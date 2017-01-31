РеалистичноНатюрмортное доброутреннее с конкурсом)

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А теперь новости

В Японии появилась мода на пеленание взрослых

В Токио вошла в моду терапия отонамаки — лечебные занятия, на которых взрослых пеленают, как младенцев. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

Отонамаки изобрела японская акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что пеленание поможет женщинам, которые после родов испытывают боли в бедрах, плечах и спине.

Участницы занятий ложатся на спину, поджимают колени к груди, после чего их с головой заворачивают в большую белую пеленку. Следующие 20 минут они проводят на полу, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/31/otonamaki/

Геймеры сохранят ясность рассудка в старости

Компьютерные игры могут помочь пожилым людям от 70 лет сохранить разум и хорошую память даже в глубокой старости. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, сообщает ИА "Дейта".

Специалисты из университета Миннесоты провели исследование более двух тысяч американцев, которым в среднем было 77 лет. Оказалось, что лучше всего память и интеллект сохранили старики, увлеченные компьютерами, соцсетями и видеоиграми.

Из этого ученые сделали вывод, что геймерство на склоне лет помогает держать мозг в тонусе и сохранять разум дольше сверстников. Однако существует вероятность, что между интеллектом и любовью к видеоиграм существует обратная связь – любовь к компьютеру обусловлена выдающейся нейрофизиологией, а не наоборот.

Источник: http://deita.ru/news/society/01.02.2017/5183012-geymery-sokhranyat-yasnost-rassudka-v-starosti/

Вопрос на сегодня:

А в какую компьютерную игру вы играли последний раз? Когда это было?

Ну и очередь подборочки. Сегодня это Гиперреалистичные натюрморты Дарио Кампаниле. Дарио Кампаниле (Dario Campanile)



Дарио Кампаниле (Dario Campanile) — современный итальянский художник, пишущий в основном натюрморты в стиле гиперреализма. Он родился в 1948 году. Начал рисовать еще будучи маленьким ребенком. После окончания колледжа промышленного дизайна Дарио решил сосредоточиться на живописи в классическом стиле.





Затем Дарио отправился в Лондон изучать английский язык. Там он зарабатывал себе на жизнь, продавая свои картины на улице и принимая участие в групповых выставках в Челси. Перед отъездом из Лондона он уже регулярно продавал картины в галереях.





Вскоре Дарио вернулся в Рим и там познакомился с Люсиль Дилларс, влиятельным искусствоведом из Парижа. Она оценила его работы, стиль, использование цвета, света и тени и предложила сосредоточиться на новом направлении в живописи — сюрреализме, чтобы впоследствии выставиться в Galeries Lafayette в Париже. Люсиль сказала, что он должен представить на выставку не классические произведения искусства, а «что-то исключительно от воображения».





А вскоре произошло одно из самых захватывающих событий в жизни Дарио. Он посещал колонию искусства в Кадакесе (Испания), недалеко от виллы мэтра сюрреализма Сальвадора Дали. Увидев некоторые его работы, Дали был впечатлен и пригласил его к себе домой для обмена идеями.





В 1973 году Дарио переезжает в Лос-Анджелес, где к нему приходит большой коммерческий успех. Знаменитые голливудские актеры, режиссеры, музыканты, писатели начинают скупать и коллекционировать работы молодого художника.





В 1988 году Кампаниле переехал в Кармель (Гавайи), где он открыл собственную галерею и начал регулярно показывать свои картины. Сейчас художник продолжает демонстрировать свое искусство в различных салонах Сан-Франциско, Лас-Вегаса и на Гавайях. Многие из его работ находятся в частных коллекциях.

















Из: Dario Campanile Fine Art

Нашла тут.

Предлагаю представить и улыбнуться, ведь благодаря рекламе мы узнали:

1. Каждая девушка в ярком платье носит с собой в сумочке двухлитровый Vаnish.

2. Люди, живущие в огромных, хорошо обставленных квартирах, питаются лапшой "Роллтон".

3. Пора создавать купюру номиналом 99 рублей.

4. У хорошей хозяйки всегда грязный кафель в ванной, ржавые краны, кухонные плиты и унитазы.

5. Бобры, обкурившиеся альпийской травой, катаются на медведях.

6. В морозильнике может поселиться огромный говорящий пельмень.

7. Наша главная проблема — перхоть.

8. Если два маленьких ребенка намеренно пачкают ненавистную белую рубашку, то придет не отец с пачкой люлей, а тетя с порошком.

9. Мозг периодически ходит к Желудку в гости.

10. Люди могут разговаривать с маргарином.

11. Что у всех мужиков проблемы с их мужским здоровьем.

12. Иммунитет — это комок шерсти бегающий рядом.

13. В каждом супермаркете дежурит стоматолог.

14. Под ободком унитаза живут монстры и устраивают демонстрации.

15. Встретившись в кафе, женщины тут же начинают обсуждать месячные и климакс.

16. У печени есть ноги.

17. Уборку можно не делать, а постучать двумя палочками, и появится мускулистый мистер, который все приведет в порядок.

18. Красивые девушки всегда неожиданно западают на странных чуваков с вонючим дезодорантом или такой же жвачкой.

19. Люди, подсевшие на Nuts превращаются в мутантов-недоумков и ловят белку.

Музыкальная пауза. В конце прошлого года группа Metallica сыграла свой хит на детских музыкальных инструментах. Кто не видел и не слышал - посмотрите, послушайте):

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!