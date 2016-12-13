блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
Хаус-маус доброутреннее с конкурсом)

Хаус-маус доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, любимые!

Сегодня Международный день чая

 

А теперь новости: 

Астрономы обнаружили планету, на которой идет дождь из сапфиров и рубинов

Британские астрономы открыли экзопланету HAT-P-7b, в атмосфере которой идут дожди из рубинов и сапфиров.

Это так называемый горячий юпитер – газовый гигант, который вращается очень близко к своему светилу. Из-за этого температура атмосферы превышает 2500 градусов Цельсия на солнечной стороне и примерно 1300 градусов на темной стороне.

Как пояснили ученые, на ночной стороне HAT-P-7b образуются облака, которые сильными ветрами транспортируются в дневную сторону, где испаряются. Бушующий шторм стремительно сбивает облака, но и так же быстро перемещает и уничтожает их.

Облака, как предполагают исследователи, состоят из корунда – минерала, составляющего основу рубинов, сапфиров и многих других драгоценных камней. Когда эти формирования задерживаются на ночной стороне, где это соединение может существовать в жидкой форме, атмосфера насыщается рубиновыми и самфировыми каплями.

«Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы», — рассказал Дэвид Армстронг из Университета Уорика (Великобритания).

Планета удалена от Земли примерно на тысячу световых лет. О существовании HAT-P-7b астрономы узнали при помощи орбитального телескопа Kepler. По словам Армстронга, аппарат четыре года следил за объектом, передавая детальную информацию о яркости, спектре, а также иных характеристиках планеты.

Источник: http://www.rosbalt.ru/style/2016/12/13/1575236.html

Новый год россияне встретят дома

Эксперты по результатам опроса пользователей в сети выяснили, что большинство предпочтет домашние посиделки с родными походу в ресторан. В списке новогодних трат лидируют подарки — жители России не экономят на них даже в кризис. Вторую строчку в занимают праздничные угощения — на новогодний стол уйдет 40% от всех новогодних расходов.

Эксперты сайта объявлений «Avito Недвижимость» провели опрос среди пользователей и выяснили, как, где и с кем они собираются отметить праздник и сколько планируют на него потратить. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. пользователей портала. 39,6% из них — респонденты в возрасте 25–35 лет, 23,5% — в возрасте 18–25 лет, 21,7% — в возрасте 35–45 лет. Доли возрастных групп «45–60» и «60+» составили 13% и 2,2% соответственно.

Большинство участников опроса отметили, что собираются встретить Новый год дома с семьей.

— Консервативный сценарий праздника предпочли 76,7% респондентов. Чуть более 11% выбрали вариант «другое», отметив в числе возможных локаций такие пункты, как «дача», «в гостях», «на работе», «на природе», а также «на боевом посту» и «в роддоме», — пояснили «Известиям» в пресс-службе интернет-ресурса.

Всего 2% опрошенных собираются встретить 2017 год в заведении общепита (бары, кафе, рестораны) с друзьями или коллегами, при этом с семьей в ресторан собирается всего 1% респондентов.

Источник: http://izvestia.ru/news/651441

 

Вопрос на сегодня:

А вы когда-нибудь были в роли Деда Мороза или Снегурочки? Расскажите)

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы художницы Ellen Jareckie. Нашла их и вспомнила про вчерашнюю новость про магазины для мышек)))

 

Нашла тут.  Страница художницы тут.

 

А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасного вам дня! 

Автор: Татьяна Сергеева, 15 декабря, в 06:45 +16
Еще в этом блоге
В старости позитивное новогоднее с конкурсом)
ХудожественноНовогоднее доброутреннее с конкурсом)
ВолшебноДушевное доброутреннее с конкурсом)
Дом елочной игрушки в доброутреннем с конкурсом)
Комментарии
Русалка Обыкновенная
Написано 15 декабря, в 06:56
Чувак просто чаю надулся, но теперь уже все хорошо...
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 08:38
Русалка Обыкновенная, а снегурочкой была?
Ответить
+5
Русалка Обыкновенная
Написано 15 декабря, в 08:56
Татьяна Сергеева, не нужно меня вытягивать!
Ответить
+6
Еще 2 комментария
KsuKsu
Написано 15 декабря, в 06:59
Картинка :когда муж спрашивает куда потратила деньги
Ответить
+13
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 08:38
KsuKsu, а снегуркой была?
Ответить
+7
KsuKsu
Написано 15 декабря, в 09:30
Ответить
+4
KsuKsu
Написано 15 декабря, в 11:05
Татьяна Сергеева, нет, кикиморой была... В колледже сказку ставили
Ответить
+4
Рыжова Светлана
Написано 15 декабря, в 07:21
Доброе утро!
Была снегурочкой, когда работала на предприятии одном!
Был красивейший голубой наряд и коса! ;-)))
Название: - "Как много девушек хороших! Как много ласковых имён!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
Ответить
+9
Рыжова Светлана
Написано 15 декабря, в 19:55
Ответить
0
Ярославчик
Написано 15 декабря, в 08:02
Доброе утро, друзья.
С праздником чая вас. Я люблю чай из трав, особенно если пьется он на природе.
Вот бы у нас дождь из сапфиров полился...
Новый год тоже буду встречать дома. Первого числа тоже дома будем. А 2 уже на работу выходить.
Последние три года я в роли Деда Мороза поздравляю своих племянников и детей друзей, и соседских мальчишек и девчонок.
В этом году планирую поздравить коллектив. Костюм есть...
Подборка классная, мышки такие добрые. Были бы они все такие добрые.
Название: Я? На ринг? Да вы шо, я же никогда там не был.
Всем хорошего дня.
Ответить
+12
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 08:39
Ярославчик,
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 17:49
Ярославчик, с победой дня! Танцы ниже)
Ответить
+3
VULKAN
Написано 15 декабря, в 18:10
Ярославчик, С победой дня!!!
Ответить
+6
Еще 15 комментариев
Хронос
Написано 15 декабря, в 08:38
Всем доброго утра и времени!!!
Надпись к картинке :
"А женщины, женщины... Ууууу!!! "
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 08:40
Ответить
+7
Хронос
Написано 15 декабря, в 16:48
Татьяна Сергеева, Спасибо Татьяна Сергеева, зарядка не помешает!)))))
Ответить
+2
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 08:39
Доброе утро!
Вот как раз чайник закипел
так что с праздником всех любителей почаевничать !

Согласна с Ярославом
вот бы и нам дождик из сапфиров
много не надо
минут пять пусть польет
и хватит!

Я тоже когда-то была снегурочкой
ездили поздравлять детишек коллег!
Подборочка суперская
Вторая картинка мне сразу напомнила мультик про маму-обезьяну
с кучей маленьких непосед!

Всем самого доброго дня и отличного настроения!

Картинка: Делая искусственное дыхание, безудержные спасатели случайно лопнули девушку. Упс...
Ответить
+13
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 09:09
Ответить
+6
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 09:30
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
Ответить
+3
точка_G
Написано 15 декабря, в 11:30
Василиса_Я ^.^, 5 минут мало.Кальмара кидало,гуидака
маааало
Побольше охота
Ответить
+4
Еще 1 комментарий
karsa
Написано 15 декабря, в 08:41
Привет:) Какие мышки прикольные:) Снегурочкой раз побывала, а начальник предприятия, где работала- Дедом Морозом. Смешно было- с поздравления едем, медленно, дорога плохая, а мимо дяхан сильно навеселе рулит. Начальник за рулем, как был- в костюме, в бороде, как гаркнет мощным басом из окна: "С новым годом, мужик!" Надо было видеть глаза того гуляки, что то типа " ой, белочка, как ты изменилась":)))))
Ответить
+12
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 08:45 Отредактированно 15 декабря, в 08:46
karsa, ахахаха
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 09:10
Ответить
+6
Катерина90
Написано 15 декабря, в 09:09
Доброе утро! Всех с праздником чая) В роли снегурочки еще не была, думаю что еще предстоит такая возможность. название к картинке: " Вдох глубокий, глазки шире, не спешите три четыре" Всем хорошего дня!)
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 09:57
Ответить
+4
Григорий Смекалов
Написано 15 декабря, в 09:14
Всем привет! ДМ в разные периоды жизни разный... Пропускаем беспечный, но мало интересный период детства и отрочества... Учился в "женском" пединституте, жил в "женской" общаге (соотношение 1 к 10) на Ленина 296...Долгие новогодние праздники были представлены сами себе (особенно северяне, накладно домой ездить...) За то, как весело! Шутки на грани 18+... Эротические фантазии зашкаливали... Самые невинные, когда нецелованный мальчик просыпался вдруг от того, что в постели с ним Снегурочка...И наоборот...засыпавший с нею мачо... просыпался в обнимку с молоденькой живой елочкой
Конечно, под шафе...
Подпись к гифке: да, ладно... только я это видел?
Ответить
+9
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 09:58
Ответить
+3
Григорий Смекалов
Написано 15 декабря, в 10:09
Татьяна Сергеева, при мне родился жизненный анекдот, когда 1 января 197..какого-то года комиссия преподов истфака решила проверить состояние студенческого общежития... На результат проверки тогдашний ректор Н.И.Колесников изрек..."пусть размножаются"
Больше проверок общежития в новогодние дни при мне не было
Ответить
+8
Еще 14 комментариев
Илона Ан
Написано 15 декабря, в 09:15
в этом году впервые заготавливала Иван-чай, маловато, уже все выпили, в следующем году еще буду собирать-вкусно! Еще остался шиповник, с ним и пью чай!

Каждый год мы с компанией 8-10 семей снимаем базу на 3 дня, веселимся с детьми, проводим вечеринки, и посменно у нас меняются Дед Мороз и Снегурочка, в этом году моя очередь с мужем, он поартачился, но согласился быть злым Дедом, чтоб не стихи готовили, а песни, иначе подарков не видать)

Картинки с мышатами-обожаю такие. Милахи. как и я)))

Название " Ух, у Татьяны Сергеевой столько гифок!"
-вообще то это мое выражение лица, когда я наблюдаю, что у Татьяны ежедневно для каждого найдется гифка))
Ответить
+10
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 09:42
Илона Ан, а фотографии Илоны-снегурочки мы потом увидим?

Идея с базой суперская!
Ответить
+5
Илона Ан
Написано 15 декабря, в 09:54
Василиса_Я ^.^, да, наверное выложу после праздников все наши вечеринки)
Ответить
+3
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 09:59
Илона Ан, ))) Я их не собираю, нахожу и "убиваю"
)) Я про гифки)
Ответить
+7
Еще 3 комментария
V.K.
Написано 15 декабря, в 09:36
у мужчины три стадии взросления :
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам Дед Мороз.

Помню был я дедом морозом недели две каждый день на утренниках. Много прикольного было. Но самый папандос - когда под призывы "Дедушка мороз!" мы (со снегурочкой) торжественно входим в зал, а из-под ёлки вылезают ещё один Дед Мороз со Снегуркой! Не на тот утренник в запарке попали. Ладно мы офигели, а как офигели дети! :))))
Ответить
+10
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 09:43
V.K., бедные дети
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 10:00
V.K.,
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано 15 декабря, в 09:42
Привет, ну когда снег выпадет?? А то что за зима без снега?(((. Чай я люблю, последнее время стала пить его с мятой, с травками вкусными разными( старею походу))Снегуркой была в школе один раз, и мне этого хватило))))) А ты Т.М.?..
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 10:01
чeLOVEк NaStRoEniE, дедом морозом была в прошлом году где-то час))) Детали рассказывать не буду)))
Ответить
+5
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 10:08 Отредактированно 15 декабря, в 10:08
чeLOVEк NaStRoEniE, за окном -20 утром было
чем не зима?
Ответить
+5
Василиса_Я ^.^
Написано 15 декабря, в 10:08
Татьяна Сергеева, а так узнать хочется ...
Ответить
+2
Еще 11 комментариев
Online
Ostrov15 Online
Написано 15 декабря, в 11:53 Отредактированно 15 декабря, в 11:53
Доброе утречко всем!
День чая - это здОрово и здорОво. Чай люблю всякий, но чаще пью черный.
Мышки МИМИМЫШНЫЕ.
В 70-х помню ходили по друзьям и знакомым в новогоднюю ночь такой веселой компанией. Там обязательно были ДМ и снегурочка, а также кто во что горазд нарядиться. Своеобразные советские колядки. Пару раз снегурочкой была. А ещё в СТМе на биофаке однажды играла кавказскую снегурочку.
К картинке:
Вжик-вжик, вжик-вжик. Кто ещё на новенького? Кто на новенького?
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 12:40
Ответить
+3
Online
ILYA301968 Online
Написано 15 декабря, в 16:58
Чай не пьёшь, откуда силы берешь!
Чай попил, совсем ослаб.
Чай не водка, много не выпьешь!
Выпей чайку, забудешь тоску!
С чая лиха не бывает!
Чай пить, не дрова рубить!
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 17:46
Ответить
+2
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 17:46
Ответить
+3
Online
ILYA301968 Online
Написано 16 декабря, в 20:11
Татьяна Сергеева, Спасибо!
Ответить
0
Online
ILYA301968 Online
Написано 15 декабря, в 17:01
Комментарий к фото:
"Ухты, ахты все мы Космонавты...!"
Ответить
+1
Татьяна Сергеева
Написано 15 декабря, в 17:48
Победитель дня сегодня Ярославчик! Поздравляем! Танцуют все!
Ответить
+5
Рыжова Светлана
Написано 15 декабря, в 19:57
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)
КрупноИгрушечное доброутреннее с конкурсом)
ДевизноИзИгрПрестолов доброутреннее с конкурсом)
ДевизноИзИгрПрестолов доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru