На камнях миниатюрное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделькой!

Сегодня Киберпонедельник - день распродаж и скидок на товары интернет-магазинов

А теперь новости

Красная панда сбежала из зоопарка в поисках любимого

Полиция города Норфолк американского штата Вирджиния разыскивает сбежавшую из зоопарка красную панду по кличке Санни, передает «Би-би-си».

Отмечается, что причиной побега 19-месячной панды могла стать «жажда любви».

«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка.

Он пояснил, что красные панды не агрессивны, но, как и с любым диким животным, местным жителям необходимо сохранять осторожность.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/26/n_9611477.shtml

Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста

Суд запретил британцу водить автомобиль, потому что его рост отвлекал других водителей. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Полиция остановила 26-летнего жителя города Ньюкасл Адама Эллиота, когда он ехал на кабриолете Ford Ka. Внимание стражей порядка привлекла голова мужчины, возвышающаяся над ветровым стеклом. Они заподозрили Эллиота в том, что он управляет автомобилем стоя.

Однако оказалось, что рост мужчины, занимающегося продажей авто, составляет около 200 сантиметров, и он просто не помещался в машину, которую перегонял клиенту. «Полиция утверждала, что я стоял за рулем, но это не так. Просто я слишком высокий для этого автомобиля», — сказал он.

Во время очередного заседания в суде Эллиот по рекомендации адвоката сознался в опасном вождении. «Совершенно очевидно, что вы красовались перед другими водителями, демонстрируя свой рост в небольшом автомобиле со сложенной крышей. Вы отвлекали других, а это опасно», — заявил слушавший дело судья.

Эллиоту запретили садиться за руль как минимум до 27 февраля — следующего заседания в суде. На нем должна быть избрана мера наказания для молодого человека.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/26/tall/

Вопрос на сегодня:

Как прошли ваши выходные?

А теперь очередь подборочки

Глядя на эти прекрасные работы и не скажешь, что Яна Хачикян начала рисовать всего несколько лет назад. Но хорошо, что она увлеклась живописью. У девушки явно талант творить красоту. Обычные камни в её руках превращаются в произведения искусства и становятся желанным приобретением коллекционеров.































































































А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня, легкой недели!