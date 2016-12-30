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Утро с АСТВ
НаДеревеРеальное доброутреннее с конкурсом)

НаДеревеРеальное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! Поменяю порядок местами разок)

Сначала предлагаю придумать название к картинке. Нынче вот к этой: 

Сегодня, вроде, особых праздников нет, поэтому сразу перехожу к новостям)

Украина представила официальный слоган и логотип "Евровидения-2017"

Украина представила официальный слоган и эмблему песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Лозунгом конкурса стала фраза Celebrate Diversity, что переводится как «Почтим многообразие». В качестве эмблемы было выбрано традиционное украшение намысто, которое является оберегом.

«Слоган Celebrate Diversity — об объединении Европы и стран за её пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», - сказал продюсер конкурса Йон Ола Санд в эфире украинского "Першего канала".

Над созданием логотипа «Евровидения» трудились креативные агентства Republique и Banda Agency. По словам авторов, они попытались вывести образ традиционных украинских бус на новый уровень и сделать его понятным для аудитории конкурса.

Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве в результате победы украинской певицы Джамалы на конкурсе 2016 года.

Источник: http://www.kp.ru/online/news/2641936/

Находчивый фермер выдал собаку за овцу, чтобы не платить налог, но его заложил бдительный сосед

Выяснилось, что житель немецкого города Росток в течение нескольких лет уклонялся от налога на собаку, выдавая животное породы испанская водяная за овцу. Это было не очень сложно, учитывая их «портретное сходство».

По данным газеты, на  «овцу-самозванку» обратил внимание один из местных жителей, наблюдавших за тем, как мужчина выгуливает домашнее животное.

Бдительный незнакомец попросил мужчину предоставить документы на питомца, но тот заявил, что выгуливает овцу, которая не нуждается в регистрации в местной ветеринарной службе и не облагается налогом.

Тогда свидетель усомнился в словах хозяина животного, вызвав полицию. Но и полицейским не удалось установить «родословную» питомца.

На следующий день ветеринарный врач в присутствии полицейских обследовал животное и пришел к выводу, что перед ним испанская водяная собака.

Хозяину собаки предстоит выплатить штраф. Кроме того, ему придется выплатить налог на собаку за несколько лет.

Источник: http://www.newizv.ru/world/2017-01-30/251533-nahodchivyj-neplatelshik-vydal-sobaku-za-ovcu-chtoby-izbezhat-nalog.html

Мэр Екатеринбурга снялся в «Ералаше» за обеденный перерыв

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поучаствовал в съемках детского киножурнала «Ералаш». Съемки проходили в понедельник, 30 января, на территории местных школы и детсада, сообщает интернет-издание URA.ru.

«Я никогда не видел, как это делается, это прикольно! Но, самое главное, я уложился в обеденный перерыв», — рассказал Ройзман. Содержание эпизода «Ералаша» он отказался раскрыть.

По словам исполнительного продюсера «Студии Ералаш» в Екатеринбурге Лии Пичугиной, градоначальнику досталась роль отца двух девочек. Ройзман, у которого и в жизни есть дочери, легко поладил с актерами, кадры с его участием удалось снять с первого дубля, отметила Пичугина.

Предполагается, что серия «Ералаша» с мэром Екатеринбурга под названием «Чтец» выйдет в эфир в конце мая — начале июня.

В конце декабря в преддверии Нового года Ройзман рассказал «Ленте.ру», что в детстве мечтал о велосипеде. «А мне не покупали — отец боялся, что я буду по автомобильным дорогам ездить», — отметил он.

Юмористическая детская программа «Ералаш» выпускается с 1974 года. Ее основали драматурги Александр Хмелик и Борис Грачевский.

Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/30/eralash/

 

Вопрос на сегодня:

А что бы вы сказали, если бы глава вашего города или района снялся в "Ералаше"? А сами бы хотели в этой программе сняться?

 

А теперь очередь подборочки. Нашла ее тут.

Талантливый художник Иван Ху из Сингапура, самостоятельно достиг наивысшего уровня мастерства и создал собственный стиль. В качестве холста художник Иван Ху использует обычную деревянную доску. Художник создает творения, которые обманывают человеческое сознание, для этого он использует цветные карандаши и чернила. Любую готовую иллюстрацию легко перепутать с настоящими предметами, работы Иван Ху очень реалистичны. 

Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске

Художник из Сингапура создает изображения на доске

Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске

Художник из Сингапура создает изображения на доске

 

Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске

Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске


Художник из Сингапура создает изображения на доске

 
 
 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:58 +17
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:20
Доброе утро, мои бесценные со-сайтники!
Итак, по порядку:
Подпись: у амфибий лодка снизу, но мы пойдем своим, особым путем.
Евровидением не интересуюсь, конкурс уже не конкурс, а просто шоу с подтасовками и предвзятостью.
Когда уже в России над домашними животными и их хозяевами будет такой контроль, что все новости о питомцах будут вроде таких анекдотичных. А не как сейчас..

Ройзмана уважаю, один из немногих политиков, пошедших против шерсти. Победил он или притерся - сказать сложно. Но недавно на него снова что-то копали, значит, не притерся совсем уж... Интересно было б посмотреть на Надсадина в Ералаше, ему при небольшом гриме можно было б сыграть этакого моложавого дедушку)))). Сама б тоже с удовольствием снялась, люблю Ералаш с детства.
Подборка прекрасна, очень реалистичные и точные рисунки!
Всем хорошего дня. Сегодня снова днем обещают тепло
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
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+6
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 07:20
Всем Доброго утра!
Я вот смотрю на логотип Евровидения и первая мысль о том, что голодный дизайнер всё это делал, прямо колбаса Докторская

Подборка красивая, но с трудом верится что это реальные нарисованные предметы. Вообще гиперреализм это круто

Ну, а почему бы мэру не сняться в Ералаше? Они прекрасные актёры им не привыкать играть на публике.
Всем здоровья и удачи!!!
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+9
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:37
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+6
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 11:51
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+2
ManakoMidori
Написано сегодня, в 07:28 Отредактированно сегодня, в 07:29
Классно как! Рисунки просто поразительны!

Актер из меня не знаю какой, думаю я лучше в зрителях останусь
Название: Рыбацкая ломка

P. S. За призом так и не выбралась в город..
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:39
ManakoMidori,
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+4
ManakoMidori
Написано сегодня, в 10:03
Татьяна Сергеева,
И вам заряда бодрости на весь день!
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро!
За МЭРа только рада!
Сама бы снялась в "Давай поженимся"
Название: - " ты же слышишь, что у тебя есть "КРЫША " !
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:20
Рыжова Светлана, Участвовать в "Давай поженимся"!????
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:39
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:40
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+4
Online
V.K. Online
Написано сегодня, в 08:49
Теперь уже арестованный губернатор Никита Белых спел и снялся в клипе группы "Роднополисы"
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:58
V.K.,
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+3
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V.K. Online
Написано сегодня, в 08:52 Отредактированно сегодня, в 08:52
Вот повеселей и Тоже с Никитой Белых
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+4
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 09:20
Комментарий к фото: "Виртуальный Рафтинг по Русски!"
Только выпасть из такой лодки никому не посоветую!
Ройзману Респект!
Из наших Чиновников надо обязательно было бы снять в "Ералаше" нашего Губернатора, хотя он и так у всех навиду.
Особенно, если это касалось бы спортивной тематики.

А из бывших, думаю органично смотрелся бы Хорошавин Александр Вадимович. Особенно в кабине пилота. Да и гонорар за сьёмки ему бы сейчас не помешал.(Семью то ведь всё равно нужно на что-то кормить)
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:22
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+3
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:26
Всем февральное, доброе утро!) для кого нет праздников сегодня, а для меня есть) Сегодня буду отмечать день рождения!) Подборка сегодня крутая, так реалистично рисовать - это талант. название к картинке: " я проезду зайцем где угодно! " Если бы мэр снялся в ералаше, за него можно только по радоваться. Сама в ералаше сниматься не горю желанием, а вот для дочи организовала бы. Всем хорошего дня и отличного настроения!)
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+7
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 09:34
Катерина90, Поздравляю!
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+4
lvista
Написано сегодня, в 09:40
Катерина90, Катюша!!! С Днем рождения!!!! Счастья тебе и здоровья!!!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:45
Катерина90, желаю здоровья, счастья, любви, исполнения желаний!
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+3
Еще 11 комментариев
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:31
Всем привет! Власть в "Ералаше"? Почему бы и нет? Но "отягощенный" жизненным опытом не вижу достойных... Да, и вообще их НЕ ВИЖУ.
Подпись к картинке:
Сельский вариант УАЗ-Патриот амфибия, бюджетный проект
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:46
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:47
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+3
Еще 3 комментария
lvista
Написано сегодня, в 09:44
Доброе утречко.
Подпись - Мы в ответе за тех, кого спасали. До дома доставим.
Рисунки невероятные
.
.
Евровиденье ....да ну их...
В Ералаше сняться прикольно, хоть ты мэр, хоть ни мэр.
Добренького денечка!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:58
lvista, сегодня у меня для тебя финансовое пожелание)
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+5
lvista
Написано сегодня, в 10:11
Татьяна Сергеева, ого! Спасибо
. Пойду требовать премию
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+1
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:44
Доброе утро!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:58
чeLOVEк NaStRoEniE, приветики)
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+4
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max7676 Online
Написано сегодня, в 11:40
Всем доброго дня ! Подборка супер , Евровидение для меня так вообще не существует , особенно после бородатого чудовища
. Да это далеко уже не конкурс, а большая гнусная политика . Мне вот что интересно стало , как толирантноя Европа будет выплясывать и петь под знамёнами Украинского тризуба , и прочих отморозков , ну да фиг сними ... Всем добра и хорошего настроения на весь день .
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:57
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+3
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max7676 Online
Написано сегодня, в 12:03
Татьяна Сергеева,
Спасибо , Татьяна !
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+2
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:21 Отредактированно сегодня, в 13:24
Привет всем.
"Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске" (с) АСТВ ))))
Картинки конечно классные

Я бы снялся в Ералаше, в серии, когда "Вандалы разрушили лед на катке у площади Победы" в роли директора катка: "Тут рыбы нет!".
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+4
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Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:23
Игорь Иванов, чо эт сразу в роли директора?
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lvista
Написано сегодня, в 13:24
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:25
Натали))), ну, в Ералаше же был директор
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Еще 6 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 14:38
Доброе утро, Сахалин! В Ералаше не хочу сниматься, камера прибавляет лишние 6-8 кг, я просто в экран не влезу))) Даже не знаю, кто сейчас мэр Тулы. Серьёзный у нас был предыдущий губер и нынешний ( им не надо в Ералаш, пусть регионом занимаются), для города делается много, как бы не ныли недовольные. Дороги отремонтированы и постоянно обновляются, благоустройство дворов с малыми архитектурными формами и в целом город сильно преобразился
Подборка понравилась)))
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АвтоЗамерзшее доброутреннее с конкурсом)
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