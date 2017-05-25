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Утро с АСТВ
Высоченное доброутреннее с конкурсом)

Высоченное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья! 

Сегодня День военного автомобилиста

И День ветеранов таможенной службы России

 

А теперь новости.

Вальсирующий робот научит людей танцевать

Не с кем танцевать? Теперь не стоит об этом переживать – возможно, в скором времени человек сможет осваивать танцевальные движения при помощи роботизированного инструктора, умеющего вальсировать. Последний как раз и был разработан с целью обучения человека танцам.

Инженеры, спроектировавшие робота, ранее уже создавали механического танцевального партнёра, который следует за человеком (иными словами, человек играет ведущую роль). Однако новая машина берёт инициативу в свои механические руки и сама мягко ведёт за собой новичков в рамках установленной программы, и в то же время адаптируется к танцевальному уровню ученика. Система регулирует режим сложности в зависимости от количества занятий ученика и его результатов.

Всё это довольно сложно, говорит ведущий автор исследования Дьего Фелипе Паэс Гранадос (Diego Felipe Paez Granados) из японского университета Тохоку (Tohoku University), поскольку робот должен придерживаться программы танцевального курса и при этом не быть слишком напористым.

Сам робот достигает в высоту 1,8 метра: вместо привычных нам ног у него установлены колёса, а верхняя часть корпуса двигается точно так же, как у обыкновенного танцора. Датчик силы и два лазерных дальномера отслеживают движения ученика, которые сравниваются с данными захвата движения, записанными ранее благодаря профессиональным танцорам. Таким образом, робот сможет судить об эффективности действий.

По мере улучшения танцевальных навыков робот постепенно начинает уменьшать "хватку", которую он применяет для того, чтобы вести партнёра в танце. Таким образов, ученики будут становиться менее зависимыми от своего роботизированного учителя.

Также "лицо" робота в реальном времени отображает его реакцию, помогающую указывать на ошибки, а также показывает общий прогресс освоения танцевального мастерства, чтобы поддерживать новичка в этом нелёгком деле.

Конечно же, инженеры провели несколько испытаний с участием своего детища. В экспериментах участвовали добровольцы, которые прежде никогда не вальсировали. И у пяти человек из шести был выявлен определённый прогресс. Другая группа добровольцев тренировалась с роботом, которые не был запрограммирован на адаптацию к успеваемости учеников. У четырёх человек из шести не было никаких улучшений.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2891942

Ученые: Любовь помогает справляться с зависимостями

Австралийские ученые выяснили, что любовь помогает справляться с зависимостями. Результаты зарубежных специалистов опубликовали российские СМИ.

Ученые из Сиднея поставили себе за цель найти действенный способ, который помог бы справиться с вредными привычками – курением и злоупотреблением спиртными напитками. Эксперимент был поставлен на лабораторных крысах, которых приучили к алкоголю и наркотикам.   

С течением эксперимент грызуны настолько привыкли к спиртному и психотропным веществам, что можно было говорить об их зависимости. У крыс начали проявляться признаки алкоголизма и наркомании.

После этого ученые должны были как-то исправить это. Для борьбы с зависимостями они разработали препарат. Он был создан на основе гормона окситоцина, который вырабатывается в человеческом организме при занятиях любовью. Животные начали принимать это биологически активное вещество, благодаря чему через некоторое время пагубная зависимость исчезла.

Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/576719

 

Задание на сегодня: 

Опишите то, что в данный момент находится прямо перед вами

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это 14 самых высоких зданий и мест в мире

В современном мире есть огромное множество высоких мест, созданных руками человека: небоскребы, мосты, колеса обозрения и так далее. Давайте узнаем, какие из них можно назвать самыми-самыми.

 

14 самых высоких зданий и мест в мире

1. Самый высокий частный дом.

Этот уникальный дом под названием «Соколиное гнездо» находится в Аризоне, США.14 самых высоких зданий и мест в мире

2. Самое высокое здание.

Высота небоскреба Бурдж-Халифа, расположенного в Дубае, ОАЭ, составляет 828 метров.14 самых высоких зданий и мест в мире

3. Самый высокий отель.

Высота 72-х этажного Дубайского отеля JW Marriott Marquis составляет 355 метров.14 самых высоких зданий и мест в мире

4. Самый высокий открытый лифт.

Подъемник Bailong Elevator, название которого переводится, как «Лифт ста драконов», расположен в провинции Хунань, Китай. Он обеспечивает транспортировку туристов на высоту 330 м.

14 самых высоких зданий и мест в мире

5. Самый высокий замок из песка.

Песочный замок высотой почти 15 метров был построен на побережье возле индийского города Пури.

14 самых высоких зданий и мест в мире

6. Самый высокий открытый бар.

Бар Sky bar rooftop, расположенный в столице Таиланда, известен также тем, что там проводились съемки голливудского фильма «Мальчишник 2».

14 самых высоких зданий и мест в мире

7. Самый высокий мост.

Высота китайского моста Бэйпаньцзян, проходящего через реку Ничжу, составляет 565 метров.

14 самых высоких зданий и мест в мире

8. Самая высокая водная горка на круизном корабле.

Водная горка высотой в 10 палуб находится на круизном судне Harmony of the Seas компании Royal Caribbean.

14 самых высоких зданий и мест в мире

9. Самый высокий жилой дом.

Высота жилого небоскреба по адресу 432 Парк-авеню, Нью-Йорк, составляет 425,5 метра.

14 самых высоких зданий и мест в мире

10. Самый высокий ресторан.

Ресторан Scirocco, расположенный на 63-м этаже башни State Tower в Бангкоке (Таиланд).

14 самых высоких зданий и мест в мире

11. Самые высокие американские горки.

Высота аттракциона Kingda Ka в парке развлечений Six Flags Great Adventure (Джексон, США) составляет 140 метров.

14 самых высоких зданий и мест в мире

12. Самый высокий бассейн в здании.

Бассейн находится на 85 этаже здания Lotte World Tower в Сеуле (Южная Корея).

14 самых высоких зданий и мест в мире

13. Самая высокая стеклянная смотровая площадка.

Смотровая площадка Seoul Sky находится в 555-метровом небоскребе Lotte World Tower (Сеул, Южная Корея).

14 самых высоких зданий и мест в мире

14. Самое высокое колесо обозрения.

Колесо обозрения High Roller в Лас-Вегасе, США, имеет высоту 165 метров.

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Легкой вам недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:05 +12
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:24
Доброе утро! Всех с праздниками - и таможню, и военных водителей. Им был мой лед - подвозил боеприпасы на линию фронта...
Поскольку я сижу на кухне, прямо передо мной сейчас... кухня!
а также планшет мужа и мой телефон, в котором пишу

Подборка красивая, нигде не была, но хочется

Подпись не придумывается
оставляю простор доя фантазии другим

Всем хорошего начала недели!
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+9
sasch
Написано сегодня, в 07:38
Прямо перед мордой монитор компьютера и 20 осточертевших рож коллег на утреннем селекторе


К картинке тупо прицепился текст из песни "Из-за острова на стержень"
Чё к чему сам не пойму, но ржу.


Позади их слышен ропот:
«Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провозжался,
Сам на утро бабой стал».
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+10
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:18
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:26
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:58
sasch, ты в названии песни очень интересно описАлся
или это не описка?
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+1
Еще 1 комментарий
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:47
Доброе утро!
Передо мною - планшет!
Название: - "Усынови меня!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
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+8
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:48
Всем привет! картинка: Сашок, им всем от тебя что-то надо....А я тебя люблю бескорыстно
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+8
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:52 Отредактированно сегодня, в 08:53
Григорий Смекалов, увидела комментарий в ленте под комментом А.В., почему-то решила, что слова к нему обращены
забежала посмотреть на причину большой любви
мож, думаю, Шурик ляпнул что интересное, а я прохлопала
хотя он всегда интересно ляпает
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+6
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:02 Отредактированно сегодня, в 09:04
НюНик_просто_Анна, глубоко копаете....
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+4
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:28
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+3
Еще 3 комментария
Mopsik
Написано сегодня, в 08:55
Доброе утро

Предо мной сейчас стиральная машинка

Подборочка класс

К картинке: вот и познакомились

Хорошего всем дня
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+7
berbajs
Написано сегодня, в 09:10
Доброе утро!
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:21
Доброе утр, друзья.
Военных водителей и ветеранов таможни с праздником.
Передо мной сейчас завтрак и телефон...
Подборка классная, хотел бы я побывать в этих местах...
Всем удачного дня.
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+6
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 11:14
Ярославчик, не хило завтракать в 09.21))
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:26
Доброе утро. Прямо передо мной монитор компьютера, документы и телефон на рабочем столе. Название картинки: «Рядом с любимым хозяином никакие водные процедуры не страшны».
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:25
Доброе утро! Таможенников и автомобилистов с праздником!
Прям передо мной сейчас целый набор печатей, небольшая кучка денежных знаков РФ,
и два аппарата для расставания с этими самыми знаками. Ой, про клавочку с ПК
чуть не забыла. Куда я без них...

Подборочка сегодня ух какая страшная.
В смысле красивая,
но при моем страхе высоты, даже на картинки смотреть боязно.

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+7
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 10:49
Доброго всем денёчка. Подборка шикарная. Я вот чего подумала. робот до вальсирования. а вот что будет если эта штуковина на ногу наступит партнеру?, роботу то конечно ничего а вот ощущения партнера не их лучших наверное. Я училась так все ноги отдавила и себе и учителю пока не научилась вальсировать. Но наверное там продуманы эти моменты. Передо мной сейчас телевизор. Я в отпуске и поэтому балдею на диване и смотрю телек. К фотке а я еще стирать умею. Всем солнышка.
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+5
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 11:16
Привет! Когда уже тепло будет?)) Передо мной- ручки, карандаши, документы, печать, трудовые книжки, телефон, компьютер.. в общем всякая офисная хрень))) А у тебя Т.М.?)
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+5
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 12:32
Доброе Утро!
Передо мной рабочий монитор(который на работе) С сайтом АСТВ.
Настоящая любовь мотивирует на многие полезные поступки.
Но не только на хорошие вещи, мне кажется с таким же успехом она может и мотивировать человека начать курить и т.д....., если 2-я половинка на этом сидит. (по себе помню, подсел на сигареты ).
И плюс, бывает сильная неразделённая любовь которая тоже доводит до крайностей, как в хорошую сторону, так и в плохую сторону.
Подборка высотных сооружений впечатляет.
Тут не хватает Факела из Пригородного(завод СПГ/ТОН).
Он один из самых высоких в России.

Комментарий к фото,
"Нас милёнок не целует,Говорит: "Потом-потом!"
мы болтаем с Машей в ванне, а он рядом на Матрасе
Тренируется с енотом."
Или
"За одно и помоемся, и постираемся хозяин,
ну их к лешему этих бездельниц."
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+3
Катерина90
Написано сегодня, в 14:17
Добрый день! Причастных к праздникам, поздравляю! Перед до мной монитор, микрушка и всякие мелкие вещицы.
название к картинке: "Не смотри на этих выдр, выбирай скорей меня, я енотиха твоя!")) Всем хорошего дня и отличного настроения!!!
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+1
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ФотоЖивотное доброутреннее с конкурсом)
ФотоЖивотное доброутреннее с конкурсом)
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