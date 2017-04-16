НеобычноГорное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Международный день памятников и исторических мест
День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
И Всемирный день радиолюбителя
А теперь новости
Петербуржец, угрожая пистолетом, заставил повара приготовить три шаурмы
Разбойное нападение на кафе-шаверму было совершено в Красногвардейском районе Петербурга. Налетчик был вооружен и, видимо, голоден.
По информации «Фонтанки», управляющий заведения на Новочеркасском проспекте, дом 52, обратился в полицию утром 15 апреля. Он рассказал правоохранителям, что около половины восьмого вечера в пятницу в кафе ворвался мужчина и, угрожая оружием, потребовал сделать для него три шавермы. Повар, готовивший под дулом пистолета, быстро обслужил настойчивого клиента, после чего тот отправился восвояси.
Ущерб заведения составил 510 рублей.
Источник: http://www.fontanka.ru/2017/04/16/012/
Ученые назвали самый благоприятный возраст для принятия спонтанных решений
Исследователи из Португалии установили, что способность человека совершать случайный выбор достигает пика, как правило, в возрасте 25 лет, гласит статья, опубликованная в журнале PLOS ComputationalBiology.
Ученые пришли к подобным выводам, изучив возможность совершить спонтанный выбор, предоставленную более чем трем тысячам человек в возрасте от 4 до 91 года. Каждый из участников эксперимента решал серию онлайн-задач, в которых оценивалась способность к принятию спонтанного решения.
С поправками на пол, язык и образование оказалось, что наиболее значимым фактором, влияющим на возможность случайного выбора, стал возраст человека.
Вопрос на сегодня:
Из каких ингредиентов состоит утренний бутерброд вашей мечты?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это необычные горы
Они стоят неизменными столетиями, тысячелетиями и не знают, что на кого-то похожи.
Но человеку свойственно мечтать, придумывать и видеть больше, расширяя границы и давая названия окружающему миру. Так появились Слоновья гора и камень Черепаха, в воду опустила морду Пьющая Лошадь, раскинул крылья Орел.
Фотографии гор и скал интересной формы — они так похожи на животных и людей!
Камень Черепаха. Монголия
Скала Пьющая Лошадь. Мыс Гамова. Владивосток, Россия
Скала Игл-пойнт (Летящий орел). Колорадо, США
Гора Башня Дьявола. США
Скала Капо-д'Орсо («медведь»). Италия
«Целующаяся пара». Батагай, Якутия
Слоновья гора. Исландия
Гора в форме воющего волка
Гора Лошадиная Голова. Австралия
Гора Волна. Австралия
Скала Язык Тролля. Норвегия
Гора в форме верблюда. Турция
Гора с собственной линией горизонта. Каменный лес Цинжи-дю-Бемараха. Мадагаскар
Гора Хвитсеркур («каменный мамонт»). Север Исландии
Остров Chicken, Krabi, Thailand
Нашла тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Волшебного вам дня!
Бутерброд с клубникой!
Название: - " От ВСЕЙ ДУШИ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
Утро если честно так себе, вчера супруг потерял барсетку с документами
От наверное ошэнь был голодный человек, если решился на такое преступление.
Бутерброд моей мечты
Я люблю лаваш маленький круглый разрезанный на пополам, с помидорами, п/к колбасой и много много сыра
Подборочка супер
К картинке: от это да, от это пирамидка. Или ммммммм морковкоедка люби мэня нэжно.
Всем хорошего дня.
Для меня несбытой мечтой является бутер, который я делала мужу на работу: тонкий кусок батона с мягким сливочным сыром, чуть майонеза, несоленая ветчина или копченое мясо, лист салата, тонкий огурец и второй кусочек батона, намазанный кетчупом, прихлопнуть сверху.
Слюна потекла, будто я голоднее того грабителя
Горы и скалы природа вообще обтесывает очень причудливо. В 9 лет я отдыхала с отцом в Крыму в с. Морском, и мы ходили купаться на Кабаний мыс - он очень был похож на голову припавшего к воде кабана.
Подпись: Люблю тебя, как плюшку с маслом, ты мне дороже трех котлет! Я бы тебе в любви признался, да опоздаю на обед...
Какой-то гастрономический у меня комментарий вышел
Всем удачного дня, и чтоб прогнозы погоды не оправдались!
Вот он, Кабаний мыс, официально Ай-Фока
Не сказала бы, что в моих мечтах были бутерброды, но вот от черного хлеба с маслицем и красной свежей икоркой я бы не отказалась.
Скалы-горы красивые. Мы как-то в крымском Симеизе отдыхали, рядом с горой-кошкой.
А глядя на картинку, мультфильм вспомнился про оперу с зайцем: Вот неужели навсегда закроются мои косые очи, и не увижу я тебя, моя любовь, моя морковь…
Ингридиенты завтрака? Банально, главное с кем просыпаться...Я бы тазик свежей клубнички с чашечкой взбитых сливок и... чтобы рядом кто-то был волнующий...
Подпись к картинке: вот такие размеры любви sash к "морковкам"
Нету у меня любимых ингредиентов для утреннего бутера,ну не люблю я есть по утрам.
А вот ингредиенты для вечернего завтрака,так энто пожалуйста.Хлеб белый,можно батон нарезной,колбаска копчёненькая,сыр,шмат сала,горчичка,нет горчички моно майнез и большая кружка чая или молока,да ещё чимчишечки.И не надо про здоровый образ жизни и про ужин врагу.Ну как то так.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.