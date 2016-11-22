В старости позитивное новогоднее с конкурсом)
С добрым утречком, родные!
Сегодня День энергетика
А еще День образования Пенсионного фонда России
А теперь новости.
Видеоблогер покатался на гигантском дроне, способном поднять человека
Видеоблогер Кейси Нейстат, который полтора года вел суперпопулярный видеоблог в ежедневном режиме, а в ноябре 2016 года резко пересталэто делать, выпустил новое видео. В нем Нейстат катается на сноуборде, прицепившись к огромному дрону.
Беспилотник, который собрал Нейстат и его друзья, такой мощный, что он смог поднять блогера на несколько метров. А еще с его помощью можно кататься вверх по склону.
Источник: https://meduza.io/shapito/2016/12/20/videobloger-pokatalsya-na-gigantskom-drone-sposobnom-podnyat-cheloveka
Американка заработала на учебу продажей положительных тестов на беременность
Студентка из американского штата Флорида торгует положительными тестами на беременность, чтобы оплатить учебу в колледже. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Девушка рекламирует свои услуги на сайте объявлений Craigslist. Один тест с двумя полосками стоит 25 долларов. Клиентам, которым придется ехать за покупкой более 60 миль (около 97 километров), полагается скидка. Они могут получить два теста за 35 долларов.
«Будете ли вы использовать их для собственного развлечения, такого как розыгрыш, или хотите шантажировать директора, с которым у вас роман, меня совершенно не волнует», — подчеркивается в объявлении.
Сотрудница телеканала WJAX-TV обратилась по указанному телефону и договорилась о встрече под видом покупателя. Она передала предприимчивой девушке неиспользованный тест и вскоре получила его обратно с позитивным результатом.
Как выяснилось, объявление опубликовала студентка, которая находится на третьем месяце беременности. Торговля тестами приносит ей около 200 долларов в день. Вырученные деньги помогают платить за обучение в колледже.
Юрист, с которым связался телеканал, пояснил, что в торговле тестами на беременность нет ничего незаконного, однако покупательницы, которые используют их для обмана, могут быть обвинены в мошенничестве.
Источник: https://lenta.ru/news/2016/12/20/positive/
Вопрос на сегодня. Закончите фразу:
Лучшая кинокомедия всех времен - это...
А теперь очередь подборочки.
Когда финская художница Инге Лёёк (Inge Look) была маленькой девочкой, то по соседству с ней жили две пожилые дамы — Алли и Фифи. Старушки отличались веселым нравом и настолько запомнились Инге, что через много лет они вдохновили ее на целую серию открыток, рассказывающих о жизни неунывающих подруг
От рисунков Лёёк так и веет оптимизмом. Она нарисовала много открыток о том, как развеселые старушки празднуют Новый год
Которые умеют шалить как дети
Которые умеют поозорничать
Радоваться снегу и лепить снеговиков
Просто радоваться жизни
Кататься с самых высоких горок, чтобы дух захватывало
Заботиться о родных, друзьях и обо всех на свете
Получать открытки от друзей со всего мира
Плясать от души
Оставаться самой главной сладкоежкой в доме
Хохотать до упаду от хорошей шутки
Дарить долгожданные подарки
И наполнять каждую минуту радостью и любовью
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Замечательного настроения!
Беспилотник - это прикольно. Продажа "беременных" тестов - что ж, каждый зарабатывает, как может. Сейчас предприимчивые беременяшки и в России появятся
Подборка прелесть, я раньше уже видела этих бабулек, но не все картинки. Чрезвычайно жизнерадостные и позитивные!
Я не могу выбрать лучшую кинокомедию, но точно знаю, что это будет комедия Гайдая или Рязанова
Подпись: Ты опять всю ночь проспал? Слышь, морковки кто покрал?
Самая, самая комедия это конечно же Иван Васильевич
Подборка прикольная Это мы с сеструхой в старости Такие же сказочные дуры
Всем отличного настроения! Не болеть!
Прекрасная подборка- спасибо!
Лучшая комедия - "Старый новый год": куколка Мальвина 3-й сорт
У нас сегодня было +2°, а вчера -12, как следствие дико болит голова, с годами становлюсь метеозависимой и запоминаю все лучше и больше названий лекарств))) Всем здоровья!
-Васька, давай звони. Давай мы тута!
Самая любимая комедия?Все фильмы Э.Рязанова и Л.Гайдая!Тут я солидарна с НюНик_просто_Анна !
Старушки зачётные!Налеюсь,что я буду такой же в старости!
Название к картинке:"Снеговики Стивена Кинга!"
В старости позитивное это конечно хорошо!
Помогите определиться во сколько наступает старость? Мне 45 я стар? Если нет, то скока мне ещё до неё тянуть то осталось?
Подпись: Однажды из лесу вышли волк и худой при худой снеговик. А на встречу им -Толстый....
Успехов друзья!
Фильм - "Волга - Волга"!
Название: - "Собака - Улыбака"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Не смогу выбрать самую любимую комедию, их слишком много. Если говорить про новый год, то это конечно же "Ирония судьбы или с лёгким паром"!
Подборка прикольная такие забавные бабусяки!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
P.S. У нас сегодня годовщина свадьбы.
Все Комедии с тройкой любимых актеров. Еще Плеяда комедийных советских актеров их много перечислять нет смысла. Сейчас комедии черные, дубовые для тугодумов. Хлестких, ироничных нет. Раз в месяц просматриваю советские комедии, неделю назад посмотрел "Джентльмены удачи"))
Надпись к картинке :
" Вот сваял тех, с кем живу,
Злые все, от них уйду.
У парнишки за углом
Я найду свой добрый дом! "
Спасибо.)))
Энергетиков с праздником-впереди зима, держите сети в целости и сохранности.
Сотрудников ПФР тоже с праздником.
Круто покататься на дроне.
Девчонка молодец. Нашла способ, как заработать на учебу. Интересно много у нее покупателей?
Лучшая комедия всех времен - это Операция Ы или другие приключения Шурика и Иван Васильевич меняет профессию.
Бабусяки такие веселые и заводные, вот такими бы все были в старости.
Название:. Снеговики из фильма ужасов...
Всем хорошего дня.
С праздником энергичных энергетиков и пэфээрщиков!Да будет свет и пенсия!
Блогер писал-писал свои блоги а потом переключился на дрона. Видимо есть таки жизнь без блогов
Поражаюсь предприимчивости и находчивости некоторых людей.Ни в жисть бы не догадалась наварить на тестах. Девчонка молодчина!С пользой использует свое положение.200 бакинских в день это вам не шубу в стринги заправлять
Любимые комедии все из советского кино.Я уже старушонка:люблю кино советское и я подпеваю Антонову и Кобзону.
Такая классная подборка!Хочу так же не бояться стареть и наслаждаться жизнью в этом возрасте в полный рост.Дожить бы
Картинка:Не трожь собачку! На кого ты снежинки крошишь,снегобандит!
Хорошего вам дня и отличного настроения!
Старички рулят, рулят и еще раз рулят)