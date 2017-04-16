НеобычноГорное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Международный день памятников и исторических мест

День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

И Всемирный день радиолюбителя

А теперь новости

Петербуржец, угрожая пистолетом, заставил повара приготовить три шаурмы

Разбойное нападение на кафе-шаверму было совершено в Красногвардейском районе Петербурга. Налетчик был вооружен и, видимо, голоден.

По информации «Фонтанки», управляющий заведения на Новочеркасском проспекте, дом 52, обратился в полицию утром 15 апреля. Он рассказал правоохранителям, что около половины восьмого вечера в пятницу в кафе ворвался мужчина и, угрожая оружием, потребовал сделать для него три шавермы. Повар, готовивший под дулом пистолета, быстро обслужил настойчивого клиента, после чего тот отправился восвояси.

Ущерб заведения составил 510 рублей.

Источник: http://www.fontanka.ru/2017/04/16/012/

Ученые назвали самый благоприятный возраст для принятия спонтанных решений

Исследователи из Португалии установили, что способность человека совершать случайный выбор достигает пика, как правило, в возрасте 25 лет, гласит статья, опубликованная в журнале PLOS ComputationalBiology.

Ученые пришли к подобным выводам, изучив возможность совершить спонтанный выбор, предоставленную более чем трем тысячам человек в возрасте от 4 до 91 года. Каждый из участников эксперимента решал серию онлайн-задач, в которых оценивалась способность к принятию спонтанного решения.

С поправками на пол, язык и образование оказалось, что наиболее значимым фактором, влияющим на возможность случайного выбора, стал возраст человека.