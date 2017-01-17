Художественное СкрытоДетальное доброутреннее с конкурсом)

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А теперь новости

Исследователи признали матерщинников более честными

Международная команда исследователей установила, что матерящиеся люди в среднем гораздо честнее тех, то кто следит за своим языком.

По мнению учёных, грубияны мыслят более непредвзято, чем "пуритане".

В ходе работы соавтор исследования Дэвид Стиллуэлл (David Stillwell) из Кэмбриджа попросил 276 студентов выписать на листок свои любимые ругательства, а затем протестировал каждого участника эксперимента на детекторе лжи. Оказалось, что чем грязнее были ругательства, которые использовал в своей речи каждый учащийся, тем реже он врал.

Затем похожее исследование было проведено среди 75 тысяч пользователей "Фейсбука". Учёные проанализировали их страницы на предмет обмана, использования характерных для вранья языковых конструкций и бранных слов. Выяснилось, что чем чаще человек выражается нецензурно, тем больше он использует выражений, ассоциирующихся с откровенностью (к примеру, личные местоимения). Гипотеза Стиллуэлла подтвердилась.

"Грубые слова часто бывают не слишком уместными в той или иной ситуации, однако тот, кто их употребляет, скорее всего, выражает вам свое честное мнение. Люди, не считающие нужным фильтровать свою речь, меньше заботятся о том, что о них думают окружающие. А значит, у любителей мата меньше причин врать", — заявил британец.

Плный текст исследования опубликован в журнале Social Psychological and Personality Science и досупен в PDF-формате.

Кстати, ранее было доказано, что ругательства помогают справиться с болью.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2843972&cid=520

Пьяный китаец застрял в фонарном столбе

В китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего внутри фонарного столба. Об этом сообщает Daily Mail.

Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров, и пополз вглубь. Поскольку столб сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.

Прибывшие пожарные отрезали узкую сторону столба, после чего один из них подобрался поближе к мужчине и привязал к нему веревку. Затем они использовали ее, чтобы вытащить застрявшего. В больнице у него не нашли травм, угрожающих жизни.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/17/pole/

Вопрос на сегодня:

А вы материтесь?

А теперь очередь подборочки.

Десятка известных мировых полотен, к которым стоит присмотреться повнимательнее. Ведь художники оставили нам некоторые детали, которые заметит далеко не каждый.



















А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!