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Утро с АСТВ
РеалистичноНатюрмортное доброутреннее с конкурсом)

РеалистичноНатюрмортное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья!

Сегодня День день воинской славы России— День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

 Всемирный день водно-болотных угодий 

 

А теперь новости

В Японии появилась мода на пеленание взрослых

В Токио вошла в моду терапия отонамаки — лечебные занятия, на которых взрослых пеленают, как младенцев. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

Отонамаки изобрела японская акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что пеленание поможет женщинам, которые после родов испытывают боли в бедрах, плечах и спине.

Участницы занятий ложатся на спину, поджимают колени к груди, после чего их с головой заворачивают в большую белую пеленку. Следующие 20 минут они проводят на полу, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/31/otonamaki/

Геймеры сохранят ясность рассудка в старости

Компьютерные игры могут помочь пожилым людям от 70 лет сохранить разум и хорошую память даже в глубокой старости. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, сообщает ИА "Дейта".

Специалисты из университета Миннесоты провели исследование более двух тысяч американцев, которым в среднем было 77 лет. Оказалось, что лучше всего память и интеллект сохранили старики, увлеченные компьютерами, соцсетями и видеоиграми.

Из этого ученые сделали вывод, что геймерство на склоне лет помогает держать мозг в тонусе и сохранять разум дольше сверстников. Однако существует вероятность, что между интеллектом и любовью к видеоиграм существует обратная связь – любовь к компьютеру обусловлена выдающейся нейрофизиологией, а не наоборот. 

Источник: http://deita.ru/news/society/01.02.2017/5183012-geymery-sokhranyat-yasnost-rassudka-v-starosti/

 

Вопрос на сегодня:

А в какую компьютерную игру вы играли последний раз? Когда это было?

 

Ну и очередь подборочки. Сегодня это Гиперреалистичные натюрморты Дарио КампанилеДарио Кампаниле (Dario Campanile

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Дарио Кампаниле (Dario Campanile) — современный итальянский художник, пишущий в основном натюрморты в стиле гиперреализма. Он родился в 1948 году. Начал рисовать еще будучи маленьким ребенком. После окончания колледжа промышленного дизайна Дарио решил сосредоточиться на живописи в классическом стиле.
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Затем Дарио отправился в Лондон изучать английский язык. Там он зарабатывал себе на жизнь, продавая свои картины на улице и принимая участие в групповых выставках в Челси. Перед отъездом из Лондона он уже регулярно продавал картины в галереях.
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Вскоре Дарио вернулся в Рим и там познакомился с Люсиль Дилларс, влиятельным искусствоведом из Парижа. Она оценила его работы, стиль, использование цвета, света и тени и предложила сосредоточиться на новом направлении в живописи — сюрреализме, чтобы впоследствии выставиться в Galeries Lafayette в Париже. Люсиль сказала, что он должен представить на выставку не классические произведения искусства, а «что-то исключительно от воображения».
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А вскоре произошло одно из самых захватывающих событий в жизни Дарио. Он посещал колонию искусства в Кадакесе (Испания), недалеко от виллы мэтра сюрреализма Сальвадора Дали. Увидев некоторые его работы, Дали был впечатлен и пригласил его к себе домой для обмена идеями.
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В 1973 году Дарио переезжает в Лос-Анджелес, где к нему приходит большой коммерческий успех. Знаменитые голливудские актеры, режиссеры, музыканты, писатели начинают скупать и коллекционировать работы молодого художника.
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В 1988 году Кампаниле переехал в Кармель (Гавайи), где он открыл собственную галерею и начал регулярно показывать свои картины. Сейчас художник продолжает демонстрировать свое искусство в различных салонах Сан-Франциско, Лас-Вегаса и на Гавайях. Многие из его работ находятся в частных коллекциях.
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Из: Dario Campanile Fine Art

Нашла тут.

 

Предлагаю представить и улыбнуться, ведь благодаря рекламе мы узнали

1. Каждая девушка в ярком платье носит с собой в сумочке двухлитровый Vаnish.
2. Люди, живущие в огромных, хорошо обставленных квартирах, питаются лапшой "Роллтон".
3. Пора создавать купюру номиналом 99 рублей.
4. У хорошей хозяйки всегда грязный кафель в ванной, ржавые краны, кухонные плиты и унитазы.
5. Бобры, обкурившиеся альпийской травой, катаются на медведях.
6. В морозильнике может поселиться огромный говорящий пельмень.
7. Наша главная проблема — перхоть.
8. Если два маленьких ребенка намеренно пачкают ненавистную белую рубашку, то придет не отец с пачкой люлей, а тетя с порошком.
9. Мозг периодически ходит к Желудку в гости.
10. Люди могут разговаривать с маргарином.
11. Что у всех мужиков проблемы с их мужским здоровьем.
12. Иммунитет — это комок шерсти бегающий рядом.
13. В каждом супермаркете дежурит стоматолог.
14. Под ободком унитаза живут монстры и устраивают демонстрации.
15. Встретившись в кафе, женщины тут же начинают обсуждать месячные и климакс.
16. У печени есть ноги.
17. Уборку можно не делать, а постучать двумя палочками, и появится мускулистый мистер, который все приведет в порядок.
18. Красивые девушки всегда неожиданно западают на странных чуваков с вонючим дезодорантом или такой же жвачкой.
19. Люди, подсевшие на Nuts превращаются в мутантов-недоумков и ловят белку.

 

Музыкальная пауза. В конце прошлого года группа Metallica сыграла свой хит на детских музыкальных инструментах. Кто не видел и не слышал - посмотрите, послушайте):

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +11
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:12
Доброго утра!!!
Натюрморты
Арбуууузики

Недавно закончила игру Фабрика игрушек
Я люблю играть в симуляторы фермы, магазина, ресторана...
Перлы из Раши обожаю

Подпись: Кошарно жить не запретишь

Всем отличного настроения!!!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:44
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 09:09
Татьяна Сергеева,
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+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 10:39
Натали))), ты на работе не наигралась в магаз что ли?
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+2
Еще 8 комментариев
berbajs
Написано сегодня, в 07:18
Доброе утро!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:44
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:46
Доброе утро, Сахалин!
Всех с Великой годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве! Невероятная энергетика Мамаева кургана!
Ответить
+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:45
Ответить
+4
sasch
Написано сегодня, в 08:02
А вы что-то тоже увидели, в этом обломке доски?
Ответить
+11
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:11
sasch, я увидела маму Умки...белую медведицу
хорошо, что не белочку
Ответить
+7
sasch
Написано сегодня, в 08:18 Отредактированно сегодня, в 08:20
LyiraTula, Вы так увлекаетесь горячительными напитками!?
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+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:27
sasch, улыбающаяся собака .
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+5
Еще 16 комментариев
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 08:11 Отредактированно сегодня, в 08:13
Доброе утро,друзья!!!!В последний раз я играла в игру в одноклассниках "Войны престолов".Кто не знает-это стратегия.В жизни не играла в такие игры,а здесь решив доказать Мите,на его слова:"ты не сможешь,да тебе и не понравится".(зря он мне сказал......слова "ты не сможешь" -для меня очень сильный мотиватор в жизни).Мало того,что я смогла,за полтора-два месяца я в игре достигла того уровня,что он достиг за полтора года своей игры,так я еще и перегнала его
.Вот так и подсела...теперь играю..
Подборка очень интересная и как всегда познавательная.
К картинке..ну конечно же...по другому даже и не придумалось...
Таити-таити ....нас и здесь не плохо кормят

Всем хорошего дня!!!!!!!!
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:48
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+4
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:43
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:30
Доброе утро!
Играла -"Сокровища пиратов!"
Название: - "Таити, Таити... нам и тут не плохо!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:47
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+3
sasch
Написано сегодня, в 08:44
Настроение....
Увидел в инете эту картинку и этот стих, и... соединил.
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:31
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+4
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 09:22
В последний раз играл на компьютере в "Снайпер Элит".
Реалистичная стрелялка. Захватывает, да и врагов убиваешь.
А также в Американский футбол и в Воллейбол на телефоне пары месяцес назад.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:32
ILYA301968, хорошего дня!
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+4
багз-банни
Написано сегодня, в 09:32
Доброго всем утречка!
Последний раз играла в "Ферму" где-то месяц назад.
Натюрморты здорово написаны!Как живые!
Название:"Ляжу на пляжу!"
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:21
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 09:38
доброго утра всем. Какие красивые натюрморты просто так и хочется с картины взять и скушать. Игра. я люблю играть в дарксайдерс. первую часть уже прошла вторая немного не получаеться. Играла ну наверное месяц назад. очень нравится эта игрушка. Ну еще гонки. В нид фор спид прошла все части победителем. К картинке когда хочется тишины... Всем отличного дня!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:23
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:58
Доброе утро, солнышки мои! Забавное сегодня доброутреннее, столько всего
посмешило - "Пора создавать купюру номиналом 99 рублей." Тогда и монету в 99 копеек

Всех с праздниками!
Я играла в последний раз давно, в какой-то квест. А в последнее время у меня так много общения и забот, что года два вообще не играю ни во что

Японцы постоянно придумывают что-то странное... Восток - дело тонкое

Очень красивые натюрморты. Перекликаются со вчерашними реалистичными рисунками.
Подпись: возможно... в следующей жизни... когда я стану кошкой... Да я уже ей быть хочу!!!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:24
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:11
Татьяна Сергеева, спасибо, ласточка моя, и тебе радости
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:58 Отредактированно сегодня, в 10:00
Доброго утра! Бодрого дня! Классного вечера! Февраль радует тем что дней всего 28! Мало зиме еще осталось. На компьютере не играю, в телефоне есть шарады и три в ряд. Натюрморты больше напоминают фотографии, классно ,хотела бы такой. Пеленать взрослых?-японцы там чего ,угрей переели?
Картинка : как упоительно валяться по утрам, когда другие чешут на работу
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:24
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:29
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+2
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Black65 Online
Написано сегодня, в 09:59
В последний раз играл в авиасимулятор, сидишь в кабине, двигатель завел, закрылки в положение взлет, разбег, отрыв, убрал шасси, убрал закрылки, и полетел врагов искать))) Романтика.
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:25
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+3
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Black65 Online
Написано сегодня, в 10:27
Татьяна Сергеева, Спасибо, Татьяна))
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:16
Black65, а чо именно врагов?
почему не на Багамы отдыхать, например?
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+1
Еще 3 комментария
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:19
Привет!!!!! Когда уже лето!? Я устала от снега, холода...
В игры компьютерные я как-то не очень люблю играть, но иногда бывает заносит, позавчера играла в однокашках в какую-то игру, типо "Фермы"... Иногда бывает играю в игры в которых надо что-то искать, или отгадывать.
А ты Т.М.!?)
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:27
чeLOVEк NaStRoEniE, последний раз играла лет 11 назад)
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:51
Татьяна Сергеева, ЗЕФИР ЧТО ЛИ сверху? Я его не ем.(((
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 10:33
Снайпер Элит
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 10:34
Комментарий к фотографии: "Чёрте-что и с боку Зонтик."
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НаДеревеРеальное доброутреннее с конкурсом)
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