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Утро с АСТВ
ВулканоЛавовое доброутреннее с конкурсом)

ВулканоЛавовое доброутреннее с конкурсом)

     Всем привет! Ровно год назад, 30 мая 2016 года, с утра пораньше мы с вами встретились в разделе "Утро с АСТВ". А для тех, кто меня еще не знает, спешу представиться. Меня зовут – Elena Poletova. И сегодня именно я скажу вам: "Доброго утра и хорошего дня"!


Насколько я помню по прошлому году в Российской Федерации на 30 мая праздников еще не придумано. Зато этот день знаменателен в Перу. Здесь отмечают Национальный День картофеля.

Признаюсь, я обожаю блюда из этого овоща. Говорят, в Россию этот продукт был завезен благодаря Петру I. Что ж, огромное ему за это спасибо.

 

А какие фрукты и овощи чаще всего появляются на вашем столе? И какие блюда вы бы отведали прямо сейчас?

 

Теперь переходим к новостям.

Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик


Пользователи сети активно обсуждают загадку про матерей и дочерей, в которой необходимо определить, кем отгадывающий приходится героине по имени Тереза. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Одним из первых на загадку обратил внимание пользователь Instagram с ником @leananddabb. Чтобы разгадать ее, необходимо ответить на вопрос «Если дочь Терезы — это мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?», выбрав один из пяти возможных вариантов: бабушка, мать, дочь, внучка или сама Тереза.

Далеко не все пользователи сети смогли сходу выбрать правильный вариант ответа и принялись массово составлять опросы в Twitter.

В итоге некоторые догадались, что под «матерью моей дочери» подразумевается сам разгадывающий загадку, а значит он приходится Терезе дочерью. Но часть юзеров не согласилась с этим вариантом, поскольку дочь Терезы может быть замужем и родить ребенка мужу, а значит, правильный ответ — «зять». Однако в списке предложенных вариантов он отсутствует.

В апреле 2017 года пользователи сети часами изучали снимок листвы, чтобы найти в нем змею. Оказалось, что на фотографии был изображен медноголовый щитомордник, чей окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому на земле он оказался крайне незаметным.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/29/teresadaughter/

Найдена загадочная «планета-пенопласт»

Американские астрономы из Лихайского университета (штат Пенсильвания) обнаружили гигантскую газовую планету, превосходящую размером Юпитер. Однако по плотности она сравнима с пенопластом, и ученые пока не могут дать этому объяснение. 

Космический объект, названный KELT-11b, находится в 320 световых годах от Земли. По оценкам исследователей, он на 40 процентов больше Юпитера и в пять раз легче. Кроме того, экзопланета обладает очень толстой атмосферой.

KELT-11b вращается вокруг звезды KELT-11, которая вскоре начнет увеличиваться в размерах. Это означает, что в ближайшие 100 миллионов лет планета будет поглощена внешними слоями красного гиганта, поскольку она расположена очень близко к своему солнцу. Один оборот вокруг звезды она совершает менее чем за пять дней.

Астрономы обнаружили планету с помощью транзитного метода. Он заключается в поиске космических объектов, которые проходят на фоне диска родительской звезды. Во время транзита блеск последней падает, что можно зарегистрировать с помощью сверхчувствительного фотометра.

Поскольку KELT-11 является очень яркой звездой и во время прохождения планеты ее яркость уменьшается на 0,3 процента, ученые первоначально не могли точно идентифицировать транзитное событие. Однако последующие наблюдения смогли подтвердить наличие газового гиганта.

Астрономы планируют в дальнейшем определить состав атмосферы KELT-11b. Это поможет понять, почему размеры экзопланеты в два раза больше, чем те, что характерны для объектов ее массы. 

Источник: https://www.glunews.ru/news/Science/najdena_zagadochnaya_planeta-penoplast.html

 

А в подборке у нас сегодня...  извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры. Удивительно, но в этом разгуле стихии есть своя красота. Тучи пепла, фонтаны лавы, огненные вихри — страшно и великолепно. В этом фотосете — самые красивые извержения, пойманные в объектив камеры, моменты, когда могущество природы не только устрашает, но и завораживает.

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана в Исландии ©Gardar Olafsson

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. ©Marco restivo

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Осорно на юге Чили, в 870 км к югу от Сантьяго ©Claudio Santana/AFP/Getty Images

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Сарычева, вид с верху, Курильские острова ©M. Justin Wilkinson, NASA-JS

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Колима, Мексика © SERGIO TAPIRO

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Бардарбунга — вулкан в районе Нордюрланд-Эйстра на юго-востоке Исландии ©BERNARD MERIC/AFP/Getty Images

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Бромо, Индонезия ©Vladimir Sevrinovsky

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана в Исландии ©Devany Walsh

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Приближенная съемка текущей лавы © toangsorry

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Тунгурауа — действующий вулкан в Эквадорских Андах ©Sebastián Crespo Photography

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Бурлящая лава в кратере вулкана Ньирагонго, Республика Конго ©Photovolcanica.com

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Лава, стекающая в воды Тихого океана ©Benjamin van der Spek

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Эйяфьядлайёкудль ©Uri Golman

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Кратер вулкана Бромо перед извержением, Индонезия ©Iuliia Shcherbakova

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана Сакурадзима, Япония ©Photovolcanica.com

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Ключевская Сопка, Камчатка ©wulcano.ru

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Извержение вулкана в Исландии ©Geir Sigurosson

Внутри лавовой пещеры, Гавайи ©Leigh Hilbert Photography

Извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры

Вулкан Этна, Сицилия, Италия ©Boris Behncke

Всю эту красоту нашла здесь.

 

 А прикольную подпись предлагаю придумать вот к этой фотографии:

Хорошего всем дня и отличного настроения! 

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:09 +11
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 06:49 Отредактированно сегодня, в 06:51
Доброе всем утро и Леночке - привет!

Я обожаю брюссельскую капусту в сливках, но ем с удовольствием вообще все виды капусты, кроме кольраби. Не задалось у меня с ней. Картошку ем очень редко. Остальные овощи ем практически все и постоянно.
Пенопластовая планета, хм

Загадку отгадала сразу, но согласна, что ответ "зять" тоже имеет право на жизнь

Подборка страшно завораживающая. Только вулкан на Камчатке все же - КлючевСКая сопка.
Подпись: Оставляйте мусор всюду -
Пусть мутанты толще будут.
Всем хорошего дня!
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+9
Elena Poletova
Написано сегодня, в 07:27
НюНик_просто_Анна, доброго утра и дня! Брюссельская капуста в сливках... звучит! Надо будет попробовать. Капусту я тоже люблю. Честно говоря, я вообще к еде неравнодушна. Особенно, ко вкусной и полезной)) Очепятку исправила;-) Спасибо
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:59
Elena Poletova,
всех благ
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+4
Elena Poletova
Написано сегодня, в 08:03
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+4
Еще 15 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 06:58
Доброе утро, Сахалин! Как никто другой я понимаю перуанцев с их Днём картошки. Я обожаю картофель в любом исполнении, могу есть его ежедневно. Я люблю свежие овощи, мы едим их круглогодично ежедневно.
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+11
Elena Poletova
Написано сегодня, в 07:30
LyiraTula,

-
А вам, наверное, нужно сказать: "Спокойной ночи"? Тогда сладких снов и бодрого будущего утра!
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+7
sasch
Написано сегодня, в 11:39
LyiraTula, Глубокомысленно
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 16:17
Elena Poletova, спасибо! Вот и у нас утро...хмурое пасмурное, но не будем огорчаться- жизнь хороша)))
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+4
Еще 1 комментарий
LyiraTula
Написано сегодня, в 06:59
Из фруктов ела бы чаще мандарины, но как аллергик, делаю это крайне редко, вдумчиво и растягивая удовольствие)))
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:10
LyiraTula, а я фрукты все ем сколько поделаю и на сколько кошелька хватает. Хотя тоже аллергик, но, видимо, на другое
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+8
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:08
Всем ПрЮвет!!!

А вот и мы: я и моя тень!!!

Конечно же, помним ВАС!!!


Это для настроения....

https://www.youtube.com/watch?v=Ue3A_Yb-3cM
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+8
Elena Poletova
Написано сегодня, в 07:35
VULKAN, доброго утречка! И я вас помню!)) Спасибо за клип - бодрит и поднимает настроение!
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+7
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 08:19
Elena Poletova, Спасибо!!!



Чай с сахаром или без?

Музыку я обожаю с детства... она звучит во всем...
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+3
Elena Poletova
Написано сегодня, в 09:26
VULKAN, с музыкой)) А вообще по ситуации и от сорта чая;-))
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:36
Доброе утро!
Не отказалась бы от замеченной картошки!
Название: - "Я не сплю... я медленно моргаю... но участок свой я охраняю!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
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+9
Elena Poletova
Написано сегодня, в 07:40
Рыжова Светлана, и вам доброго утра и отличного дня! На костре или в духовке?)) Я обожаю картофель во всех видах
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+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:26
Elena Poletova, в аэрогриле
БЛАГОДАРЮ!
Ответить
+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:28
Elena Poletova, только увидела оЧепятку. ЗаПеченой конечно же ! Редактор Т-9
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+4
Еще 4 комментария
ateriya
Написано сегодня, в 07:57
Утра доброго всем! А еще сегодня последний учебный день. У детей праздник. Фрукты я люблю и овощи тоже. Очень люблю хурму. Бананы. Прямо сейчас наверное поела бы этой самой хурмы. Винограда бы тоже поела. К картинке когда ждешь жену в примерочной. Всем солнышка.
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+8
Elena Poletova
Написано сегодня, в 08:06
ateriya, доброго утра! А еще у некоторых школьников сегодня экзамены. Пожелаем им ни пуха, ни пера!)) А всех остальных, наверное, уже можно поздравить с началом летних каникул! Родителей особенно;-))
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+8
Elena Poletova
Написано сегодня, в 08:08
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+7
ateriya
Написано сегодня, в 08:21
Elena Poletova, это точно. Спасибо.
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+4
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:10
Доброе утро. Из овощей больше всего люблю картошку. Название картинки: «Чудесная медитация на берегу».
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+7
Elena Poletova
Написано сегодня, в 09:28
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+8
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:15
Elena Poletova, спасибо, как мило))))
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+4
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:28
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+3
Mopsik
Написано сегодня, в 10:42
Доброе утро

Фрукты люблю почти все, пишу коментарий и жую пиписинку
, овощи не все люблю.
Я бы с большим удовольствием поела тушеной картошки.
Подборочка очень красивая

Подпись к картинке: Отпуск на море с махито в стакане.
Везет же школьникам, каааниииикулыыыы

Хорошего всем дня и отличного настроения
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+4
Elena Poletova
Написано сегодня, в 10:48
Mopsik, и вам доброго утра!
И приятного аппетита!
А также хорошего настроения на весь день
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+5
Mopsik
Написано сегодня, в 10:50
Elena Poletova, спасибо
Ответить
+3
Elena Poletova
Написано сегодня, в 10:51
Ответить
+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 10:52
Привет!!!! Михаловна заболела?(((
Сегодня: международный день феминизма и всемирный день борьбы против астмы и аллергии. НюНик_просто_Анна, LyiraTula -боритесь с этой гадостью)))
Картошку я люблю, и жаренную, и варенную, и печённую)))
Овощи и фрукты ем все и почти всегда)) Иногда наступает обжор- что видеть овощи и фрукты- становится просто не возможно))). А Вы Елена?))
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+7
Elena Poletova
Написано сегодня, в 11:02
чeLOVEк NaStRoEniE, скажем так: решила отдохнуть пару деньков;-) Доброе утро!)) А я тоже люблю овощи и фрукты. Из последних больше всего клубнику. Но именно на нее у меня аллергия. Так что мне тоже есть с чем бороться;-))
Ответить
+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:10
Elena Poletova,

Как хорошо, что у меня нет ни на что аллергии...
Ответить
+2
Elena Poletova
Написано сегодня, в 14:21
VULKAN, везет вам
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+3
Еще 1 комментарий
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:52
Головозакружательного всем денька, островитяшечки!


С праздничками всех, у кого они имеются!

Ленусик, привет! С годовщиной тебя!


Кртошечка - мням! Обожаю. Наверное, самый мой любимый овосч, не считая помидоров. Вот прям щас бы навернула салату из овощей, чтоб там много зелени было, чтоб молодой чесночок там же присутствовал, всё это дело полить духовитым маслом и с картошечкой жареной! мням! А потом, потом чёреньким хлебушком макать в остатки салата, в ту самую юшечку, которая пропиталась зеленью и овощным соком! Лепота! то может быть лучше всего этого?
А к фруктам я чот равнодушная стала. После рождения второй дочки совсем не ем. Редко очень. В охтку разе что. А вот ягодки люблю. Смородинку всяческую, крыжовник. Могу съесть очень много! и шоб кисленько-прекисленько! Шоб аж рожу перекосило от кислоты)

В общем сегодня еще День феминизма (не поддерживаю) и День памяти моей хранцузской тёзки. Жалко чувиху. Такая молодая была. Эх....

Вулканы - это УХТЫШКА! Обожаю! Мечтаю посмотреть на живой вулкан! Хочу на Камчатку и в Исландию!
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+4
Elena Poletova
Написано сегодня, в 16:57
Балтийская Килька, спасибо)) Как вкусно написано, аж слюнки потекли)) И мы тут хлебушком чёреньким без салата давимся, который я вообще-то домой купила
Хорошего денечка и солнышка над головой!
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:11
Elena Poletova, Спасибо огромное! Солнышко есть, денёк отличный и всё благодаря душевным пожеланиям!
Ответить
+3
Elena Poletova
Написано сегодня, в 17:15
Ответить
+3
Online
berbajs Online
Написано сегодня, в 17:10
Всем привет!
Ответить
+3
Elena Poletova
Написано сегодня, в 17:15
berbajs, и вам привет!))
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:06
berbajs, приветик!
Ответить
+3
Online
berbajs Online
Написано сегодня, в 19:10
НюНик_просто_Анна, приветик! Как жизнь?
Ответить
+2
Еще 6 комментариев
Elena Poletova
Написано сегодня, в 17:49
Доброго всем вечера)) Пришла пора подвести итоги дня. И победителем, а точнее победителями сегодня становятся...
НюНик и Светлана Рыжова. Поздравляю вас, милые леди!
Ответить
+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 18:04
Elena Poletova, СПАСИБО!!!
Ответить
+2
Elena Poletova
Написано сегодня, в 18:07
Рыжова Светлана, пожалуйста!
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:08
Elena Poletova, ухтышка, сегодня мы вместе со Светойна пьедестале!
Светлана , поздравляю нас
Ответить
+2
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