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Утро с АСТВ
Мужское и женское доброутреннее с конкурсом)

Мужское и женское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Итак, сегодня День российских студенческих отрядов 

День спонтанного проявления доброты

И День Службы горючего Вооруженных Сил России

18 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов 

День транспортной полиции России

И День продовольственной и вещевой службы ВС России

А вот в воскресенье особых праздников нет, вроде.

 

Теперь новости

Жена взяла мужа в заложники и неделю поила водкой, чтобы он не ушел к любовнице

- Вернись, я все прощу! - Большинство женщин именно так попытаются вернуть своего благоверного, если тот загулял. Но Ирина Серегина из Владимирской области (фамилия и имя изменены по просьбе следствия) предпочла жить по принципу: «бью - значит, полюбит».

Серегины прожили вместе 12 лет. Но год назад стало туго с деньгами, и муж укатил в столицу на заработки. И нашел там любовь. Возвращаться не захотел. Лишь тоска по сыну заставила.

Приехал, предупредив заранее жену - мол, буду через пару дней, с сыном повидаться. А с тобой, уж извини, давай - спина к спине и кто дальше! И лучше - по-хорошему.

«Ах, все в прошлом, говоришь! Ну-ну!» - подумала жена и пошла к другу, у которого, она точно знала, есть верное средство вернуть супруга - бейсбольная бита!

Друг, видимо, тоже блудного мужа недолюбливал - подхватил орудие битвы за семейный очаг и сел в засаду.

Когда муж позвонил в дверь, вместо сына его встретила бита. То ли жена, то ли друг (следствие покажет) приложились от души - сломали бедолаге руку. Потом, для укрепления отношений, мужика привязали к стулу и начали кормить (понемножку) и поить водкой (от души). И совать телефон:

- Этой своей звони! Скажи, что остаешься с семьей!

В конце концов мужчина сдался. И пьяным голосом пробормотал в телефон, что вновь возвращается к жене. Но любовница почувствовала подвох и бросилась на выручку. Полиция увидела весь пейзаж битвы за любовь: мужчину, привязанного к стулу, соседа с битой. От стула несчастного отвязали и проводили в больницу. Что касается жены бедолаги и ее сообщника, то оба они - под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: http://www.hab.kp.ru/daily/26643/3662419/

Ученые создали перчатки для объятий на расстоянии

Ученые из Канады собрались тестировать новую разработку – перчатки. Они, по данным создателей, способны обеспечить телесное общение без непосредственного контакта, а через Интернет.

Тактильные перчатки Flex-N-Feel были придуманы сотрудниками лаборатории Университета имени Саймона Фрейзера. В некотором роде ученые смогли потрогать человека в мире виртуальной реальности. Перчатка имеет выход в Интернет через Wi-fi, а, к примеру, объятия с собеседником передаются встроенными датчиками. Создатели уверяют, что пользователи могут «делать интимные жесты, держаться за руки, обниматься», а установленные в Flex-N-Feel сенсоры будут имитировать прикосновения.

Также, уверены канадские разработчики, перчатки отлично дополнят виртуальную реальность или займут свою нишу в медицинской области.

Источник: http://actualnews.org/nauka/145721-uchenye-sozdali-perchatki-dlya-obyatiy-na-rasstoyanii.html

 

Вопрос на сегодня: 

Что из представленной ниже подборки вам подходит, а что - нет? С чем вы согласны, а с чем готовы поспорить? 

 

Ну и очередь подборочки

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины? Отличия есть практически в каждом действии этих двух противоположностей - поведении, мышлении и  отношении к окружающему миру. Это как две разные Вселенные...

Ниже для Вас представлены забавные картинки, которые невероятно точно отражают всю разницу между мужчинами и женщинами. 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)

 

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины (14 картинок)
Нашла тут.
 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательных выходных! 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:52 +18
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:40
Всех с сегодняпятницей

День спонтанного проявления доброты это как?
Пинал, пинал, резко подобрел, погладил и пошёл?

С чем я из подборки не согласна...Там практически ко всему придраться можно
Мой муж очень любил красиво одеваться, у него одежды было больше чем у меня, он никогда не выходил из магазина не купив хотя бы футболку
Сын Димка весь в него, я его так и называю - тряпочник

Подпись: Аквапарк? Не не слышал

Всем отличных выходных!!!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+6
Натали)))
Написано сегодня, в 11:12
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+2
sasch
Написано сегодня, в 07:41 Отредактированно сегодня, в 07:42
Со времён Адама с Евой пытаются различие мужчин и женщин в стройную систему выстроить, и, по правде говоря, что-то фигово у всех получается.
Ну разные и разные - живи и радуйся, ведь так интереснее!


Вот хороший подарок женщине на 8 марта. Подушка для иголок и кукла-вуду. Не прийдётся битой бить и водкой поить, иголку в нужное место воткнул и вуаля!
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+12
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:22
sasch, Саняаааа!!!
у тебя есть такая?
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+5
sasch
Написано сегодня, в 08:25 Отредактированно сегодня, в 08:28
НюНик_просто_Анна, У меня нетУ... А может и слава богу, что так
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
sasch, хорошего дня!
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+5
Еще 14 комментариев
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 08:58
Доброго утра, друзья.
Это ж надо так с ума сойти, чтобы мужа в заложники взять. А друг?
Короче сами себе проблем нажили.
Подборка двоякая, конечно есть варианты, которые подходят мне, но вот про рабочий стол, туалет, парикмахерскую можно поспорить. Я постригаюсь раз в месяц, и часто вижу как мужики сидят по часу, а то и два, выбирая себе прически, и всякие нализки к ней.
Название: Фотография из моего детства.
Всем хорошего дня и отличных выходных.
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:50
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 09:18
Доброе утречко! Всех причастных с праздниками! Впервые слышу о таком празднике как- день спонтанной доброты. Считаю, что добрые дела, будь они спонтанными или запланированными нужно совершать всегда, и праздники для этого не нужны.

На, что только не идут женщины, что бы удержать мужчину! Никогда этого не понимала, и не пойму.Ну гордость-то какая -то должна быть. Зачем так унижаться! Насильно мил не будешь как говорится. ))
Из предложенной подборки не согласна со сборами на работу и в гости.)) В отличии от большинства женщин собираюсь я быстро)) И за короткое время успеваю еще собрать и детей. По поводу " нечего надеть", сейчас и мужчины такие)), слышала лично, ))
Далее- "смотреть на встречную женщину" ))) в этом случае я смотрю больше как мужчина, но с другими мыслями)) оценивая саму фигуру, без эротических фантазий, или что у них там на уме
.
В остальном в принципе что-то есть.))Особенно понраваль картинка- "после разрыва", и "идут в туалет"

Подпись к фото- НЕ РУГАЙ! ВСПОМНИ СЕБЯ!))
Хорошего настроения, и улыбок на весь день!
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:51
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0
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:23
Всем бодрой пятницы! Держать изменника в плену.... Я б только пинка под зад, чтоб быстрее с глаз долой, из сердца вон
.Перчатки для объятий? Телефон для поцелуев -люди ,куда мир катится? О мужчине и женщине по поводу шкафа и сборов на работу совпадает.... Хотя одежды у мужа хватает ,вытряхнуть его из любимой кофты практически невозможно . А вот на счет постели... Тут муж меня присует к стенке и спит как звезда

Картинка : Таньки грязи не боятся!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:51
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:54
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 10:06
Помоги ближнему.
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 11:02
Доброе утро!
Подборка улыбнула!!!
Соглашусь про одежду - вешать некуда, носить нечего!
А вот пухляшка видит себя в зеркале стройняшкой!
Название: - "МАМА стирает "ТАЙДОМ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:51
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0
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 11:18
Всем привет!) Все с наступающими и наступившими праздниками! Подборка прикольная, в жизни так и происходит, за исключением рабочего стола и кровати.)) Название к картинке: " прогулка с папой" Всем хорошего дня!
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:52
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0
Ogonek
Написано сегодня, в 13:07 Отредактированно сегодня, в 13:08
Добрый день всем!!!Посмотрела на подборку.Улыбнулась..Конечно мы и мужчины совершенно разные..Версии откуда мы,женщины, появились разнятся..Начиная от самой простейшей и известной-из ребра Адама,до самой фантастической- с другой планеты.Да мы ведь даже строением отличаемся."Посуда" у нас совершенно разная...Посмотрев на картинки ,я могу с чем-то согласиться,с чем то нет..Но картинка как мы собираемся в гости..это точно мы..Я и Митя))))).Про сборы на работу я не согласна...На работу я собираюсь быстро.За 15-20 минут успеваю умыться,уложиться,нанести боевую раскраску(макияж) и стоять на улице ждать такси.Ах..да..еще и Митю проводить,собрав ему тормозок на работу...

К картинке...
Счастливое детство.
Картинка навеяла детские воспоминания.Много ли кто из нас мог устоять перед глубокой, переливающейся на солнышке лужей? Особенно, если на тебе надеты резиновые сапоги.
Как мы стоя по колено в грязи
говорили:"Мишка,мишка,засоси"...или "Плыл у беpега пескаpик,потеpял воздушный шаpик,помоги его найти -
сосчитай до десяти" и шлепали по грязи..и топали...
Довольные,чумазые...Думаю, единицы из читающих сейчас мои воспоминания не получали "нагоняй" за то, что приходили домой по уши в грязи.. Но ведь оно того стОило!Детство золотое - веселая пора!?.. )))
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+3
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:52
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 13:32
Название:"Грязелечебница!"
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:53
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0
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Алёна Online
Написано сегодня, в 14:10
Прикольная подборка сегодня)))
Есть с чем не согласиться в нашем случае.
1. Гардероб свой точно также открываю))) Нечего одеть и некуда вешать)))) И у мужа не одна рубашка на всю неделю. А по одной на каждый день.
5. С мастером повезло, я всегда результат вижу в зеркале, т.к непостоянная я и каждый раз хочется чего-то новенького)))
6. Шампунь по другому выбираю, но не до такого одурения, как на картинке)))
8. Ну тут ничего не скажу. Я сама уходила от парней) Поэтому соплей и слез не было.
10. Наоборот, он пытается мою половину кровати оккупировать)))
11. Муж за рулем, тётечек приходится мне рассматривать, потом ему рассказывать)))
13. Чемодан мы вместе в последнюю очередь собираем)))
14. Когда мы с мужем вместе работали, у него в кабинете на столе, в отличие от моего, был просто идеальный порядок.
15. А вот на рабочем столе у нас с ним все наоборот)))
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:54
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