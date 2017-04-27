НеобычноФонтанирующее доброутреннее с конкурсом)

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В Самаре 78-летний мужчина победил на конкурсе молодых ученых

Кандидат технических наук Эдуард Попов победил в соревновании ученых Science Slam, которое прошло в Самаре.

Об этом сообщили в пресс-службе Самарского государственного технического университета. 78-летний Попов стал самым возрастным участником конкурсов Science Slam, проходящих в России.

Участники подробных конкурсов должны прочитать короткую лекцию (не больше 10 минут) о своем изобретении.

Победивший в Самаре ученый представил информационные очки для глухих и слабослышащих. Они представляют собой устройство с экраном, мини-процессором и аккумулятором, что позволяет преобразовывать человеческую речь в текст.

Попов уверен, что его изобретение поможет облегчить жизнь глухим и слабослышащим людям.

Источник: http://runews24.ru/science/01/05/2017/b08a2591816aba7c672d75620a32d016

Человек-горилла преодолел лондонский марафон за шесть дней Полицейский Том Харрисон, который вышел на дистанцию лондонского марафона в костюме гориллы и преодолел основную часть трассы на четвереньках, добрался до финиша через шесть дней после старта. Столь необычный способ участия 41-летний мужчина выбрал в целях благотворительности. В итоге полицейскому удалось собрать через Интернет примерно 26 тысяч фунтов стерлингов (почти 34 тысячи долларов США) для фонда Gorilla Organisation, который занимается защитой горилл в африканских странах, сообщает Associated Press. Финишную черту полицейский в итоге преодолел 29 апреля. На последних метрах дистанции мужчину сопровождали два его сына, также одетые в костюмы обезьян. Ради осуществления акции Харрисон взял отпуск на неделю. Он тратил на преодоление трассы по десять-двенадцать часов в день, на ночь уходил спать расположенные поблизости дома друзей, а утром продолжал с того места, где остановился прошлым днем. Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2883541&cid=520 Вопрос на сегодня: А у вас есть любимый фонтан? В каком городе он находится? Чем вам нравится? А в подборочке сегодня фонтаны с необычным содержимым Фонтан в любом городе становится любимым местом встречи горожан. Возле него назначают свидания, собираются мамы с детьми, туристы чаще щёлкают возле него фотоаппаратами, а ещё он просто радует глаз, когда в суете будней просто проходишь мимо. Но есть особые фонтаны, в которых струится совсем не вода.