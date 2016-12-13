Хаус-маус доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, любимые!
Сегодня Международный день чая
А теперь новости:
Астрономы обнаружили планету, на которой идет дождь из сапфиров и рубинов
Британские астрономы открыли экзопланету HAT-P-7b, в атмосфере которой идут дожди из рубинов и сапфиров.
Это так называемый горячий юпитер – газовый гигант, который вращается очень близко к своему светилу. Из-за этого температура атмосферы превышает 2500 градусов Цельсия на солнечной стороне и примерно 1300 градусов на темной стороне.
Как пояснили ученые, на ночной стороне HAT-P-7b образуются облака, которые сильными ветрами транспортируются в дневную сторону, где испаряются. Бушующий шторм стремительно сбивает облака, но и так же быстро перемещает и уничтожает их.
Облака, как предполагают исследователи, состоят из корунда – минерала, составляющего основу рубинов, сапфиров и многих других драгоценных камней. Когда эти формирования задерживаются на ночной стороне, где это соединение может существовать в жидкой форме, атмосфера насыщается рубиновыми и самфировыми каплями.
«Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы», — рассказал Дэвид Армстронг из Университета Уорика (Великобритания).
Планета удалена от Земли примерно на тысячу световых лет. О существовании HAT-P-7b астрономы узнали при помощи орбитального телескопа Kepler. По словам Армстронга, аппарат четыре года следил за объектом, передавая детальную информацию о яркости, спектре, а также иных характеристиках планеты.
Источник: http://www.rosbalt.ru/style/2016/12/13/1575236.html
Новый год россияне встретят дома
Эксперты по результатам опроса пользователей в сети выяснили, что большинство предпочтет домашние посиделки с родными походу в ресторан. В списке новогодних трат лидируют подарки — жители России не экономят на них даже в кризис. Вторую строчку в занимают праздничные угощения — на новогодний стол уйдет 40% от всех новогодних расходов.
Эксперты сайта объявлений «Avito Недвижимость» провели опрос среди пользователей и выяснили, как, где и с кем они собираются отметить праздник и сколько планируют на него потратить. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. пользователей портала. 39,6% из них — респонденты в возрасте 25–35 лет, 23,5% — в возрасте 18–25 лет, 21,7% — в возрасте 35–45 лет. Доли возрастных групп «45–60» и «60+» составили 13% и 2,2% соответственно.
Большинство участников опроса отметили, что собираются встретить Новый год дома с семьей.
— Консервативный сценарий праздника предпочли 76,7% респондентов. Чуть более 11% выбрали вариант «другое», отметив в числе возможных локаций такие пункты, как «дача», «в гостях», «на работе», «на природе», а также «на боевом посту» и «в роддоме», — пояснили «Известиям» в пресс-службе интернет-ресурса.
Всего 2% опрошенных собираются встретить 2017 год в заведении общепита (бары, кафе, рестораны) с друзьями или коллегами, при этом с семьей в ресторан собирается всего 1% респондентов.
Источник: http://izvestia.ru/news/651441
Вопрос на сегодня:
А вы когда-нибудь были в роли Деда Мороза или Снегурочки? Расскажите)
А теперь очередь подборочки. Сегодня это работы художницы Ellen Jareckie. Нашла их и вспомнила про вчерашнюю новость про магазины для мышек)))
Нашла тут. Страница художницы тут.
А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой гифке:
Прекрасного вам дня!
Была снегурочкой, когда работала на предприятии одном!
Был красивейший голубой наряд и коса! ;-)))
Название: - "Как много девушек хороших! Как много ласковых имён!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
С праздником чая вас. Я люблю чай из трав, особенно если пьется он на природе.
Вот бы у нас дождь из сапфиров полился...
Новый год тоже буду встречать дома. Первого числа тоже дома будем. А 2 уже на работу выходить.
Последние три года я в роли Деда Мороза поздравляю своих племянников и детей друзей, и соседских мальчишек и девчонок.
В этом году планирую поздравить коллектив. Костюм есть...
Подборка классная, мышки такие добрые. Были бы они все такие добрые.
Название: Я? На ринг? Да вы шо, я же никогда там не был.
Всем хорошего дня.
Надпись к картинке :
"А женщины, женщины... Ууууу!!! "
Вот как раз чайник закипел так что с праздником всех любителей почаевничать !
Согласна с Ярославом вот бы и нам дождик из сапфиров много не надо минут пять пусть польет и хватит!
Я тоже когда-то была снегурочкой ездили поздравлять детишек коллег!
Подборочка суперская Вторая картинка мне сразу напомнила мультик про маму-обезьяну с кучей маленьких непосед!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Картинка: Делая искусственное дыхание, безудержные спасатели случайно лопнули девушку. Упс...
Подпись к гифке: да, ладно... только я это видел?
Каждый год мы с компанией 8-10 семей снимаем базу на 3 дня, веселимся с детьми, проводим вечеринки, и посменно у нас меняются Дед Мороз и Снегурочка, в этом году моя очередь с мужем, он поартачился, но согласился быть злым Дедом, чтоб не стихи готовили, а песни, иначе подарков не видать)
Картинки с мышатами-обожаю такие. Милахи. как и я)))
Название " Ух, у Татьяны Сергеевой столько гифок!"
-вообще то это мое выражение лица, когда я наблюдаю, что у Татьяны ежедневно для каждого найдется гифка))
Идея с базой суперская!
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам Дед Мороз.
Помню был я дедом морозом недели две каждый день на утренниках. Много прикольного было. Но самый папандос - когда под призывы "Дедушка мороз!" мы (со снегурочкой) торжественно входим в зал, а из-под ёлки вылезают ещё один Дед Мороз со Снегуркой! Не на тот утренник в запарке попали. Ладно мы офигели, а как офигели дети! :))))
День чая - это здОрово и здорОво. Чай люблю всякий, но чаще пью черный.
Мышки МИМИМЫШНЫЕ.
В 70-х помню ходили по друзьям и знакомым в новогоднюю ночь такой веселой компанией. Там обязательно были ДМ и снегурочка, а также кто во что горазд нарядиться. Своеобразные советские колядки. Пару раз снегурочкой была. А ещё в СТМе на биофаке однажды играла кавказскую снегурочку.
К картинке:
Вжик-вжик, вжик-вжик. Кто ещё на новенького? Кто на новенького?
Чай попил, совсем ослаб.
Чай не водка, много не выпьешь!
Выпей чайку, забудешь тоску!
С чая лиха не бывает!
Чай пить, не дрова рубить!
"Ухты, ахты все мы Космонавты...!"