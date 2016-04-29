Потрясающее с дрона сфотанное доброутреннее)

С добрым утром, друзья! С новой неделей!

Cегодня Всемирный день «The Beatles»

А еще День Ледовара

А теперь новости

Американец вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу

Американец Уэбб Джонсон (Webb Johnson) вернул в библиотеку Сан-Франциско книгу, взятую 100 лет назад. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

Сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже» в 1917 году брала бабушка мужчины Фиби Уэбб (Phoebe Webb). Он обнаружил книгу в 1996 году и выяснил, что родственница умерла за неделю до того, как истек срок возвращения сборника. Тогда Джонсон не отнес его в библиотеку, так как решил, что спустя столько лет он перешел в семью.

Библиотека не стала штрафовать мужчину за просрочку, так как проводит специальную акцию по возвращению книг, которые читатели не вернули в срок.

В апреле 2016 года жительница Новой Зеландии вернула книгу в библиотеку города Окленд, взятую в 1948 году. Женщина хранила у себя издание «Мифы и легенды страны Маори» автора А.В. Рида. По словам сотрудницы библиотеки Зои Корнелиус (Zoe Cornelius), которая приняла издание, пенсионерка забрала том еще ребенком и собиралась вернуть его все это время. Руководство учреждения простило жительнице Новой Зеландии долг в 17 тысяч долларов США.

Источник: https://good.lenta.ru/news/2017/01/14/kniiiiga/

Новый вид гиббонов в Китае назвали в честь героя «Звездных войн»

Новый вид гиббонов, обитающих в тропических лесах на юго-западе Китая, получил название в честь героя киносаги «Звездные войны» Люка Скайуокера, пишет GB Times.

О том, что ученые обнаружили новый вид приматов, стало известно из публикации в американском журнале приматологии (American Journal of Primatology) во вторник. Новому виду гиббонов было присвоено название Hoolock tianxing или Skywalker hoolock gibbon, то есть «хулок Скайуокер».

По сообщениям BBC, столь оригинальное название нового вида частично связано с любовью ученых к киносаге «Звездные войны». К тому же, китайские иероглифы в названии животного дословно означают «движение небес».

Авторы исследования – команда ученых под руководством Фань Пэнфэя из Университета Сунь Ятсена, которые наблюдали за жизнью гиббонов в лесах южного Китая, главным образом, в провинции Юньнань. Ранее ученые относили этих приматов к уже известному виду «восточный хулок» (Hoolock leuconedys). Однако проведенные генетические экспертизы и обширный поведенческий анализ позволили биологам выделить их в отдельный вид.

Исполнитель роли Люка Скайуокера американский актер Марк Хэмилл отреагировал на новость сообщением в социальных сетях: «Так горжусь! Сначала дозатор, затем почтовая марка… Теперь это!»



Источник: http://ekd.me/2017/01/novyj-vid-gibbonov-v-kitae-nazvali-v-chest-geroya-zvezdnyx-vojn/

Вопрос на сегодня:

А когда вы в последний раз были в библиотеке? Брали книги или ходили в читальный зал?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это 20 самых потрясающих фотографий, сделанных дронами в 2016 году

Квадрокоптеры набирают всё большую популярность в мире, и, возможно, вскоре они станут таким же обыденным атрибутом современного человека, как смартфон или фотоаппарат. За последние несколько лет продажи дронов буквально взлетели, а их пик пришелся на сезон новогодних праздников в конце 2016 года. Социальная сеть Dronestagram, которая за три года разрослась до 600 миллионов пользователей, выбрала 20 лучших дронографий 2016 года.

Богата, Румыния. Фотограф: Calin Stan.

Церковь Сан-Франческо в Ассизи, Италия. Фотограф: Fcatutto.

Ниагарские водопады. Фотограф: Ryanjones.

Копакабана, Рио-де-Жанеро, Бразилия. Фотограф: Ulysses Padilha.

Cable Beach, Западная Австралия. Фотограф: Todd Kennedy.

Летний лагерь на острове Гран-Канария, Испания. Фотограф: Karolis Janulis.

Свадьба на острове Хуахине, Французская Полинезия. Фотограф: Helene Havard.

Отара овец на просторах Румынии. Фотограф: Thedon.

Лавандовые поля в Валансоле, Прованс, Франция. Фотограф: jcourtial.

Красный перец. Гунтур, Индия. Фотограф: Aurobird.

Плотина на водохранилище Хаия, Новая Зеландия. Фотограф: Brendon Dixon.

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез. Фотограф: DroneCopters.

Снорклер фотографирует манту. Острова Ясава, Фиджи. Фотограф: Droneworks NZ.

Вернацца, Италия. Фотограф: jcourtial.

Французская Полинезия. Фотограф: Actua Drone.

Усику Дайбуцу, Япония. Фотограф: cliechti.

Гора Аджигардак, Аша, Россия. Фотограф: Maksim Tarasov.

Стерлинг, Альберта, Канада. Фотограф: Aero Retina Optics.

Моаб, штат Юта, США. Фотограф: Max Seigal.

Мендзыздрое, Польша. Фотограф: Drone Expert.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Хорошего вам дня!