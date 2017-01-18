Бонсай доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, дорогие!
Я сегодня в отгуле, поэтому сразу извиняюсь - особо комментариев от меня сегодня не ждите.
А теперь перехожу к праздникам. Сегодня праздников особых, вроде, нет.
А вот в субботу Международный день объятий. Люблю этот праздник)))
И День инженерных войск России
В воскресенье праздников тоже не наблюдается)
А теперь новости.
За путешествием бутылки, преодолевшей 14 тысяч километров, можно следить онлайн
Жительница шотландского города Тайри сильно удивилась, обнаружив у побережья странного вида капсулу с запиской внутри. Оказалось, емкость приплыла к ней из Исландии, которая расположена примерно в 14 тысячах километрах от дома женщины. Послание является частью научного эксперимента, сообщает Mashable.
Необычное исследование проводят представители государственной телерадиовещательной компании Исландии совместно с инженерами из местной фирмы Verkis. Ученые сбросили капсулы в море с вертолета, предварительно закрепив на них GPS-датчики. Таким образом, за путешествием каждой емкости можно следить онлайн.
Исландцы ожидали, что сброшенная у берегов их страны капсула доплывает до Норвегии, но из-за течения "путешественница" несколько изменила курс.
Задача эксперимента – продемонстрировать исландским школьникам, что выбрасываемый в море мусор не исчезает бесследно, как думают многие, а начинает с большой скоростью распространяться по планете.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2844392&cid=520
Четверо россиян проехали 12 стран Европы и Африки на ржавой «шестерке»
Четверо жителей Томска совершили путешествие по Европе и Африке на ржавой машине ВАЗ-2106. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал «360».
Молодые люди приняли участие в экспедиции Banjul Challenge на старых автомобилях. Они стартовали 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге и за 15 дней проехали 12 стран.
Поездка завершилась в Банжуле (Гамбия). В финале путешественники передали машину в дар жителям африканской страны, после чего улетели домой на самолете.
За время экспедиции россияне столкнулись с трудностями. «В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», — рассказал участник заезда Роман Крайнев.
Кроме того, на границе Сенегала россияне столкнулись с бандитами, однако все обошлось благополучно.
Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/18/old_car_travel/
Вопрос на сегодня. Продолжите фразу:
Лучшая детская книжка это...
А теперь очередь подборочки.
Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.
Кленовый лес бонсай осенью.
Этому деревцу свыше 800 лет
Глициния
390-летнее деревце бонсай выжившее в Хиросиме
Цветущая яблоня
Лес бонсай
Азалия
Японский красный клен
Яблоня
Глициния
Домик Хоббита
Необыкновенный бонсай в воде
Бонсай из перца чили
Сакура
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и суперских выходных!
Лучшая детская книжка-это "Голубятня на жёлтой поляне",В.Крапивина.И вообще,все его книги.
Название:"Суперняня!"
Так не хочется сегодня на работууууу...
Любимая детская книжка - Золушка обожала эту книжку, она была такая красочная...А ещё была любимая пластинка Маффин и его веселые друзья
Поговаривают, что сегодня День анекдота Улыбайтесь, господа!
Подпись: Ох, счастье свалилось на меня
Всем удачных выходных, здоровья и любви!!!
Закажи именную туВалетную бумагу своему дружку и получишь годовую подписку на сообщения в скайпе))
Видала, чо я Плюшке заказала?)))
Эксперимент с бутылкой очень полезный, детворе полезно увидеть, что ничто на земле не проходит бесследно...
Россияне молодцы.
О-бо-жа-ю бонсаи!!! Спасибо за подборку! кстати, на территории краеведческого музея растет что-то похожее на бонсай
Подпись: Я и нянька, и игрушка, я и мягкая подушка... Скорей бы ты выросла, подружка...
Самая лучшая книжка для меня - "Белый Клык" Джека Лондона. И "Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен, конечно
к фото "...в памперсах ли Маша?"
На вопрос дня однозначно ответить не могу.Начала читать в 5,5 лет.Читала запоем...Книги,что говорится "глотала".Тетеньки библиотекари ,как то даже пытались проверить меня,читала ли я книгу,которую взяла домой,уж больно быстро я их приносила назад.Очень любила сказки Павла Бажова..приключенческие романа Жюля Верна...
Красивое искусство бонсай...Очень трудоемкое и долгое.Так что это не по мне.Любоваться-да,заниматься-нет...
К картинке....Ушатался....
Всем хорошего дня..и до встречи в воскресенье...на открытии "Нард клуба АСТВ"
https://youtu.be/qjOUt45Xec8
Достал просьбой. Я пообещал. Начал искать. В общей сложности плюнул, так как отдых превратился в поиски этих долбанных горшков.
Так и не привёз.
У меня работа без выходных. Давай лучше кофу!
Завтра у меня праздник,день инженерных войск. Два года с минами в обнимку. Есть что вспомнить.
Детская книжка, и Карлсон и колобок,иЧиполинно,иБуратино-да все детские книжк и интересные.
Спа-матрас в действии.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Танюша тебе приятного выходного,отдохни от нас и не заходи сюда сегодня.
ФИгасе, ты такой зажиточный был. И Чипалина у него Карлсонинра и Буратина))а мы тока Колобком заедали))и Мухами))
Откель стока книг было?? их достать проблемно)))
Только русские могут проехать на старенькой шестерке пол европы и африки. Молодцы.
Мы в прошлом году тоже отправляли бутылку с посланием с о. Итуруп, будующим участникам форума Итуруп. Интересно, найдут ли они ее?
Лучшая книга детства-это Волшебник из страны Оз, до сих пор лежит дома.
Бансаи классные, дома есть один небольшой, искусственный.
Название: только так можно заставить собаку немного полежать и отдохнуть.
Всем хорошего дня и активных выходных.
Смотря какой район еще.
Самый классовый день недели - пятница!)) Если невельская выходная - то ащще, класс, можно будет потрындеть))
Ессно, я всех обнимашки в День обьятий! ну и целовашки тоже, хоть не день целовашек)
А еще инженеров с праздником! Чтобы инженерить вам не переинженерить! Ура!
Танюшка - ты везучечка! отпуск! отдохни за меня по полной программе. Качественно, культурно, напитачно и наетачно))
Любимая детская книжка моейная - это Муха-Цокотуха. Потому как денеффку нашла. Не сжадничала, купила-таки, самоварину, чаю наготовила и всех угостила) а Бабочки, сволочи, отказывались есть варенье-угощенье. Но зато конец чУдый. Комарик (который в несколько раз мельче мухи...и как у них всё срослось??судьба, видимо...) победил злого паука)
Подборка красивая! Как раз под музон, что я щас слушаю)
Всем офигенных выходных!
Любовь нечаянно нагрянет
Когда её совсем не ждешь...
Причем Любовь это имя...
У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы. Однажды я спросил его, мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:
— Звонок у нас очень громкий, а кот — очень пугливый!
Мне осталось трудиться еще одну недельку (будущую) и я в отпуске аж до 1 марта!!!
Подборочка не реально красивая! Был у меня когда-то бонсай, в то время вообще было много редких растений, я весь кабинет себе ими заставила работала как в джунглях Но в одно "прекрасное" утро мне позвонили с работы и сказали, что случился пожар...
Сказку люблю-Щелкунчик и Мышиный король. А слушать онлайн в сопровождении оркестра прям вообще супер.
http://www.staroeradio.ru/audio/36139
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
У меня дома нет растений...совсем никаких..
Раннее детство — от 1 до 2 лет
Первый период детства — от 3 до 7 лет
Второй период детства — от 8 до 12 лет (муж.); от 8 до 11 лет (жен.)
Подростковый возраст — от 13 до 16 лет (муж.); от 12 до 15 лет (жен.)
И, естественно, для каждого возраста книга должна быть СВОЯ
Я вот прикинул и, считаю универсальными книги:
Волков А. Цикл повестей об Изумрудном городе.6 кн.
Носов – Незнайка и его друзья, Незнайка в солнечном городе, Незнайка на Луне
Экзюпери – Маленький принц
Стивенсон – Остров сокровищ
Для мальчиков потом Скотт, Сабатини, Рид, Купер, Май, Штильмарк, Дюма...
Для девочек Кэрол, Булычев, Пришвин, Троепольский...
Всем военные приключения отечественные (куда ж без них)
Сегодня день сосулек, эххх помню как мы в детстве сосульки ели...
"Волшебник изумрудного города"-вот моя любимая детская книга... А вообще я раньше много читала всяких книг. Мне в библ, одной только, разрешали брать читать домой-книги для взрослых.
А у тебя Т.М?
Книжка - Агнии Барто !
Название: -"ВАЛЕТ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Моя любимая книжка - две книжки. Простоквашино и рассказы Бианки. Перечитывала по миллиону раз!
Подпись - теперь главное не шевельнуться, пока хозяйка не придет!
Моя коша также умеет, кстати
Моя любимая книга из детства... Хм.. Их много, думаю, лучшая детская книга - та, что развивает воображение. У меня это были из тех, что на все времена: "Приключения Тома Сойера", Серия книг про приключения Томека, "Бесконечная История" и хит - "Энциклопедия профессора Фортрана". Вообще в разные периоды моего детства, любимая книга менялась. Например, был период увлечения Волшебной страной Александра Волкова, прочла все что было)). Много хорошей и вкусной литературы было. Обожаю читать, делаю это взахлеб и с полным погружением.
Название для картинки: Любовь бывает тяжелой! Наш малой так же на кошке валяется))