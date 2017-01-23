РыцарскоЖивотное в доспехах доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня День студентов (Татьянин день)
А еще День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации
А теперь новости.
"800-летнего" кота-экстрасенса из Благовещенска продадут за пять миллионов рублей
В Благовещенске кота, наделенного, по словам его хозяина, магическими способностями, продадут за пять миллионов рублей, сообщило ИА «Амур.инфо». Животное собирается забрать женщина-экстрасенс из другого региона. Владелец кота заявил, что уже получил залог в размере 50 тысяч рублей.
«Девушка приезжала, смотрела кота. Была в полном антураже, с картами и прочим», — рассказал продавец.
Покупательница кота подтвердила сделку. По ее словам, животное поможет ей в работе. Свое имя изданию она раскрывать не стала, отметив, что работает «с серьезными людьми». Она также рассказала, что прибыла из другого региона, однако не стала уточнять, из какого.
Источник: http://360tv.ru/news/800-letnego-kota-ekstrasensa-prodadut-za-pyat-mln-rublej-89147/
Самым длиннохвостым псом в мире стал выходец из Бельгии
В Бельгии ирландский волкодав по кличке Кеон стал самым длиннохвостым в мире. Собака попала в Книгу рекордов Гиннесса. Его хвост достигает почти 77 сантиметров в длину — это на четыре с половиной сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена. Ранее ветврач измерил длину его хвоста от первого до последнего позвонка, пишет сайт "360 Подмосковье".
Известно, что кличка Кеон – это ирландское имя, в переводе означающее "храбрый воин". При этом владельцы пса ласково называют его "нежным гигантом". Они рассказали, что у волкодава очень хороший характер.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2846323&cid=520
Вопрос на сегодня:
Как бы вы назвали свою автобиографию?
А теперь очередь подборочки.
Канадский художник Джефф де Бур (Jeff de Boer) создаёт впечатляющие металлические доспехи для кошек и мышей, стилизованные под разные исторические эпохи.
Нашла тут.
А еще нашла старое. но прикольное, мне кажется, видео. Парень-свидетель на свадьбе своим танцем удивляет всех, перещеголяв профессионального шоумена на свадьбе.
А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и отличного настроения!
А вот и мы: я и моя тень
Автобиография: "временами тяжко, но я со всем справляюсь..."
Поздравляю всех Татьян и студентов,а особенно,самых любимых!!!(Танюши,Гуля,Вова)!
Моя автобиография?Даже не знаю!Стандарт:родился,учился,женился.
Доспехи прикольные!Представила рыцарский турнир,среди мышек!
Название:Хорошо сижу,дале....,а,никуда не гляжу!"
Как бы я назвала свою автобиографию..Скорее всего "Ни шагу на месте" ,можно и "Пиротехник".
К картинке ..раз сегодня у нас рыцарское утро.."Доспехи бога"
Прикольное видео...хоть оно и старенькое..но вижу его я впервые.
Всем хорошего дня и счастья .Пусть вам будет абсолютно без разницы какой сегодня день недели: понедельник, вторник… суббота или воскресенье…
Автобиография, хм... Пожалуй , "Жизнь прожить - это вам не кот начихал... Хуже"
Какие красивые доспехи Но если учесть, что мои кошки в обычной теплой одежке передвигаются скованно, злобно зыркая на меня исподлобья, то в доспехах они и вовсе превратятся в разъяренную недвижимость
Подпись: Эксклюзивная грелка для обуви, разнашивает и убивает грибок одним движением хвоста!
Картинка смешная! Кот - бегемот в гости в валенке пойдёт!
Доброго всем дня!!! Танюши, с именинами!
Татьян и студентов с праздником.
Штурманов ВМФ С праздником.
Нифига кот-экстрасенс за 5 лямов...интересно чем он будет помогать новой хозяйке?
Название моей автобиографии такое: Сквозь преграды и помехи, все равно добьюсь успеха.
Доспехи для кошек и мышек прикольные...интересно нашелся ли хоть один клиент для этой одежки?
Название: В такие морозы спасают только русские валенки, и даже коты чувствуют себе в безопасности.
Необычная подборочка.))Прочная такая.)) Вот так же прочно мне приходиться всю жизнь выстаивать жизненные испытания )) Поэтому назову свою автобиографию- огонь, вода и медные трубы
Подпись к фото- Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мой Валенок всегда со мной Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Astor Piazzolla – Libertango
Сегодня день счастливых снеговиков!
Танюши, с праздников Вас, студентов- тоже с их праздником!
Всех Татьян и студентов с праздником!!!
Моя автобиография называлась бы "Шо пипец" Не жизнь, а приключения
Парень на видео крууут Видео хоть и старое, но я его увидела впервые.
Подпись: Хозяйка разносить попросила
Всем отличного дня!!!
У меня выходной,поэтому встал поздно.
Свою биографию назвал бы коротко" Не послушный сын,любящий муж и замечательный отец.Жизнь удалась."
Всех Татьян,Танюшек,Танечек,Танюшь и вечных студентов -Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь.
Да и всю жизнь продолжаем учиться...
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Еще раз всех Татьян и студентов с праздником!
Моя автобиография? Она будет называться "Моя автобиография" Чего заморачиваться то?
Подборочка классная как представлю свою Стерлядь в таком "наряде" начинаю рыдать от смеха
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
В продолжение темы свадебных танцев парни просто огонь