Удивительное ДеревянноАрхитектурное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Особых праздников сегодня нет, поэтому сразу перехожу к новостям.

В честь Роналду в Португалии переименуют аэропорт

В среду, 29 марта, аэропорт Мадейры официально получит имя футболиста мадридского «Реала» и сборной Португалии и станет называться «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду», сообщает Daily Mail.

В пятницу на фасаде уже появилась новая эмблема аэропорта с изображением звезды мирового футбола, родившегося на архипелаге. Ранее на острове создали музей имени Роналду и установили статую в его честь.

Решение о переименовании аэропорта принято в июле прошлого года, на фоне первой в истории победы сборной Португалии на чемпионате Европы.

Отметим, что эта инициатива руководства Мадейры вызвала недовольство у Департамента муниципальных властей Португалии, который обвинил местные власти в превышении полномочий, и ряда жителей региона. Петицию с требованием оставить имеющееся название аэропорта подписали около 5 тыс. человек, но решение отменять не стали.

Источник: http://mir24.tv/news/sport/15888517

Ученые советуют расслабляться после работы дома

Согласно проведенным исследованиям, только в родных стенах человек может получить полноценное расслабление после напряжения на работе. Но при этом необходимо соблюсти некоторые условия. Не стоит слишком загромождать свое жилище предметами мебели, по возможности следует территорию отдыха освобождать от ненужных мелочей.

В дизайне жилых помещений лучше исключить слишком сочные и яркие краски. Нежные холодные оттенки способны создавать гармонию в настроении и порядок в мыслях. Пронзительные яркие теплые тона, напротив, вызывают раздражение. Еще одно условие, при котором родной дом будет райским уголком, - правильный выбор освещения. Следует подобрать не слишком мощные лампочки; при выборе светильников лучше отдавать предпочтение плафонам нежного медового цвета.

Источник: https://vistanews.ru/science/125041

Задание на сегодня:

Опишите ваше утро в трех словах

А теперь очередь подборочки

В мире, где большинство зданий возводятся из стекла и бетона, находится место и красивой деревянной архитектуре. Посмотрим различные деревянные строения.

Красивейшая деревянная часовня Святого Генриха, Турку, Финляндия.

Как вам сауна? Эта сауна расположена на берегу озера Гурон в Канаде. Она была построена из дерева с использованием компьютерного моделирования.

Невероятная инсталляция на фестивале Горящий человек в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.

Смотровая башня для наблюдений за птицами, Хайлигенхафен, Германия. Расположена в заповеднике Грасвардер.

Деревянный камин в Тронхейме, Норвегия. Все аккуратные, никто не сжег его.

Культурный центр Жан-Мари Тжибау — интересное деревянное архитектурное воплощение соединения традиционных и современных методик градостроительства. Культурный центр состоит из десяти асимметрично расположенных павильонов разного размера и высоты от 9 до 24 м.

Зеленая школа. Три года назад на Бали открылась Зеленая школа, построенная из бамбука. Издалека она выглядит интригующе: кажется, что три изогнутые крыши висят в воздухе. И только вблизи становятся понятно, что трехэтажное здание поддерживают более 2,5 тыс. стеблей.

Выставочный зал Landesgarten в городе Швабиш-Гмюнд, Германия. Форма спроектирована на компьютере. Снаружи этот выставочный зал похож на скорлупу арахиса и состоит из 243 деревянных панелей.

Бамбуковая ферма The Mason Lane в Северной Каролине. Проект разработан и воплощен в жизнь архитектурной студией De Leon & Primmer из Луисвилла (Кентукки).

Это уже наше. Новый проект был реализован в небольшой деревеньке Тверской области, на берегу реки Волга по дороге на Петербург, примерно в 140 км от Москвы. Коттедж с названием «Волга», проектные работы по которому велись с 2005 года, а строительство началось в 2007 году. Автор проекта — Петр Костелов, российский архитектор и специалист в области деревянной архитектуры.

Уникальная смотровая площадка Evolver в Альпах. Несколько лет назад на всемирно известном швейцарском курорте Церматт, рядом с озером Штелли, появился удивительный деревянный архитектурный артефакт. Деревянная спиралеобразная смотровая площадка «Эвольвер» — творение рук студентов из Alice, студии при архитектурной школе политехнического института Лозанны, которая предлагает экспериментальный подход к обучению дизайна в архитектуре.

Нашла тут

А пикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!