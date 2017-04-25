ИзМечтыВоплощенное доброутреннее с конкурсом)

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А теперь новости

Потенциальные покупатели раскритиковали полностью прозрачные джинсы

Модель джинсов от модного бренда Topshop, выполненная из прозрачного полиуретана, вызвала негативную реакцию у потенциальных покупателей. Об этом сообщает UPI.

Новинка стала продаваться на американском сайте марки по цене в 100 долларов. Согласно описанию, их предлагается надевать на фестивали и костюмированные вечеринки. По мнению стилистов компании, штаны подходят и для повседневной жизни (их можно сочетать с бикини, платьями, объемными свитерами, жакетами с пайетками).

«Люди будут обсуждать вас, гарантировано», — указывается также на странице товара.

Пользователи Twitter, обратившие внимание на прозрачные джинсы, усомнились в их практичности и предположили, что марка зашла в экспериментах с дизайном слишком далеко. «Иди домой, Topshop, ты пьян», — написала одна из участниц обсуждения.

Юзеры также выразили уверенность, что штаны из полиуретана будут способствовать усиленному потоотделению.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/25/jeans/

В Тюменской области пожарили гигантскую яичницу

Новый эксперимент на трехметровой сковороде. Ялуторовские повара решили приготовить гигантскую яичницу. Сам процесс приготовления в прямом эфире показывала телекомпания «Регион-Тюмень».



Если уж готовить, так сразу на тысячу гостей. Это за правило взяли себе ялуторовские повара. Каждый год на масленицу они пекут огромный блин. Правда, все попытки перевернуть трехметровый гигант пока не увенчались успехом. Но местные кулинары не отчаиваются и приглашают гостей на яичницу. Впервые за всю историю города. Блюдо новое, а техника исполнения уже хорошо знакома ялуторовчанам. Трехметровая сковорода и большой костер в центре города привлекают сотни туристов. Первую пробу во время прямой трансляции снимают журналисты ГТРК «Регион-Тюмень».

С легкостью на большой сковороде уместились 1200 яиц. Больше никаких ингредиентов. Несколько минут - и первая партия готова.



Одной яичницей кулинары не ограничились. И решили усложнить задачу. Взяли 1050 яиц, и отдели желтки от белков. Чтобы осуществить задуманное, соорудили специальные ограничители. В итоге на сковороде оказалось одно трехметровое жареное яйцо. Этот подобный кулинарный эксперимент в Сибири - первый. И теперь ялуторовская яичница - новый бренд не только города, но и всего региона.



«В этом году мы подавали заявки в национальный календарь России. Впервые произошло, что сразу 6 событий Ялуторовска попали в Топ-200», - сообщила соорганизатор праздника Анастасия Петелина.



Попадет ли яичница в личный календарь российских и зарубежных туристов, покажет время. Но уже около четырех тысяч гостей оценили новый кулинарный эксперимент на ялуторовской земле.

Источник: http://region-tyumen.ru/articles/society/yalutorovskaya_gigantskaya_yaichnitsa_mozhet_popast_v_turisticheskiy_kalendar/

Вопрос на сегодня:

А с чем вы любите яичницу? Добавляете в нее что-то? А предпочтения, что должно быть вприкуску, есть?

А теперь очередь подборочки

Едущие тротуары, машины без водителей, города под колпаком… Какие из идей писателей были реализованы в реальности, а какие так и остались фантастикой.

Одни и те же идеи приходят в голову фантастам и изобретателям — они во многом одинаково видят будущее. Но далеко не все, как ни бились, удалось воплотить в жизнь. Некоторое признано нерентабельным, другое реализовано локально, третье ждет своего часа.

Движущийся тротуар

Прогноз

Писатели-фантасты не представляли себе города будущего без движущихся тротуаров. Устройство присутствует в произведениях Азимова, Гаррисона, Кларка, Стругацких. Еще в 1899 году Герберт Уэллс в книге «Когда спящий проснется» писал: «Эта улица была около трехсот футов ширины и двигалась сама… Под самым балконом эта необыкновенная улица быстро неслась направо со скоростью курьерского поезда девятнадцатого столетия… На ней мелькали сиденья и небольшие киоски, но они проносились с такой быстротой, что не было возможности их рассмотреть». Еще в 1974 году академик Андрей Сахаров предположил, что к 2024 году «в городском транспорте получит распространение погрузка и выгрузка на ходу с использованием специальных подвижных «промежуточных» устройств». Авторы книги «Мир в 2000 году» (1973) Хаген Байнхауэр и Эрнст Шмакке полагали, что в городах будущего появятся целые районы, где никакого уличного движения не будет, автомобили заменят движущиеся тротуары. Практически мечта современного урбаниста — решение проблем загазованности и пробок в одном флаконе.

Реализация

В 1900 году трехуровневый траволатор (от англ. travelator — движущийся тротуар) с одной неподвижной дорожкой и двумя треками, движущимися с разными скоростями, был продемонстрирован на парижской Всемирной выставке. Пешеходы выбирали «уровень сложности» и в конце просто выпрыгивали на неподвижную часть. Некоторым так понравился аттракцион, что они приносили с собой стулья и часами катались по трехкилометровому маршруту. Применить устройство в городе Атланта (штат Джорджия), построив под землей два участка по 600 м, в 1920 году собралась было компания Beeler Organization. Но, по подсчетам, проект обошелся бы в $7,5 млн — метро оказалось гораздо выгоднее. Так «городские хайвеи» и не заменили привычный транспорт, но локально используются — в основном в аэропортах и крупных торговых центрах.

Путешествующий дом

Прогноз

На немецкой открытке 1900 года паровозик без напряжения тянет по рельсам пятиэтажный дом. Но еще раньше, в 1885 году, путешествие в доме на колесах было описано Уильямом Гордоном Стабелсом. Несмотря на то что Стабелс был известен как писатель-фантаст, на этот раз все рассказанное было истинной правдой. В 1880 году компания Bristol Carriage Company построила по его заказу первый в истории дом на колесах, который и стал прообразом современного трейлера. А вот могут ли путешествовать капитальные сооружения? Как показала практика, могут.

Реализация

Еще в XV веке итальянский инженер Аристотель Фьораванти в Болонье заключил в клетку каменную церковную колокольню ростом с девятиэтажный дом и с помощью воротов и канатов, тянувших махину по полозьям, отодвинул ее на 13 м. В 1870 году в Нью-Йорке появилась фирма, специализирующаяся на передвижке строений разными способами.

В России самая массовая передвижка домов происходила во время реализации Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. Особенно с этим повезло улице Горького (Тверской), которую Маяковский назвал «улица-змея». Ее стали делать «прямой, как стрела, и торжественной, как гимн». Журнал «Крокодил» пестрел картинками едущих домов с высовывающимися из окошек радостными жильцами. Таким образом в два часа ночи, пока жильцы спали, было перевезено по рельсам во дворы уникальное четырехэтажное здание Саввинского подворья (Тверская, 6). Отодвинули вместе с чиновниками Моссовет (мэрию). Развернули на 90° и перевезли в Мамоновский переулок здание глазной больницы. Всего в 1930-е годы в Москве переехали 23 каменных дома. Прогнозы насчет рельсов и многоэтажных домов сбылись, но путешествовать все-таки удобнее (и дешевле!) на трейлере.

Город под крышей

Прогноз

Фантасты считали города, накрытые куполом (англ. domed city), надежно защищенными от превратностей стихии и охотно селили в них своих героев. Одно из ранних упоминаний подобных мегаполисов под стеклянными крышами есть в изданном в 1881 году романе Уильяма Хэя «Триста лет спустя».

Реализация

Через 80 лет разработку подобной идеи представил инженер Бакминстер Фуллер, предложивший накрыть трехкилометровым геодезическим куполом не город, но крупный район Нью-Йорка — Средний Манхэттен (Мидтаун). Это позволило бы, по мнению изобретателя, регулировать погоду и решить проблему загрязнения воздуха.

Изобретение Фуллера вызвало фурор, его «золотой купол» демонстрировался в 1959 году в Москве, в 1967-м — на Всемирной выставке в Монреале. Использовать ноу-хау собирались в двух городах Соединенных Штатов. Также справедливо посчитали, что защита от непогоды пригодилась бы якутскому городу Мирный. Но дальше планов дело не пошло. Сейчас идею фантастов и Фуллера собираются воплотить в Дубае (ОАЭ) на 4,5 млн м². Туристический «город» с отелями, театрами, ресторанами, магазинами и семью километрами улиц накроют стеклянным куполом и обеспечат кондиционирование воздуха.

Знания во сне

Прогноз

Проблема, как без особых усилий запихнуть знания в головы учеников, давно волновала человечество. Фантасты для этой цели использовали обучение во сне. Так, у Олдоса Хаксли в книге «О дивный новый мир» (1932) с помощью гипнопедии детям прививались основы поведения в обществе XXVI века, почтение к высшей касте и презрение к низшим. В романе Роберта Хайнлайна «Звездный десант» таким образом ковали офицерские кадры в кадетских корпусах.

Реализация

Метод неоднократно пробовали реализовать. Бум интереса к теме пришелся на 60-е годы ХХ века. В СССР одним из известных исследователей в этой области был профессор Абрам Свядощ, еще в 1940 году защитивший диссертацию на тему «Восприятие речи во время естественного сна». В 70-х эксперименты проходили в московских техникумах и институтах. В 22 часа студенты ложились спать в специально оборудованных комнатах. Во время начальной фазы сна им читали тексты на иностранном языке. Наутро они знали несколько десятков новых слов.

Несмотря на определенный успех исследований, было признано, что обучение во сне способно принести долговременный результат только вместе с традиционным способом обучения. Оснастить же все учебные заведения «спальными классами» —- дело дорогостоящее и потому малореальное. Да и вторжение в естественные циклы сна и бодрствования, по мнению ученых, требует чрезвычайной осторожности, так как может негативно отразиться на здоровье.

Самоуправляемый автомобиль

Прогноз

В то время как люди будущего с помощью различных крылатых приспособлений беззаботно порхали в небе, будничную работу за них делали машины: убирали, варили обед, шили, строили, рулили транспортными средствами. Машина, не нуждающаяся в услугах водителя, давно кочует по фантастическим произведениям. «Заехал» самоуправляемый автомобиль и в цикл произведений Кира Булычева о «гостье из будущего» Алисе Селезневой, начавший издаваться в середине 60-х годов прошлого века. А вот изобретатели задумались над беспилотником раньше.

Реализация

В 50-е годы фирма General Motors начала испытания первого в мире умного автомобиля, оснащенного магнитными датчиками. Модель предназначалась для езды по дорогам с проложенным под асфальтом электрокабелем. Полигон с «дорогами будущего», исправно подающими авто сигналы, был создан уже в следующем десятилетии (для обычных трасс машина не годилась). Chrysler Plymouth пошел другим путем: оснастил сенсорами, которые должны были передавать информацию, бампер обычного автомобиля. Но тогда система управления занимала половину салона. В 80-х годах немецкий ученый Эрнст Дикманнс сделал умную машину на базе фургона Mercedes-Benz. В пятитонке легко разместилась целая компьютерная система. Позже Дикманнс собрал еще два самоуправляемых автомобиля, которые успешно прошли испытания на шоссе под Парижем: машины самостоятельно ехали со скоростью до 130 км/ч, перестраивались, совершали обгон. Но все равно при этом подразумевалось присутствие курирующего машину человека.

Более десяти лет над созданием по-настоящему беспилотного автомобиля, который отвезет вас куда угодно, стоит лишь нажать кнопку, работает компания Google. Уже два года назад по улицам небольшого калифорнийского города Маунтин-Вью 20 беспилотников ездили по улицам среди обычных машин. В перспективе — замена привычных заправок на индукционную зарядку, когда микроволновые заправочные панели будут встроены в места парковки. Упразднение отбойников, бордюров, знаков и разметки — датчикам они не понадобятся. Но до дорожной идиллии еще далеко: пока беспилотники рассекают по трассам вместе с людьми, не исключено в буквальном смысле столкновение с «человеческим фактором». Таких аварий было уже более 15. Работа по усовершенствованию мира продолжается.

Нашла тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!