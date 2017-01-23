РыцарскоЖивотное в доспехах доброутреннее с конкурсом)

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А теперь новости.

"800-летнего" кота-экстрасенса из Благовещенска продадут за пять миллионов рублей

В Благовещенске кота, наделенного, по словам его хозяина, магическими способностями, продадут за пять миллионов рублей, сообщило ИА «Амур.инфо». Животное собирается забрать женщина-экстрасенс из другого региона. Владелец кота заявил, что уже получил залог в размере 50 тысяч рублей.

«Девушка приезжала, смотрела кота. Была в полном антураже, с картами и прочим», — рассказал продавец.

Ранее предложение о продаже необычного животного в Благовещенске появилось на одном из сайтов с объявлениями. Автор объявление указывал, что коту «800 лет», он «умеет общаться с привидениями, духами и астральными сущностями», а также «посредством гипноза заставляет хозяев скормить ему самое вкусное содержимое холодильника или отправить среди ночи в магазин за колбасой».

Покупательница кота подтвердила сделку. По ее словам, животное поможет ей в работе. Свое имя изданию она раскрывать не стала, отметив, что работает «с серьезными людьми». Она также рассказала, что прибыла из другого региона, однако не стала уточнять, из какого.

Источник: http://360tv.ru/news/800-letnego-kota-ekstrasensa-prodadut-za-pyat-mln-rublej-89147/

Самым длиннохвостым псом в мире стал выходец из Бельгии

В Бельгии ирландский волкодав по кличке Кеон стал самым длиннохвостым в мире. Собака попала в Книгу рекордов Гиннесса. Его хвост достигает почти 77 сантиметров в длину — это на четыре с половиной сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена. Ранее ветврач измерил длину его хвоста от первого до последнего позвонка, пишет сайт "360 Подмосковье".

Известно, что кличка Кеон – это ирландское имя, в переводе означающее "храбрый воин". При этом владельцы пса ласково называют его "нежным гигантом". Они рассказали, что у волкодава очень хороший характер.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2846323&cid=520

Вопрос на сегодня:

Как бы вы назвали свою автобиографию?

А теперь очередь подборочки.

Канадский художник Джефф де Бур (Jeff de Boer) создаёт впечатляющие металлические доспехи для кошек и мышей, стилизованные под разные исторические эпохи.







































Нашла тут.

А еще нашла старое. но прикольное, мне кажется, видео. Парень-свидетель на свадьбе своим танцем удивляет всех, перещеголяв профессионального шоумена на свадьбе.

А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и отличного настроения!