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Утро с АСТВ
РезноеХудожественное доброутреннее с конкурсом)

РезноеХудожественное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья! 

Сегодня День подснежника

 День российской полиграфии

И День работника ломоперерабатывающей отрасли России

 

А теперь новости:

Бейсбольный матч прервали из-за кота

В Японии одним из "героев" матча национальной профессиональной лиги по бейсболу стал пробежавший по полю во время игры в прямом эфире кот.

Животное появилось на стадионе на последних минутах игры между командами Hanshin Tigers и Yokohama Bay Stars, состоявшейся в Иокогаме 13 апреля, сообщает SBNation.

Промчавшись по полю в разных направлениях, явно ошарашенный происходящим кот запрыгнул в техническую зону на трибунах, где размещается телевизионное оборудование, где и исчез.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2878637

В США ящерица стала сотрудником полиции

Ящерица по кличке Айро  приняла присягу, получила значок и заступила на службу в полицейский департамент города Эйвондейл в штате Аризона. Об этом говорится в заявлении полиции в Facebook.

Отмечается, что ящерица проживает в участке с 2016 года. По словам экспертов, бородатая рептилия имеет острое обонянию и может эффективно использоваться полицейскими для поиска запрещенных веществ.

Источник: http://ren.tv/novosti/2017-04-18/v-ssha-yashcherica-stala-sotrudnikom-policii

 

Вопрос на сегодня:

А у вас есть какой-нибудь любимый фильм или сериал о животных или с их участием?

 

А теперь очередь подборочки. 

Эти удивительные резные картины сделаны Виктором Дубовик из города Брянска, Россия.

 

Виктор работает с дочерью и сыном в семейной мастерской, которую создал в 1996 году.
Совместным трудом мастера создают высокохудожественные изделия из различных пород дерева.

Из-под резца художника появляются картины, панно и предметы интерьера.

Размер большинства работ с рамой – 60-90 см. Некоторые картины режутся месяцами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашла тут и тут.
 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! 

сегодня, в 08:27 +6
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 08:37
Всем доброго времени суток! Южно - Сахалинцы крепитесь! Любимый фильм дикий пёс севера.
Картинка : мега тостер на колесах
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:04
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:10
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:53
Доброе СнежноАпрельское утро!
Сериал было ЛЕССИ, про умную собаку породы Колли!
Название: - " Omniya mea mecum porto" в переводе с латыни - все своё ношу с собой!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:04
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:29
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+1
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 09:01
Всем привет!
Сериал с участием животных- Сезон охоты.
Подпись- Такой фигни я ещё не видел
.
Успехов друзья!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:20 Отредактированно сегодня, в 09:20
Доброе утро всем, кроме меня... Ночка на работе была "опупительной", потому отложила все дела и буду отдыхать...
Я смотрела в детстве "Лэсси", "Белый Бим Черное Ухо" (рыдала, естественно), "К-9. Собачья работа", "Бэйб", "Хатико"... Все не упомню.
Кот на бейсболе напугался капитально. Ящерица-полицейский - очередная шутка, они б еще тараканам значок дали
тоже ведь моментально находят всякую дрянь и кучкуются около нее

Подпись... А ну ее! Ушла спать...
Всем успешного дня!
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 09:23
НюНик_просто_Анна, подпись к картинке "Анюта ушла,пошло всё на...."
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:47
VLадимир, неа, пошло всё в....
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+1
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 10:14
Доброе утро друзья.
Погода сегодня отпад

Мне нравился в детстве сериал Комисар Рекс, Мухтар, смотрела Хатико понравился очень.
Подборочка невероятно красивая.
Подпись к картинке: купил багажник на машину. Что-то тут не так

Хорошего всем настроения, нам сугробы нипочем
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НеобычноГорное доброутреннее с конкурсом)
НеобычноГорное доброутреннее с конкурсом)
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