В старости позитивное новогоднее с конкурсом)

С добрым утречком, родные!

Сегодня День энергетика

А еще День образования Пенсионного фонда России

А теперь новости.

Видеоблогер покатался на гигантском дроне, способном поднять человека

Видеоблогер Кейси Нейстат, который полтора года вел суперпопулярный видеоблог в ежедневном режиме, а в ноябре 2016 года резко пересталэто делать, выпустил новое видео. В нем Нейстат катается на сноуборде, прицепившись к огромному дрону.

Беспилотник, который собрал Нейстат и его друзья, такой мощный, что он смог поднять блогера на несколько метров. А еще с его помощью можно кататься вверх по склону.

Источник: https://meduza.io/shapito/2016/12/20/videobloger-pokatalsya-na-gigantskom-drone-sposobnom-podnyat-cheloveka

Американка заработала на учебу продажей положительных тестов на беременность

Студентка из американского штата Флорида торгует положительными тестами на беременность, чтобы оплатить учебу в колледже. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Девушка рекламирует свои услуги на сайте объявлений Craigslist. Один тест с двумя полосками стоит 25 долларов. Клиентам, которым придется ехать за покупкой более 60 миль (около 97 километров), полагается скидка. Они могут получить два теста за 35 долларов.

«Будете ли вы использовать их для собственного развлечения, такого как розыгрыш, или хотите шантажировать директора, с которым у вас роман, меня совершенно не волнует», — подчеркивается в объявлении.

Сотрудница телеканала WJAX-TV обратилась по указанному телефону и договорилась о встрече под видом покупателя. Она передала предприимчивой девушке неиспользованный тест и вскоре получила его обратно с позитивным результатом.

Как выяснилось, объявление опубликовала студентка, которая находится на третьем месяце беременности. Торговля тестами приносит ей около 200 долларов в день. Вырученные деньги помогают платить за обучение в колледже.

Юрист, с которым связался телеканал, пояснил, что в торговле тестами на беременность нет ничего незаконного, однако покупательницы, которые используют их для обмана, могут быть обвинены в мошенничестве.

Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/20/positive/

Вопрос на сегодня. Закончите фразу:

Лучшая кинокомедия всех времен - это...

А теперь очередь подборочки.

Когда финская художница Инге Лёёк (Inge Look) была маленькой девочкой, то по соседству с ней жили две пожилые дамы — Алли и Фифи. Старушки отличались веселым нравом и настолько запомнились Инге, что через много лет они вдохновили ее на целую серию открыток, рассказывающих о жизни неунывающих подруг



От рисунков Лёёк так и веет оптимизмом. Она нарисовала много открыток о том, как развеселые старушки празднуют Новый год







Которые умеют шалить как дети







Которые умеют поозорничать







Радоваться снегу и лепить снеговиков







Просто радоваться жизни







Кататься с самых высоких горок, чтобы дух захватывало







Заботиться о родных, друзьях и обо всех на свете







Получать открытки от друзей со всего мира







Плясать от души







Оставаться самой главной сладкоежкой в доме







Хохотать до упаду от хорошей шутки







Дарить долгожданные подарки







И наполнять каждую минуту радостью и любовью





Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Замечательного настроения!