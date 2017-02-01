МакетноКиношное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, солнышки!
Сегодня особых дат нет.
В субботу - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
В воскресенье вообще отмечать особо нечего)
А теперь новости.
В Железноводске ко Дню Победы сошьют самый большой «Синий платочек»
В Железноводске ко Дню Победы сошьют самый большой «Синий платочек». Он будет состоять из различных частей, на которых будут написаны имена павших героев и названия их родных городов.
Примечательно, что поучаствовать может каждый житель и гость Железноводска. Для этого достаточно будет написать имя своего родственника — участника войны. Само огромное синее полотно будет презентовано 9 мая на центральной городской площади, а затем передано на хранение в городской музей.
«Основная цель нашей акции – сплотить людей так же, как в свое время их сплотила одноименная песня. «Строчит пулеметчик за синий платочек…» — эти строки помогли нашим дедам и прадедам одержать победу и выстоять. Их подвиг не будет забыт», — прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев.
Отметим, что каждому написавшему имя на «Синем платочке» будет выдан сертификат участника, который позволит ему поучаствовать во всех мероприятиях и акциях, запланированных в Железноводске 9 мая.
Источник: Официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска
Танцующий Винни-Пух покорил соцсети
Популярный герой книг и мультфильмов Винни-Пух "снялся" в новом ролике. В Twitter появилось сразу несколько вариантов с Винни. Видео того, как забавный медвежонок танцует, набирает все больше просмотров в соцсетях.
Больше видеороликов с Винни-Пухом можно найти на отдельном аккаунте WinnieDancing в Twitter, посвященном его хобби. Владелец странички самостоятельно делает анимацию с музыкой по заказам пользователей, пишут РИА Новости.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2849836&cid=520
Вопрос на сегодня. Давайте пофантазируем:
Как бы вы назвали свой собственный праздник? Что бы это был за праздник?
А теперь очередь подборочки
Все мы знаем, что кинорежиссеры и операторы порой прибегают к различным трюкам или уловкам, чтобы снять ту или иную сцену для киноленты. Очень часто для этого используются различные макеты, модели и миниатюры, позволяющие упростить съемку. Далее хотим показать вам несколько подобных макетов, которые использовались во время съемок известных фильмов.
Модель поезда из фильма «Хранитель времени»
Водопад из смеси соли с мукой
Огромный отель в фильме «Отель Гранд-Будапешт» был всего лишь макетом
А вот так происходило крушение вертолета в шпионском боевике «007: Координаты "Скайфолл"»
Подготовка площадки к съемкам очередной сцены из фильма «Война миров» Стивена Спилберга
Модель космического корабля, показанная в киноленте «Интерстеллар»
Съемка одной из сцен фильма «Мыс страха»
Разрушение макета города в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
Герой Леонардо Ди Каприо взбирается по отвесной скале в фильме «Остров проклятых»
Нашла тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня и прекрасных выходных!
Праздник веселья с интересными и спортивными играми и назвала бы его - " УЛЫБКА"
Название: -"Мы копали, мы копали... и немножечко устали! Мы немного отдохнём и опять копать начнём!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
А в Греции в воскресенье масленицу отмечать будут
Свой собственный праздник я бы назвала Счастливый день или День смеха и развлечений.
Когда смотрю фильм, всегда интересно как снималась та или иная сцена, раньше как-то всё это было загадочно, каждый верил в реалистичность кадра, а сейчас, зашёл в инет, глянул как снимали, улыбнулся и счастлив
Подпись: И грабли на входе
Идея синего платочка хороша, но вот этот гигантизм расстраивает. Это веяния зарубежья, вечно у них что-то делают самое большое, длинное, высокое и пр. Гигантский синий платочек... У меня само понятие вызывало умилительные и нежные чувства, но гигант и умиление - несовместны.
Макеты - шикарные, понятно, что ради фильма город разрушать не будут.
Подпись: Мать упала с сеновала, креативной очень стала. Вы еще деда в тулупе а ля Версаче не видели...
Всем удачного дня!
Праздничек им подавай.
Проведите коммунистический субботник, и дружно потаскайте бревно!
1. "День непослушания, и отсутствия каких-либо правил!"
Не слушаться ни кого и ни чего! (но предупредить об этом близких, чтобы не загреметь в дурку).
2. " День Веселого Милиционера!"- когда блюстители порядка одеваются весело, как клоуны или персонажи разных фильмов, вместо полосатых палок- палка колбасы или меч из Звёздных войн". Вместо штрафов собираемых с людей, полицейские отдают деньги водителям и извиняются за предыдущие "наезды" на водителей и пешеходов.
3. Праздник "День щедрого предпринимателя!"
Предприниматели с утра и до вечера занимаются благотворительностью.(начиная естественно с самых низких социальных слоев нашего населения-Дет.дома, Дома престарелых, интернаты).
4. Праздник "День отказа от использования личного транспорта", можно использовать только на педальной тяге и общественный транспорт. И если используешь его, то платишь штраф в пользу природоохранных организаций.
Картинка конечно атас
Подпись
дядя Вася, наш дворник, списанные материалы использовал с умом!
Сидим мы на лопате, и с рукоятки пьем!
Для услады взора, тебе как художнику... вот!
Мы - нежность,
Мы - нежность.
Мы -
вечная нежность друг друга.
Магазин мебели "Икеа" презентует новинку - комплект мебели "Гастарбайтер отдыхает"
Нафиг всё! Я в Урюпинск!