Рабское)))) доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Международный день таможенника
А теперь новости
Россияне спять дольше японцев, американцев и европейцев
Австралийские и американские ученые назвали среднюю продолжительность сна человека в России и других странах мира. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Для России измеренная средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут. В среднем граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.
Минимально низким этот показатель оказался в Японии, где он составил всего 7 часов и 16 минут. Дольше всех, 10 часов и 16 минут, спят в Аргентине. В США этот показатель ниже и равняется 8 часам и 31 минуте. Примерно одинаково долго спят в Европе и Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут, соответственно.
Авторы отмечают, что за исследованный временной период средняя продолжительность сна сильнее всего снижается в Европе и растет в Восточной Азии. В Северной Америке она остается почти неизменной.
Полученные учеными данные основываются на измерении активности обмена данными в сети. Проанализированная специалистами статистика за 2006-2012 годы учитывает 645 городов. Эксперты отмечают, что данные по разным регионам мира учитывают неодинаковое количество городов, что влияет на точность проведенной ими оценки. Кроме того, не все жители планеты, как отмечают специалисты, прекращают и начинают свою активность с использования сети.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/24/ip/
Создана пицца, улучшающая настроение
Британский филиал сети пиццерий Pizza Hut предлагает своим клиентам пиццу, способную улучшить настроение. Это возможно благодаря наличию в пицце ингредиентов, которые с высокой вероятностью могут сделать человека счастливым, повышая уровни определенных химических веществ в организме – серотонина, допамина, окситоцина и эндорфинов.
Все эти химические вещества позволяют человеку ощутить прилив хорошего настроения и могут вырабатываться в организме после употребления томатного соуса, сыра Моцарелла, тунца, оливок, красного лука и сладкой кукурузы – именно эти компоненты и составляют основу «счастливой» пиццы.
Данная новинка была введена в меню Pizza Hut 16 января, или в «грустный понедельник», который считается самым депрессивным днем в году. Для полного эффекта представители Pizza Hut рекомендуют употреблять пиццу во время просмотра специального видеоролика, в котором демонстрируются смеющиеся дети, морские волны и котята со щенками.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-24-18-00-04/
Вопрос на сегодня:
А сколько часов минувшей ночью спали вы?
Ну а теперь очередь подборочки. Нынче Мы-рабы)))
Думаете все мы свободные люди? Как бы не так! Многие из нас рабы и заложники, не только обстоятельств, работы, денег, но и кое-кого еще!
Нашла тут.
Еще сегодня предлагаю посмотреть, что вытворяет прикольный и весьма спортивный енот:
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня!
Татьяна Михална
Ночью я сплю 4-5 часов, а потом днём досыпаю оставшиеся 8
Подпись: Мечты сбываются
Всем отличного дня и здоровья!!!
Рабская подборка - чистая правда. Причем кошки разбирают, кого гнобить
Сегодня я продрыхла 6 часов. Это на два часа больше позволенного, учитывая, что я на работе. Правда, раз семь просыпалась бдила одним глазом
Подпись: Эппл а ля натюрель
Спала сегодня 6,5 часов.
Название: - "Яб'Л"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
Сегодня спать ещё не ложилась, у нас 00-10...накануне спала часов 5, мне хватает 6-7 часов. Подборка сегодня мне очень понравилась!!!
По подборке: Собака смотрит на человека и думает: он меня кормит, поит, дает кров. Наверное, он - Бог. Кот смотрит на человека и думает: он меня кормит, поит, дает кров. Я - Бог.
Мой кот (голубоглазый блондин, глухой и вредный, как зараза) прожил 16 лет. Вел себя так, как будто он реально в доме хозяин. Когда приходил ко мне ночью в кровать, а я спала, поэтому не реагировала на визит этой царственной особы, пробирался к стенке, упирался в нее лапами и всей своей немалой тушкой сдвигал меня к краю. А ласкать себя позволял только моей маме. Забирался к ней колени, ложился на спину, лапами притягивал руку, она ему пузо гладила, а он балдел
Всех работников таможни с праздником.
Россияне любят поспать.
Пицца на химии, поднимет все что угодно, но вот организм пострадает при этом.
Я сплю 6 часов, иногда меньше. По выходным 7-8 часов, мне хватает.
Рабская подборка прикольная, меня кошка дома тоже достает...
Название: китайский ноут под брендом настоящего яблока.
Всем хорошего дня.
А зря, особенно женщинам надо спать нормально, как говорят медики.
Я сплю 5-6 часов, и постоянный недосып, но это из-за работы. Для того чтоб выспаться надо 7 часов, тогда всё нормально.
Пицца поднимающая настроение уже давно продаётся в ЮВА в разных местах, там для улучшения настроения используются или "весёлая трава" или "весёлые грибочки"
Пробовал ли я? Не-а! А зачем?
Компьютер явно китайская подделка! У настоящего Эппл, яблоко должно быть надкушено!
http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-g..
Коты... это бесконечность...
Вчера я легла в 12 часов, но в час проснулась от хлопанья входной двери, злая была до ужаса, что уснула не сразу, проснулась в 7 утра, а вообще я люблю поспать ОЧЕНЬ!. В выходные могу и до 11 поспать ( если никуда не надо, и нет никаких срочных дел), могу вообще лечь в 10 вечера ( но это если в доме тишина, когда шумно- спать не могу, даже малейший шорох, мне мешает).
Подборка классная, обожаю котиков) Моя Мариша, у нас вот недавно окатилась, двоих котяток родила.Вчера они переехали жить из дивана в свой домик, но упорно они этого не хотели. Их весь день вытаскивали оттуда, все кто был дома, а Мариша опять тащила их обратно в диван, пока я вечером не приехала и не перенесла их, меня ждала видимо, знает кто её хозяйка.На руки тоже не идёт ни к кому-только ко мне.
А ты Т.М. во ск спать легла?