НаДеревеРеальное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! Поменяю порядок местами разок)

Сначала предлагаю придумать название к картинке. Нынче вот к этой:

Сегодня, вроде, особых праздников нет, поэтому сразу перехожу к новостям)

Украина представила официальный слоган и логотип "Евровидения-2017"

Украина представила официальный слоган и эмблему песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Лозунгом конкурса стала фраза Celebrate Diversity, что переводится как «Почтим многообразие». В качестве эмблемы было выбрано традиционное украшение намысто, которое является оберегом.

«Слоган Celebrate Diversity — об объединении Европы и стран за её пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», - сказал продюсер конкурса Йон Ола Санд в эфире украинского "Першего канала".

Над созданием логотипа «Евровидения» трудились креативные агентства Republique и Banda Agency. По словам авторов, они попытались вывести образ традиционных украинских бус на новый уровень и сделать его понятным для аудитории конкурса.

Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве в результате победы украинской певицы Джамалы на конкурсе 2016 года.

Источник: http://www.kp.ru/online/news/2641936/

Находчивый фермер выдал собаку за овцу, чтобы не платить налог, но его заложил бдительный сосед

Выяснилось, что житель немецкого города Росток в течение нескольких лет уклонялся от налога на собаку, выдавая животное породы испанская водяная за овцу. Это было не очень сложно, учитывая их «портретное сходство».

По данным газеты, на «овцу-самозванку» обратил внимание один из местных жителей, наблюдавших за тем, как мужчина выгуливает домашнее животное.



Бдительный незнакомец попросил мужчину предоставить документы на питомца, но тот заявил, что выгуливает овцу, которая не нуждается в регистрации в местной ветеринарной службе и не облагается налогом.

Тогда свидетель усомнился в словах хозяина животного, вызвав полицию. Но и полицейским не удалось установить «родословную» питомца.



На следующий день ветеринарный врач в присутствии полицейских обследовал животное и пришел к выводу, что перед ним испанская водяная собака.

Хозяину собаки предстоит выплатить штраф. Кроме того, ему придется выплатить налог на собаку за несколько лет.

Источник: http://www.newizv.ru/world/2017-01-30/251533-nahodchivyj-neplatelshik-vydal-sobaku-za-ovcu-chtoby-izbezhat-nalog.html

Мэр Екатеринбурга снялся в «Ералаше» за обеденный перерыв

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поучаствовал в съемках детского киножурнала «Ералаш». Съемки проходили в понедельник, 30 января, на территории местных школы и детсада, сообщает интернет-издание URA.ru.

«Я никогда не видел, как это делается, это прикольно! Но, самое главное, я уложился в обеденный перерыв», — рассказал Ройзман. Содержание эпизода «Ералаша» он отказался раскрыть.

По словам исполнительного продюсера «Студии Ералаш» в Екатеринбурге Лии Пичугиной, градоначальнику досталась роль отца двух девочек. Ройзман, у которого и в жизни есть дочери, легко поладил с актерами, кадры с его участием удалось снять с первого дубля, отметила Пичугина.

Предполагается, что серия «Ералаша» с мэром Екатеринбурга под названием «Чтец» выйдет в эфир в конце мая — начале июня.

В конце декабря в преддверии Нового года Ройзман рассказал «Ленте.ру», что в детстве мечтал о велосипеде. «А мне не покупали — отец боялся, что я буду по автомобильным дорогам ездить», — отметил он.

Юмористическая детская программа «Ералаш» выпускается с 1974 года. Ее основали драматурги Александр Хмелик и Борис Грачевский.

Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/30/eralash/

Вопрос на сегодня:

А что бы вы сказали, если бы глава вашего города или района снялся в "Ералаше"? А сами бы хотели в этой программе сняться?

А теперь очередь подборочки. Нашла ее тут.

































Талантливый художник Иван Ху из Сингапура, самостоятельно достиг наивысшего уровня мастерства и создал собственный стиль. В качестве холста художник Иван Ху использует обычную деревянную доску. Художник создает творения, которые обманывают человеческое сознание, для этого он использует цветные карандаши и чернила. Любую готовую иллюстрацию легко перепутать с настоящими предметами, работы Иван Ху очень реалистичны.















































