Высоченное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня День военного автомобилиста

И День ветеранов таможенной службы России

А теперь новости.

Вальсирующий робот научит людей танцевать

Не с кем танцевать? Теперь не стоит об этом переживать – возможно, в скором времени человек сможет осваивать танцевальные движения при помощи роботизированного инструктора, умеющего вальсировать. Последний как раз и был разработан с целью обучения человека танцам.

Инженеры, спроектировавшие робота, ранее уже создавали механического танцевального партнёра, который следует за человеком (иными словами, человек играет ведущую роль). Однако новая машина берёт инициативу в свои механические руки и сама мягко ведёт за собой новичков в рамках установленной программы, и в то же время адаптируется к танцевальному уровню ученика. Система регулирует режим сложности в зависимости от количества занятий ученика и его результатов.

Всё это довольно сложно, говорит ведущий автор исследования Дьего Фелипе Паэс Гранадос (Diego Felipe Paez Granados) из японского университета Тохоку (Tohoku University), поскольку робот должен придерживаться программы танцевального курса и при этом не быть слишком напористым.

Сам робот достигает в высоту 1,8 метра: вместо привычных нам ног у него установлены колёса, а верхняя часть корпуса двигается точно так же, как у обыкновенного танцора. Датчик силы и два лазерных дальномера отслеживают движения ученика, которые сравниваются с данными захвата движения, записанными ранее благодаря профессиональным танцорам. Таким образом, робот сможет судить об эффективности действий.

По мере улучшения танцевальных навыков робот постепенно начинает уменьшать "хватку", которую он применяет для того, чтобы вести партнёра в танце. Таким образов, ученики будут становиться менее зависимыми от своего роботизированного учителя.

Также "лицо" робота в реальном времени отображает его реакцию, помогающую указывать на ошибки, а также показывает общий прогресс освоения танцевального мастерства, чтобы поддерживать новичка в этом нелёгком деле.

Конечно же, инженеры провели несколько испытаний с участием своего детища. В экспериментах участвовали добровольцы, которые прежде никогда не вальсировали. И у пяти человек из шести был выявлен определённый прогресс. Другая группа добровольцев тренировалась с роботом, которые не был запрограммирован на адаптацию к успеваемости учеников. У четырёх человек из шести не было никаких улучшений.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2891942

Ученые: Любовь помогает справляться с зависимостями

Австралийские ученые выяснили, что любовь помогает справляться с зависимостями. Результаты зарубежных специалистов опубликовали российские СМИ.

Ученые из Сиднея поставили себе за цель найти действенный способ, который помог бы справиться с вредными привычками – курением и злоупотреблением спиртными напитками. Эксперимент был поставлен на лабораторных крысах, которых приучили к алкоголю и наркотикам.

С течением эксперимент грызуны настолько привыкли к спиртному и психотропным веществам, что можно было говорить об их зависимости. У крыс начали проявляться признаки алкоголизма и наркомании.

После этого ученые должны были как-то исправить это. Для борьбы с зависимостями они разработали препарат. Он был создан на основе гормона окситоцина, который вырабатывается в человеческом организме при занятиях любовью. Животные начали принимать это биологически активное вещество, благодаря чему через некоторое время пагубная зависимость исчезла.

Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/576719

Задание на сегодня:

Опишите то, что в данный момент находится прямо перед вами

А теперь очередь подборочки. Сегодня это 14 самых высоких зданий и мест в мире

В современном мире есть огромное множество высоких мест, созданных руками человека: небоскребы, мосты, колеса обозрения и так далее. Давайте узнаем, какие из них можно назвать самыми-самыми.

1. Самый высокий частный дом.

Этот уникальный дом под названием «Соколиное гнездо» находится в Аризоне, США.

2. Самое высокое здание.

Высота небоскреба Бурдж-Халифа, расположенного в Дубае, ОАЭ, составляет 828 метров.

3. Самый высокий отель.

Высота 72-х этажного Дубайского отеля JW Marriott Marquis составляет 355 метров.

4. Самый высокий открытый лифт.

Подъемник Bailong Elevator, название которого переводится, как «Лифт ста драконов», расположен в провинции Хунань, Китай. Он обеспечивает транспортировку туристов на высоту 330 м.

5. Самый высокий замок из песка.

Песочный замок высотой почти 15 метров был построен на побережье возле индийского города Пури.

6. Самый высокий открытый бар.

Бар Sky bar rooftop, расположенный в столице Таиланда, известен также тем, что там проводились съемки голливудского фильма «Мальчишник 2».

7. Самый высокий мост.

Высота китайского моста Бэйпаньцзян, проходящего через реку Ничжу, составляет 565 метров.

8. Самая высокая водная горка на круизном корабле.

Водная горка высотой в 10 палуб находится на круизном судне Harmony of the Seas компании Royal Caribbean.

9. Самый высокий жилой дом.

Высота жилого небоскреба по адресу 432 Парк-авеню, Нью-Йорк, составляет 425,5 метра.

10. Самый высокий ресторан.

Ресторан Scirocco, расположенный на 63-м этаже башни State Tower в Бангкоке (Таиланд).

11. Самые высокие американские горки.

Высота аттракциона Kingda Ka в парке развлечений Six Flags Great Adventure (Джексон, США) составляет 140 метров.

12. Самый высокий бассейн в здании.

Бассейн находится на 85 этаже здания Lotte World Tower в Сеуле (Южная Корея).

13. Самая высокая стеклянная смотровая площадка.

Смотровая площадка Seoul Sky находится в 555-метровом небоскребе Lotte World Tower (Сеул, Южная Корея).

14. Самое высокое колесо обозрения.

Колесо обозрения High Roller в Лас-Вегасе, США, имеет высоту 165 метров.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Легкой вам недели!