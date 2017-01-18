Бонсай доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, дорогие!

Я сегодня в отгуле, поэтому сразу извиняюсь - особо комментариев от меня сегодня не ждите.

А теперь перехожу к праздникам. Сегодня праздников особых, вроде, нет.

А вот в субботу Международный день объятий. Люблю этот праздник)))

И День инженерных войск России

В воскресенье праздников тоже не наблюдается)

А теперь новости.

За путешествием бутылки, преодолевшей 14 тысяч километров, можно следить онлайн

Жительница шотландского города Тайри сильно удивилась, обнаружив у побережья странного вида капсулу с запиской внутри. Оказалось, емкость приплыла к ней из Исландии, которая расположена примерно в 14 тысячах километрах от дома женщины. Послание является частью научного эксперимента, сообщает Mashable.

Необычное исследование проводят представители государственной телерадиовещательной компании Исландии совместно с инженерами из местной фирмы Verkis. Ученые сбросили капсулы в море с вертолета, предварительно закрепив на них GPS-датчики. Таким образом, за путешествием каждой емкости можно следить онлайн.



Исландцы ожидали, что сброшенная у берегов их страны капсула доплывает до Норвегии, но из-за течения "путешественница" несколько изменила курс.

Задача эксперимента – продемонстрировать исландским школьникам, что выбрасываемый в море мусор не исчезает бесследно, как думают многие, а начинает с большой скоростью распространяться по планете.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2844392&cid=520

Четверо россиян проехали 12 стран Европы и Африки на ржавой «шестерке»

Четверо жителей Томска совершили путешествие по Европе и Африке на ржавой машине ВАЗ-2106. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал «360».

Молодые люди приняли участие в экспедиции Banjul Challenge на старых автомобилях. Они стартовали 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге и за 15 дней проехали 12 стран.

Поездка завершилась в Банжуле (Гамбия). В финале путешественники передали машину в дар жителям африканской страны, после чего улетели домой на самолете.

За время экспедиции россияне столкнулись с трудностями. «В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», — рассказал участник заезда Роман Крайнев.

Кроме того, на границе Сенегала россияне столкнулись с бандитами, однако все обошлось благополучно.

Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/18/old_car_travel/

Вопрос на сегодня. Продолжите фразу:

Лучшая детская книжка это...

А теперь очередь подборочки.

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.







Кленовый лес бонсай осенью.





Этому деревцу свыше 800 лет







Глициния







390-летнее деревце бонсай выжившее в Хиросиме







Цветущая яблоня







Лес бонсай







Азалия







Японский красный клен







Яблоня







Глициния







Домик Хоббита







Необыкновенный бонсай в воде







Бонсай из перца чили







Сакура





Нашла тут и тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!