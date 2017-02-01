МакетноКиношное доброутреннее с конкурсом)

Примечательно, что поучаствовать может каждый житель и гость Железноводска. Для этого достаточно будет написать имя своего родственника — участника войны. Само огромное синее полотно будет презентовано 9 мая на центральной городской площади, а затем передано на хранение в городской музей.

«Основная цель нашей акции – сплотить людей так же, как в свое время их сплотила одноименная песня. «Строчит пулеметчик за синий платочек…» — эти строки помогли нашим дедам и прадедам одержать победу и выстоять. Их подвиг не будет забыт», — прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Отметим, что каждому написавшему имя на «Синем платочке» будет выдан сертификат участника, который позволит ему поучаствовать во всех мероприятиях и акциях, запланированных в Железноводске 9 мая.

Источник: Официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска

Танцующий Винни-Пух покорил соцсети

Популярный герой книг и мультфильмов Винни-Пух "снялся" в новом ролике. В Twitter появилось сразу несколько вариантов с Винни. Видео того, как забавный медвежонок танцует, набирает все больше просмотров в соцсетях.

Больше видеороликов с Винни-Пухом можно найти на отдельном аккаунте WinnieDancing в Twitter, посвященном его хобби. Владелец странички самостоятельно делает анимацию с музыкой по заказам пользователей, пишут РИА Новости.