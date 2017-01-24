Рабское)))) доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Международный день таможенника

А теперь новости

Россияне спять дольше японцев, американцев и европейцев

Австралийские и американские ученые назвали среднюю продолжительность сна человека в России и других странах мира. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Для России измеренная средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут. В среднем граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.

Минимально низким этот показатель оказался в Японии, где он составил всего 7 часов и 16 минут. Дольше всех, 10 часов и 16 минут, спят в Аргентине. В США этот показатель ниже и равняется 8 часам и 31 минуте. Примерно одинаково долго спят в Европе и Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут, соответственно.

Авторы отмечают, что за исследованный временной период средняя продолжительность сна сильнее всего снижается в Европе и растет в Восточной Азии. В Северной Америке она остается почти неизменной.

Полученные учеными данные основываются на измерении активности обмена данными в сети. Проанализированная специалистами статистика за 2006-2012 годы учитывает 645 городов. Эксперты отмечают, что данные по разным регионам мира учитывают неодинаковое количество городов, что влияет на точность проведенной ими оценки. Кроме того, не все жители планеты, как отмечают специалисты, прекращают и начинают свою активность с использования сети.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/24/ip/

Создана пицца, улучшающая настроение

Британский филиал сети пиццерий Pizza Hut предлагает своим клиентам пиццу, способную улучшить настроение. Это возможно благодаря наличию в пицце ингредиентов, которые с высокой вероятностью могут сделать человека счастливым, повышая уровни определенных химических веществ в организме – серотонина, допамина, окситоцина и эндорфинов.

Все эти химические вещества позволяют человеку ощутить прилив хорошего настроения и могут вырабатываться в организме после употребления томатного соуса, сыра Моцарелла, тунца, оливок, красного лука и сладкой кукурузы – именно эти компоненты и составляют основу «счастливой» пиццы.

Данная новинка была введена в меню Pizza Hut 16 января, или в «грустный понедельник», который считается самым депрессивным днем в году. Для полного эффекта представители Pizza Hut рекомендуют употреблять пиццу во время просмотра специального видеоролика, в котором демонстрируются смеющиеся дети, морские волны и котята со щенками.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-24-18-00-04/

Вопрос на сегодня:

А сколько часов минувшей ночью спали вы?

Ну а теперь очередь подборочки. Нынче Мы-рабы)))

Думаете все мы свободные люди? Как бы не так! Многие из нас рабы и заложники, не только обстоятельств, работы, денег, но и кое-кого еще!

Нашла тут.

Еще сегодня предлагаю посмотреть, что вытворяет прикольный и весьма спортивный енот:



А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня!