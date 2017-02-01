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Утро с АСТВ
МакетноКиношное доброутреннее с конкурсом)

МакетноКиношное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня особых дат нет.

В субботу - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

В воскресенье вообще отмечать особо нечего)

 

А теперь новости.

В Железноводске ко Дню Победы сошьют самый большой «Синий платочек»

В Железноводске ко Дню Победы сошьют самый большой «Синий платочек». Он будет состоять из различных частей, на которых будут написаны имена павших героев и названия их родных городов.

Примечательно, что поучаствовать может каждый житель и гость Железноводска. Для этого достаточно будет написать имя своего родственника — участника войны. Само огромное синее полотно будет презентовано 9 мая на центральной городской площади, а затем передано на хранение в городской музей.

«Основная цель нашей акции – сплотить людей так же, как в свое время их сплотила одноименная песня. «Строчит пулеметчик за синий платочек…» — эти строки помогли нашим дедам и прадедам одержать победу и выстоять. Их подвиг не будет забыт», — прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Отметим, что каждому написавшему имя на «Синем платочке» будет выдан сертификат участника, который позволит ему поучаствовать во всех мероприятиях и акциях, запланированных в Железноводске 9 мая.

Источник: Официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска

Танцующий Винни-Пух покорил соцсети

Популярный герой книг и мультфильмов Винни-Пух "снялся" в новом ролике. В Twitter появилось сразу несколько вариантов с Винни. Видео того, как забавный медвежонок танцует, набирает все больше просмотров в соцсетях.

Больше видеороликов с Винни-Пухом можно найти на отдельном аккаунте WinnieDancing в Twitter, посвященном его хобби. Владелец странички самостоятельно делает анимацию с музыкой по заказам пользователей, пишут РИА Новости.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2849836&cid=520

 

Вопрос на сегодня. Давайте пофантазируем:

Как бы вы назвали свой собственный праздник? Что бы это был за праздник?

 

А теперь очередь подборочки

Все мы знаем, что кинорежиссеры и операторы порой прибегают к различным трюкам или уловкам, чтобы снять ту или иную сцену для киноленты. Очень часто для этого используются различные макеты, модели и миниатюры, позволяющие упростить съемку. Далее хотим показать вам несколько подобных макетов, которые использовались во время съемок известных фильмов.

Модель поезда из фильма «Хранитель времени»
 

Макеты и модели в кино (9 фото)


Водопад из смеси соли с мукой

Макеты и модели в кино (9 фото)


Огромный отель в фильме «Отель Гранд-Будапешт» был всего лишь макетом

Макеты и модели в кино (9 фото)


А вот так происходило крушение вертолета в шпионском боевике «007: Координаты "Скайфолл"»

Макеты и модели в кино (9 фото)

Подготовка площадки к съемкам очередной сцены из фильма «Война миров» Стивена Спилберга

Макеты и модели в кино (9 фото)

Модель космического корабля, показанная в киноленте «Интерстеллар»

Макеты и модели в кино (9 фото)


Съемка одной из сцен фильма «Мыс страха»

Макеты и модели в кино (9 фото)

Разрушение макета города в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Макеты и модели в кино (9 фото)


Герой Леонардо Ди Каприо взбирается по отвесной скале в фильме «Остров проклятых»

Макеты и модели в кино (9 фото)

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и прекрасных выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:52 +10
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:01
Доброе утро!
Праздник веселья с интересными и спортивными играми и назвала бы его - " УЛЫБКА"
Название: -"Мы копали, мы копали... и немножечко устали! Мы немного отдохнём и опять копать начнём!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
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+8
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 07:12
Всех с пятницей!
А в Греции в воскресенье масленицу отмечать будут

Свой собственный праздник я бы назвала Счастливый день или День смеха и развлечений.
Когда смотрю фильм, всегда интересно как снималась та или иная сцена, раньше как-то всё это было загадочно, каждый верил в реалистичность кадра, а сейчас, зашёл в инет, глянул как снимали, улыбнулся и счастлив
Спасибо за подборку

Подпись: И грабли на входе
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+7
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:12
Доброе утро, Сахалин! Праздник назвала бы "Без повода..." и пригласила близких друзей...и каждый пусть принёс продукт, который захотел, а мы вместе из всего каждым принесенного состряпали меню))))
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+8
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 07:36
LyiraTula, Уже стряпаем
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:37 Отредактированно сегодня, в 07:38
Доброе утро всем-всем! Я б назвала свой праздник "Солнце, море и веселье", а без друзей он бы точно не обошелся

Идея синего платочка хороша, но вот этот гигантизм расстраивает. Это веяния зарубежья, вечно у них что-то делают самое большое, длинное, высокое и пр. Гигантский синий платочек... У меня само понятие вызывало умилительные и нежные чувства, но гигант и умиление - несовместны.
Макеты - шикарные, понятно, что ради фильма город разрушать не будут.
Подпись: Мать упала с сеновала, креативной очень стала. Вы еще деда в тулупе а ля Версаче не видели...

Всем удачного дня!
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 07:50
Праздников им маловато.

Праздничек им подавай.

Проведите коммунистический субботник, и дружно потаскайте бревно!
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+6
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 08:41
Какой бы придумал для себя и не только для себя Праздник:

1. "День непослушания, и отсутствия каких-либо правил!"
Не слушаться ни кого и ни чего! (но предупредить об этом близких, чтобы не загреметь в дурку).

2. " День Веселого Милиционера!"- когда блюстители порядка одеваются весело, как клоуны или персонажи разных фильмов, вместо полосатых палок- палка колбасы или меч из Звёздных войн". Вместо штрафов собираемых с людей, полицейские отдают деньги водителям и извиняются за предыдущие "наезды" на водителей и пешеходов.

3. Праздник "День щедрого предпринимателя!"
Предприниматели с утра и до вечера занимаются благотворительностью.(начиная естественно с самых низких социальных слоев нашего населения-Дет.дома, Дома престарелых, интернаты).

4. Праздник "День отказа от использования личного транспорта", можно использовать только на педальной тяге и общественный транспорт. И если используешь его, то платишь штраф в пользу природоохранных организаций.
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+2
V.K.
Написано сегодня, в 08:53
Какой такой Винни-Пух ?!
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+5
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 09:36
V.K., вот он - Винни-Пух. А то чудовище какое то голозадое...
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+3
V.K.
Написано сегодня, в 08:54
Это чуждый нам Винни-Пух!
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+4
KsuKsu
Написано сегодня, в 08:54
Доброго утра! Винни Пух то- одно движение под разную музыку.... Я таких на дискотеке 1000 штук
Видела и вижу-только не Винни Пухи
.Синий платочек вызвал двоякое чувство и вроде цель хорошая, но шить платок, потом хранить как-то не знаю глупо что ли.... С праздником туго.... Но это было бы что-то типа дня семейного единения. Когда все родственники далекие и близкие с семейными историями и байками где-нибудь на природе.... Думаю так

Картинка конечно атас
а название ей такое : научите современных огородников вилами и лопатой пользоваться
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+5
V.K.
Написано сегодня, в 09:00
В Кино-эпопее "Падение Берлина" 1949 года (!!!) использовался макет Берлина. Настолько точный, что жители города узнавали свои балконы!
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+5
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 09:42
Доброе утро! Этот Винни не настоящий . Не живой и не забавный. Наш Винни самый Винний Пух в мире! И танцы такое не новы - мишки гумибер танцевали так же.
Подпись
дядя Вася, наш дворник, списанные материалы использовал с умом!
Сидим мы на лопате, и с рукоятки пьем!
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:00
lvista, Да уж...мерзковатый Вини-чух
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+3
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 10:08
sasch, ты меня понял
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:23
lvista, А то!

Для услады взора, тебе как художнику... вот!
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+1
Еще 1 комментарий
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:44
Доброе утро!. Сегодня день нежности!.
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:59
чeLOVEк NaStRoEniE,
Мы - нежность,
Мы - нежность.
Мы -
вечная нежность друг друга.
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+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:09
sasch, сегодня смотрел "нежность" А.В.
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+4
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:13
sasch, блин зебру не признала, думала что за чучело к клеверу тянется)))
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+2
Еще 8 комментариев
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:46
Всем привет! Подпись к картинке:
Магазин мебели "Икеа" презентует новинку - комплект мебели "Гастарбайтер отдыхает"
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+4
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sasch Online
Написано сегодня, в 09:56
Настроение:
Нафиг всё! Я в Урюпинск!
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+3
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