РезноеХудожественное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья!

Сегодня День подснежника

День российской полиграфии

И День работника ломоперерабатывающей отрасли России

А теперь новости:

Бейсбольный матч прервали из-за кота

В Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот.

Животное появилось на стадионе на последних минутах игры между командами Hanshin Tigers и Yokohama Bay Stars, состоявшейся в Иокогаме 13 апреля, сообщает SBNation.

Промчавшись по полю в разных направлениях, явно ошарашенный происходящим кот запрыгнул в техническую зону на трибунах, где размещается телевизионное оборудование, где и исчез.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2878637

В США ящерица стала сотрудником полиции

Ящерица по кличке Айро приняла присягу, получила значок и заступила на службу в полицейский департамент города Эйвондейл в штате Аризона. Об этом говорится в заявлении полиции в Facebook.

Отмечается, что ящерица проживает в участке с 2016 года. По словам экспертов, бородатая рептилия имеет острое обонянию и может эффективно использоваться полицейскими для поиска запрещенных веществ.

Источник: http://ren.tv/novosti/2017-04-18/v-ssha-yashcherica-stala-sotrudnikom-policii

Вопрос на сегодня:

А у вас есть какой-нибудь любимый фильм или сериал о животных или с их участием?

А теперь очередь подборочки.

Эти удивительные резные картины сделаны Виктором Дубовик из города Брянска, Россия.

Виктор работает с дочерью и сыном в семейной мастерской, которую создал в 1996 году.

Совместным трудом мастера создают высокохудожественные изделия из различных пород дерева.

Из-под резца художника появляются картины, панно и предметы интерьера.

Размер большинства работ с рамой – 60-90 см. Некоторые картины режутся месяцами.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!