СамоцветноеПтичье доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, друзья!
Сегодня Всемирный день ди-джея
А еще Всемирный день почки
А теперь новости:
Ученые из России смогут победить старение с помощью голых землекопов
Математики и биологи из МГУ под руководством академика РАН, ректора университета Виктора Садовничего и академика РАН Владимира Скулачева в соавторстве с зоологами из Берлина доказали теоретическую возможность замедления процессов старения в организме на примере живущих в Африке уникальных грызунов - голых землекопов.
Эти выводы приводятся в статье, опубликованной в научном журнале Physiological Reveiws.
"В этой статье мы собрали различные свидетельства, указывающие на то, что биологическая эволюция двух высокосоциальных видов млекопитающих - человека и голого землекопа, привела к замедлению связанных со старением процессов благодаря удлинению юности (неотении). Таким образом, замедление старения теоретически возможно, и такая возможность уже начала воплощаться с помощью естественного отбора", - говорится в статье.
Голые землекопы
Голые землекопы - мелкие грызуны, ведущие подземный образ жизни, встречаются на востоке Африки. Ученые до сих пор не установили точную продолжительность жизни этих грызунов. Возраст старейших живущих в неволе землекопов достигает 30 лет, и ученые продолжают наблюдения за ними. При этом родственники землекопов, схожие с ними по размеру и анатомии, - мыши - живут максимум до 3 лет, и к концу жизненного пути седеют, лысеют и горбятся, то есть демонстрируют признаки старения.
Инфекционные заболевания у них встречаются также крайне редко. В результате, в лабораторных условиях уровень смертности этих животных очень низкий и почти не зависит от возраста. Более того, пожилые грызуны не покрываются морщинками и не утрачивают способности размножаться на протяжении всей жизни.
Удлиненная юность
Ранее проведенные работы свидетельствовали о том, что нейронные связи формируются у голых землекопов на протяжении нескольких лет после рождения, и их мозг "взрослеет", пока животному не исполнится 8-10 лет. Ученые указывают на то, что человеку также присуща такая особенность.
"Мы объясняем неотению (задержка в развитии некоторых признаков, ведущих к сохранению детских черт у взрослых животных) голых землекопов по сравнению с мышами и человека по сравнению с шимпанзе сложной социальной организацией голых землекопов и людей, которая сделала старение, как механизм для поддержания эффективности естественного отбора, бессмысленным, поскольку такой отбор был больше не так важен для этих двух видов", - говорится в статье.
Источник: http://tass.ru/nauka/4074801
Конюхов планирует подняться в стратосферу на воздушном шаре с космодрома Восточный
Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует подняться в стратосферу на воздушном шаре с космодрома Восточный. Об этом он сообщил журналистам в Ставрополе после встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
"Старт мы хотим дать с космодрома Восточный, который сейчас строится, в 2020 году с космодрома уже будут взлетать космонавты. Мы хотим привлечь внимание всего мира к нашему космодрому, что он не секретный, частный, он открыт всему миру для изучения космического пространства. Я втайне верю, что с космодрома Восточный люди полетят на Луну и на Марс", - сказал путешественник.
По словам Конюхова, воздушный шар будет "гигантским", объемом около 100 тыс. кубометров. Разработкой и строительством занимаются ученые и конструкторы шести стран, в том числе России. "Уже строят шар, в апреле полечу смотреть, как строится кабина - я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород", - пояснил он.
В планах путешественника подняться на высоту 25 км над уровнем моря, ранее рекордом была высота в 21 км, установленная воздухоплавателем из Индии. "Но у нас есть и научная цель - сейчас ученые разработали (технологию - прим. ТАСС), как латать озоновые дыры, и эти приборы я буду испытывать", - отметил Конюхов во время встречи с Владимировым.
Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство началось в 2012 году, в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.
Источник: http://tass.ru/obschestvo/4073902
Вопрос на сегодня:
Какую книгу не из школьной программы вы рекомендуете прочитать всем?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это самоцветы, ставшие птицами.
Фигуры птиц, вырезанные из минералов от Peter Mueller.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
С праздником диджеев и тех, у кого почки здоровы - с больными не особо попразднуешь...
Про голых землекопов информация к размышлению, за что и сколько платят этим ученым...
"Я втайне верю", -сказал Федор Конюхов на весь мир
Птицы очень красивы, вживую, наверное, при различном освещении еще красивее, переливаются...
Я советовала бы многим почитать Терри Пратчетта, его циклы о Плоском мире и прочее. Мало кто смотрит на мир с таким юмором и иронией через призму фантазии.
Подпись: На время приезда внучка Барсик научился растворяться в пространстве...
Всем чудесного весеннего денька!
С добрым, утром
Книгу ОБАЖАЮ - "Добейтесь успеха! Я так хочу" Доминика Уэбба.
Название: - " Кит-кат - не найду тебя никак"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
У кого доброе, а у кого и голова болит
Я даже не знаю какую книгу я бы посоветовала...Люблю читать Чейза, Гарднера, Шитова...
Птички красивые, сразу весна чувствуется.
Подпись: Леопольд, выходи подлый трус
Всем лёгкого рабочего дня!
Насчет книг сложно ответить, кто знает, что там осталось в этой несчастной программе? Это однозначно непревзойденный знаток человеческих душ , мой обожаемый Достоевский. Любое из его произведений достойно чтения. А из зарубежных - богато-цветастый мир Шантарама от Грегори Робертса, яркий, великолепный и зачаровывающий!
Подпись - все наследие человека-паука в одном шкафу!
Доброго дня!
Подборка понравилась, захотелось потрогать эту красоту)).
Картинка- таааак где тут у нас конфеты спрятанны))
Улыбок на весь день!