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Утро с АСТВ
На камнях миниатюрное доброутреннее с конкурсом)

На камнях миниатюрное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделькой!

Сегодня Киберпонедельник - день распродаж и скидок на товары интернет-магазинов

 

А теперь новости

Красная панда сбежала из зоопарка в поисках любимого

Полиция города Норфолк американского штата Вирджиния разыскивает сбежавшую из зоопарка красную панду по кличке Санни, передает «Би-би-си».

Отмечается, что причиной побега 19-месячной панды могла стать «жажда любви».

«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка.

Он пояснил, что красные панды не агрессивны, но, как и с любым диким животным, местным жителям необходимо сохранять осторожность.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/26/n_9611477.shtml

Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста

Суд запретил британцу водить автомобиль, потому что его рост отвлекал других водителей. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Полиция остановила 26-летнего жителя города Ньюкасл Адама Эллиота, когда он ехал на кабриолете Ford Ka. Внимание стражей порядка привлекла голова мужчины, возвышающаяся над ветровым стеклом. Они заподозрили Эллиота в том, что он управляет автомобилем стоя.

Однако оказалось, что рост мужчины, занимающегося продажей авто, составляет около 200 сантиметров, и он просто не помещался в машину, которую перегонял клиенту. «Полиция утверждала, что я стоял за рулем, но это не так. Просто я слишком высокий для этого автомобиля», — сказал он.

Во время очередного заседания в суде Эллиот по рекомендации адвоката сознался в опасном вождении. «Совершенно очевидно, что вы красовались перед другими водителями, демонстрируя свой рост в небольшом автомобиле со сложенной крышей. Вы отвлекали других, а это опасно», — заявил слушавший дело судья.

Эллиоту запретили садиться за руль как минимум до 27 февраля — следующего заседания в суде. На нем должна быть избрана мера наказания для молодого человека.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/26/tall/

 

Вопрос на сегодня: 

Как прошли ваши выходные?

 

А теперь очередь подборочки

Глядя на эти прекрасные работы и не скажешь, что Яна Хачикян начала рисовать всего несколько лет назад. Но хорошо, что она увлеклась живописью. У девушки явно талант творить красоту. Обычные камни в её руках превращаются в произведения искусства и становятся желанным приобретением коллекционеров.

Картины на камнях

 


Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Paintings On Stones


Paintings On Stones

Картины на камнях

Paintings On Stones

Картины на камнях

Paintings On Stones

Картины на камнях

Картины на камнях

Картины на камнях

Paintings On Stones

Картины на камнях

Paintings On Stones

Paintings On Stones

Paintings On Stones
Нашла тут
 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня, легкой недели! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +17
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:06
Доброе утро, солнышки мои!
Панды тоже хотят любви, ничего удивительного. Англичанину повезло с ростом, не повезло с судьей.
Выходные - половина на работе, половина в хлопотах, все как всегда.
Картины на камушках очень красивые, удивительно, девушке удается добиться ощущения прозрачности камня...
Подпись: Печкин раньше злой был, потому что у него не было велосипеда и МЕНЯ!
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+12
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:56
НюНик_просто_Анна, считаю, что запрет на вождение из-за роста - это ущемление прав человека!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:17
НюНик_просто_Анна, доброе утро, хорошего дня!
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:03
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+4
Еще 1 комментарий
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:31
Доброе утро!
В выходные ходила в гости и отдыхала.
Название: -"вЫлЫсЫпЫдЫстЫчка"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:19
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:46
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 07:32
Доброго утра!
Как прошли мои выходные? Мои выходные прошли

Рисунки на камнях здоровские просто!
Подпись: Хозяина на рыбалку повезу

Всем отличной недели и здоровья!!!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:34
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+6
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 11:14
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 08:33
Доброе утро! Чудесные рисунки! Девушка невероятно талантлива! Браво!
Мои выходные прошли так сяк - из дома выбралась всего разок, приболела. Зато картину написала.
Подпись - как велосипед купили? Как кататься? А я? Я же лучше велосипеда!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:36
lvista, ты умничка! Покажешь потом картину? Доброго утра!
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+9
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 09:52
Татьяна Сергеева,
мой первый опыт такого пейзажа
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:55
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+2
Еще 7 комментариев
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 09:08 Отредактированно сегодня, в 09:09
Найден на берегу моря. Не фотошоп. Снимал на свой телефон. Художник Природа))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:36
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+7
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 09:54
Татьяна Сергеева, Танюшечка
привет привет
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:55
Арктический Воин., спасибо, дорогой
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+3
Еще 1 комментарий
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:59 Отредактированно сегодня, в 10:04
Доброе утро всем .
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+8
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:59
Ответить
+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:38
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+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 10:04
Привет!.. Выходные у меня просто промчались, так что я не поняла были ли они вообще)))!?)).А у тебя Т.М.!?
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:41
чeLOVEк NaStRoEniE, а я пуховик купила) Хорошего настроения на весь день!
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:52
Татьяна Сергеева, с обновкой
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:03
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 10:21
Доброе утро. Рисунки на камнях потрясающе красивые. Название картинки: "Эх, щаз ка-а-ак прокачусь!!!"
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:41
Veronika1211,
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 10:34
Доброго утра и дня всем! Вот парню не повезло то а, ростом не вышел. интересно ему в метро или в автобусе не запретят ездить? он же не вмещается наверное?странные они эти Британцы. как хорошо что у себя в России я могу быть хоть карликом хоть великаном и меня никто за это не накажет и ничего не запретят. подборка очень красивая. я в детстве тоже любила камешки раскрашивать и рисовала на них всякие рожицы. подруга заболела и не поехала с нами на море. ну я привезла с моря камешки, разрисовала смешными мордочками и подарила ей. мои выходные прошли в царстве Морфея.Даже торт на эти выходные не спекла. отсыпалась. всем отличного дня и шикарного настроения!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:42
ateriya, вкусного настроения!
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+4
ateriya
Написано сегодня, в 10:47
Татьяна Сергеева, ох спасибо большое. И вам отличного дня. Вы заметили что зимой солнце практически каждый день? Летом его не так много бывает.
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:49
ateriya, точно!)
Ответить
+3
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 10:37
Всем привет!
Да, выходные прошли....((
Подпись: В следующем марте, я стану таким же матёрым котом, как эта сидуха!!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:50
Ответить
+4
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 11:02
Ответить
+3
sasch
Написано сегодня, в 10:43 Отредактированно сегодня, в 10:43
Танюш, а предложи-ка мне кофУ?
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:52
sasch, ня)
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+5
sasch
Написано сегодня, в 11:00 Отредактированно сегодня, в 11:00
Татьяна Сергеева, Ой, спасибо! Правда там задницы гиббонов плавают, но самое главное - это кофА!

Щас поеду на прогулку
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:02
sasch, доброго пути)))))
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+4
Еще 5 комментариев
max7676
Написано сегодня, в 11:25
Дорого всем денька ! Ух морозно сегодня с утра как было, и свежо класс . Подборка интересная
. Выходные прошли можно сказать просто никак
вчера была возможность поехать на рыбалку , но не смог . Зато потом от друзей узнаю, что до 2-х часов дня просидели на льду и не одной рыбки не поймали .Бросили это неблагодарное дело
, и по машинам . Как только уехали видать пошёл прилив, и как попёрла рыба что отбоя не было . Вот такой облом . Всем отличного настроения и везения на весь день !
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:48
max7676, хорошего дня!
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+4
max7676
Написано сегодня, в 12:45
Татьяна Сергеева, Спасибо , Татьяна ! Это вам для хорошего настроения !
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:52
max7676, спасибо)
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:07
Всем привет!
Выходные прошли как обычно. Ничего особенного.
Сейчас буду готовить вкусненькое блюдо. Вот думаю писать блог, или нет
первый день отпуска, а дурная голова-рукам покоя не даёт!

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка :
Отец читает сказку сыну на ночь: — Ехали медведи, на велосипеде, а за ними кот — задом наперед, а за ним комарики, на воздушном шарике. — Пап, скажи честно, че ты куришь?
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:14
Василиса_Я ^.^, хорошего дня!
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:22
Татьяна Сергеева, спасибо большое
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+4
max7676
Написано сегодня, в 14:34
Василиса_Я ^.^, Конечно писать !
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+4
Еще 1 комментарий
Nektos
Написано сегодня, в 12:15
Доброго всем дня! Утро сегодня замечательное, солнышко, нет ветра!!! Про парня большого роста думаю он смело может обратиться в суд по ущемлению прав. Панда- ну что скажешь инстинкт дело такое! А подпись к картинке -" придумали велосипеды, а лестничку забыли!"
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:53
Nektos, уютного настроения!
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 12:58
Татьяна Сергеева, спасибо огромное!!!
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:48
Nektos, с победой дня! Танцы ниже)
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+4
Еще 2 комментария
Nektos
Написано сегодня, в 13:15
А рисунки на камнях это вообще шедевры! Молодчина художница!!! Восхищаюсь людьми с талантом!
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:45
Всех с понедельным понедельничком! Еще парочка дней и февраль! А там и март, апрель, май и ЛЕТО!


Выходные пролетели как Боинг над Парижем)) Но каКчственно) всё, что хотелось, сложилось) За исключением...ммммм....

Спасибо за очаровательную подборку! Не перестаю поражаться человеческим способностям творить такую красоту!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:45
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:47
Татьяна Сергеева, Спасибо, Танюш!
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+2
berbajs
Написано сегодня, в 17:22
Всем привет!
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:46
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:48
Победитель дня сегодня Nektos! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
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