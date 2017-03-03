СамоцветноеПтичье доброутреннее с конкурсом)

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Ученые из России смогут победить старение с помощью голых землекопов

Математики и биологи из МГУ под руководством академика РАН, ректора университета Виктора Садовничего и академика РАН Владимира Скулачева в соавторстве с зоологами из Берлина доказали теоретическую возможность замедления процессов старения в организме на примере живущих в Африке уникальных грызунов - голых землекопов.

Эти выводы приводятся в статье, опубликованной в научном журнале Physiological Reveiws.

"В этой статье мы собрали различные свидетельства, указывающие на то, что биологическая эволюция двух высокосоциальных видов млекопитающих - человека и голого землекопа, привела к замедлению связанных со старением процессов благодаря удлинению юности (неотении). Таким образом, замедление старения теоретически возможно, и такая возможность уже начала воплощаться с помощью естественного отбора", - говорится в статье.

Голые землекопы

Голые землекопы - мелкие грызуны, ведущие подземный образ жизни, встречаются на востоке Африки. Ученые до сих пор не установили точную продолжительность жизни этих грызунов. Возраст старейших живущих в неволе землекопов достигает 30 лет, и ученые продолжают наблюдения за ними. При этом родственники землекопов, схожие с ними по размеру и анатомии, - мыши - живут максимум до 3 лет, и к концу жизненного пути седеют, лысеют и горбятся, то есть демонстрируют признаки старения.

В то же время голые землекопы очень редко страдают от возрастных заболеваний. Например, рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания или неврологические заболевания почти не встречаются у этих животных.

Инфекционные заболевания у них встречаются также крайне редко. В результате, в лабораторных условиях уровень смертности этих животных очень низкий и почти не зависит от возраста. Более того, пожилые грызуны не покрываются морщинками и не утрачивают способности размножаться на протяжении всей жизни.

Удлиненная юность

Ранее проведенные работы свидетельствовали о том, что нейронные связи формируются у голых землекопов на протяжении нескольких лет после рождения, и их мозг "взрослеет", пока животному не исполнится 8-10 лет. Ученые указывают на то, что человеку также присуща такая особенность.

"Мы объясняем неотению (задержка в развитии некоторых признаков, ведущих к сохранению детских черт у взрослых животных) голых землекопов по сравнению с мышами и человека по сравнению с шимпанзе сложной социальной организацией голых землекопов и людей, которая сделала старение, как механизм для поддержания эффективности естественного отбора, бессмысленным, поскольку такой отбор был больше не так важен для этих двух видов", - говорится в статье.

Источник: http://tass.ru/nauka/4074801

Конюхов планирует подняться в стратосферу на воздушном шаре с космодрома Восточный

Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует подняться в стратосферу на воздушном шаре с космодрома Восточный. Об этом он сообщил журналистам в Ставрополе после встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.



"Старт мы хотим дать с космодрома Восточный, который сейчас строится, в 2020 году с космодрома уже будут взлетать космонавты. Мы хотим привлечь внимание всего мира к нашему космодрому, что он не секретный, частный, он открыт всему миру для изучения космического пространства. Я втайне верю, что с космодрома Восточный люди полетят на Луну и на Марс", - сказал путешественник.

По словам Конюхова, воздушный шар будет "гигантским", объемом около 100 тыс. кубометров. Разработкой и строительством занимаются ученые и конструкторы шести стран, в том числе России. "Уже строят шар, в апреле полечу смотреть, как строится кабина - я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород", - пояснил он.

В планах путешественника подняться на высоту 25 км над уровнем моря, ранее рекордом была высота в 21 км, установленная воздухоплавателем из Индии. "Но у нас есть и научная цель - сейчас ученые разработали (технологию - прим. ТАСС), как латать озоновые дыры, и эти приборы я буду испытывать", - отметил Конюхов во время встречи с Владимировым.

Ранее ТАСС сообщал, что путешественник планировал подняться в стратосферу в сентябре 2017 года с территории Якутии. В Ставропольском крае Федор Конюхов совершает сейчас тренировочные полеты на планере.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство началось в 2012 году, в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.

Источник: http://tass.ru/obschestvo/4073902

Вопрос на сегодня:

Какую книгу не из школьной программы вы рекомендуете прочитать всем?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самоцветы, ставшие птицами.

Фигуры птиц, вырезанные из минералов от Peter Mueller.

























































































Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!