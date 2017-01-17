Художественное СкрытоДетальное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
С Крещением Господним!
А теперь новости
Исследователи признали матерщинников более честными
Международная команда исследователей установила, что матерящиеся люди в среднем гораздо честнее тех, то кто следит за своим языком.
По мнению учёных, грубияны мыслят более непредвзято, чем "пуритане".
В ходе работы соавтор исследования Дэвид Стиллуэлл (David Stillwell) из Кэмбриджа попросил 276 студентов выписать на листок свои любимые ругательства, а затем протестировал каждого участника эксперимента на детекторе лжи. Оказалось, что чем грязнее были ругательства, которые использовал в своей речи каждый учащийся, тем реже он врал.
Затем похожее исследование было проведено среди 75 тысяч пользователей "Фейсбука". Учёные проанализировали их страницы на предмет обмана, использования характерных для вранья языковых конструкций и бранных слов. Выяснилось, что чем чаще человек выражается нецензурно, тем больше он использует выражений, ассоциирующихся с откровенностью (к примеру, личные местоимения). Гипотеза Стиллуэлла подтвердилась.
"Грубые слова часто бывают не слишком уместными в той или иной ситуации, однако тот, кто их употребляет, скорее всего, выражает вам свое честное мнение. Люди, не считающие нужным фильтровать свою речь, меньше заботятся о том, что о них думают окружающие. А значит, у любителей мата меньше причин врать", — заявил британец.
Плный текст исследования опубликован в журнале Social Psychological and Personality Science и досупен в PDF-формате.
Кстати, ранее было доказано, что ругательства помогают справиться с болью.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2843972&cid=520
Пьяный китаец застрял в фонарном столбе
В китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего внутри фонарного столба. Об этом сообщает Daily Mail.
Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров, и пополз вглубь. Поскольку столб сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.
Прибывшие пожарные отрезали узкую сторону столба, после чего один из них подобрался поближе к мужчине и привязал к нему веревку. Затем они использовали ее, чтобы вытащить застрявшего. В больнице у него не нашли травм, угрожающих жизни.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/17/pole/
Вопрос на сегодня:
А вы материтесь?
А теперь очередь подборочки.
Десятка известных мировых полотен, к которым стоит присмотреться повнимательнее. Ведь художники оставили нам некоторые детали, которые заметит далеко не каждый.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Фууух... Пошли дальше. Надо будет при посещении Третьяковки повнимательнее приглядываться к картинам.
Подпись: Срочно кормите, у Кеши уже голодный обморок!
Матерюсь ли я?Как то будучи помоложе(лет 30 назад,в школе),я с другом поспорили чтоб не матюгаться,мат-щелбан здравый.И вот я рассказываю ему какую то байку,и дошло дело до того, что я кроме мата вставить слово, придумать не могу,я был в тупике.
к фото "Чип и Дейл спешат на помощь..."
Что касается вопроса, то да, матом ругаюсь. В силу эмоций или обстоятельств.
Подборка очень интересная. Столько интересностей скрыто авторами. Танюша, спасибо большое.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Я не буду скрывать- матерюсь, есть даже любимое словосочетание...не горжусь, конечно.
Пойду работать над своим обликом морале, а то стало стыдно за нецензурщину
Подборка то какая интересная..вернее интерпретации к ней.Я многого не знала..а может и просто не замечала этого..
К картинке..
Лежим беззаботно на пляже, сбылась наконец-то мечта..
И суслик любимый мой рядом от счастья орет.....
Кра-со-та....
Всем положительных эмоций и хороших впечатлений от сегодняшнего дня..Ныркам и ныряльщикам теплой водицы....
Картинка не в тему, но прикольная
Признавайтесь, кто нырял? Я - нет
Я иногда матюкаюсь, не реже, не чаще когда надо
Подборка прямо такая мозгОвая
Подпись: Я его узбагоил
Всем добра и позитива!!!
С праздником крещения,как говорят на крещение цыган шубу скидавает. Значит скоро лето.
Водичк замечательная,попа чистая вместе с душою. Можно опять грешить и сквернословить.
Я не матерюсь, я просто понятливо и дохожчиво изьясняюсь, а то некоторые приезжие без русских междометий не понимают. Вот и приходится пользоваться великим и могучим.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Подборка заворожила. Оооочень интересно! Волшебство...
Ну что рассказать вам про "матерюсь ли я"... бывает, что уж там. Но никогда в присутствии детей и чужих людей.
Подпись - Новый год отпраздновали, Рождество отпраздновали, Старый Новый год отпраздновали, в прорубь нырнули! Праздники закончились, урааааа!!!!
- Ты забыл про Новый год по китайскому календарю!
- Неееееет!!!
Хорошего дня всем и отличного настроения! С праздником!)))
Мама спокойно и с улыбкой мне объяснила какие слова не делают чести.... Вот соседка и сегодня со своими внуками общается "простонародным"...Жена сделала ей замечание шутя...В ответ ушат и..."я знаю, что делаю...20 лет в детсадике проработала" Я обратил внимание, что ПРОСТОЙ народ, как раз избегает оборотов. У меня в доме НИКОГДА они не звучали обиходом, и сейчас... и у детей... и, думаю, у внуков...
Ну конечно матерюсь периодически - в основном на себя и про себя. Материться на других... повод и причины есть, желания нет
Отличного всем дня и прекрасного настроения!
Всех с Крещением...
Я бывает и матюкаюсь, а кто без греха, но только среди своих, и то редко. В компании чужих стараюсь вообще не материться...на работе бывает, но очень редко...
Но никак не понимаю, как маты влияют на честность или нечестность?
Подборка такая загадочная...это надо быть очень внимательным, чтобы все разглялеть.
Название: не могу придумать.
Всем хорошего дня.
Каюсь-матерюсь!Научилась,когда после института работала на плавбазе!Там без этого тебя просто не слышат!Особенно,когда ты маленькая и стеснительная!
Подборка очень интересная!
Название:"Обожратушки!"
Катится на лыжах с горы, падает, кувыркается, стукается головой о лёд, в конце этого полёта-падения поднимается и говорит:
"БлИн, всё равно лучше, чем на работе!"
Матерюсь иногда дома, когда меня уж сильно выведут...
А ты Т.М.?