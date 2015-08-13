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Утро с АСТВ
БумажноДомашнее доброутреннее с конкурсом)

БумажноДомашнее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день театра

И День войск национальной гвардии Российской Федерации  

 

А теперь новости: 

Физик изобрел непроливаемую бутылку вина

Ученый-биофизик из университета Брандейс в США изобрел инновационную бутылку, из которой при разливании вина по бокалам не проливаются капли.

На это Дэниэлу Перлману понадобилось три года. В течение этого времени ученый изучал, как ведет себя жидкость, вытекающая из горлышка бутылки, и что заставляет часть ее стекать по внешней части бутылки к ее основанию, сообщает Gizmodo.

До этого традиционным способом избежать винных капель было оборачивание бутылки салфеткой либо приобретение специальных приспособлений, которые надеваются на горлышки бутылок и не дают вину стекать вниз.

Перлман, в свою очередь, предложил изменить дизайн самой бутылки. Согласно его революционному замыслу, чуть ниже края горлышка с внешней стороны надо прорезать канавку два миллиметра шириной и один миллиметр глубиной.
 

Поскольку вино разливается под углом, капли вина, стекающие вниз по бутылке, достигнув канавки, будут под влиянием силы тяжести возвращаться обратно и сливаться с общим потоком.

Понятно, что широкое внедрение данного изобретения потребует модификации штамповочного производства, что вызовет дополнительные расходы, на которые не сразу будут готовы пойти виноделы. Вместе с тем ученый из Массачусетса надеется, что конечная польза для потребителей в итоге станет тем стимулом, который поможет новой бутылке завоевать рынок.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2869868&cid=520

Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый автомобиль

Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый служебный автомобиль, сообщает CNN.

Автомобиль Bugatti Veyron способен разгоняться до 407 км/ч.

Всего в автопарке дубайской полиции 14 суперкаров, включая Ferrari FF, Lamborghini Aventador, один из 77 Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, три гибридных Porsche Panamera и два BMW i8.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянской полиции, в автопарке которой присутствует Lamborghini Gallardo LP560-4. Эта машина способна достигать скорости в 370 км/ч.

Ранее издание Business Insider назвало Дубай самым декадентским местом планеты. В качестве доказательства в заметке приводится список из 17 пунктов. В частности, в статье говорится, что дубайская полиция ездит на суперкарах стоимостью $1,79 млн.

Источник: https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/03/24/n_9840071.shtml

 

Вопрос на сегодня:

Как прошли ваши выходные?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Австралийский художник Джошуа Смит специализируется на миниатюре. Сейчас он увлечен урбанистическими миниатюрными работами: он строит дома из бумаги. Его работы – точные копии реально существующих зданий, тщательность проработки деталей просто поражает. Вот, посмотрите!

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:49 +7
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34 Отредактированно сегодня, в 07:35
Доброе утро!
В выходные - отдыхала. Вчера с сыном сходили в кино на "Красавица и чудовище" Потрясающая анимация!!!
Название: - "Прокачу с ветерком "!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:53
Доброе утро! Вот и новая неделя.
Выходные прошли в домашних делах, но с отвлечением на сон и просто отдых.
Какой сегодня туман. Прям тепло и весной пахнет. Неужели скоро будет тепло и солнечно?

Подборочка шедевральная
умеют же люди!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:40
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:08
Доброе утро, друзья.
С праздником театралов и сотрудников нацгвардии, у них нынче не праздничное настроение.
На выходных пролежал в кровати, немного приболел. И только вчера вечером удалось выйти из дома.
Прикольно придумал художник. Дома классные.
Всем хорошего дня. А я на сутки.
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:22
Ярославчик, держись, Ярик! На сквозняках не стой! Еще не поправился полностью, наверное
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:32
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+2
Boss_65
Написано сегодня, в 08:25
Утро доброе, а я нет!
Из за тумана не могу вылетить, но больше злит, что мог бы поспать подольше.
Выходные пролетели как всегда не заметно, но есть что вспомнить
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
Boss_65, куды летим? С добрым утром!
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+2
Boss_65
Написано сегодня, в 08:35
Татьяна Сергеева, хочется в Тайланд, но отправляют в командировку только в Оху
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:36
Boss_65, доброго пути) А мечтать, как говорится, не вредно)))
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+2
Еще 1 комментарий
V.K.
Написано сегодня, в 08:26
Хорошо, когда есть старший брат! - это к картинке
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
V.K.,
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:28
Доброе утро, дорогие со-сайтники! Для меня оно не очень доброе, началось с неприятностей. За ними аритмия... Но все пройдет, как пелось в популярной песенке

На выходных очень хорошую и выгодную покупку совершила. И с отцом гуляла на окрестных сопках

Подпись придумывать настроения нет.
Всем отличного начала трудовой недели. Страна кипит!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:35
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:36
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+2
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 09:20
Выходные провёл ударно на работе.

Комментарий к фото:

Это конечно не Harley Davidson, но всё же!

Я на коне, да и сестрёнка не грустит!
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:24
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