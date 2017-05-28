ВулканоЛавовое доброутреннее с конкурсом)

Всем привет! Ровно год назад, 30 мая 2016 года, с утра пораньше мы с вами встретились в разделе "Утро с АСТВ". А для тех, кто меня еще не знает, спешу представиться. Меня зовут – Elena Poletova. И сегодня именно я скажу вам: "Доброго утра и хорошего дня"!



Насколько я помню по прошлому году в Российской Федерации на 30 мая праздников еще не придумано. Зато этот день знаменателен в Перу. Здесь отмечают Национальный День картофеля.

Признаюсь, я обожаю блюда из этого овоща. Говорят, в Россию этот продукт был завезен благодаря Петру I. Что ж, огромное ему за это спасибо.

А какие фрукты и овощи чаще всего появляются на вашем столе? И какие блюда вы бы отведали прямо сейчас?

Теперь переходим к новостям.

Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик



Пользователи сети активно обсуждают загадку про матерей и дочерей, в которой необходимо определить, кем отгадывающий приходится героине по имени Тереза. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Одним из первых на загадку обратил внимание пользователь Instagram с ником @leananddabb. Чтобы разгадать ее, необходимо ответить на вопрос «Если дочь Терезы — это мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?», выбрав один из пяти возможных вариантов: бабушка, мать, дочь, внучка или сама Тереза.

Далеко не все пользователи сети смогли сходу выбрать правильный вариант ответа и принялись массово составлять опросы в Twitter.

В итоге некоторые догадались, что под «матерью моей дочери» подразумевается сам разгадывающий загадку, а значит он приходится Терезе дочерью. Но часть юзеров не согласилась с этим вариантом, поскольку дочь Терезы может быть замужем и родить ребенка мужу, а значит, правильный ответ — «зять». Однако в списке предложенных вариантов он отсутствует.

В апреле 2017 года пользователи сети часами изучали снимок листвы, чтобы найти в нем змею. Оказалось, что на фотографии был изображен медноголовый щитомордник, чей окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому на земле он оказался крайне незаметным.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/29/teresadaughter/

Найдена загадочная «планета-пенопласт»

Американские астрономы из Лихайского университета (штат Пенсильвания) обнаружили гигантскую газовую планету, превосходящую размером Юпитер. Однако по плотности она сравнима с пенопластом, и ученые пока не могут дать этому объяснение.

Космический объект, названный KELT-11b, находится в 320 световых годах от Земли. По оценкам исследователей, он на 40 процентов больше Юпитера и в пять раз легче. Кроме того, экзопланета обладает очень толстой атмосферой.

KELT-11b вращается вокруг звезды KELT-11, которая вскоре начнет увеличиваться в размерах. Это означает, что в ближайшие 100 миллионов лет планета будет поглощена внешними слоями красного гиганта, поскольку она расположена очень близко к своему солнцу. Один оборот вокруг звезды она совершает менее чем за пять дней.

Астрономы обнаружили планету с помощью транзитного метода. Он заключается в поиске космических объектов, которые проходят на фоне диска родительской звезды. Во время транзита блеск последней падает, что можно зарегистрировать с помощью сверхчувствительного фотометра.

Поскольку KELT-11 является очень яркой звездой и во время прохождения планеты ее яркость уменьшается на 0,3 процента, ученые первоначально не могли точно идентифицировать транзитное событие. Однако последующие наблюдения смогли подтвердить наличие газового гиганта.

Астрономы планируют в дальнейшем определить состав атмосферы KELT-11b. Это поможет понять, почему размеры экзопланеты в два раза больше, чем те, что характерны для объектов ее массы.

Источник: https://www.glunews.ru/news/Science/najdena_zagadochnaya_planeta-penoplast.html

А в подборке у нас сегодня... извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры. Удивительно, но в этом разгуле стихии есть своя красота. Тучи пепла, фонтаны лавы, огненные вихри — страшно и великолепно. В этом фотосете — самые красивые извержения, пойманные в объектив камеры, моменты, когда могущество природы не только устрашает, но и завораживает.

Извержение вулкана в Исландии ©Gardar Olafsson

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. ©Marco restivo

Вулкан Осорно на юге Чили, в 870 км к югу от Сантьяго ©Claudio Santana/AFP/Getty Images

Вулкан Сарычева, вид с верху, Курильские острова ©M. Justin Wilkinson, NASA-JS

Вулкан Колима, Мексика © SERGIO TAPIRO

Бардарбунга — вулкан в районе Нордюрланд-Эйстра на юго-востоке Исландии ©BERNARD MERIC/AFP/Getty Images

Вулкан Бромо, Индонезия ©Vladimir Sevrinovsky

Извержение вулкана в Исландии ©Devany Walsh

Приближенная съемка текущей лавы © toangsorry

Тунгурауа — действующий вулкан в Эквадорских Андах ©Sebastián Crespo Photography

Бурлящая лава в кратере вулкана Ньирагонго, Республика Конго ©Photovolcanica.com

Лава, стекающая в воды Тихого океана ©Benjamin van der Spek

Вулкан Эйяфьядлайёкудль ©Uri Golman

Кратер вулкана Бромо перед извержением, Индонезия ©Iuliia Shcherbakova

Извержение вулкана Сакурадзима, Япония ©Photovolcanica.com

Вулкан Ключевская Сопка, Камчатка ©wulcano.ru

Извержение вулкана в Исландии ©Geir Sigurosson

Внутри лавовой пещеры, Гавайи ©Leigh Hilbert Photography

Вулкан Этна, Сицилия, Италия ©Boris Behncke

Всю эту красоту нашла здесь.

А прикольную подпись предлагаю придумать вот к этой фотографии:

Хорошего всем дня и отличного настроения!