Дом елочной игрушки в доброутреннем с конкурсом)
С добрым утречком, солнышки! С началом новой недели вас!
Сегодня Международный день помощи бедным
День святителя Николая Чудотворца
День военной контрразведки в России
И День снабженца
А теперь новости:
Язычник добился разрешения сфотографироваться на документы с рогами на голове
Язычник из американского города Портленд, штат Мэн через суд добился разрешения сфотографироваться на водительские права с рогами на голове. Филан Мунсонг является почитателям бога Пана и ходит с козьими рогами на голове с 2007 года, сообщает Metro.
О победе над американским правосудием язычник написал в своем "Фейсбуке".
Мунсонг подал в суд на власти штат, заручившись поддержкой местного Союза гражданских свобод, и победил. О "рогатом" язычнике написали многие мировые СМИ.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2833463
В Белоруссии появится «Теплое» мороженое
«Могилёвская фабрика мороженого» выпустила необычный десерт – «Теплое» мороженое, аналогов которому еще нет. Сообщается, что новое мороженое может продолжительное время храниться при комнатной температуре, а качество и вкус такого мороженого совершенно не поменяются, даже если не положить его в холодильник. Более того, при нагревании в микроволновке десерт по-прежнему останется мороженым, приобретя еще более нежный вкус, напоминающий суфле. Такую новинку, прежде всего, оценят мамы, которые опасаются давать своим малышам холодный десерт из-за боязни возникновения ангины.
Источник: http://kedem.ru/news/n2016-12-14-12-00-06/
Вопрос на сегодня:
Вспомните, пожалуйста, самый запоминающийся день, когда вы наряжали елку. Чем он запомнился?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Дом елочной игрушки
Чтобы усилить атмосферу зимы и приближающегося праздника, покатавшись на вагончике фуникулера, мы отправились на старейшую российскую фабрику ёлочных игрушек, где несколько лет назад открыли Дом ёлочной игрушки с магазином и помещениями для проведения мастер-классов. И здесь же проводят экскурсии по настоящим цехам, где рождается ёлочная игрушка.
Конечно, на экскурсию на фабрику можно попасть только с группой. У нас же группы не было, поэтому я заранее еще из Москвы списалась с экскурсионным отделом и нас просто согласились присоединить к группе школьников в означенное время. В Доме ёлочной игрушки всегда Новый год. За стеклянными витринами выставлены примеры новогодних украшений от древности до наших дней.
Это коллекция с дореволюционными жителями Нижнего Новгорода.
"Шоколадная" коллекция. Не думайте, здесь все из стекла. Но как же здорово стилизовано!
Коллекция с героями сказок.
А на магазинном прилавке глаза разбегаются и хочется купить абсолютно все.
Но цены на ёлочные игрушки ручной работы, конечно, не маленькие.
Зато красота какая. Каждый шар - произведение искусства!
Мы ограничились покупкой трех шаров с видами достопримечательностей Нижнего Новгорода и красивым подсвечником.
А потом подошло время нашей экскурсии. Вместе со школьной группой из города Саров мы разместились в большом зале, где экскурсовод рассказала нам всю историю создания ёлочной игрушки.
В старину ёлочку украшали в основном сладостями, какими-то самодельными игрушками. Первая стеклянная игрушка появилась в Германии в середине 19 века. Тогда она была тяжелой, из толстого стекла. Тонкое стекло научились делать значительно позже, к 20 веку. Изначально игрушки делали не только стеклянные, но и из картона. Я даже такие игрушки помню у моей бабушки в виде композиции гуси-лебеди.
Первые стеклянные игрушки в России стали делать в период Первой мировой войны в Клину. Изначально мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для аптек, но пленные немцы научили их выдувать шары и бусы. И дело пошло!
Нам рассказали про популярность в советские годы тематической ёлочной игрушки.
Игрушка трансформировалась под влиянием времени.
Самыми ранними популярными игрушками были стеклянные овощи и фрукты, то, чего очень не хватало на праздничных столах зимой. У меня еще несколько назад была "жива" такая старинная клубничка. Выпускали в виде игрушки даже огурец, в том числе малосольный - деликатес же! В хрущевские времена популярной игрушкой был, конечно, початок кукурузы. После выхода на экраны фильма "Карнавальная ночь", где героиня Людмилы Гурченко пела про свои знаменитые 5 минут у огромного циферблата, любимой игрушкой стали часы со стрелкой, остановившейся за 5 минут до 12 часов.
Когда Гагарин полетел в Космос, в игрушках стала преобладать космическая тематика - ракеты, космонавты. У нас дома тоже есть два старинных космонавта, выцветших уже за эти годы до белесого состояния.
Всегда были и остаются популярными игрушки в виде шишек, сосулек, домиков, а также мишек. Экскурсовод рассказала, что после присоединения Крыма экскурсанты сметают с полок мишек в матросских тельняшках - так называемых севастопольских мишек.
Сейчас очень популярны коллекции фигурных игрушек или шаров, связанных единой темой.
Например, вот коллекция, посвященная московскому метрополитену.
Конечно, Нижний Новгород растиражирован ни в одной коллекции.
Не только шары, но и самовары, медальоны, колокольчики.
Другие российские города также присутствуют в коллекциях и вполне узнаваемы.
Вот шикарный Президентский набор. Коробку с такими игрушками Президент вручает под Новый год на торжественном приеме.
Фабрика делает на заказ коллекции для разных стран мира - нам показали коллекцию для Франции, Германии, Великобритании с местными пейзажами и достопримечательностями. Вот Баварская коллекция.
А это прямо сувенирный набор для баварского короля Людвига с его любимым замком.
После знакомства с уже готовыми ёлочными игрушками нам поведали тайну их изготовления с самого начала процесса - от работы стеклодувов, до нагревания стекла на огне, когда оно становится эластичным и податливым, и создания из него не только шаров и сосулек, но и самых причудливых форм. Ну и наконец последняя стадия - окрашивание и ручное нанесение рисунка и блесток.
А затем началось самое интересное - нас повели в святая святых - непосредственно в цеха.
Особенное впечатление на нас произвела работа мастеров-стеклодувов. Здесь мастер выдувает форму одной игрушки и одновременно нагревает заготовку для другой.
Опасная работа с открытым огнем требует максимальной точности, как отработаны все движения.
Малейшая оплошность и ладно, если испорченная игрушка, а не рука...
В цеху шумно, жарко, да еще наша толпа. Недаром это одно из самых вредных производств. 7 лет работы - и ты на заслуженной пенсии "по вредности".
Снимать со вспышкой здесь запрещено, поэтому мы снимали на камеру, это фото из "горячего" цеха с камеры, поэтому качество не очень :(. Странно, конечно, в нашем веке наблюдать, что все эти процессы - не работа машин, а человеческий опасный труд как 80 лет назад, а именно столько исполнилось в этом году этой ёлочной фабрике. Мы как завороженные смотрели на искусную работу реально героических женщин.
Потом мы оказались в цеху художников и понаблюдали поистине за сказочным процессом превращения стекла в разноцветную игрушку. Тоже быстро и аккуратно.
Ювелирная работа художников, просто создатели чуда!
Ну и под конец нас ждал собственный мастер-класс по росписи стеклянной игрушки.
Нас рассадили за столы, раздали нам шарики на подставке, краски и кисти, воду, салфетки, палитру, и процесс творчества пошел. Вот тут то мы и убедились как сложно сделать такую красоту.
Наши шарики нам потом упаковали в красивые новогодние коробочки и они благополучно добрались до Москвы и ждут своего часа, чтобы украсить домашнюю ёлочку.
В общем, фабрика - прекрасное место, в котором можно зарядиться новогодним настроением и с этого момента начать отсчитывать дни до нашего любимого праздника.
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:
Прекрасного дня вам и легкой недели!
Забежала потрямкаться и бегом на работу
Всем отличного предновогоднего настроения, много улыбок и бесплатных мандаринок
С праздникаии! Я в свое время тоже пару лет посвятила работе в отделе снабжения))
Елочные игрушки красивые какие!!! Рисованные прям вообще прелесть. Я так рисовать не могу, но в этом году игрушки оформила по новому для своей елки, бантами и кружевом.
Хорошего дня всем и отличного настроения на всю предпоследнюю рабочую неделю этого года!!!)))
Очень красивые игрушки получились!
Нашла на просторах всемирного Снеговик из пластиковых стаканчиков.
Поздравляю Всех, кто причастен к праздникам!!!
В день моего рождения для ВАС звучит музыка...
https://youtu.be/SRbMnbgWvrU
Подпись к картинке: российские ученые, наконец, изобрели 100% вид контрацепции
Не от большого ума американец фотографировался с рожками. Ей богу как дурак.
Теплое мороженое, это что-то новенькое. Хотел бы попробовать.
Наряжать елку дома у нас всегда целая традиция. Вот вчера поставили елку, украсили ее только шарами двух цветов: красные и золотые. А вообще мне нравилось наряжать елку в детстве. Раньше всегда живую елку ставили. Было много стеклянных игрушек.
Хотел бы я на эту фабрику попасть, в июне будутв Нижнем Новгороде может и попаду.
Всем удачного дня.
На фото радиола Урал,у нас такая была вспомнил детство,аж потеплело в душе,спасибо!!!
Название к картинке:
" Еще одну позу в Камо Сутре, обнаружили недавно ученые"
А та, что на ножках внизу - радиола "Беларусь", такая была у моих родителей. Действительно, потеплело как от встречи со старой знакомой.
Самый запоминающийся день-это конечно же детство. Папа приносил живую елку, она так пахла мммм Мы ее наряжали, и обязательно вешали гирлянду. Как давно это было...
Сейчас я елку не ставлю. А все потому, что моя Стерлядь сразу открывает на нее охоту, и каждый раз в борьбе "елка-кот" побеждает конечно же котейка
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Татьяна Сергеева, раскрой эту тему в своем Доброутреннем, а?
В детстве, после того, как нарядили ёлку... она упала, а была до потолка! И мы Ее привязали к люстре!
Название: - " КРУЧУ -ВЕРЧУ... ЗАПУТАТЬ ХОЧУ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
Папа всегда приносил огромные под потолок елки, и это было событие. Их привозили на теплоходе из Ванино. Наряжали всей семьей. Но самое запоминающееся "наряжение" елки было в студенчестве. Мы встречали в общаге Новый год, елки в нашей комнате не было. И вот, утром рано видим в окно, что кто-то выбросил елку, 1 января!!! Сбегали, принесли, нарядили чем могли и устроили чудо для тех, кто еще спал.
Еще мне довелось в детстве лазить через забор на территорию "Фабрики Дедов Морозов" в подмосковном поселке Клязьма. Моя бабушка жила напротив через дорогу на Пушкинской, 97. Помните тех Дедов Морозов? Сначала они были из попье-маше и из ваты, а более поздние из пенопласта. Нужно ли говорить, что на улице Пушкинской среди лета случались снегопады нашими стараниями (разбирали пенопласт на шарики).
К картинке: "То ли вечный двигатель, то ли электровеник".