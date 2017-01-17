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Утро с АСТВ
Художественное СкрытоДетальное доброутреннее с конкурсом)

Художественное СкрытоДетальное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! 

С Крещением Господним!

 

А теперь новости

Исследователи признали матерщинников более честными

Международная команда исследователей установила, что матерящиеся люди в среднем гораздо честнее тех, то кто следит за своим языком.
 
По мнению учёных, грубияны мыслят более непредвзято, чем "пуритане".
В ходе работы соавтор исследования Дэвид Стиллуэлл (David Stillwell) из Кэмбриджа попросил 276 студентов выписать на листок свои любимые ругательства, а затем протестировал каждого участника эксперимента на детекторе лжи. Оказалось, что чем грязнее были ругательства, которые использовал в своей речи каждый учащийся, тем реже он врал.

 

Затем похожее исследование было проведено среди 75 тысяч пользователей "Фейсбука". Учёные проанализировали их страницы на предмет обмана, использования характерных для вранья языковых конструкций и бранных слов. Выяснилось, что чем чаще человек выражается нецензурно, тем больше он использует выражений, ассоциирующихся с откровенностью (к примеру, личные местоимения). Гипотеза Стиллуэлла подтвердилась.

 

"Грубые слова часто бывают не слишком уместными в той или иной ситуации, однако тот, кто их употребляет, скорее всего, выражает вам свое честное мнение. Люди, не считающие нужным фильтровать свою речь, меньше заботятся о том, что о них думают окружающие. А значит, у любителей мата меньше причин врать", — заявил британец.
Плный текст исследования опубликован в журнале Social Psychological and Personality Science и досупен в PDF-формате. 

 

Кстати, ранее было доказано, что ругательства помогают справиться с болью. 

 Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2843972&cid=520

Пьяный китаец застрял в фонарном столбе

В китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего внутри фонарного столба. Об этом сообщает Daily Mail.

Полый металлический столб длиной 20 метров лежал на улице. Местный житель забрался в него с широкой стороны, имеющей диаметр около 80 сантиметров, и пополз вглубь. Поскольку столб сужался до 60 сантиметров, вскоре он застрял.

Прибывшие пожарные отрезали узкую сторону столба, после чего один из них подобрался поближе к мужчине и привязал к нему веревку. Затем они использовали ее, чтобы вытащить застрявшего. В больнице у него не нашли травм, угрожающих жизни.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/17/pole/

 

Вопрос на сегодня:

А вы материтесь?

 

А теперь очередь подборочки. 

Десятка известных мировых полотен, к которым стоит присмотреться повнимательнее. Ведь художники оставили нам некоторые детали, которые заметит далеко не каждый.

 









Нашла тут.
 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:37 +14
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:07
Доброе всем утро! Думаю, есть очень много не матерящихся людей. Например, мои родители прожили долгую жизнь без мата. Я и моя сестра стараемся не разговаривать матом, хотя порой может вырваться в тесном кругу... Но не приемлю мат публичный. Так же воспитана моя дочь. И это вовсе не означает, что мы больше скрываем и лжем. Мне просто постоянный мат противен, особенно из уст, например, девочки-цветочка, лет 15-17, дымящей без стеснения на улице и разговаривающей практически одними матами...
Фууух... Пошли дальше. Надо будет при посещении Третьяковки повнимательнее приглядываться к картинам.
Подпись: Срочно кормите, у Кеши уже голодный обморок!
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+16
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:40
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+5
mitja
Написано сегодня, в 07:25
Всем здравия.С праздником Всех.
Матерюсь ли я?Как то будучи помоложе(лет 30 назад,в школе),я с другом поспорили чтоб не матюгаться,мат-щелбан здравый.И вот я рассказываю ему какую то байку,и дошло дело до того, что я кроме мата вставить слово, придумать не могу,я был в тупике.
к фото "Чип и Дейл спешат на помощь..."
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:34
Доброе утро! Как говорит Леночка С завтрапятницей вас друзья

Что касается вопроса, то да, матом ругаюсь. В силу эмоций или обстоятельств.
Подборка очень интересная. Столько интересностей скрыто авторами. Танюша, спасибо большое.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
Василиса_Я ^.^,
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:37
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
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+5
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:02
Доброе утро, Сахалин! Всех с Праздником, храни вас Бог!
Я не буду скрывать- матерюсь, есть даже любимое словосочетание...не горжусь, конечно.
Пойду работать над своим обликом морале, а то стало стыдно за нецензурщину
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+3
Ogonek
Написано сегодня, в 08:10 Отредактированно сегодня, в 08:11
Доброе утро,мои дорогие друзяки!Всех с Крещением!!!Матерюсь ли я?А покажите мне пальцем того..кто ни разу не сказал матершинного слова?Это наверное только малые дети...Конечно воспитание и должность мне не позволяет ругаться матом..но..иногда так хочется ..не говоря длинные и умные речи... просто послать собеседника..на небо..за звездами... Кстати маты нам строить и жить помогают..Это как "майна" и "вира".Сказал матом-сразу привлек к себе внимание...снова сказал-остановил действо..Один бывалый охотник-медвежатник рассказывал нам в походе как вести себя при встрече с медведем.Так вот...он сказал..что если кричать..то нужно маты..видимо они имеют какую-то волшебно-отпугивающую силу...
Если честно..не знаю..не проверяла...Поддерживаю Нюту..никак не воспринимаются маты...которые говорят молодые девчонки и ребята..Хотя..мне кажется в нашем ..сегодняшнем социуме-это норма.Печалька...
Подборка то какая интересная..вернее интерпретации к ней.Я многого не знала..а может и просто не замечала этого..
К картинке..
Лежим беззаботно на пляже, сбылась наконец-то мечта..
И суслик любимый мой рядом от счастья орет.....
Кра-со-та....


Всем положительных эмоций и хороших впечатлений от сегодняшнего дня..Ныркам и ныряльщикам теплой водицы....
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+4
Ogonek
Написано сегодня, в 08:41
Татьяна Сергеева, спасибо.....
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+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:11
Всем привет! Танюша, ты специально в один из духовных праздников о сквернословии? То ж смертный грех...
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+14
Ogonek
Написано сегодня, в 08:13
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
Григорий Смекалов, так я не материлась. Наоборот, задала вопрос, на который надо ответить честно, а может и измениться)
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+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:47
Татьяна Сергеева, тады, уж лучше о чревоугодии...
Пост окончился ведь...
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+6
Еще 2 комментария
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:12
О своей истории семейной жизни с матами чуть позже...
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+8
Ogonek
Написано сегодня, в 08:21
Григорий Смекалов, по поводу этих слов ...сразу вспоминается старенький анекдот про Васю вернувшегося из Америки и рассказывающего своей жене о том..что он увидел..Вышел из самолета..пи-пи...Взглянул на право-пи.пи..обернулся назад-пи-пи....И возглас жены...ну и память у тебя..Вася
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+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:13
Видели не ругающегося?
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+9
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:19 Отредактированно сегодня, в 09:20
Григорий Смекалов, здорово!!!! (у Вас что ни картинка, то шедевр, честное слово)....
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+2
sasch
Написано сегодня, в 08:13 Отредактированно сегодня, в 08:15
Я не матерюсь, я просто очень открытый и честный человек


Картинка не в тему, но прикольная
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+7
sasch
Написано сегодня, в 08:17
Найди волка за 5 сек
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:36
sasch, хорошего дня!
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+7
lvista
Написано сегодня, в 08:46
sasch, не нашла, бл...ииииннннн!
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+6
sasch
Написано сегодня, в 08:47
lvista, А он есть!
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+5
Еще 20 комментариев
Натали)))
Написано сегодня, в 08:23
Всех с Крещением Господним!!!
Признавайтесь, кто нырял? Я - нет

Я иногда матюкаюсь, не реже, не чаще
когда надо

Подборка прямо такая мозгОвая

Подпись: Я его узбагоил

Всем добра и позитива!!!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:54
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:28
Всем доброго морозного утра!!!
С праздником крещения,как говорят на крещение цыган шубу скидавает. Значит скоро лето.
Водичк замечательная,попа чистая вместе с душою. Можно опять грешить и сквернословить.
Я не матерюсь, я просто понятливо и дохожчиво изьясняюсь, а то некоторые приезжие без русских междометий не понимают. Вот и приходится пользоваться великим и могучим.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:55
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:56
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+3
lvista
Написано сегодня, в 08:43 Отредактированно сегодня, в 08:45
Доброе утро! Со Светлым Крещением Господним!!!
Подборка заворожила
. Оооочень интересно! Волшебство...
Ну что рассказать вам про "матерюсь ли я"... бывает, что уж там. Но никогда в присутствии детей и чужих людей.
Подпись - Новый год отпраздновали, Рождество отпраздновали, Старый Новый год отпраздновали, в прорубь нырнули! Праздники закончились, урааааа!!!!
- Ты забыл про Новый год по китайскому календарю!
- Неееееет!!!
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+12
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:48
lvista, подпись
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:57
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+4
lvista
Написано сегодня, в 09:23
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+3
Еще 1 комментарий
Online
Алёна Online
Написано сегодня, в 08:55 Отредактированно сегодня, в 08:56
Было дело, лет 13 еще назад, когда знакомые думали что муж мой иностранец))) спрашивали, как мы дома между собой общаемся. Я честно отвечала, что все, кроме меня дома на русском языке говорят, а я матом. Ну вот такая я, честная и открытая))) хотя, заметила, что материться стала меньше в разы, после того, как перестала с итальянцами работать))) это они на меня так дурно влияли)))
Хорошего дня всем и отличного настроения! С праздником!)))
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:21
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+1
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:00 Отредактированно сегодня, в 09:02
Обещал историю семейную...Я родился и вырос в семье сибиряков (хотя и на Сахалине) У нас и ругательства в окружении (а жило несколько семей из деревни "Любовь и голуби" Черемховского уезда) были какие-то не злые ...аккуратные...мягкие...сочные...Ну, типа ядрена (вошь, корень, и пр.), канавская..., бляха-муха (ну, эт когда достанут)... Как-то , написал в детстве известное слово из трех букв на бачке с водой и... забыл таки стереть...Господи, стыдно то как было...когда мама увидела. Она оценила степень моего покаяния...Как и в суе использовал не по назначению слово проститутка (ну, полагал, что это связано с институтом

Мама спокойно и с улыбкой мне объяснила какие слова не делают чести.... Вот соседка и сегодня со своими внуками общается "простонародным"...Жена сделала ей замечание шутя...В ответ ушат и..."я знаю, что делаю...20 лет в детсадике проработала"
Я обратил внимание, что ПРОСТОЙ народ, как раз избегает оборотов. У меня в доме НИКОГДА они не звучали обиходом, и сейчас... и у детей... и, думаю, у внуков...
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+7
lvista
Написано сегодня, в 09:30
Григорий Смекалов,
анекдот классный!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:24
Григорий Смекалов, спасибо БОЛЬШОЕ за рассказ.
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+1
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:01
Доброе утро, друзья! Здравствуйте!
Ну конечно матерюсь периодически - в основном на себя и про себя
. Материться на других... повод и причины есть, желания нет

Отличного всем дня и прекрасного настроения!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:25
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+1
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:13
Моя история матов не означает, что я ими не пользовался... В выпускном классе... (было это в глубоком советском прошлом) я был комсоргом и один из учеников оскорбил уборщицу матерно... Мы, конечно, "товарища" осудили, но руководству этого казалось мало... Устроили таки комсомольское собрание таки на тему матов... Помню четко свою комсоргскую речь (после которой попал в опалу) Что-то типа, мы живем в таком красивейшем месте, с такой замечательной природой...выйдешь бывало на закат у Трех братьев и... твою...м....задохнешься от восторга. 99% моих одноклассников поддержала мои мысли
И только один Вова Н. сказал, что он не ругается матом в принципе. Вот ему, как раз сверстники и не поверили,устроили бойкот... Может потому, что учителя тоже сказали , что НЕ МАТЕРЯТСЯ.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:26
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:20
Доброго утро, друзья.
Всех с Крещением...
Я бывает и матюкаюсь, а кто без греха, но только среди своих, и то редко. В компании чужих стараюсь вообще не материться...на работе бывает, но очень редко...
Но никак не понимаю, как маты влияют на честность или нечестность?
Подборка такая загадочная...это надо быть очень внимательным, чтобы все разглялеть.
Название: не могу придумать.
Всем хорошего дня.
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:27
Ярославчик, с праздником! Хорошего дня!
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:21 Отредактированно сегодня, в 09:22
Доброе утро. Подборка интересная. Подпись к картинке "Сигнал СОС!!! Ау, "скорая", где вы??!!"
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:28
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0
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:27
Подпись к картинке:
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+3
Masha1988
Написано сегодня, в 09:47
Здравствуйте у кого спросить? Что с новостями наш день? Не показывает по аств? ?? я скучаю
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:29
Masha1988, уже показывают, вроде. У меня. например, просто на другой кнопке
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:49
Masha1988, небольшие технические неполадки у кабельного ТВ.
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 10:16
Доброго всем утречка!С праздником!
Каюсь-матерюсь!Научилась,когда после института работала на плавбазе!Там без этого тебя просто не слышат!
Особенно,когда ты маленькая и стеснительная!
Подборка очень интересная!
Название:"Обожратушки!"
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:29
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0
sasch
Написано сегодня, в 10:34 Отредактированно сегодня, в 10:35
Женщина на горнолыжном курорте, вполне возможно, что даже на "Горном воздухе"

Катится на лыжах с горы, падает, кувыркается, стукается головой о лёд, в конце этого полёта-падения поднимается и говорит:
"БлИн, всё равно лучше, чем на работе!"
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:30
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+1
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:39
Привет! Сегодня день супруга!!!!
Матерюсь иногда дома, когда меня уж сильно выведут...
А ты Т.М.?
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:45
чeLOVEк NaStRoEniE, да здравствует матершиница
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:30
чeLOVEк NaStRoEniE, меня надо сильно довести, чтоб начала материться))))
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+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 11:53
VLадимир, вообще, вообще- я тихий спокойный человек!))) До поры до времени конечно)))..а когда прорвёт-то могу сказать такие слова-которые сама впервые услышу))
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:40
ну и рецепт, в заключении...
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+2
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