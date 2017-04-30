СпрятанноГигантское доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Особых праздников в России сегодня, вроде, нет, так что сразу перехожу к новостям.
В США определили идеальную продолжительность брака
В опросе исследователей принимали участие пары, перешедшие порог двадцати или тридцати лет совместной жизни.
По их словам, чувства ко второй половине начинают утихать после пятнадцати лет, после чего любовь перерастает в привязанность.
Ученые уверены, что такой результат определяется тем, насколько супруги подходят друг другу. Некоторые думают, что если партнеры будут очень много времени проводить вместе, то не смогут надолго сохранить брак.
Источник: https://news.rambler.ru/science/36821728-uchenye-opredelili-idealnuyu-prodolzhitelnost-braka/
Новорожденного мальчика в Сирии назвали Владимиром Путиным
Мальчика, появившегося на свет в сирийском Тартусе, назвали Владимир Путин, сообщает в понедельник, 8 мая, ливанский телеканал «Аль-Джадид». По словам отца ребенка, военнослужащего сирийской армии, он хотел выразить благодарность президенту России за помощь его стране в борьбе с терроризмом.
Отмечается, что мальчик чувствует себя хорошо. Родители накрыли его флагом России и сфотографировали в таком виде: снимки выложены в Facebook российской авиабазы Хмеймим.
В августе 2016 года семья из Владимирской области приняла решение поменять имя своего сына на Путин. Родители пояснили, что вдохновились примером журналиста и переводчика из Египта, который за два месяца до этого так же назвал своего новорожденного ребенка.
Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. По просьбе Дамаска Россия включилась в борьбу с террористическими группировками.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/08/baby_putin/
Вопрос на сегодня:
А какой холодный напиток вы можете назвать своим любимым?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это «Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора
Томас Дамбо – датский скульптор, делающий свои работы из использованного дерева. Его последняя серия называется «Шесть спрятанных гигантов». Шесть скульптур Томас спрятал в лесопарковых зонах Копенгагена, куда нечасто заходят люди. Найти гигантов не так просто – для этого нужно воспользоваться специальной картой или подсказками в стихах, выгравированных на табличках возле каждой статуи. Но, найдя их, вы об этом не пожалеете!
Маленький Тильда
Томас на горе
Оскар под мостом
Трайн на холме
Спящий Луис
Дружелюбный Тедди
Табличка в стихах возле каждой скульптуры подскажет, где найти следующую
Все статуи сделаны из использованных досок
Горм и Кнуд – модели и помощники скульптора
А вот карта, по которой в Копенгагене можно найти гигантов
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и замечательного настроения!
Самые любимые мои напитки - холодное молоко, чай и кофе со льдом. Или даже просто чистая холодная вода. А из алкогольных люблю коктейль "Мохито", в жару его мятная кислинка в самый раз
Со скульптурами - прям квест получается, отличная забава для детей.
Подпись:
Не смотри, что я заросший старичок -
Тут под травкой замечательный сучок!
http://astv.ru/club/blog/tvorchestvo/3MZxDRcFRUOoc..
Холодный напиток - брусничный морс!
Название: - "Не могу найти стилиста! А хочу я быть артистом!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
Нашла картинку, которая улыбнула...
Любимый холодный напиток - это холодный чай с лимончиком, морс брусничный.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.