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Утро с АСТВ
РыцарскоЖивотное в доспехах доброутреннее с конкурсом)

РыцарскоЖивотное в доспехах доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня День студентов (Татьянин день)

А еще День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации

 

А теперь новости. 

"800-летнего" кота-экстрасенса из Благовещенска продадут за пять миллионов рублей

В Благовещенске кота, наделенного, по словам его хозяина, магическими способностями, продадут за пять миллионов рублей, сообщило ИА «Амур.инфо». Животное собирается забрать женщина-экстрасенс из другого региона. Владелец кота заявил, что уже получил залог в размере 50 тысяч рублей.

«Девушка приезжала, смотрела кота. Была в полном антураже, с картами и прочим», — рассказал продавец.

Ранее предложение о продаже необычного животного в Благовещенске появилось на одном из сайтов с объявлениями. Автор объявление указывал, что коту «800 лет», он «умеет общаться с привидениями, духами и астральными сущностями», а также «посредством гипноза заставляет хозяев скормить ему самое вкусное содержимое холодильника или отправить среди ночи в магазин за колбасой».
 

Покупательница кота подтвердила сделку. По ее словам, животное поможет ей в работе. Свое имя изданию она раскрывать не стала, отметив, что работает «с серьезными людьми». Она также рассказала, что прибыла из другого региона, однако не стала уточнять, из какого.

Источник: http://360tv.ru/news/800-letnego-kota-ekstrasensa-prodadut-za-pyat-mln-rublej-89147/

Самым длиннохвостым псом в мире стал выходец из Бельгии

В Бельгии ирландский волкодав по кличке Кеон стал самым длиннохвостым в мире. Собака попала в Книгу рекордов Гиннесса. Его хвост достигает почти 77 сантиметров в длину — это на четыре с половиной сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена. Ранее ветврач измерил длину его хвоста от первого до последнего позвонка, пишет сайт "360 Подмосковье".

Известно, что кличка Кеон – это ирландское имя, в переводе означающее "храбрый воин". При этом владельцы пса ласково называют его "нежным гигантом". Они рассказали, что у волкодава очень хороший характер.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2846323&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Как бы вы назвали свою автобиографию?

 

А теперь очередь подборочки.

Канадский художник Джефф де Бур (Jeff de Boer) создаёт впечатляющие металлические доспехи для кошек и мышей, стилизованные под разные исторические эпохи.



















 Нашла тут.

 

А еще нашла старое. но прикольное, мне кажется, видео. Парень-свидетель на свадьбе своим танцем удивляет всех, перещеголяв профессионального шоумена на свадьбе. 

 

А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и отличного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:56 +13
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:08
Всем, доброе утро!!!

А вот и мы: я и моя тень
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 08:35
Татьяна Сергеева,
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:10
Татьяна Михайловна, с праздником!!!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
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+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:14
Татьяна Сергеева с Праздником!
Автобиография: "временами тяжко, но я со всем справляюсь..."
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
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+7
багз-банни
Написано сегодня, в 07:44
Доброго всем утречка!

Поздравляю всех Татьян и студентов,а особенно,самых любимых!!!
(Танюши,Гуля,Вова
)!
Моя автобиография?Даже не знаю!Стандарт:родился,учился,женился.

Доспехи прикольные!Представила рыцарский турнир,среди мышек!

Название:Хорошо сижу,дале....,а,никуда не гляжу!"
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
Ответить
+8
багз-банни
Написано сегодня, в 09:18
Ответить
+4
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 08:15 Отредактированно сегодня, в 08:16
Доброе утро!!!!!!!!!Танюшки..всех Вас с праздником...Никогда не плачьте..не утонет в речке мяч...он не потопляем

Как бы я назвала свою автобиографию..Скорее всего "Ни шагу на месте" ,можно и "Пиротехник"
.
К картинке ..раз сегодня у нас рыцарское утро.."Доспехи бога"

Прикольное видео...хоть оно и старенькое..но вижу его я впервые.
Всем хорошего дня и счастья .Пусть вам будет абсолютно без разницы какой сегодня день недели: понедельник, вторник… суббота или воскресенье…
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
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+6
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 08:58
Татьяна Сергеева,
спасибо...С праздником!!!!!!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
Ogonek,
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+4
lvista
Написано сегодня, в 08:41
Доброе утро! С праздниками, Татьяны! С праздником всех нас! С Днем студента!!!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:04
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+5
lvista
Написано сегодня, в 09:19
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:44 Отредактированно сегодня, в 09:00
Доброе утро всем! Поздравляю наших Танюшек (и тех Татьян, кого не знаю) и также наших студиозусов с праздником! Штурманам поздравления тоже!
Автобиография, хм... Пожалуй , "Жизнь прожить - это вам не кот начихал... Хуже"

Какие красивые доспехи
Но если учесть, что мои кошки в обычной теплой одежке передвигаются скованно, злобно зыркая на меня исподлобья, то в доспехах они и вовсе превратятся в разъяренную недвижимость

Подпись: Эксклюзивная грелка для обуви, разнашивает и убивает грибок одним движением хвоста!
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+8
lvista
Написано сегодня, в 08:48
НюНик_просто_Анна, разъяренная недвижимость
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:06
НюНик_просто_Анна, насмешила)
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:15
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+5
Еще 1 комментарий
lvista
Написано сегодня, в 08:47
Если по теме, то моя автобиография могла бы быть названа Через тернии к звездам
. Рада и счастлива, не устаю благодарить Бога за возможность развиваться.
Картинка смешная! Кот - бегемот в гости в валенке пойдёт!
Доброго всем дня!!! Танюши, с именинами!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:06
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+6
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 08:52
Всем привет! Всех бывших, нынешних и будущих студентов с праздником! А "царедворцам" в назидание указ Николая I ....
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+9
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 08:54
Всех Татьян, а хозяйку блога, особенно, с праздником!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:07
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:08
Григорий Смекалов, обнимашки) Хорошего дня!
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+5
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 08:55 Отредактированно сегодня, в 08:55
Подпись к картинке: хозяин, глянь с каким лицом ты сидишь на унитазе...
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+8
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 12:55
Григорий Смекалов, ну, насмешили, честное слово)))))
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0
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 09:29
Доброе утро, друзья.
Татьян и студентов с праздником.
Штурманов ВМФ С праздником.
Нифига кот-экстрасенс за 5 лямов...интересно чем он будет помогать новой хозяйке?
Название моей автобиографии такое: Сквозь преграды и помехи, все равно добьюсь успеха.
Доспехи для кошек и мышек прикольные...интересно нашелся ли хоть один клиент для этой одежки?
Название: В такие морозы спасают только русские валенки, и даже коты чувствуют себе в безопасности.
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+10
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 09:41
Доброе утречко! Танюша с ДНЁМ АНГЕЛА Тебя ! Кстати мою дочу тоже зовут Татьянка
. Поздравляю Всех дам кто носит это прекрасное имя, с ПРАЗДНИКОМ! Желаю всех земных благ!
Необычная подборочка.))Прочная такая.)) Вот так же прочно мне приходиться всю жизнь выстаивать жизненные испытания )) Поэтому назову свою автобиографию- огонь, вода и медные трубы

Подпись к фото- Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мой Валенок всегда со мной
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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+5
lvista
Написано сегодня, в 10:27
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, твоего ангела с Днем ангела
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:42 Отредактированно сегодня, в 09:42
Танцуют все!

Astor Piazzolla – Libertango
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+3
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:08 Отредактированно сегодня, в 10:08
Привет! Ну и мороз однако)))) Лето уже хочу, убирайте снег)))
Сегодня день счастливых снеговиков!
Танюши, с праздников Вас, студентов- тоже с их праздником!
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 10:32
Доброе утро

Всех Татьян и студентов с праздником!!!
Моя автобиография называлась бы "Шо пипец"
Не жизнь, а приключения

Парень на видео крууут
Видео хоть и старое, но я его увидела впервые.
Подпись: Хозяйка разносить попросила

Всем отличного дня!!!
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 11:30
Всем бодрого утра!!!
У меня выходной,поэтому встал поздно.
Свою биографию назвал бы коротко" Не послушный сын,любящий муж и замечательный отец.Жизнь удалась."
Всех Татьян,Танюшек,Танечек,Танюшь и вечных студентов -Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь.
Да и всю жизнь продолжаем учиться...
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:52
Доброе утро!
Еще раз всех Татьян и студентов с праздником!
Моя автобиография? Она будет называться "Моя автобиография"
Чего заморачиваться то?

Подборочка классная
как представлю свою Стерлядь в таком "наряде" начинаю рыдать от смеха

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
В продолжение темы свадебных танцев
парни просто огонь
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+6
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 13:06
Добрый день. Поздравляю Вас, Татьяна Сергеева, и всех Татьян с именинами. Название картинки: "Ах... тепло, хорошо и, главное, никакие холода не страшны!"
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