Мужское и женское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Итак, сегодня День российских студенческих отрядов

День спонтанного проявления доброты

И День Службы горючего Вооруженных Сил России

18 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов

День транспортной полиции России

И День продовольственной и вещевой службы ВС России

А вот в воскресенье особых праздников нет, вроде.

Теперь новости

Жена взяла мужа в заложники и неделю поила водкой, чтобы он не ушел к любовнице

- Вернись, я все прощу! - Большинство женщин именно так попытаются вернуть своего благоверного, если тот загулял. Но Ирина Серегина из Владимирской области (фамилия и имя изменены по просьбе следствия) предпочла жить по принципу: «бью - значит, полюбит».

Серегины прожили вместе 12 лет. Но год назад стало туго с деньгами, и муж укатил в столицу на заработки. И нашел там любовь. Возвращаться не захотел. Лишь тоска по сыну заставила.

Приехал, предупредив заранее жену - мол, буду через пару дней, с сыном повидаться. А с тобой, уж извини, давай - спина к спине и кто дальше! И лучше - по-хорошему.

«Ах, все в прошлом, говоришь! Ну-ну!» - подумала жена и пошла к другу, у которого, она точно знала, есть верное средство вернуть супруга - бейсбольная бита!

Друг, видимо, тоже блудного мужа недолюбливал - подхватил орудие битвы за семейный очаг и сел в засаду.

Когда муж позвонил в дверь, вместо сына его встретила бита. То ли жена, то ли друг (следствие покажет) приложились от души - сломали бедолаге руку. Потом, для укрепления отношений, мужика привязали к стулу и начали кормить (понемножку) и поить водкой (от души). И совать телефон:

- Этой своей звони! Скажи, что остаешься с семьей!

В конце концов мужчина сдался. И пьяным голосом пробормотал в телефон, что вновь возвращается к жене. Но любовница почувствовала подвох и бросилась на выручку. Полиция увидела весь пейзаж битвы за любовь: мужчину, привязанного к стулу, соседа с битой. От стула несчастного отвязали и проводили в больницу. Что касается жены бедолаги и ее сообщника, то оба они - под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: http://www.hab.kp.ru/daily/26643/3662419/

Ученые создали перчатки для объятий на расстоянии

Ученые из Канады собрались тестировать новую разработку – перчатки. Они, по данным создателей, способны обеспечить телесное общение без непосредственного контакта, а через Интернет.

Тактильные перчатки Flex-N-Feel были придуманы сотрудниками лаборатории Университета имени Саймона Фрейзера. В некотором роде ученые смогли потрогать человека в мире виртуальной реальности. Перчатка имеет выход в Интернет через Wi-fi, а, к примеру, объятия с собеседником передаются встроенными датчиками. Создатели уверяют, что пользователи могут «делать интимные жесты, держаться за руки, обниматься», а установленные в Flex-N-Feel сенсоры будут имитировать прикосновения.



Также, уверены канадские разработчики, перчатки отлично дополнят виртуальную реальность или займут свою нишу в медицинской области.

Источник: http://actualnews.org/nauka/145721-uchenye-sozdali-perchatki-dlya-obyatiy-na-rasstoyanii.html

Вопрос на сегодня:

Что из представленной ниже подборки вам подходит, а что - нет? С чем вы согласны, а с чем готовы поспорить?

Ну и очередь подборочки

Чем отличаются друг от друга мужчины и женщины? Отличия есть практически в каждом действии этих двух противоположностей - поведении, мышлении и отношении к окружающему миру. Это как две разные Вселенные...

Ниже для Вас представлены забавные картинки, которые невероятно точно отражают всю разницу между мужчинами и женщинами.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательных выходных!