РезноеХудожественное доброутреннее с конкурсом)
Доброе утро, друзья!
Сегодня День подснежника
День российской полиграфии
И День работника ломоперерабатывающей отрасли России
А теперь новости:
Бейсбольный матч прервали из-за кота
В Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот.
Животное появилось на стадионе на последних минутах игры между командами Hanshin Tigers и Yokohama Bay Stars, состоявшейся в Иокогаме 13 апреля, сообщает SBNation.
Промчавшись по полю в разных направлениях, явно ошарашенный происходящим кот запрыгнул в техническую зону на трибунах, где размещается телевизионное оборудование, где и исчез.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2878637
В США ящерица стала сотрудником полиции
Ящерица по кличке Айро приняла присягу, получила значок и заступила на службу в полицейский департамент города Эйвондейл в штате Аризона. Об этом говорится в заявлении полиции в Facebook.
Отмечается, что ящерица проживает в участке с 2016 года. По словам экспертов, бородатая рептилия имеет острое обонянию и может эффективно использоваться полицейскими для поиска запрещенных веществ.
Источник: http://ren.tv/novosti/2017-04-18/v-ssha-yashcherica-stala-sotrudnikom-policii
Вопрос на сегодня:
А у вас есть какой-нибудь любимый фильм или сериал о животных или с их участием?
А теперь очередь подборочки.
Эти удивительные резные картины сделаны Виктором Дубовик из города Брянска, Россия.
Виктор работает с дочерью и сыном в семейной мастерской, которую создал в 1996 году.
Совместным трудом мастера создают высокохудожественные изделия из различных пород дерева.
Из-под резца художника появляются картины, панно и предметы интерьера.
Размер большинства работ с рамой – 60-90 см. Некоторые картины режутся месяцами.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Картинка : мега тостер на колесах
Сериал было ЛЕССИ, про умную собаку породы Колли!
Название: - " Omniya mea mecum porto" в переводе с латыни - все своё ношу с собой!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Сериал с участием животных- Сезон охоты.
Подпись- Такой фигни я ещё не видел
Успехов друзья!
Я смотрела в детстве "Лэсси", "Белый Бим Черное Ухо" (рыдала, естественно), "К-9. Собачья работа", "Бэйб", "Хатико"... Все не упомню.
Кот на бейсболе напугался капитально. Ящерица-полицейский - очередная шутка, они б еще тараканам значок дали
Подпись... А ну ее! Ушла спать...
Всем успешного дня!
Погода сегодня отпад
Мне нравился в детстве сериал Комисар Рекс, Мухтар, смотрела Хатико понравился очень.
Подборочка невероятно красивая.
Подпись к картинке: купил багажник на машину. Что-то тут не так
Хорошего всем настроения, нам сугробы нипочем