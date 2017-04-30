СпрятанноГигантское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Особых праздников в России сегодня, вроде, нет, так что сразу перехожу к новостям.

В США определили идеальную продолжительность брака

Американские ученые выявили идеальную продолжительность брака, передает ФБА "Экономка сегодня".

В опросе исследователей принимали участие пары, перешедшие порог двадцати или тридцати лет совместной жизни.

По их словам, чувства ко второй половине начинают утихать после пятнадцати лет, после чего любовь перерастает в привязанность.

Ученые уверены, что такой результат определяется тем, насколько супруги подходят друг другу. Некоторые думают, что если партнеры будут очень много времени проводить вместе, то не смогут надолго сохранить брак.

Однако эксперты уверяют, что даже после пятнадцати лет совместной жизни можно "реанимировать" давно потухшие чувства. Например, найти новое совместно увлечение или же раздельно провести отпуск.

Источник: https://news.rambler.ru/science/36821728-uchenye-opredelili-idealnuyu-prodolzhitelnost-braka/

Новорожденного мальчика в Сирии назвали Владимиром Путиным

Мальчика, появившегося на свет в сирийском Тартусе, назвали Владимир Путин, сообщает в понедельник, 8 мая, ливанский телеканал «Аль-Джадид». По словам отца ребенка, военнослужащего сирийской армии, он хотел выразить благодарность президенту России за помощь его стране в борьбе с терроризмом.

Отмечается, что мальчик чувствует себя хорошо. Родители накрыли его флагом России и сфотографировали в таком виде: снимки выложены в Facebook российской авиабазы Хмеймим.

В августе 2016 года семья из Владимирской области приняла решение поменять имя своего сына на Путин. Родители пояснили, что вдохновились примером журналиста и переводчика из Египта, который за два месяца до этого так же назвал своего новорожденного ребенка.

Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. По просьбе Дамаска Россия включилась в борьбу с террористическими группировками.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/08/baby_putin/

Вопрос на сегодня:

А какой холодный напиток вы можете назвать своим любимым?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это «Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Томас Дамбо – датский скульптор, делающий свои работы из использованного дерева. Его последняя серия называется «Шесть спрятанных гигантов». Шесть скульптур Томас спрятал в лесопарковых зонах Копенгагена, куда нечасто заходят люди. Найти гигантов не так просто – для этого нужно воспользоваться специальной картой или подсказками в стихах, выгравированных на табличках возле каждой статуи. Но, найдя их, вы об этом не пожалеете!

Маленький Тильда

Томас на горе

Оскар под мостом

Трайн на холме

Спящий Луис

Дружелюбный Тедди

Табличка в стихах возле каждой скульптуры подскажет, где найти следующую

Все статуи сделаны из использованных досок

Горм и Кнуд – модели и помощники скульптора

А вот карта, по которой в Копенгагене можно найти гигантов

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!