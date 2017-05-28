ВулканоЛавовое доброутреннее с конкурсом)
Всем привет! Ровно год назад, 30 мая 2016 года, с утра пораньше мы с вами встретились в разделе "Утро с АСТВ". А для тех, кто меня еще не знает, спешу представиться. Меня зовут – Elena Poletova. И сегодня именно я скажу вам: "Доброго утра и хорошего дня"!
Насколько я помню по прошлому году в Российской Федерации на 30 мая праздников еще не придумано. Зато этот день знаменателен в Перу. Здесь отмечают Национальный День картофеля.
Признаюсь, я обожаю блюда из этого овоща. Говорят, в Россию этот продукт был завезен благодаря Петру I. Что ж, огромное ему за это спасибо.
А какие фрукты и овощи чаще всего появляются на вашем столе? И какие блюда вы бы отведали прямо сейчас?
Теперь переходим к новостям.
Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Пользователи сети активно обсуждают загадку про матерей и дочерей, в которой необходимо определить, кем отгадывающий приходится героине по имени Тереза. На это обратило внимание издание BuzzFeed.
Одним из первых на загадку обратил внимание пользователь Instagram с ником @leananddabb. Чтобы разгадать ее, необходимо ответить на вопрос «Если дочь Терезы — это мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?», выбрав один из пяти возможных вариантов: бабушка, мать, дочь, внучка или сама Тереза.
Далеко не все пользователи сети смогли сходу выбрать правильный вариант ответа и принялись массово составлять опросы в Twitter.
В итоге некоторые догадались, что под «матерью моей дочери» подразумевается сам разгадывающий загадку, а значит он приходится Терезе дочерью. Но часть юзеров не согласилась с этим вариантом, поскольку дочь Терезы может быть замужем и родить ребенка мужу, а значит, правильный ответ — «зять». Однако в списке предложенных вариантов он отсутствует.
В апреле 2017 года пользователи сети часами изучали снимок листвы, чтобы найти в нем змею. Оказалось, что на фотографии был изображен медноголовый щитомордник, чей окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому на земле он оказался крайне незаметным.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/29/teresadaughter/
Найдена загадочная «планета-пенопласт»
Американские астрономы из Лихайского университета (штат Пенсильвания) обнаружили гигантскую газовую планету, превосходящую размером Юпитер. Однако по плотности она сравнима с пенопластом, и ученые пока не могут дать этому объяснение.
Космический объект, названный KELT-11b, находится в 320 световых годах от Земли. По оценкам исследователей, он на 40 процентов больше Юпитера и в пять раз легче. Кроме того, экзопланета обладает очень толстой атмосферой.
KELT-11b вращается вокруг звезды KELT-11, которая вскоре начнет увеличиваться в размерах. Это означает, что в ближайшие 100 миллионов лет планета будет поглощена внешними слоями красного гиганта, поскольку она расположена очень близко к своему солнцу. Один оборот вокруг звезды она совершает менее чем за пять дней.
Астрономы обнаружили планету с помощью транзитного метода. Он заключается в поиске космических объектов, которые проходят на фоне диска родительской звезды. Во время транзита блеск последней падает, что можно зарегистрировать с помощью сверхчувствительного фотометра.
Поскольку KELT-11 является очень яркой звездой и во время прохождения планеты ее яркость уменьшается на 0,3 процента, ученые первоначально не могли точно идентифицировать транзитное событие. Однако последующие наблюдения смогли подтвердить наличие газового гиганта.
Астрономы планируют в дальнейшем определить состав атмосферы KELT-11b. Это поможет понять, почему размеры экзопланеты в два раза больше, чем те, что характерны для объектов ее массы.
Источник: https://www.glunews.ru/news/Science/najdena_zagadochnaya_planeta-penoplast.html
А в подборке у нас сегодня... извержения вулканов, пойманные в объектив фотокамеры. Удивительно, но в этом разгуле стихии есть своя красота. Тучи пепла, фонтаны лавы, огненные вихри — страшно и великолепно. В этом фотосете — самые красивые извержения, пойманные в объектив камеры, моменты, когда могущество природы не только устрашает, но и завораживает.
Извержение вулкана в Исландии ©Gardar Olafsson
Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. ©Marco restivo
Вулкан Осорно на юге Чили, в 870 км к югу от Сантьяго ©Claudio Santana/AFP/Getty Images
Вулкан Сарычева, вид с верху, Курильские острова ©M. Justin Wilkinson, NASA-JS
Вулкан Колима, Мексика © SERGIO TAPIRO
Бардарбунга — вулкан в районе Нордюрланд-Эйстра на юго-востоке Исландии ©BERNARD MERIC/AFP/Getty Images
Вулкан Бромо, Индонезия ©Vladimir Sevrinovsky
Извержение вулкана в Исландии ©Devany Walsh
Приближенная съемка текущей лавы © toangsorry
Тунгурауа — действующий вулкан в Эквадорских Андах ©Sebastián Crespo Photography
Бурлящая лава в кратере вулкана Ньирагонго, Республика Конго ©Photovolcanica.com
Лава, стекающая в воды Тихого океана ©Benjamin van der Spek
Вулкан Эйяфьядлайёкудль ©Uri Golman
Кратер вулкана Бромо перед извержением, Индонезия ©Iuliia Shcherbakova
Извержение вулкана Сакурадзима, Япония ©Photovolcanica.com
Вулкан Ключевская Сопка, Камчатка ©wulcano.ru
Извержение вулкана в Исландии ©Geir Sigurosson
Внутри лавовой пещеры, Гавайи ©Leigh Hilbert Photography
Вулкан Этна, Сицилия, Италия ©Boris Behncke
Всю эту красоту нашла здесь.
А прикольную подпись предлагаю придумать вот к этой фотографии:
Хорошего всем дня и отличного настроения!
Я обожаю брюссельскую капусту в сливках, но ем с удовольствием вообще все виды капусты, кроме кольраби. Не задалось у меня с ней. Картошку ем очень редко. Остальные овощи ем практически все и постоянно.
Пенопластовая планета, хм
Загадку отгадала сразу, но согласна, что ответ "зять" тоже имеет право на жизнь
Подборка страшно завораживающая. Только вулкан на Камчатке все же - КлючевСКая сопка.
Подпись: Оставляйте мусор всюду -
Пусть мутанты толще будут.
Всем хорошего дня!
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А вот и мы: я и моя тень!!!
Конечно же, помним ВАС!!!
Это для настроения....
https://www.youtube.com/watch?v=Ue3A_Yb-3cM
Чай с сахаром или без?
Музыку я обожаю с детства... она звучит во всем...
Не отказалась бы от замеченной картошки!
Название: - "Я не сплю... я медленно моргаю... но участок свой я охраняю!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
Фрукты люблю почти все, пишу коментарий и жую пиписинку
Я бы с большим удовольствием поела тушеной картошки.
Подборочка очень красивая
Подпись к картинке: Отпуск на море с махито в стакане.
Везет же школьникам, каааниииикулыыыы
Хорошего всем дня и отличного настроения
Сегодня: международный день феминизма и всемирный день борьбы против астмы и аллергии. НюНик_просто_Анна, LyiraTula -боритесь с этой гадостью)))
Картошку я люблю, и жаренную, и варенную, и печённую)))
Овощи и фрукты ем все и почти всегда)) Иногда наступает обжор- что видеть овощи и фрукты- становится просто не возможно))). А Вы Елена?))
Как хорошо, что у меня нет ни на что аллергии...
С праздничками всех, у кого они имеются!
Ленусик, привет! С годовщиной тебя!
Кртошечка - мням! Обожаю. Наверное, самый мой любимый овосч, не считая помидоров. Вот прям щас бы навернула салату из овощей, чтоб там много зелени было, чтоб молодой чесночок там же присутствовал, всё это дело полить духовитым маслом и с картошечкой жареной! мням! А потом, потом чёреньким хлебушком макать в остатки салата, в ту самую юшечку, которая пропиталась зеленью и овощным соком! Лепота! то может быть лучше всего этого?
А к фруктам я чот равнодушная стала. После рождения второй дочки совсем не ем. Редко очень. В охтку разе что. А вот ягодки люблю. Смородинку всяческую, крыжовник. Могу съесть очень много! и шоб кисленько-прекисленько! Шоб аж рожу перекосило от кислоты)
В общем сегодня еще День феминизма (не поддерживаю) и День памяти моей хранцузской тёзки. Жалко чувиху. Такая молодая была. Эх....
Вулканы - это УХТЫШКА! Обожаю! Мечтаю посмотреть на живой вулкан! Хочу на Камчатку и в Исландию!
НюНик и Светлана Рыжова. Поздравляю вас, милые леди!