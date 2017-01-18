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Утро с АСТВ
Бонсай доброутреннее с конкурсом)

Бонсай доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, дорогие! 

Я сегодня в отгуле, поэтому сразу извиняюсь - особо комментариев от меня сегодня не ждите.

А теперь перехожу к праздникам. Сегодня праздников особых, вроде, нет. 

А вот в субботу Международный день объятий. Люблю этот праздник)))

И День инженерных войск России

В воскресенье праздников тоже не наблюдается)

 

А теперь новости.

За путешествием бутылки, преодолевшей 14 тысяч километров, можно следить онлайн

Жительница шотландского города Тайри сильно удивилась, обнаружив у побережья странного вида капсулу с запиской внутри. Оказалось, емкость приплыла к ней из Исландии, которая расположена примерно в 14 тысячах километрах от дома женщины. Послание является частью научного эксперимента, сообщает Mashable.

Необычное исследование проводят представители государственной телерадиовещательной компании Исландии совместно с инженерами из местной фирмы Verkis. Ученые сбросили капсулы в море с вертолета, предварительно закрепив на них GPS-датчики. Таким образом, за путешествием каждой емкости можно следить онлайн.

Исландцы ожидали, что сброшенная у берегов их страны капсула доплывает до Норвегии, но из-за течения "путешественница" несколько изменила курс.

Задача эксперимента – продемонстрировать исландским школьникам, что выбрасываемый в море мусор не исчезает бесследно, как думают многие, а начинает с большой скоростью распространяться по планете.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2844392&cid=520

Четверо россиян проехали 12 стран Европы и Африки на ржавой «шестерке»

Четверо жителей Томска совершили путешествие по Европе и Африке на ржавой машине ВАЗ-2106. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал «360».

Молодые люди приняли участие в экспедиции Banjul Challenge на старых автомобилях. Они стартовали 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге и за 15 дней проехали 12 стран.

Поездка завершилась в Банжуле (Гамбия). В финале путешественники передали машину в дар жителям африканской страны, после чего улетели домой на самолете.

За время экспедиции россияне столкнулись с трудностями. «В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», — рассказал участник заезда Роман Крайнев.

Кроме того, на границе Сенегала россияне столкнулись с бандитами, однако все обошлось благополучно.

Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/18/old_car_travel/

 

Вопрос на сегодня. Продолжите фразу:

Лучшая детская книжка это...

 

А теперь очередь подборочки. 

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Кленовый лес бонсай осенью.
Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Этому деревцу свыше 800 лет

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Глициния

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

390-летнее деревце бонсай выжившее в Хиросиме

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Цветущая яблоня

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Лес бонсай

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Азалия

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Японский красный клен

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Яблоня

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Глициния

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Домик Хоббита

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Необыкновенный бонсай в воде

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Бонсай из перца чили

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Сакура

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Нашла тут и тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +16
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Комментарии
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 07:02
Доброго всем утречка!
Лучшая детская книжка-это "Голубятня на жёлтой поляне",В.Крапивина.И вообще,все его книги.
Название:"Суперняня!"
Ответить
+12
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:36
Ответить
+2
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:16
Ответить
+2
Натали)))
Написано сегодня, в 07:13
Всех с пятницей!!!
Так не хочется сегодня на работууууу...

Любимая детская книжка - Золушка
обожала эту книжку, она была такая красочная...А ещё была любимая пластинка Маффин и его веселые друзья

Поговаривают, что сегодня День анекдота
Улыбайтесь, господа!
Подпись: Ох, счастье свалилось на меня

Всем удачных выходных, здоровья и любви!!!
Ответить
+16
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 08:25
Натали))),
ОГОНЬ!!!дайте Моей Наташке призяшку!!!!
Ответить
+5
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 08:31 Отредактированно сегодня, в 08:31
Натали))), На правах рекламы.
Закажи именную туВалетную бумагу своему дружку и получишь годовую подписку на сообщения в скайпе))
Видала, чо я Плюшке заказала?)))
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:39
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:21 Отредактированно сегодня, в 07:25
Доброе утро! Жду субботу, полезу ко всем встреченным знакомым и друзьям обниматься
к некоторым еще и целоваться

Эксперимент с бутылкой очень полезный, детворе полезно увидеть, что ничто на земле не проходит бесследно...
Россияне молодцы.
О-бо-жа-ю бонсаи!!! Спасибо за подборку!
кстати, на территории краеведческого музея растет что-то похожее на бонсай

Подпись: Я и нянька, и игрушка, я и мягкая подушка... Скорей бы ты выросла, подружка...
Самая лучшая книжка для меня - "Белый Клык" Джека Лондона. И "Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен, конечно
Ответить
+17
Online
mitja Online
Написано сегодня, в 07:51
Добре Всем....и с пятницей.Яблоня чудная(в подборке),вот варенья кто то наварит...Таинственный остров,Немо меня в детстве впечатлил.
к фото "...в памперсах ли Маша?"
Ответить
+10
lvista
Написано сегодня, в 10:00
mitja,
классная подпись!
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:41
Ответить
+1
Ogonek
Написано сегодня, в 07:51
Доброе утро!!Сегодня проснулась ни свет ни заря...В начале пятого.И уже к шести часам был готов обед,тормозок для второй половинки на работу.Короче нажарено,напарено...
Хозяюшка,блин...Какой хороший праздник в субботу.."День объятий"..А его на воскресенье перенести нельзя?
На вопрос дня однозначно ответить не могу.Начала читать в 5,5 лет.Читала запоем...Книги,что говорится "глотала".Тетеньки библиотекари ,как то даже пытались проверить меня,читала ли я книгу,которую взяла домой,уж больно быстро я их приносила назад.Очень любила сказки Павла Бажова..приключенческие романа Жюля Верна...
Красивое искусство бонсай...Очень трудоемкое и долгое.Так что это не по мне.Любоваться-да,заниматься-нет...
К картинке....Ушатался....
Всем хорошего дня..и до встречи в воскресенье...на открытии "Нард клуба АСТВ"
Ответить
+13
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 07:57
Ogonek, доброе утро,день объятий переносится на воскресение,однозначно.
Ответить
+11
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:32
Ogonek, зачем переносить ?начать в субботу ,в воскресенье продолжить! Что это за праздник всего один день
Ответить
+5
lvista
Написано сегодня, в 10:01
Ogonek, в 4 часа утра
. Я тебе медаль нарисую!!!
Ответить
+4
Еще 2 комментария
VULKAN
Написано сегодня, в 08:04
Всем, доброе утро!


https://youtu.be/qjOUt45Xec8
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:44
Ответить
+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:11
Как-то давно, перед поездкой в Китай, прицепился коллега. Привези ему вот такой, как на картинке, горшок (квадратный) под бонсай, и не из пластмассы. Человек просто реально не понимал, сколько они могут стоить!
Достал просьбой. Я пообещал. Начал искать. В общей сложности плюнул, так как отдых превратился в поиски этих долбанных горшков.
Так и не привёз.
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:43
Ответить
+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:51
Татьяна Сергеева, Танюш, извини, не в тему.

У меня работа без выходных. Давай лучше кофу!
Ответить
+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:15
Всем доброе пятничнее утро!!!
Завтра у меня праздник,день инженерных войск. Два года с минами в обнимку. Есть что вспомнить.
Детская книжка, и Карлсон и колобок,иЧиполинно,иБуратино-да все детские книжк и интересные.
Спа-матрас в действии.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Танюша тебе приятного выходного,отдохни от нас и не заходи сюда сегодня.
Ответить
+13
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 08:38 Отредактированно сегодня, в 08:38
VLадимир, Вальдемар! С праздником! или почти))
ФИгасе, ты такой зажиточный был. И Чипалина у него Карлсонинра и Буратина))а мы тока Колобком заедали))и Мухами))
Откель стока книг было?? их достать проблемно)))
Ответить
+9
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:44 Отредактированно сегодня, в 08:45
Балтийская Килька, знаешь я в детстве из библиотеки не вылезал,всё свободное время после школы и тренировок там проводил. Жил там,лет до 15. Меня блиотекарши хотели в институт культуры направить,но я только на стройку. Вот там я по блату всю литературу перечитал, даже Мопасана мне читать давали. Иногда там сам и книжки выдавал,принимал. Подрабатывал. Зато всякой литературой пользовался и без проблем. Многие на книжки в очереди стояли,а я нет. Было время. Читал запоем и под одеялом ночью. Как то так.
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+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:07
VLадимир, с грядущим праздником!
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+6
Еще 15 комментариев
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:20
Доброе утро, друзья.
Только русские могут проехать на старенькой шестерке пол европы и африки. Молодцы.
Мы в прошлом году тоже отправляли бутылку с посланием с о. Итуруп, будующим участникам форума Итуруп. Интересно, найдут ли они ее?
Лучшая книга детства-это Волшебник из страны Оз, до сих пор лежит дома.
Бансаи классные, дома есть один небольшой, искусственный.
Название: только так можно заставить собаку немного полежать и отдохнуть.
Всем хорошего дня и активных выходных.
Ответить
+10
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:46
Ярославчик, у меня к тебе такой странный вопрос, у тебя вода дома нормальная? Никаких посторонних запахов не появилось?
Ответить
+5
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:37
чeLOVEк NaStRoEniE, Утром была нормальная...без запаха...
Смотря какой район еще.
Ответить
+4
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:54
Ярославчик, У нас после НГ ( Ушакова верхняя, возле кладбища), вода стала пахнуть ужасно ( типо как тина, мы и фильтры уже какие только не ставили), потом она при контакте с воздухом стала желтеть немного... и запах железа отвратительный стал... Вчера сказали что на Советской такая же вода с ужасным запахом....
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+5
Еще 6 комментариев
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 08:20
Ой, еще четвергульная рыбёха вам говорит: "С пятницей, любимки островные!"


Самый классовый день недели - пятница!)) Если невельская выходная - то ащще, класс, можно будет потрындеть))

Ессно, я всех обнимашки в День обьятий! ну и целовашки тоже, хоть не день целовашек)


А еще инженеров с праздником! Чтобы инженерить вам не переинженерить! Ура!

Танюшка - ты везучечка! отпуск! отдохни за меня по полной программе. Качественно, культурно, напитачно и наетачно))

Любимая детская книжка моейная - это Муха-Цокотуха. Потому как денеффку нашла. Не сжадничала, купила-таки, самоварину, чаю наготовила и всех угостила) а Бабочки, сволочи, отказывались есть варенье-угощенье. Но зато конец чУдый. Комарик (который в несколько раз мельче мухи...и как у них всё срослось??судьба, видимо...) победил злого паука)

Подборка красивая! Как раз под музон, что я щас слушаю)

Всем офигенных выходных!
Ответить
+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:50
Балтийская Килька,
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:08
Всем привет! Обнимаю всех, Таню особенно! Завела...она, действительно, классно и вкусно обнимается
Ответить
+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:49
Григорий Смекалов, засмущали))))))
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 12:20
Татьяна Сергеева, я бы даже добавил...
да, боюсь , не поверят, что целомудренно...
Ответить
+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:09
Подпись к картинке:
Любовь нечаянно нагрянет
Когда её совсем не ждешь...
Причем Любовь это имя...
Ответить
+7
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:18
Анекдот сегодняшнего утра:
У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы. Однажды я спросил его, мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:
— Звонок у нас очень громкий, а кот — очень пугливый!
Ответить
+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:32 Отредактированно сегодня, в 09:33
Доброе утро, с пятницей вас друзья!

Мне осталось трудиться еще одну недельку (будущую) и я в отпуске
аж
до 1 марта!!!

Подборочка не реально красивая!
Был у меня когда-то бонсай, в то время вообще было много редких растений, я весь кабинет себе ими заставила
работала как в джунглях
Но в одно "прекрасное" утро мне позвонили с работы и сказали, что случился пожар...
Сказку люблю-Щелкунчик и Мышиный король. А слушать онлайн в сопровождении оркестра прям вообще супер.

http://www.staroeradio.ru/audio/36139
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:51
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:52
Татьяна Сергеева, спасибо большое
Ответить
+1
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:36 Отредактированно сегодня, в 09:37
Доброе утро, Сахалин! Любила читать в детстве, у деда была богатейшая библиотека, в том числе и книги не по возрасту... Лет в 10 прочитала "Сестру Керри", не все поняла, перечитывала уже лет в 16-17...из детских книг рекомендую "Проделки Лесовика" Дм. Ольченко, а из юношеских есть потрясающая книга " Совершеннолетние дети" Ирины Вильде ( отец мой был военнослужащим и мы в советские годы и на Буковине жили, где разворачивается действие книги, может, она мне поэтому нравится?)

У меня дома нет растений...совсем никаких..
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:52
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+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:39
Про детскую книжку опять вопрос не совсем корректный... Наши академики от педагогики разделяют детство, как минимум, на:
Раннее детство — от 1 до 2 лет
Первый период детства — от 3 до 7 лет
Второй период детства — от 8 до 12 лет (муж.); от 8 до 11 лет (жен.)
Подростковый возраст — от 13 до 16 лет (муж.); от 12 до 15 лет (жен.)
И, естественно, для каждого возраста книга должна быть СВОЯ
Я вот прикинул и, считаю универсальными книги:
Волков А. Цикл повестей об Изумрудном городе.6 кн.
Носов – Незнайка и его друзья, Незнайка в солнечном городе, Незнайка на Луне
Экзюпери – Маленький принц
Стивенсон – Остров сокровищ
Для мальчиков потом Скотт, Сабатини, Рид, Купер, Май, Штильмарк, Дюма...
Для девочек Кэрол, Булычев, Пришвин, Троепольский...
Всем военные приключения отечественные (куда ж без них)
Ответить
+10
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:47
Григорий Смекалов, Волков А. Цикл повестей об Изумрудном городе.6 кн. я эти повести раза 4 перечитывала три года подряд))
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+7
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:57
чeLOVEк NaStRoEniE, в моем детстве был такой ажиотаж, что и по разу было за счастье ухватить... так же как и спустя пару лет «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», 20 лет спустя, "45" и пр....
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:31
Григорий Смекалов, Это да... Очереди не за колбасой стояли, а за книжками в библиотеке была.
Ответить
+5
Еще 22 комментария
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:50
Привет! Ну ещё бы Таня не любила обниматься.!!!)))
Сегодня день сосулек, эххх помню как мы в детстве сосульки ели...
"Волшебник изумрудного города"-вот моя любимая детская книга... А вообще я раньше много читала всяких книг. Мне в библ, одной только, разрешали брать читать домой-книги для взрослых.
А у тебя Т.М?
Ответить
+8
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:36
чeLOVEк NaStRoEniE, и мне разрешали
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:53
чeLOVEк NaStRoEniE, а мне русские сказки нравились)
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:02
Добрый день!
Книжка - Агнии Барто !
Название: -"ВАЛЕТ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:04
С днём обнимашек ;-)))
Ответить
+5
lvista
Написано сегодня, в 10:06
Доброе утро! День обнимашек! Здорово!! Надо наобниматься как следует!
Моя любимая книжка - две книжки.
Простоквашино и рассказы Бианки. Перечитывала по миллиону раз!
Подпись - теперь главное не шевельнуться, пока хозяйка не придет!
Моя коша также умеет, кстати
Ответить
+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:18
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:55
Ответить
+1
ManakoMidori
Написано сегодня, в 10:30
Доброго утречка!
Моя любимая книга из детства... Хм.. Их много, думаю, лучшая детская книга - та, что развивает воображение. У меня это были из тех, что на все времена: "Приключения Тома Сойера", Серия книг про приключения Томека, "Бесконечная История" и хит - "Энциклопедия профессора Фортрана". Вообще в разные периоды моего детства, любимая книга менялась. Например, был период увлечения Волшебной страной Александра Волкова, прочла все что было)). Много хорошей и вкусной литературы было. Обожаю читать, делаю это взахлеб и с полным погружением.

Название для картинки: Любовь бывает тяжелой!
Наш малой так же на кошке валяется))
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+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:56
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+1
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