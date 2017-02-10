Мужское и женское доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, солнышки!
Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.
Итак, сегодня День российских студенческих отрядов
День спонтанного проявления доброты
И День Службы горючего Вооруженных Сил России
18 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов
День транспортной полиции России
И День продовольственной и вещевой службы ВС России
А вот в воскресенье особых праздников нет, вроде.
Теперь новости
Жена взяла мужа в заложники и неделю поила водкой, чтобы он не ушел к любовнице
- Вернись, я все прощу! - Большинство женщин именно так попытаются вернуть своего благоверного, если тот загулял. Но Ирина Серегина из Владимирской области (фамилия и имя изменены по просьбе следствия) предпочла жить по принципу: «бью - значит, полюбит».
Серегины прожили вместе 12 лет. Но год назад стало туго с деньгами, и муж укатил в столицу на заработки. И нашел там любовь. Возвращаться не захотел. Лишь тоска по сыну заставила.
Приехал, предупредив заранее жену - мол, буду через пару дней, с сыном повидаться. А с тобой, уж извини, давай - спина к спине и кто дальше! И лучше - по-хорошему.
«Ах, все в прошлом, говоришь! Ну-ну!» - подумала жена и пошла к другу, у которого, она точно знала, есть верное средство вернуть супруга - бейсбольная бита!
Друг, видимо, тоже блудного мужа недолюбливал - подхватил орудие битвы за семейный очаг и сел в засаду.
Когда муж позвонил в дверь, вместо сына его встретила бита. То ли жена, то ли друг (следствие покажет) приложились от души - сломали бедолаге руку. Потом, для укрепления отношений, мужика привязали к стулу и начали кормить (понемножку) и поить водкой (от души). И совать телефон:
- Этой своей звони! Скажи, что остаешься с семьей!
В конце концов мужчина сдался. И пьяным голосом пробормотал в телефон, что вновь возвращается к жене. Но любовница почувствовала подвох и бросилась на выручку. Полиция увидела весь пейзаж битвы за любовь: мужчину, привязанного к стулу, соседа с битой. От стула несчастного отвязали и проводили в больницу. Что касается жены бедолаги и ее сообщника, то оба они - под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Источник: http://www.hab.kp.ru/daily/26643/3662419/
Ученые создали перчатки для объятий на расстоянии
Ученые из Канады собрались тестировать новую разработку – перчатки. Они, по данным создателей, способны обеспечить телесное общение без непосредственного контакта, а через Интернет.
Тактильные перчатки Flex-N-Feel были придуманы сотрудниками лаборатории Университета имени Саймона Фрейзера. В некотором роде ученые смогли потрогать человека в мире виртуальной реальности. Перчатка имеет выход в Интернет через Wi-fi, а, к примеру, объятия с собеседником передаются встроенными датчиками. Создатели уверяют, что пользователи могут «делать интимные жесты, держаться за руки, обниматься», а установленные в Flex-N-Feel сенсоры будут имитировать прикосновения.
Также, уверены канадские разработчики, перчатки отлично дополнят виртуальную реальность или займут свою нишу в медицинской области.
Источник: http://actualnews.org/nauka/145721-uchenye-sozdali-perchatki-dlya-obyatiy-na-rasstoyanii.html
Вопрос на сегодня:
Что из представленной ниже подборки вам подходит, а что - нет? С чем вы согласны, а с чем готовы поспорить?
Ну и очередь подборочки
Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины? Отличия есть практически в каждом действии этих двух противоположностей - поведении, мышлении и отношении к окружающему миру. Это как две разные Вселенные...
Ниже для Вас представлены забавные картинки, которые невероятно точно отражают всю разницу между мужчинами и женщинами.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и замечательных выходных!
День спонтанного проявления доброты это как?
С чем я из подборки не согласна...Там практически ко всему придраться можно
Подпись: Аквапарк? Не не слышал
Всем отличных выходных!!!
Ну разные и разные - живи и радуйся, ведь так интереснее!
Вот хороший подарок женщине на 8 марта. Подушка для иголок и кукла-вуду. Не прийдётся битой бить и водкой поить, иголку в нужное место воткнул и вуаля!
Это ж надо так с ума сойти, чтобы мужа в заложники взять. А друг?
Короче сами себе проблем нажили.
Подборка двоякая, конечно есть варианты, которые подходят мне, но вот про рабочий стол, туалет, парикмахерскую можно поспорить. Я постригаюсь раз в месяц, и часто вижу как мужики сидят по часу, а то и два, выбирая себе прически, и всякие нализки к ней.
Название: Фотография из моего детства.
Всем хорошего дня и отличных выходных.
На, что только не идут женщины, что бы удержать мужчину! Никогда этого не понимала, и не пойму.Ну гордость-то какая -то должна быть. Зачем так унижаться! Насильно мил не будешь как говорится. ))
Из предложенной подборки не согласна со сборами на работу и в гости.)) В отличии от большинства женщин собираюсь я быстро)) И за короткое время успеваю еще собрать и детей. По поводу " нечего надеть", сейчас и мужчины такие)), слышала лично, ))
Далее- "смотреть на встречную женщину" ))) в этом случае я смотрю больше как мужчина, но с другими мыслями)) оценивая саму фигуру, без эротических фантазий, или что у них там на уме
В остальном в принципе что-то есть.))Особенно понраваль картинка- "после разрыва", и "идут в туалет"
Подпись к фото- НЕ РУГАЙ! ВСПОМНИ СЕБЯ!))
Хорошего настроения, и улыбок на весь день!
Картинка : Таньки грязи не боятся!
Подборка улыбнула!!!
Соглашусь про одежду - вешать некуда, носить нечего!
А вот пухляшка видит себя в зеркале стройняшкой!
Название: - "МАМА стирает "ТАЙДОМ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
К картинке...
Счастливое детство.
Картинка навеяла детские воспоминания.Много ли кто из нас мог устоять перед глубокой, переливающейся на солнышке лужей? Особенно, если на тебе надеты резиновые сапоги.
Как мы стоя по колено в грязи
говорили:"Мишка,мишка,засоси"...или "Плыл у беpега пескаpик,потеpял воздушный шаpик,помоги его найти -
сосчитай до десяти" и шлепали по грязи..и топали...
Довольные,чумазые...Думаю, единицы из читающих сейчас мои воспоминания не получали "нагоняй" за то, что приходили домой по уши в грязи.. Но ведь оно того стОило!Детство золотое - веселая пора!?.. )))
Есть с чем не согласиться в нашем случае.
1. Гардероб свой точно также открываю))) Нечего одеть и некуда вешать)))) И у мужа не одна рубашка на всю неделю. А по одной на каждый день.
5. С мастером повезло, я всегда результат вижу в зеркале, т.к непостоянная я и каждый раз хочется чего-то новенького)))
6. Шампунь по другому выбираю, но не до такого одурения, как на картинке)))
8. Ну тут ничего не скажу. Я сама уходила от парней) Поэтому соплей и слез не было.
10. Наоборот, он пытается мою половину кровати оккупировать)))
11. Муж за рулем, тётечек приходится мне рассматривать, потом ему рассказывать)))
13. Чемодан мы вместе в последнюю очередь собираем)))
14. Когда мы с мужем вместе работали, у него в кабинете на столе, в отличие от моего, был просто идеальный порядок.
15. А вот на рабочем столе у нас с ним все наоборот)))