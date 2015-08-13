БумажноДомашнее доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Всемирный день театра
И День войск национальной гвардии Российской Федерации
А теперь новости:
Физик изобрел непроливаемую бутылку вина
Ученый-биофизик из университета Брандейс в США изобрел инновационную бутылку, из которой при разливании вина по бокалам не проливаются капли.
На это Дэниэлу Перлману понадобилось три года. В течение этого времени ученый изучал, как ведет себя жидкость, вытекающая из горлышка бутылки, и что заставляет часть ее стекать по внешней части бутылки к ее основанию, сообщает Gizmodo.
До этого традиционным способом избежать винных капель было оборачивание бутылки салфеткой либо приобретение специальных приспособлений, которые надеваются на горлышки бутылок и не дают вину стекать вниз.
Поскольку вино разливается под углом, капли вина, стекающие вниз по бутылке, достигнув канавки, будут под влиянием силы тяжести возвращаться обратно и сливаться с общим потоком.
Понятно, что широкое внедрение данного изобретения потребует модификации штамповочного производства, что вызовет дополнительные расходы, на которые не сразу будут готовы пойти виноделы. Вместе с тем ученый из Массачусетса надеется, что конечная польза для потребителей в итоге станет тем стимулом, который поможет новой бутылке завоевать рынок.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2869868&cid=520
Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый автомобиль
Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый служебный автомобиль, сообщает CNN.
Автомобиль Bugatti Veyron способен разгоняться до 407 км/ч.
Всего в автопарке дубайской полиции 14 суперкаров, включая Ferrari FF, Lamborghini Aventador, один из 77 Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, три гибридных Porsche Panamera и два BMW i8.
Предыдущий рекорд принадлежал итальянской полиции, в автопарке которой присутствует Lamborghini Gallardo LP560-4. Эта машина способна достигать скорости в 370 км/ч.
Ранее издание Business Insider назвало Дубай самым декадентским местом планеты. В качестве доказательства в заметке приводится список из 17 пунктов. В частности, в статье говорится, что дубайская полиция ездит на суперкарах стоимостью $1,79 млн.
Источник: https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/03/24/n_9840071.shtml
Вопрос на сегодня:
Как прошли ваши выходные?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Невероятные дома из бумаги от австралийского художника
Австралийский художник Джошуа Смит специализируется на миниатюре. Сейчас он увлечен урбанистическими миниатюрными работами: он строит дома из бумаги. Его работы – точные копии реально существующих зданий, тщательность проработки деталей просто поражает. Вот, посмотрите!
Нашла тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня и легкой недели!
В выходные - отдыхала. Вчера с сыном сходили в кино на "Красавица и чудовище" Потрясающая анимация!!!
Название: - "Прокачу с ветерком "!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Выходные прошли в домашних делах, но с отвлечением на сон и просто отдых.
Какой сегодня туман. Прям тепло и весной пахнет. Неужели скоро будет тепло и солнечно?
Подборочка шедевральная
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
С праздником театралов и сотрудников нацгвардии, у них нынче не праздничное настроение.
На выходных пролежал в кровати, немного приболел. И только вчера вечером удалось выйти из дома.
Прикольно придумал художник. Дома классные.
Всем хорошего дня. А я на сутки.
Из за тумана не могу вылетить, но больше злит, что мог бы поспать подольше.
Выходные пролетели как всегда не заметно, но есть что вспомнить
На выходных очень хорошую и выгодную покупку совершила. И с отцом гуляла на окрестных сопках
Подпись придумывать настроения нет.
Всем отличного начала трудовой недели. Страна кипит!
Комментарий к фото:
Это конечно не Harley Davidson, но всё же!
Я на коне, да и сестрёнка не грустит!