна Сергеева, а твой ответ на вопрос?))
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+3
Еще 1 комментарий
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 19 декабря, в 09:59
Ещё сегодня: -день морозных узоров, др Олимпийского мишки и др линолеума)))
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+3
Григорий Смекалов
Написано 19 декабря, в 10:07
Понедельник нас ТУПИЛ!
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+7
фeрм
Написано 19 декабря, в 10:22 Отредактированно 19 декабря, в 10:26
привет всем! с гифки до сих пор ржу. кстати, поступила инфа, что они до сих пор вертятся бгггг
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 10:31
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 17:39
фeрм, с победой дня! Танцы ниже)
Ответить
+2
VULKAN
Написано 19 декабря, в 18:23
фeрм, С победой дня!
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Василиса_Я ^.^
Написано 19 декабря, в 10:25
Доброе утро! Скоро-скоро Новый год
осталось всего 12 дней

Самый запоминающийся день-это конечно же детство. Папа приносил живую елку, она так пахла
мммм
Мы ее наряжали, и обязательно вешали гирлянду. Как давно это было...
Сейчас я елку не ставлю. А все потому, что моя Стерлядь
сразу открывает на нее охоту, и каждый раз в борьбе "елка-кот" побеждает конечно же котейка

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 10:31
Василиса_Я ^.^,
Ответить
+4
Василиса_Я ^.^
Написано 19 декабря, в 10:40
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
Танюша, и тебе сладенького!
Ответить
+5
Русалка Обыкновенная
Написано 19 декабря, в 11:35 Отредактированно 19 декабря, в 11:35
Василиса_Я ^.^, тема котов и елок не раскрыта!

Татьяна Сергеева, раскрой эту тему в своем Доброутреннем, а?
Ответить
+5
Еще 21 комментарий
Рыжова Светлана
Написано 19 декабря, в 10:28
Доброе утро!
В детстве, после того, как нарядили ёлку... она упала, а была до потолка! И мы Ее привязали к люстре!
Название: - " КРУЧУ -ВЕРЧУ... ЗАПУТАТЬ ХОЧУ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
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+5
Рыжова Светлана
Написано 19 декабря, в 10:36
Татьяна Сергеева, СПАСИБО! Я в отпуске до 2 января ;-)
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+3
Рыжова Светлана
Написано 19 декабря, в 10:28
А рядом поставить елочки-
Ответить
+4
V.K.
Написано 19 декабря, в 10:59
Самые новогодние воспоминания всё-равно из детства... Да и многие ёлочные игрушки у меня ещё от бабушки...
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 11:20
V.K.,
Ответить
+3
VULKAN
Написано 19 декабря, в 11:47
Татьяна Сергеева, Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу
Ответить
+1
Online
Ostrov15 Online
Написано 19 декабря, в 11:52 Отредактированно 19 декабря, в 11:53
Всем привет!
Папа всегда приносил огромные под потолок елки, и это было событие. Их привозили на теплоходе из Ванино. Наряжали всей семьей. Но самое запоминающееся "наряжение" елки было в студенчестве. Мы встречали в общаге Новый год, елки в нашей комнате не было. И вот, утром рано видим в окно, что кто-то выбросил елку, 1 января!!! Сбегали, принесли, нарядили чем могли и устроили чудо для тех, кто еще спал.
Еще мне довелось в детстве лазить через забор на территорию "Фабрики Дедов Морозов" в подмосковном поселке Клязьма. Моя бабушка жила напротив через дорогу на Пушкинской, 97. Помните тех Дедов Морозов? Сначала они были из попье-маше и из ваты, а более поздние из пенопласта. Нужно ли говорить, что на улице Пушкинской среди лета случались снегопады нашими стараниями (разбирали пенопласт на шарики).
К картинке: "То ли вечный двигатель, то ли электровеник".
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+5
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 15:47
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 19 декабря, в 17:39
Победитель сегодня фeрм! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
фeрм
Написано 21 декабря, в 13:09 Отредактированно 21 декабря, в 13:10
Татьяна Сергеева, офигеть, вроде ничего особенного не написал, да вообще забыл уже об этом О_О :))). Тем не менее, СПАСИБО всем за поздравления! )))
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