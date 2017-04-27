НеобычноФонтанирующее доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Всемирный день свободы печати
А еще Всемирный день Солнца
А вот и новости:
В Самаре 78-летний мужчина победил на конкурсе молодых ученых
Кандидат технических наук Эдуард Попов победил в соревновании ученых Science Slam, которое прошло в Самаре.
Об этом сообщили в пресс-службе Самарского государственного технического университета. 78-летний Попов стал самым возрастным участником конкурсов Science Slam, проходящих в России.
Участники подробных конкурсов должны прочитать короткую лекцию (не больше 10 минут) о своем изобретении.
Победивший в Самаре ученый представил информационные очки для глухих и слабослышащих. Они представляют собой устройство с экраном, мини-процессором и аккумулятором, что позволяет преобразовывать человеческую речь в текст.
Попов уверен, что его изобретение поможет облегчить жизнь глухим и слабослышащим людям.
Человек-горилла преодолел лондонский марафон за шесть дней
Полицейский Том Харрисон, который вышел на дистанцию лондонского марафона в костюме гориллы и преодолел основную часть трассы на четвереньках, добрался до финиша через шесть дней после старта.
Столь необычный способ участия 41-летний мужчина выбрал в целях благотворительности. В итоге полицейскому удалось собрать через Интернет примерно 26 тысяч фунтов стерлингов (почти 34 тысячи долларов США) для фонда Gorilla Organisation, который занимается защитой горилл в африканских странах, сообщает Associated Press.
Финишную черту полицейский в итоге преодолел 29 апреля. На последних метрах дистанции мужчину сопровождали два его сына, также одетые в костюмы обезьян.
Ради осуществления акции Харрисон взял отпуск на неделю. Он тратил на преодоление трассы по десять-двенадцать часов в день, на ночь уходил спать расположенные поблизости дома друзей, а утром продолжал с того места, где остановился прошлым днем.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2883541&cid=520
Вопрос на сегодня:
А у вас есть любимый фонтан? В каком городе он находится? Чем вам нравится?
А в подборочке сегодня фонтаны с необычным содержимым
Фонтан в любом городе становится любимым местом встречи горожан. Возле него назначают свидания, собираются мамы с детьми, туристы чаще щёлкают возле него фотоаппаратами, а ещё он просто радует глаз, когда в суете будней просто проходишь мимо. Но есть особые фонтаны, в которых струится совсем не вода.
Первый пивной фонтан в Европе
Несколько месяцев назад в городе Жалец в восточной части Словении открылся первый фонтан пива в Европе. К сожалению, из него пиво не течет неиссякаемой рекой, как могли бы представить многие, а фонтан просто сделан в виде цветка хмеля и был оснащен восемью кранами, из которых подаются (при открытии крана) различные сорта пива.
Желающие отведать пива платят € 6 за специальный стакан с микрочипом, который позволяет им налить себе 100-миллилитров пенного напитка. Стакан помещают под сопло насоса, которое опускается вниз и отмеряет дозу пива.
Мэр города Янко Кос надеется , что новый фонтан привлечет в Жалец любителей пива со всех концов мира.
Фонтан Dr Pepper
Одна студентка из Канзаса так любила содовую Dr Pepper, что как то написала у себя в Twitter: «наверное, мне проще будет обзавестись фонтаном из Dr Pepper у себя дома, все равно это обойдется дешевле, учитывая, сколько я трачу на содовую».
Через месяц после того, как Клэр Дэниелс отправила твит, ей позвонили из компании и сказали, что готовы исполнить ее желание.
Итальянский фонтан вина
В Италии люди могут набрать бутылку вина, не заплатив ни цента. В 2016 году местная винодельня Dora Sarchese Cantina открыла для туристов и паломников, путешествующих между Римом и Ортоной, фонтан, в котором вместо воды льется вино. Что интересно, фонтан открыт круглосуточно.
Найти подобный необычный фонтан можно в Калдари ди Ортона, коммуне в регионе Абруццо.
Фонтан с газированной водой
В 2010 году в Париже начали предлагать бесплатную газированную воду, чтобы отговорить жителей города от использования пластиковых бутылок. Фонтан в саду Реёи был подключен к системе коммунального водоснабжения, а из его шести кранов льется газированная и обычная питьевая вода.
Ежегодно каждый француз употребляет около 128 литров воды в бутылках, что является одним из самых высоких показателей в мире. На севере Италии были установлены 215 подобных фонтанов, которые оказались очень популярными.
Самый большой в мире фонтан шампанского
В 2008 году группа энтузиастов решила побить мировой рекорд и сделать самый большой в мире фонтан с шампанским. Высота фонтана составляет 7 метров, весит он 9 тонн и состоит из 43 000 бокалов для шампанского. Попытка побить рекорд была сделана в торговом центре бельгийского города Вейнегема вблизи Антверпена.
Фонтан начо
На свадьбе всех гостей удивит фонтан из сыра начо. И, в отличие от большинства свадебных идей, это вполне доступно и его легко сделать своими руками.
Бразильские фонтаны с природной минеральной водой
Камбукира – муниципалитет в бразильском штате Минас-Жерайс. Он известен своими минеральными источниками, вода из которой считается лучшей минеральной водой в Бразилии, да и во всей Америке.
В городе, находящемся в горах на высоте 950 метров, можно найти семь фонтанов со сверкающей водой. Терапевтические качества этой минералки в сочетании с приятным климатом региона делают Камбукир одним из самых важных гидроминеральных курортов в Бразилии.
Самый большой в мире шоколадный фонтан
Крупнейший в мире шоколадный фонтан находится в отеле Bellagio в Лас-Вегасе, штат Невада. Высота этой структуры, состоящей из 500 труб из нержавеющей стали, составляет 8 метров. В фонтане круглосуточно циркулирует 2 тонны шоколада (темного, молочного и белого), а струи из шоколада бьют на 5-метровую высоту.
Нашла тут.
Прекрасного вам дня!
Всех с днём солнца! Пусть оно вас всегда греет и в душЕ будет только тепло.
Фонтаны креативные
У нас идёт реконструкция площади, нам обещали фонтан...Думаю что нам только обещали
Подпись: мобильный стоматолог
Всем здоровья, счастья и удачи!!!
Дед молодец, видимо, и для него или его близких эта проблема актуальна.
Фонтан? Самые красивые, которые видела - барселонские танцующие. А вообще фонтан предпочитаю обычный, водяной, другое дело - оригинальная конструкция.
Гориллу-марафонца уважаю: человек помогает природе.
Подпись: Доктор, а наркоз будет?
Всем хорошего солнечного денька!
Нравятся фонтаны вр Владивостоке! Любимого нет!
Название: - "Ну сколько тебя за язык тянуть??? Скажи ГАААВ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
А то фонтаны, фонтаны!
Козьма Прутков сказал видать недаром:
"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану".
Так что грязь - Наше Фсё!
Солнышко у тебя сегодня праздник, так свети же нам сахалинцам
Про фантан не скажу, т.к толком ни где не была, видела мало их , простых и обычных. А если по фото говорить, мне очень нравится фантан в Дубае и мечта моя там провести отдых
Подборочка супер
К картинке: Гуля зыркай червонец лежит. Да ты шо, ну так тащи его тащи.
Хорошего всем дня
Больше всего люблю фонтан "Супружеская карусель" в Нюрнберге и конечно бесподобные ансамбли Петергофа
С праздником журналистов, и всех кто причастен! Подборка хорошая, но я предпочитаю фонтаны водяные, классические так сказать, очень нравятся фонтаны в Москве, Дубае и Петергофе.
Солнышко наконец нас решило порадовать и обласкать своими лучами
Подпись к картинке: вот сейчас еще пару зубов выдерну и тогда будет настоящий фонтааан!!!!