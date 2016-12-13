Хаус-маус доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, любимые!

Сегодня Международный день чая

А теперь новости:

Астрономы обнаружили планету, на которой идет дождь из сапфиров и рубинов

Британские астрономы открыли экзопланету HAT-P-7b, в атмосфере которой идут дожди из рубинов и сапфиров.

Это так называемый горячий юпитер – газовый гигант, который вращается очень близко к своему светилу. Из-за этого температура атмосферы превышает 2500 градусов Цельсия на солнечной стороне и примерно 1300 градусов на темной стороне.

Как пояснили ученые, на ночной стороне HAT-P-7b образуются облака, которые сильными ветрами транспортируются в дневную сторону, где испаряются. Бушующий шторм стремительно сбивает облака, но и так же быстро перемещает и уничтожает их.

Облака, как предполагают исследователи, состоят из корунда – минерала, составляющего основу рубинов, сапфиров и многих других драгоценных камней. Когда эти формирования задерживаются на ночной стороне, где это соединение может существовать в жидкой форме, атмосфера насыщается рубиновыми и самфировыми каплями.

«Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы», — рассказал Дэвид Армстронг из Университета Уорика (Великобритания).

Планета удалена от Земли примерно на тысячу световых лет. О существовании HAT-P-7b астрономы узнали при помощи орбитального телескопа Kepler. По словам Армстронга, аппарат четыре года следил за объектом, передавая детальную информацию о яркости, спектре, а также иных характеристиках планеты.

Источник: http://www.rosbalt.ru/style/2016/12/13/1575236.html

Новый год россияне встретят дома

Эксперты по результатам опроса пользователей в сети выяснили, что большинство предпочтет домашние посиделки с родными походу в ресторан. В списке новогодних трат лидируют подарки — жители России не экономят на них даже в кризис. Вторую строчку в занимают праздничные угощения — на новогодний стол уйдет 40% от всех новогодних расходов.

Эксперты сайта объявлений «Avito Недвижимость» провели опрос среди пользователей и выяснили, как, где и с кем они собираются отметить праздник и сколько планируют на него потратить. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. пользователей портала. 39,6% из них — респонденты в возрасте 25–35 лет, 23,5% — в возрасте 18–25 лет, 21,7% — в возрасте 35–45 лет. Доли возрастных групп «45–60» и «60+» составили 13% и 2,2% соответственно.

Большинство участников опроса отметили, что собираются встретить Новый год дома с семьей.

— Консервативный сценарий праздника предпочли 76,7% респондентов. Чуть более 11% выбрали вариант «другое», отметив в числе возможных локаций такие пункты, как «дача», «в гостях», «на работе», «на природе», а также «на боевом посту» и «в роддоме», — пояснили «Известиям» в пресс-службе интернет-ресурса.

Всего 2% опрошенных собираются встретить 2017 год в заведении общепита (бары, кафе, рестораны) с друзьями или коллегами, при этом с семьей в ресторан собирается всего 1% респондентов.

Источник: http://izvestia.ru/news/651441

Вопрос на сегодня:

А вы когда-нибудь были в роли Деда Мороза или Снегурочки? Расскажите)

А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы художницы Ellen Jareckie. Нашла их и вспомнила про вчерашнюю новость про магазины для мышек)))

Нашла тут. Страница художницы тут.

А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасного вам дня!