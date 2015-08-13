БумажноДомашнее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день театра

И День войск национальной гвардии Российской Федерации

А теперь новости:

Физик изобрел непроливаемую бутылку вина

Ученый-биофизик из университета Брандейс в США изобрел инновационную бутылку, из которой при разливании вина по бокалам не проливаются капли.

На это Дэниэлу Перлману понадобилось три года. В течение этого времени ученый изучал, как ведет себя жидкость, вытекающая из горлышка бутылки, и что заставляет часть ее стекать по внешней части бутылки к ее основанию, сообщает Gizmodo.

До этого традиционным способом избежать винных капель было оборачивание бутылки салфеткой либо приобретение специальных приспособлений, которые надеваются на горлышки бутылок и не дают вину стекать вниз.

Перлман, в свою очередь, предложил изменить дизайн самой бутылки. Согласно его революционному замыслу, чуть ниже края горлышка с внешней стороны надо прорезать канавку два миллиметра шириной и один миллиметр глубиной.

Поскольку вино разливается под углом, капли вина, стекающие вниз по бутылке, достигнув канавки, будут под влиянием силы тяжести возвращаться обратно и сливаться с общим потоком.

Понятно, что широкое внедрение данного изобретения потребует модификации штамповочного производства, что вызовет дополнительные расходы, на которые не сразу будут готовы пойти виноделы. Вместе с тем ученый из Массачусетса надеется, что конечная польза для потребителей в итоге станет тем стимулом, который поможет новой бутылке завоевать рынок.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2869868&cid=520

Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый автомобиль

Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый служебный автомобиль, сообщает CNN.

Автомобиль Bugatti Veyron способен разгоняться до 407 км/ч.

Всего в автопарке дубайской полиции 14 суперкаров, включая Ferrari FF, Lamborghini Aventador, один из 77 Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, три гибридных Porsche Panamera и два BMW i8.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянской полиции, в автопарке которой присутствует Lamborghini Gallardo LP560-4. Эта машина способна достигать скорости в 370 км/ч.

Ранее издание Business Insider назвало Дубай самым декадентским местом планеты. В качестве доказательства в заметке приводится список из 17 пунктов. В частности, в статье говорится, что дубайская полиция ездит на суперкарах стоимостью $1,79 млн.

Источник: https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/03/24/n_9840071.shtml

Вопрос на сегодня:

Как прошли ваши выходные?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Невероятные дома из бумаги от австралийского художника

Австралийский художник Джошуа Смит специализируется на миниатюре. Сейчас он увлечен урбанистическими миниатюрными работами: он строит дома из бумаги. Его работы – точные копии реально существующих зданий, тщательность проработки деталей просто поражает. Вот, посмотрите!

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и легкой недели!