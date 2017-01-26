На камнях миниатюрное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новой неделькой!
Сегодня Киберпонедельник - день распродаж и скидок на товары интернет-магазинов
А теперь новости
Красная панда сбежала из зоопарка в поисках любимого
Полиция города Норфолк американского штата Вирджиния разыскивает сбежавшую из зоопарка красную панду по кличке Санни, передает «Би-би-си».
Отмечается, что причиной побега 19-месячной панды могла стать «жажда любви».
«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка.
Он пояснил, что красные панды не агрессивны, но, как и с любым диким животным, местным жителям необходимо сохранять осторожность.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/26/n_9611477.shtml
Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста
Суд запретил британцу водить автомобиль, потому что его рост отвлекал других водителей. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Полиция остановила 26-летнего жителя города Ньюкасл Адама Эллиота, когда он ехал на кабриолете Ford Ka. Внимание стражей порядка привлекла голова мужчины, возвышающаяся над ветровым стеклом. Они заподозрили Эллиота в том, что он управляет автомобилем стоя.
Однако оказалось, что рост мужчины, занимающегося продажей авто, составляет около 200 сантиметров, и он просто не помещался в машину, которую перегонял клиенту. «Полиция утверждала, что я стоял за рулем, но это не так. Просто я слишком высокий для этого автомобиля», — сказал он.
Во время очередного заседания в суде Эллиот по рекомендации адвоката сознался в опасном вождении. «Совершенно очевидно, что вы красовались перед другими водителями, демонстрируя свой рост в небольшом автомобиле со сложенной крышей. Вы отвлекали других, а это опасно», — заявил слушавший дело судья.
Эллиоту запретили садиться за руль как минимум до 27 февраля — следующего заседания в суде. На нем должна быть избрана мера наказания для молодого человека.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/26/tall/
Вопрос на сегодня:
Как прошли ваши выходные?
А теперь очередь подборочки
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня, легкой недели!
Панды тоже хотят любви, ничего удивительного. Англичанину повезло с ростом, не повезло с судьей.
Выходные - половина на работе, половина в хлопотах, все как всегда.
Картины на камушках очень красивые, удивительно, девушке удается добиться ощущения прозрачности камня...
Подпись: Печкин раньше злой был, потому что у него не было велосипеда и МЕНЯ!
В выходные ходила в гости и отдыхала.
Название: -"вЫлЫсЫпЫдЫстЫчка"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
Как прошли мои выходные? Мои выходные прошли
Рисунки на камнях здоровские просто!
Подпись: Хозяина на рыбалку повезу
Всем отличной недели и здоровья!!!
Мои выходные прошли так сяк - из дома выбралась всего разок, приболела. Зато картину написала.
Подпись - как велосипед купили? Как кататься? А я? Я же лучше велосипеда!
Да, выходные прошли....((
Подпись: В следующем марте, я стану таким же матёрым котом, как эта сидуха!!
Щас поеду на прогулку
Выходные прошли как обычно. Ничего особенного.
Сейчас буду готовить вкусненькое блюдо. Вот думаю писать блог, или нет
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка :
Отец читает сказку сыну на ночь: — Ехали медведи, на велосипеде, а за ними кот — задом наперед, а за ним комарики, на воздушном шарике. — Пап, скажи честно, че ты куришь?
Выходные пролетели как Боинг над Парижем)) Но каКчственно) всё, что хотелось, сложилось) За исключением...ммммм....
Спасибо за очаровательную подборку! Не перестаю поражаться человеческим способностям творить такую красоту!